Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare are un director nou

10:30

Nici amenzile usturătoare, nici riscul de a se alege cu un dosar penal, nu-i fac pe șoferi să scape de obiceiul criminal de a urca beți la volan.Doar pe parcursul weekend-ului trecut, polițiștii au tras pe dreapta 28 de șoferi care conduceau în stare de ebrietate. Oamenii legii atrag atenția că, în total, timp de două zile, au fost identificate peste 3000 de încălcări ale Regulamentului circul