Demers oficial depus: Andronachi evită mărturiile în dosarul Plahotniuc
Noi.md, 23 ianuarie 2026 10:30
Fostul deputat Vladimir Andronachi a depus un demers oficial prin care informează organele de anchetă că se abține, pentru moment, de la depunerea mărturiilor în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc.Andronachi invocă faptul că este parte într-o cauză conexă, motiv pentru care a decis să nu ofere declarații în acest stadiu al anchetei. Totodată, el subliniază că demersul depus nu constitu
• • •
Acum 10 minute
10:30
Premierul japonez Sanae Takaichi a dizolvat oficial vineri camera inferioară a Parlamentului, declanșînd alegeri anticipate programate pentru 8 februarie care au scopul consolidării susținerii electorale a partidului aflat la guvernare.Decizia luată de șefa guvernului japonez vine la trei luni după ce și-a început mandatul.{{860255}}Takaichi se bucură de o rată de aprobare de aproximativ 7
10:30
Nici amenzile usturătoare, nici riscul de a se alege cu un dosar penal, nu-i fac pe șoferi să scape de obiceiul criminal de a urca beți la volan.Doar pe parcursul weekend-ului trecut, polițiștii au tras pe dreapta 28 de șoferi care conduceau în stare de ebrietate. Oamenii legii atrag atenția că, în total, timp de două zile, au fost identificate peste 3000 de încălcări ale Regulamentului circul
10:30
Acum o oră
10:00
În cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Ocnița au idenmtificat și documentat un caz de tăiere ilegală de arbori în zona de frontieră, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”, notează Noi.md.Oamenii legii au identificat un mijloc de transport de model UAZ, în interiorul căruia se afla masă lemnoasă în volum de aproximativ 3 m ster, specia
10:00
O nouă ședință de judecată în privința lui Vlad Plahotniuc va avea loc astăzi, notează Noi.md.La ședința de azi, inculpatul Plahotniuc nu va fi prezent. Magistrații vor continua audierea martorilor pe dosarul numit generic "furtul miliardului".{{854767}}Presa scrie că unul dintre martori audiația zi ar putea fi Anatol Arapu, fost ministru al Finanțelor.Amintim că Vlad Plahotniuc a pără
10:00
Un video publicat pe rețelele de socializare a surprins deteriorarea locală a stratului de beton asfaltic pe drumul G94.1 Boldurești. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a venit ulterior cu o reacție.„Precizăm că obiectivul se află în curs de execuție și nu este un proiect finalizat. Exfolierea locală a stratului de beton asfaltic, prezentată în imaginile video apărute pe platformele
Acum 2 ore
09:30
Chișinăul este mai mult ca un punct pe hartă. Este o cronică vie, scrisă în piatră albă. Venerabili cei 590 de ani - în spatele lor se află milioane de destine umane, țesute în dantela străzilor capitalei. Acestea sînt umbrele platanilor seculari de pe trotuar, sunetul tramvaielor din trecut și lumina blajină a pietrei, care în amurg face ca orașul să strălucească din interior. Proiectul „
09:30
În contextul precipitațiilor sub formă de ninsoare înregistrate pe parcursul nopții în mai multe regiuni ale țării, Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că echipele de intervenție au fost mobilizate și au desfășurat lucrări de combatere a lunecușului pentru menținerea viabilității drumurilor naționale și siguranța participanților la trafic.În intervalul nocturn, în procesul te
09:30
Partidă de motorină „cu risc de îngheț”: ce spun autoritățile și ce urmează pentru consumatori # Noi.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări după ce mai mulți internauți s-au plîns pe rețelele de socializare de calitatea necorespunzătoare a motorinei, iar unii consumatori au depus deja reclamații la autoritățile de protecție a consumatorului.Potrivit ministrului, motorina comercializată pe piață trebuie să respecte standarde clare de calitate, în special în sezonul rece.
09:00
Olesea Stamate: Noua lege a cetățeniei creează dificultăți pentru copiii moldovenilor din diaspora # Noi.md
Noua lege privind cetățenia Republicii Moldova, care introduce obligația cunoașterii limbii de stat și a Constituției, ridică probleme serioase pentru copiii cetățenilor moldoveni din diaspora.Avertismentul a fost lansat de fosta deputată Olesea Stamate.Potrivit acesteia, măsura este justificată în cazul persoanelor care solicită cetățenia prin naturalizare, însă devine problematică atunci
09:00
Șase bandiţi care purtau căști de motocicletă au amenințat personalul și pe cei prezenţi în magazinul Rolex din centrul Londrei cu arme, inclusiv macete, marți dimineața. Apoi au fugit cu mai multe ceasuri de valoare, scrie Antena3.ro. Hoţii au abandonat motocicleta furată pe care au folosit-o pentru a intra în clădire în interiorul magazinului, înainte de a pleca pe patru mopede parcate afară
Acum 4 ore
08:30
Poliția Republicii Moldova avertizează participanții la trafic că, pe mai multe segmente de drum din țară, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață densă, care reduce considerabil vizibilitatea.În acest context, oamenii legii recomandă șoferilor să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum, să folosească luminile de întâlnire și să păstreze o distanță
08:30
Marea Britanie este pe cale să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Proiectul a trecut de Camera Lorzilor. A fost adoptat un amendament la proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și școlilor, care este în prezent în dezbatere parlamentară, scrie dcnews.ro.Amendamentul respectiv prevede că, în termen de 12 luni de la adoptarea legii, site-urile de socializare trebuie să fi
08:30
Ministerul Energiei avertizează că, în următoarele zile, condițiile meteo nefavorabile – ninsori, vînt puternic și depunere de polei – pot provoca rupturi de conductoare, avarii la pilonii rețelelor electrice și dificultăți de acces pentru echipele de intervenție, în special în localitățile rurale și greu accesibile.Aceste situații pot duce la deconectări temporare ale consumatorilor, motiv pe
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene mai mult de 5 bani, iar dolarului american – mai mult de 6 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 23 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9557 lei pentru un euro (+5,23 bani) ș
08:00
Pană de curent în regiunea transnistreană. Aceasta a fost provocată de o defecțiune la un bloc energetic al MGRES.Fără electricitate au rămas localități din nordul regiunii, precum și cîteva sectoare din orașele mari, transmite corespondentul IPN în regiunea transnistreană. Așa-numitul executiv de la Tiraspol a anunțat că situația de avarie a fost remediată și că livrarea de energie treptat es
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 23 ianuarie sînt:23 ianuarie — a 23-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 342 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:10 23 Sf. Grigorie, episcopul Nissei. Cuv. Dometian, episcopul Melet
08:00
În caz de conflict, Moldova nu va rămâne singură. Autoritățile anunță că există parteneri strategici dispuși să sprijine țara noastră, însă acordurile de securitate sunt încă în curs de negociere.Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, subliniază că procesul este prioritar pentru întărirea apărării naționale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cutia Neagră, notează Noi.md cu referir
07:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. Se așteaptă precipitații slabe sub formă de ploaie, care se vor transforma în lapoviță.Din cauza precipitațiilor mixte și a temperaturilor sub valoarea de 0°C, pe arii extinse se va forma polei slab.Izolat se va forma ceață.Vîntul va sufla din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de 0... +
07:30
Centrul de sănătate din Anenii Noi va avea un sistem de videoendoscopie digitală. Achiziția va fi finanțată de Guvernul Japoniei în cadrul programului de granturi „Kusanone”.Participanții la evenimentul de semnare a contractelor de grant au menționat că noul sistem va oferi pacienților instituției acces la servicii medicale de calitate, aproape de locul de trai, transmite IPN.Valoarea co
Acum 6 ore
06:00
Declarația partidului Alianța "MOLDOVENII" în apărarea libertății culturale și împotriva practicilor de presiune socială # Noi.md
Partidul Alianța "MOLDOVENII" consideră că este necesară o evaluare principială a situației privind presiunea publică exercitată asupra cîntăreței române, membră a juriului, Paula Seling, după ce aceasta a rostit în direct o frază simplă, umană: „Molodeț, Moldova!”."Aceste cuvinte au fost spuse fără un context politic, fără declarații ideologice, fără îndemnuri și lozinci. A fost un gest emoți
05:30
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a efectuat miercuri o vizită la mai multe instituții culturale din municipiul Bălți, printre care Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, unde a anunțat inițierea, în acest an, a lucrărilor de reparație capitală ale clădirii, cu sprijinul Guvernului.Oficialul a discutat cu oameni de cultură, cadre didactice și artiști despre provocările din domeniu și direcți
05:30
Olesea Stamate: "Așa e cînd conducerea se gîndește mai degrabă la bănci, decît la oameni" # Noi.md
Fosta parlamentară, Olesea Stamate, a venit cu un comentariu despre fenomenul prezent acum pe piața imobliară din țara noastră, și anume, vînzările scăzute de apartamente în capitală, notează Noi.md."Două seturi de cifre publicate recent. Din punctul meu de vedere strîns legate unul de celălalt. În 2025, vînzările de apartamente din Chișinău au scăzut cu 60,8% față de 2024.În ultimul trime
Acum 8 ore
04:30
Două voci, o singură emoție: Anișoara Puică și Marcel Roșca lansează videoclipul „Întotdeauna cu tine” # Noi.md
Un nou duet cu puternic impact emoțional a fost lansat pe piața muzicală din Republica Moldova și România.Anișoara Puică și Marcel Roșca au prezentat piesa „Întotdeauna cu tine”, însoțită de un videoclip oficial, care a atras rapid atenția publicului.Lansată pe 16 ianuarie 2026, melodia a acumulat în doar cîteva zile peste 11.800 de vizualizări, confirmînd interesul ridicat pentru acea
03:30
Tranziția copiilor din instituții rezidențiale către viața într-o familie și comunitate va fi promovată în cadrul campaniei „Un loc la masă”, lansată de CCF Moldova și Salvați Copiii Iași.Inițiativa este un apel către implicare și responsabilitate, cu accent pe crearea unui mediu sigur pentru fiecare copil, transmite ipn.mdDesfășurată în perioada ianuarie-iulie, campania urmărește promovar
Acum 12 ore
02:30
Achiziții sub presiune: autoritățile locale cer claritate, Ministerul Finanțelor promite soluții # Noi.md
Ministerul Finanțelor a organizat o ședință online cu reprezentanții Congresul Autorităților Locale din Moldova și ai autorităților publice locale, pentru a clarifica situațiile apărute în procedurile de achiziții publice ce vizează serviciile comunale și resursele energetice.Discuțiile s-au concentrat pe aplicarea cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice în cazul contractării servic
01:30
Primăria Chișinău face ordine pe domeniul public: garaje și instalații metalice demontate în mai multe sectoare # Noi.md
Primăria Chișinău continuă acțiunile de demontare și evacuare a elementelor amplasate neautorizat pe terenurile publice din capitală.Astfel, echipele de muncitori au intervenit pe strada Dimitrie Rîșcanu, 33/5, din sectorul Ciocana, unde a fost demontat și evacuat un garaj instalat ilegal pe domeniul public.Acțiuni similare au avut loc și în sectorul Botanica, unde au fost demontați mai mu
01:00
Stephen Graham a dezvăluit că a uitat accidental, pe aeroportul din Atlanta, Globul de Aur cîștigat pentru Cel mai bun actor într-o miniserie de televiziune, pentru rolul său din „Adolescence”.Actorul a povestit incidentul în emisiunea de radio britanică „Capital Breakfast”.„A trebuit să merg direct de la Los Angeles la Madrid, pentru că aveam o filmare a doua zi. A fost ciudat, aveam doar
00:30
Un fost însoţitor de bord ar fi obţinut sute de bilete gratuite timp de 4 ani: Cum a păcălit companiile aeriene # Noi.md
Un fost însoţitor de bord, acuzat că s-a dat drept pilot şi angajat al unor companii aeriene, ar fi păcălit trei transportatori americani să-i ofere sute de bilete gratuite pe parcursul a patru ani, potrivit autorităţilor federale. {{857350}}Dallas Pokornik, în vîrstă de 33 de ani, din Toronto, a fost arestat în Panama după ce a fost pus sub acuzare, în octombrie anul trecut, pentru fr
00:00
Parlamentul austriac a adoptat miercuri o lege care prevede ca aproximativ 49.000 de copii de origine străină, cu vîrste de pînă la 15 ani, să participe la cursuri obligatorii de germană în ultimele două săptămîni ale vacanței de vară.Măsura se aplică copiilor care frecventează deja clase speciale dedicate elevilor care nu vorbesc limba germană.Această inițiativă face parte din eforturile
00:00
China: Sectorul poștal și de expedieri expres a înregistrat 216,51 miliarde de colete în 2025 # Noi.md
Biroul Poștal de Stat din China a raportat că sectorul poștal și de curierat rapid a procesat peste 19,7 miliarde de colete în decembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 1,8% față de aceeași perioadă a anului precedent, cu venituri de 163 miliarde de yuani, în creștere cu 0,6%, scrie romanian.cgtn.com.Pe parcursul întregului an, a înregistrat un volum de afaceri record de 216,51 miliarde
22 ianuarie 2026
23:30
Donald Trump a avut, miercuri, un discurs la Forumul Economic Mondial 2026 de la Davos, Elveția.El a spus că China produce multe turbine eoliene, dar nu a găsit niciun parc eolian în China. El a susținut că China vinde turbine eoliene „proștilor”, scrie romanian.cgtn.comÎn acest context, Guo Jiakun, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, a declarat că China a construit cel m
23:30
Apple pregătește cea mai mare schimbare din ultimii ani. Ce funcție nouă primesc utilizatorii de iPhone # Noi.md
Apple plănuieşte să lanseze anul acesta o versiune complet reinventată a lui Siri, transformînd asistentul digital într-un chatbot avansat de inteligenţă artificială, a relatat Bloomberg, citînd surse apropiate proiectului, scrie stirileprotv.ro.Chatbotul, dezvoltat intern sub numele de cod Campos, va fi integrat profund în sistemele de operare pentru iPhone, iPad şi Mac şi va înlocui interfaţ
23:00
Acest lucru s-a întîmplat pe 22 ianuarie, în cadrul ședinței Consiliului Federației Internaționale World Boxing, care este singura organizație internațională de box recunoscută de Comitetul Olimpic Internațional, transmite boxing.mdÎn noiembrie 2025, World Boxing era condusă de unul dintre cei mai mari boxeri contemporani, deținătorul centurilor tuturor federațiilor profesionale de box la cate
23:00
E un subiect care se reciclează odată la 2-3 ani, și anume dacă Europa are nevoie de o nouă rețea proprie de socializare.De fiecare dată cînd e o mica furtună geopolitică, apare și această necesitatea de a ne deconecta de la Facebook sau Instagram, transmite stirileprotv.ro.{{859449}}Una dintre ele este această rețea de socializare care se numește „W” (We), deocamdată rețea doar a fost anu
22:30
China: Japonia nu este calificată pentru un loc permanent în Consiliul de Securitate al ONU # Noi.md
Un diplomat chinez de rang înalt a declarat miercuri că Japonia nu este calificată să devină membru permanent al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, scrie romanian.cgtn.com.Sun Lei, însărcinat cu afaceri ad-interim al Misiunii Chinei la ONU, a făcut aceste afirmații în cadrul primei reuniuni a negocierilor interguvernamentale privind reforma Consiliului de Securitate, d
22:30
Cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” confirmă prezența tot mai densă a bibanului de stîncă coreean (Sebastes schlegelii) în apele Mării Negre, o specie prădătoare originară din Pacificul de Nord-Vest.Observat pentru prima dată în 2024, numărul exemplarelor a crescut constant în ultimii doi ani, semnalînd o adaptare rapidă la noile condiții de m
22:00
Antropologii au descoperit în peștera Lyaang-Metanduno de pe insula indoneziană Muna cel mai vechi exemplu de pictură rupestră - două siluete de mîini conturate cu ocru, cu o vechime de 60 900 și 67 800 de ani.Aceasta împinge apariția artei plastice cu cîteva mii de ani în urmă. Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al Universității Griffith din Australia. „S
Acum 24 ore
21:30
Potrivit datelor oficiale publicate joi, China a înregistrat în 2025 o recoltă excepțională de cereale, atingînd un nivel record, în ciuda unor secete, inundații și precipitații prelungite în anumite regiuni ale țării, scrie romanian.cgtn.com.Conform Ministerului Agriculturii și Afacerilor Rurale, producția de cereale a ajuns la aproximativ 714,9 milioane de tone, în creștere cu 8,4 milioane d
21:30
Din cauza furtunii puternice „Harry”, în sudul Italiei a fost declarat cod „roșu” de alertă.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Departamentul pentru Protecția Cetățenilor din Italia.{{860250}}Conform datelor departamentului, alerta este în vigoare în regiunile Sicilia, Sardinia și Calabria. 675 de persoane din aceste regiuni au fost evacuate. Miercuri, 22 ianuarie, în regiune au
21:00
Premierul Alexandru Munteanu a comentat, la începutul ședinței Guvernului, incidentul cu drona cu explozibil, găsită astăzi într-o grădină din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă.{{860489}}„Am fost șocați și alarmați de faptul că purta încărcătură explozibilă. Cîteva clipe în urmă a fost desfășurată o explozie controlată și acum toți sînt în siguranță. Rugăm cetățenii să nu transforme dronele î
21:00
Guvernul creează un sistem modern de dezvoltare profesională care va pregăti o generație de funcționari de nivel european - 2000 de angajați din autoritățile publice centrale și locale vor beneficia de instruiri în 25 de domenii tematice, pentru a-și îmbunătăți competențele profesionale. Planul de formare și dezvoltare profesională a personalului din autoritățile publice pentru anul 2026 a fos
21:00
Un grup internațional de astronomi a dezvoltat o metodă de analiză a observațiilor din arhivă ale Soarelui, care permite prognozarea mai precisă a ciclurilor viitoare de activitate.Cercetarea se bazează pe datele observatorului indian Kodaikanal, unde din 1904 sînt înregistrate imagini ale cromosferei.{{859525}}Oamenii de știință au reconstituit comportamentul cîmpului magnetic polar pe o
20:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că acuzațiile Federației Ruse în raport cu Serviciul de Informații și Securitate (SIS) sînt false.În același timp, a adăugat șefa statului, „riscurile la adresa cetățenilor sînt reale”. Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă, pe 22 ianuarie, în reacție la anunțul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) că a
20:30
Agenția Moldsilva are un nou director general. Guvernul l-a numit în funcție, în ședința astăzi, pe Nicolae Munteanu. Totodată, Nicu Belitei a fost numit de Executiv șef al Agenției de Mediu. {{758874}}Guvernul a votat pentru numirea lui Nicolae Munteanu în funcția de director general al Agenției Moldsilva din data de 29 ianuarie 2026, transmite Unimedia.„Nicolae Munteanu are o carieră
20:30
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă pentru a-l ajusta la modificările legislative prin care a fost îmbunătățit accesul salariaților la acest beneficiu.Principalele actualizări țin de acordarea tichetelor pentru schimburile de noapte și adaptarea la formatul electronic al tichetelor de masă.În Regulament sînt clarificate condițiile de acordare a ti
20:30
În municipiul Soroca, ar putea fi instalate trei creații sculpturale dedicate unor personalități marcante pentru cultura noastră națională și locală.Este vorba de sculptura din bronz, în memoria lui Nicolae Bulat (în preajma Cetății Soroca), Bustul lui Ion Druță pe Aleea Clasicilor din Parcul „Mihai Eminescu” și compoziția din bronz, cu denumirea „Grigore Vieru cu maica sa și cartea”, în parcu
20:00
Peste 400 de fermieri din Republica Moldova nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi recreditați sau pentru a contracta împrumuturi noi, situație care riscă să blocheze activitatea agricolă în următorul an.Datele au fost prezentate de deputatul Sergiu Stefanco, care a făcut publice informații oficiale furnizate de Banca Națională a Moldovei.{{860227}}Conform informațiilor d
20:00
Apariția liderului francez cu ochelari de soare de tip aviator, în timpul unui discurs susținut în interior, a fost rapid asociată de internauți cu filmul „Top Gun”, generînd meme-uri, comentarii ironice și speculații legate de alegerea vestimentară.Momentul a avut loc marți, în stațiunea elvețiană Davos din Elveția, în timp ce Emmanuel Macron îl critica pe președintele american Donald Trump î
19:30
Ieri, 21 ianuarie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Sculeni, în conlucrare cu funcționarii vamali au contracarat două tentative de transportare ilegală a țigărilor.În primul caz, pentru efectuarea formalităților de control s-a prezentat un bărbat în vîrstă de 41 de ani, cu dublă cetățenie moldo-română, aflat la volanul unui automobil, înmatriculat în Re
