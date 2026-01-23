YMCA Moldova a oferit vouchere alimentare refugiaților ucraineni din municipiul Bălți

00:30

Un fost însoţitor de bord, acuzat că s-a dat drept pilot şi angajat al unor companii aeriene, ar fi păcălit trei transportatori americani să-i ofere sute de bilete gratuite pe parcursul a patru ani, potrivit autorităţilor federale. {{857350}}Dallas Pokornik, în vîrstă de 33 de ani, din Toronto, a fost arestat în Panama după ce a fost pus sub acuzare, în octombrie anul trecut, pentru fr