Studiu: Afinele și frunzele lor ar putea încetini îmbătrânirea celulelor
SafeNews, 23 ianuarie 2026 07:00
Fructele de afin, dar și frunzele acestei plante, conțin substanțe care pot ajuta la încetinirea proceselor de îmbătrânire la nivel celular. Concluzia aparține cercetătorilor de la Universitatea Dankook din Coreea de Sud, care au analizat mai multe studii despre compoziția chimică a afinelor. Oamenii de știință au descoperit că afinele sunt bogate în antioxidanți și […] Articolul Studiu: Afinele și frunzele lor ar putea încetini îmbătrânirea celulelor apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
07:20
Armata franceză a plasat prima comandă de drone kamikaze la companii din industria națională de apărare, marcând un pas important în dezvoltarea propriilor capacități militare moderne. Decizia vine pe fondul experienței acumulate din războiul din Ucraina, unde dronele au jucat un rol esențial pe câmpul de luptă. Dronele vor fi fabricate de compania MBDA, cunoscută […] Articolul Dronele kamikaze devin prioritate pentru armata franceză apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:10
Adunarea Populară a Găgăuziei a renunțat la propria decizie de a organiza alegeri în regiunea autonomă pe data de 22 martie. Deputații locali au anulat această dată, însă nu au reușit să stabilească una nouă pentru desfășurarea scrutinului. În cadrul ședinței, a fost propusă organizarea alegerilor pe 10 mai, dar inițiativa nu a întrunit numărul […] Articolul Alegerile din Găgăuzia, în impas: data de 22 martie a fost anulată apare prima dată în SafeNews.
07:00
Fructele de afin, dar și frunzele acestei plante, conțin substanțe care pot ajuta la încetinirea proceselor de îmbătrânire la nivel celular. Concluzia aparține cercetătorilor de la Universitatea Dankook din Coreea de Sud, care au analizat mai multe studii despre compoziția chimică a afinelor. Oamenii de știință au descoperit că afinele sunt bogate în antioxidanți și […] Articolul Studiu: Afinele și frunzele lor ar putea încetini îmbătrânirea celulelor apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
06:50
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a lansat o licitație publică pentru selectarea unei companii care să asigure serviciile de transport aerian de pasageri pentru anul 2026. Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 1,5 milioane de lei. Potrivit anunțului, licitația vizează rezervarea și emiterea biletelor de avion necesare deplasărilor oficiale, precum și oferirea de […] Articolul SIS caută companie pentru biletele de avion ale deplasărilor oficiale din 2026 apare prima dată în SafeNews.
06:40
Autoritățile din Letonia vor trimite citații pentru serviciul militar obligatoriu către 400 de tineri, aleși prin tragere la sorți dintr-un total de aproximativ 8.000 de candidați eligibili. Este a treia rundă de recrutare realizată prin acest sistem, de la reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Tinerii selectați vor fi chemați mai întâi la un control medical militar. […] Articolul Letonia cheamă la armată 400 de tineri, selectați prin tragere la sorți apare prima dată în SafeNews.
06:30
Pedepse mai dure pentru traficul de arme: Procuratura Generală propune până la 15 ani de închisoare # SafeNews
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru circulația ilegală a armelor, munițiilor și componentelor acestora. Inițiativa are ca scop sporirea siguranței publice și combaterea mai eficientă a criminalității violente. Potrivit proiectului, persoanele implicate în traficul ilegal de arme ar putea fi sancționate cu amenzi, muncă neremunerată în folosul comunității […] Articolul Pedepse mai dure pentru traficul de arme: Procuratura Generală propune până la 15 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:20
Rezervele Rusiei au ajuns la un nivel record, pe fondul scumpirii aurului. Producția de petrol a scăzut ușor # SafeNews
Rezervele de aur și valută ale Rusiei, o parte dintre ele fiind înghețate de statele occidentale, au ajuns la un nivel record de 769,1 miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut de Banca Centrală a Rusiei, care explică această creștere prin majorarea puternică a prețului aurului. Aurul reprezintă aproximativ 43% din totalul rezervelor Rusiei, iar […] Articolul Rezervele Rusiei au ajuns la un nivel record, pe fondul scumpirii aurului. Producția de petrol a scăzut ușor apare prima dată în SafeNews.
06:10
Guvernul nu susține, în forma actuală, proiectul de lege care prevede majorarea impozitului pe venit pentru bănci și organizațiile financiare nebancare. Cabinetul de miniștri a aprobat, pe 22 ianuarie, un aviz prin care cere revizuirea inițiativei înainte ca aceasta să fie adoptată de Parlament. Executivul atrage atenția că proiectul nu este însoțit de o analiză […] Articolul De ce nu susține Guvernul majorarea impozitului pentru bănci apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:30
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 22 ianuarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 22 ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO | Maia Sandu: Nu am fost invitată să mă alătur Consiliului pentru Pace al lui Trump # SafeNews
Președintele Maia Sandu a declarat că nu a primit o invitație din partea președintelui Statelor Unite ale Americii (SUA),Donald Trump, pentru a se alătura inițiativei „Consiliul pentru Pace”, lansată cu scopul declarat de a contribui la soluționarea conflictelor globale. Întrebată pe acest subiect, șeful statului a afirmat că apreciază orice demers autentic de promovare a […] Articolul VIDEO | Maia Sandu: Nu am fost invitată să mă alătur Consiliului pentru Pace al lui Trump apare prima dată în SafeNews.
15:50
Întâlnire crucială la Davos între Zelenski și Trump, în timp ce emisarii SUA discută cu Putin la Moscova # SafeNews
Întâlnirea dintre președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a început joi după-amiază la Davos, în marja Forumului Economic Mondial, a anunțat președinția ucraineană, citată de AFP. Discuțiile au loc într-un context geopolitic extrem de tensionat, marcat de eforturi diplomatice intense pentru încheierea războiului din Ucraina. Întrevederea are loc în aceeași zi […] Articolul Întâlnire crucială la Davos între Zelenski și Trump, în timp ce emisarii SUA discută cu Putin la Moscova apare prima dată în SafeNews.
15:40
Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA” # SafeNews
Amenințările președintelui SUA i-au tulburat pe locuitorii din Groenlanda, care au insistat în mai multe rânduri că nu își doresc să facă parte din SUA, scrie NBC. Discursul lui Donald Trump de la Davos, în care președintele SUA cerut insistent Groenlanda, „o bucată de gheață”, i-a zguduit pe unii dintre locuitorii insulei arctice, chiar dacă liderul […] Articolul Răspuns din Groenlanda pentru Trump: „Nu suntem o bucată de gheață. Suntem ființe umane. Avem copii care se tem acum de SUA” apare prima dată în SafeNews.
15:40
Moldova și Franța analizează noi oportunități de aprofundare a relațiilor comerciale și economice. Conform serviciului de presă al Guvernului, despre aceasta au discutat, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, prim-ministrul Alexandru Munteanu și delegatul francez pentru promovarea comerțului extern și a investițiilor, Nicolas Forissier. Părțile au discutat despre noi proiecte comune care vor […] Articolul Moldova și Franța analizează extinderea schimburilor comerciale apare prima dată în SafeNews.
15:30
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege care prevede modificarea Codului penal, în vederea consolidării cadrului normativ pentru combaterea circulației ilegale a armelor, munițiilor și componentelor esențiale ale acestora. Potrivit instituției, inițiativa urmărește sporirea securității publice, prevenirea criminalității cu aplicarea violenței și alinierea legislației naționale la standardele internaționale, inclusiv la Protocolul ONU împotriva fabricării […] Articolul Procuratura cere înăsprirea pedepselor pentru traficul de arme apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO | Al patrulea accident feroviar din Spania din ultimele patru zile: Mai multe persoane au fost rănite # SafeNews
Un tren de navetiști s-a ciocnit cu o macara de construcții în orașul Cartagena, rănind mai multe persoane, transmit TVE și Reuters. Acesta fiind al patrulea incident feroviar din Spania de duminică seară și până acum. Accidentul de joi a avut loc în Cartagena, în regiunea Murcia, a precizat TVE. Operatorul feroviar spaniol Adif a […] Articolul VIDEO | Al patrulea accident feroviar din Spania din ultimele patru zile: Mai multe persoane au fost rănite apare prima dată în SafeNews.
15:00
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni, împreună cu funcționarii vamali, au descoperit ieri două tentative de transport ilegal de țigări. Primul caz a implicat un bărbat de 41 de ani, cu dublă cetățenie moldo-română, care conducea un Ford înmatriculat în Moldova. În urma analizei de risc, echipa de control a solicitat intervenția unui […] Articolul FOTO | Sculeni: Două cazuri de contrabandă cu țigări, oprite de autorități apare prima dată în SafeNews.
15:00
LIVE | Ministerul Educației și Cercetării explică noul regulament privind evaluarea elevilor # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării explică noul regulament privind evaluarea elevilor. Articolul LIVE | Ministerul Educației și Cercetării explică noul regulament privind evaluarea elevilor apare prima dată în SafeNews.
14:50
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău au fost efectuate astăzi, fiind finalizate cu succes. Linia a fost energizată și funcționează la parametrii standard, marcând un pas important în consolidarea securității energetice a Republicii Moldova.LEA Vulcănești–Chișinău, supranumită și „Linia independenței energetice”, a fost finalizată în luna decembrie, iar lucrările la stațiile electrice Chișinău și […] Articolul Vulcănești–Chișinău: Linia electrică strategică a fost energizată apare prima dată în SafeNews.
14:30
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM),Igor Dodon, împreună cu alți membri ai formațiunii, a avut joi o întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. Potrivit lui Dodon, discuțiile s-au concentrat pe un schimb de opinii privind situația politică și socio-economică din țară și din regiune. De asemenea, preşedintele PSRM a criticat […] Articolul PSRM își reafirmă poziția: Relații echilibrate cu Rusia și alți parteneri ai Moldovei apare prima dată în SafeNews.
14:30
Un înalt oficial de la Berlin propune discuții serioase pentru trecerea sub „scutul nuclear” al Franței: „Un asemenea dialog este potrivit în aceste vremuri” # SafeNews
Vicecancelarul german Lars Klingbeil a declarat joi că Germania ar trebui să aibă în vedere oferta Franței de a fi acoperită de „scutul” său nuclear, o referință la garanțiile de securitate oferite de armele nucleare, dar că acest lucru nu ar trebui să însemne o deteriorare a relațiilor cu Statele Unite, relatează Der Spiegel. Klingbeil, care […] Articolul Un înalt oficial de la Berlin propune discuții serioase pentru trecerea sub „scutul nuclear” al Franței: „Un asemenea dialog este potrivit în aceste vremuri” apare prima dată în SafeNews.
14:30
Nou atac armat în Australia cu cel puțin trei morți. Atacatorul nu a fost prins, un orășel a fost pus în lockdown # SafeNews
Trei persoane au fost împușcate mortal joi într-un atac în statul australian New South Wales, a anunțat poliția, iar presa locală a relatat că autorul atacului este încă în libertate, potrivit Reuters. Poliția a spus că o operațiune este în curs de desfășurare în orașul Lake Cargelligo, la aproximativ 600 kilometri vest de Sydney, și […] Articolul Nou atac armat în Australia cu cel puțin trei morți. Atacatorul nu a fost prins, un orășel a fost pus în lockdown apare prima dată în SafeNews.
14:00
Moțiunea care amenința să o demită pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost respinsă joi de deputații europeni. Această inițiativă a fost inițiată de parlamentari de extremă dreapta, ca reacție la acordul semnat între Uniunea Europeană și blocul latino-american Mercosur, Antena 3 CNN. Moțiunea a fost transmisă miercuri la Curtea de Justiție a […] Articolul Ursula von der Leyen rămâne la conducerea Comisiei Europene după căderea moțiunii apare prima dată în SafeNews.
14:00
Alegerile din UTA Găgăuzia trebuie să fie libere și corecte, indiferent dacă este vorba despre scrutinul pentru Adunarea Populară sau pentru funcția de bașcan. Declarația aparține președintei Maia Sandu, care a precizat că votul oamenilor trebuie să decidă conducerea regiunii, fără influențe, manipulări sau cumpărare de voturi. „În primul rând, pentru oamenii din UTA Găgăuzia […] Articolul Maia Sandu, mesaj ferm privind alegerile din Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
13:50
ULTIMA ORĂ | Intervenție de urgență la Crocmaz după descoperirea unei drone active cu explozibil # SafeNews
Drona găsită în această dimineață în grădina unei case nelocuite din localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv exploziv, anunță Poliția. În scopul protejării populației, toți locuitorii din raza locației sunt evacuați. „Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. La moment […] Articolul ULTIMA ORĂ | Intervenție de urgență la Crocmaz după descoperirea unei drone active cu explozibil apare prima dată în SafeNews.
13:50
Retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente nu înseamnă ruperea relațiilor bilaterale cu statele membre, a declarat președinta Maia Sandu. Potrivit șefei statului, toate acordurile bilaterale care aduc beneficii cetățenilor vor fi păstrate, iar relațiile cu anumite țări vor fi chiar aprofundate. Într-o conferință de presă, președinta Maia Sandu a precizat că Republica Moldova și-a […] Articolul Maia Sandu: Renunțăm la CSI, dar păstrăm acordurile care ajută oamenii apare prima dată în SafeNews.
13:20
Trump îşi dezvăluie, la Davos, ”Consiliul Păcii”, după ce a dat înapoi în conflictul cu Groenlanda # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump îşi prezintă joi noul ”Consiliu al Păcii” şi se întâlneşte joi cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Davos, după ce a dezamorsat miercuri conflictul cu privire la Groenlanda pe care l-a provocat el însuşi, relatează AFP. După săptămâni de declaraţii agresive, preşedintele american, invitat la Forumul Economic Mondial (WEF), a […] Articolul Trump îşi dezvăluie, la Davos, ”Consiliul Păcii”, după ce a dat înapoi în conflictul cu Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
13:10
Un tânăr de 21 de ani a fost transportat de urgență la spital după ce a fost împușcat de un bărbat de 44 de ani pe o stradă din satul Secărenii Noi, raionul Hîncești. Autoritățile au reținut suspectul pentru 72 de ore, iar pe numele acestuia a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de […] Articolul VIDEO | Hîncești: Bărbat reținut după ce a împușcat un tânăr apare prima dată în SafeNews.
13:00
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat analiza activității procurorului Vasile Plevan, din cadrul Procuratura Anticorupție, și a ajuns la concluzia că acesta nu îndeplinește criteriile de integritate etică prevăzute de lege. Potrivit deciziei Comisiei, Vasile Plevan nu a trecut evaluarea externă, iar promovarea acestuia a fost respinsă. Evaluarea a fost realizată în baza Legii […] Articolul ULTIMA ORĂ | Comisia de evaluare respinge promovarea procurorului Vasile Plevan apare prima dată în SafeNews.
12:20
Adolescentă de 14 ani, Marinela Raru, originară din R. Moldova, dispărută acum o săptămână într-un oraș de lângă Paris, a fost găsită. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare de mai multe cunoștințe ale părinților fetei. „Marinela a fost găsită în viață. Slavă lui Dumnezeu! Mulțumim tuturor pentru rugăciuni și sprijin. Vă rugăm să […] Articolul Adolescenta din Moldova, dispărută acum o săptămână în Franța, a fost găsită apare prima dată în SafeNews.
12:20
Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovit de un automobil în afara trecerii de pietoni. Cazul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 21:20, pe strada Alexandr Pușkin din municipiul Cahul, scrie PulsMedia.MD. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 44 de ani. Acesta […] Articolul Accident la Cahul: Pieton lovit de un automobil apare prima dată în SafeNews.
12:10
Într-o lume tot mai instabilă, unde Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare iar ordinea mondială pare să se destrame, R. Moldova se bazează pe relația strategică cu România și pe procesul de aderare la UE pentru a-și asigura securitatea, libertatea și pacea. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul unei conferințe […] Articolul Maia Sandu: Cooperarea cu România, fundament pentru stabilitate și dezvoltare apare prima dată în SafeNews.
12:10
Axios | Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul Golden Dome în Groenlanda. „SUA își vor atinge obiectivele” # SafeNews
Acordul privind Groenlanda negociat miercuri de președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, include, printre altele, creșterea securității și a activității Alianței în Arctica, amplasarea unui „Golden Dome” și combaterea „influenței externe” a Rusiei și Chinei, susțin două surse informate cu privire la discuții, citate de Axios. Trump a declarat în […] Articolul Axios | Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul Golden Dome în Groenlanda. „SUA își vor atinge obiectivele” apare prima dată în SafeNews.
12:00
Piața gazelor naturale din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de liberalizare. Începând cu 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici mari vor avea posibilitatea să încheie contracte de furnizare la preț negociat sau să procure gaze naturale prin platforma BRM EST Moldova. Potrivit datelor oficiale, în anul 2025 erau înregistrați 189 de consumatori non-casnici mari, dintre […] Articolul Autoritățile permit negocieri directe pentru marii consumatori de gaze apare prima dată în SafeNews.
12:00
Operațiune internațională: Grup criminal specializat în traficul de droguri destructurat de autorități # SafeNews
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, a destructurat activitatea unui grup criminal organizat, specializat în traficul ilegal de droguri prin intermediul platformelor darknet și clearnet. Investigațiile, inițiate în martie 2023, vizează un grup infracțional format din 11 persoane, cu vârste […] Articolul Operațiune internațională: Grup criminal specializat în traficul de droguri destructurat de autorități apare prima dată în SafeNews.
11:30
UE pregătește o alternativă proprie la rețeaua socială X. Noua platformă, denumită W, va cere confirmarea identității prin documente și validare foto # SafeNews
Europa se pregătește să lanseze o alternativă proprie la rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre UE și SUA. Noua platformă, denumită W, este prezentată drept un spațiu digital construit pe valori europene, cu accent pe identitatea utilizatorilor, protecția datelor și combaterea dezinformării. Potrivit publicației daneze Politiken.dk, utilizatorii W […] Articolul UE pregătește o alternativă proprie la rețeaua socială X. Noua platformă, denumită W, va cere confirmarea identității prin documente și validare foto apare prima dată în SafeNews.
11:20
La începutul lunii ianuarie, funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au dejucat o tentativă de migrație ilegală, depistând opt persoane care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind ascunse în compartimentul marfar al unui camion. Fapta a fost descoperită în timpul controlului vamal al unui camion care, conform actelor prezentate, […] Articolul FOTO | Încercare de trecere ilegală a frontierei: opt ucraineni prinși în camion apare prima dată în SafeNews.
11:20
Costiuc: „Asta nu-i corupție electorală?”. O absolventă a Universității Vârstei a Treia declară într-un video publicat de Vasile Costiuc că „Maia Sandu le-a dat telefoane la absolvire” # SafeNews
Vasile Costiuc a publicat pe Facebook un video în care sugerează existența unei presupuse „coruperi electorale”, pornind de la declarațiile unei femei în etate care afirmă că a primit un telefon mobil la absolvirea Universității Vârstei a Treia (UV3) și că ar fi fost implicată în realizarea de materiale video. În înregistrare, femeia spune că […] Articolul Costiuc: „Asta nu-i corupție electorală?”. O absolventă a Universității Vârstei a Treia declară într-un video publicat de Vasile Costiuc că „Maia Sandu le-a dat telefoane la absolvire” apare prima dată în SafeNews.
11:20
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 22 ianuarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 22 ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
11:10
Gigantul audiovizualului public britanic BBC anunţă că a încheiat un ”parteneriat strategic” cu platforma YouTube, proprietatea holdingului Alphabet (Google), care prevede noi programe ce ţintesc audienţe tinere, relatează AFP. ”Acest parteneriat inovator ne va ajuta să ne conectăm la public în forme noi”, a anunţat miercuri într-un comunicat directorul general al BBC Tim Davie. BBC Group […] Articolul BBC încheie un ”parteneriat strategic” cu YouTube apare prima dată în SafeNews.
11:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat după depistarea unei drone de proveniență rusă în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, și a declarat că incidentul afectează grav suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. „În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor Externe declară că asemenea […] Articolul Ministerul de Externe condamnă încălcarea suveranității prin drona de la Crocmaz apare prima dată în SafeNews.
11:00
Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu apare prima dată în SafeNews.
11:00
În total, 3.117 persoane au fost ucise în timpul contestării puterii, anunţă televiziunea de stat iraniană # SafeNews
Televiziunea iraniană de stat anunţă că în total 3.117 persoane au fost ucise în contestarea vastă a puterii, înăbuşită de o represiune sângeroasă, citând Fundaţia iraniană a Veteranilor şi Martirilor, relatează AFP. Dintre persoanele ucise, 2.427 – inclusiv membri ai forţelor de securitate – sunt considerate ”martire” în sensul islamic al cuvântului, deoarece sunt victime ”nevinovate”, […] Articolul În total, 3.117 persoane au fost ucise în timpul contestării puterii, anunţă televiziunea de stat iraniană apare prima dată în SafeNews.
10:50
Fostul consilier prezidențial al lui Igor Dodon pentru relații interetnice, Serghei Mișin, este persoana reținută la Moscova de ofițerii Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Mai exact, FSB susține că Mișin a intrat în Federația Rusă în decembrie 2025 ca cetățean rus, iar în dispozitivele de comunicare ridicate de la acesta au fost descoperite […] Articolul Fost consilier al lui Dodon, reținut la Moscova în dosar de spionaj apare prima dată în SafeNews.
10:50
Reforma administrației publice locale intră într-o nouă etapă. Autoritățile intenționează să reducă numărul primăriilor mici, să comaseze unitățile administrative și să le consolideze capacitatea. Deputatul PAS, Marcel Spatari, a explicat în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV, că miza reală a reformei este crearea unor unități administrativ-teritoriale mai mari și mai funcționale, capabile […] Articolul Spatari: Nu mai putem avea sute de primării cu mai puțin de 1.000 de locuitori apare prima dată în SafeNews.
10:40
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Strășeni, au demascat activitatea infracțională a unui bărbat implicat în comercializarea pastilelor cu efect psihotrop pe teritoriul Capitalei și în suburbii. Timp de o lună, ofițerii antidrog au documentat activitatea suspectului, cu vârsta de 23 de ani, care, având cunoștințe în domeniul IT, a creat […] Articolul VIDEO | Droguri pe Telegram: un tânăr prins de polițiști apare prima dată în SafeNews.
10:40
VIDEO | Poliția a ridicat droguri și dispozitive pentru consum într-o locuință din capitală # SafeNews
Polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani au descoperit și contracarat activitatea ilegală a unui bărbat de 35 de ani din capitală, suspectat de organizarea și întreținerea unei spelunci destinate consumului și distribuirii substanțelor narcotice. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au ridicat dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor, seringi și pachețele cu substanțe […] Articolul VIDEO | Poliția a ridicat droguri și dispozitive pentru consum într-o locuință din capitală apare prima dată în SafeNews.
10:30
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată în această dimineață, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Aparatul a fost găsit în grădina unei case nelocuite. La fața locului se deplasează experții Secției tehnico explozive ai Poliția Republicii Moldova, care urmează să examineze obiectul în detaliu. Autoritățile le […] Articolul ULTIMA ORĂ | Dronă de mari dimensiuni depistată într-o localitate din Ștefan Vodă apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO | Acte românești false pentru moldoveni, ruși și ucraineni. Zeci de percheziții au loc în județul Botoșani # SafeNews
Polițiști de frontieră români din Iași și Sighetu Marmației, împreună cu procurori din cadrul Parchetului General, fac joi dimineața 73 de percheziții la locuințele unor persoane din județul Botoșani, într-un dosar care vizează obținerea de acte de identitate românești false. Operațiunea are loc în continuarea activităților derulate pentru destructurarea unei rețele care furniza documente de […] Articolul VIDEO | Acte românești false pentru moldoveni, ruși și ucraineni. Zeci de percheziții au loc în județul Botoșani apare prima dată în SafeNews.
10:20
Două ambulanțe au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului, iar salvatorii au intervenit pentru a le debloca, în cursul zilei de 21 ianuarie 2026. Primul caz s-a produs dimineața, în apropierea localității Hrușova, raionul Criuleni. O ambulanță care se deplasa spre un pacient a derapat de pe carosabil și nu a mai putut înainta. […] Articolul FOTO | Ambulanțe rămase înzăpezite pe drumuri, intervenții în Criuleni și Leova apare prima dată în SafeNews.
10:10
Escrocii telefonici au revenit în forță în raionul Cahul. Poliția anunță că, într-o singură zi, au fost înregistrate cinci cazuri de fraudă, iar oamenii au pierdut, în total, peste 765.000 de lei. Victimele au fost sunate de persoane necunoscute care s-au prezentat fie drept angajați ai companiilor de telefonie mobilă, fie drept „consultanți” ce propuneau […] Articolul Escrocii sună, oamenii plătesc: Peste 760.000 de lei furați într-o zi apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.