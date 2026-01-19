Cum vor să răspundă europenii presiunilor lui Trump privind Groenlanda
Europa Libera Moldova, 19 ianuarie 2026 09:20
Cum vor să răspundă europenii presiunilor lui Trump privind Groenlanda
Din arhiva Securității: Cum au mers scriitori din RSSM în România, de Zilele Eminescu, în 1989 # Europa Libera Moldova
În România, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS) a publicat pe 15 ianuarie 2026, de Ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, file din dosarul întocmit de Securitatea comunistă în iunie 1989. „Oaspeți străini” erau invitați atunci la București, Iași sau alte orașe pentru comemorarea a 100 de ani de la moartea poetului, printr-o serie de evenimente comemorative desfășurate de Republica Socialistă România. • „Ceea ce ne-a determinat să prezentăm ace...
Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent # Europa Libera Moldova
Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent Embed Iarna sub asediu: ucrainenii își continuă rutina zilnică în ciuda întreruperilor de curent Embed În ciuda atacurilor rusești continue și a vremii aspre de iarnă, ucrainenii își continuă rutina zilnică, în timp ce întreruperile în alimentarea cu energie electrică și termică persistă în toată țara. ...
Dorin Junghietu, despre prețurile la energie, linia Vulcănești–Chișinău și Lukoil Moldova # Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, explică de ce linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău nu este încă funcțională, dar susține că aceasta va aduce „mai multă siguranță” consumatorilor din primăvară....
Guvernul central și Adunarea Populară de la Comrat se ceartă din nou din cauza legislației electorale # Europa Libera Moldova
Vorbind Europei Libere după un vot al Adunării Populare privind bugetul Consiliul Electoral local pe anul 2026 și bugetul alegerilor așteptate la primăvară, Cernev a spus că aceste decizii nu țin cont de prevederile noului Cod Electoral al Republicii Moldova și de lichidarea Curții de Apel de la Comrat. Deciziile operează cu noțiunea de „Comisie Electorală Centrală” a Găgăuziei în loc de „Consiliu Electoral Central” și spun că rezultatele alegerilor sunt validate de „Curtea de Apel Comrat”, care...
O ceată de bărbați din Lipnic costumați strident s-a adunat în dimineața de 13 ianuarie în centrul satului, dând startul unui spectacol anual - Malanca. Este un vechi obicei în ajun de Sf. Vasile, care se mai întâlnește în Ucraina și România, iar în R. Moldova a supraviețuit în doar câteva sate din raionul Ocnița....
„Ne încălzim cu pături, haine, ceai”. Vox populi: Kievul rămas fără căldură după atacurile rusești # Europa Libera Moldova
La Kiev, continuă întreruperile de curent electric, iar sute de case încă nu au încălzire, după atacul rusesc masiv din 9 ianuarie. Restabilirea rețelelor e complicată și din cauza vremii geroase. Temperatura maximă ziua e de minus 10, iar nopțile coboară până la minus 17 grade Celsius. Cum se încălzesc locuitorii capitalei ucrainene, au căutat să afle jurnaliștii Current Time TV....
Iranienii din străinătate pierd contactul cu cei dragi după ce Teheranul „stinge” internetul în țară # Europa Libera Moldova
În contextul în care Iranul zguduit de proteste se confruntă de câteva zile cu o întrerupere a serviciilor digitale, impusă de regim, Radio Farda, parte a RFE/RL, a luat legătura cu iranieni aflați în afara țării care nu pot comunica cu familiile lor. Din motive de siguranță, unii dintre cei care au răspuns au cerut să rămână anonimi, în timp ce alții au solicitat să fie utilizate doar prenumele lor....
Regiunea Odesa a rămas parțial fără lumină după un atac rusesc. Kievul lovește sonde rusești din Marea Caspică # Europa Libera Moldova
Rețelele regionale DTEK au anunțat că au fost grav avariate instalații energetice, iar reparația acestora va necesita mai mult timp. Potrivit companiei energetice, peste 33 de mii de familii din regiunea Odesa au rămas fără energie electrică. „În urma atacului, au fost avariate obiective energetice și o clădire administrativă. O casă particulară a fost distrusă, iar altele cinci au fost avariate. Atacul a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică a mai multor localități și a unui cart...
Trump spune că Iranul vrea negocieri, după le l-a amenințat cu o intervenție militară de partea protestatarilor # Europa Libera Moldova
„Liderii Iranului au sunat”, le-a spus Trump jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial, pe 11 ianuarie. El a adăugat că „se pregătește o întâlnire… vor să negocieze”, dar a avertizat că „este posibil să fie nevoie să acționăm înainte de o întâlnire”. Trump nu a oferit alte detalii dar, în trecut, cele două țări au avut discuții indirecte legate de controversatul program nuclear al Iranului, iar Statele Unite și Israelul au bombardat instalațiile nucleare ale Iranului într-un război de 12 zi...
Vehiculele terestre fără echipaj au devenit un lucru obișnuit pe frontul din Ucraina. Armata ucraineană le folosește tot mai des pentru aprovizionarea trupelor, evacuarea răniților sau pentru a susține asalturile infanteriei. Aceste mașini sunt ghidate de la distanțe tot mai mari, uneori de la zeci de kilometri de linia frontului....
10 ianuarie 2026
Dincolo de Știri | „Operațiunea Maduro”: reacția Chișinăului și îngrijorările comuniștilor moldoveni # Europa Libera Moldova
Asemeni liderilor UE, șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, a spus, într-o declarație postată pe rețele, că legitimitatea regimului lui Maduro a fost mult timp contestată atât pe plan intern, cât și internațional și că „este esențial să se asigure o tranziție democratică care să răspundă nevoilor și intereselor poporului din Venezuela”. În opinia analistului politic Igor Boțan, R. Moldova „a procedat corect în această situație destul de delicată”, luând o poziție prudentă, după exemplul UE....
Reacția oficială a Chișinăului la capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către SUA este „adecvată” și racordată la poziția Uniunii Europene, în conformitate cu Acordul de Asociere și cu statutul de țară candidată la aderare, susțin invitații podcastului „Dincolo de Știri”. ...
Din garaj pe linia frontului: cum construiesc europenii drone pentru Ucraina # Europa Libera Moldova
Voluntari din întreaga Europă asamblează discret drone pentru Ucraina, la Bruxelles. Inițiativa Wings for Europe reunește oameni de diferite naționalități, care își petrec serile și weekendurile construind drone pentru a sprijini apărarea Ucrainei....
„Electing MS Santa”, un documentar despre o femeie „Moș Crăciun” din R. Moldova, premiat la Tallinn # Europa Libera Moldova
În această ediție a podcastului „Pe Agendă”, regizoarea documentarului „Electing Ms Santa”, Raisa Răzmeriță, și protagonista acestuia, Elena Cernei, vorbesc despre filmul premiat recent la festivalul internațional Black Nights Film Festival de la Tallinn....
Cum vor fi afectați partenerii Venezuelei, inclusiv Rusia și China, de un control american al petrolului venezuelean # Europa Libera Moldova
Nu este clar când, cum sau chiar dacă va exista o creștere masivă a producției de petrol în Venezuela și introducerea lui pe piață, dar Trump a sugerat că exact asta vor face firmele americane. Țițeiul extra-greu din Venezuela este foarte căutat, deoarece este ideal pentru rafinăriile specializate - inclusiv cele din sudul SUA. Ele dispun de unități de cocsificare care le permit să prelucreze acest petrol dens în produse cu marjă ridicată, precum benzina și motorina. Situația fiind încă în evolu...
Tradițiile de Crăciun sunt păstrate atât de vârstnici, cât și de copii în satul Varnița, Anenii Noi. Seniorii au început repetițiile încă în septembrie, adunându-se la șezători de două ori pe săptămână. Adolescenții au avut nevoie de o săptămână: s-au uitat pe YouTube și s-au organizat pe Telegram....
Cum a fost furat miliardul și de unde. O reconstituire din 2017, publicată în reluare # Europa Libera Moldova
Embed Răspândește Furtul miliardului. O reconstituire din 2017 Embed Răspândește Reconstituiam atunci, în 2017, evenimentele care au dus la frauda bancară, furtul propriu-zis și deciziile luate de autorități pentru a-l acoperi și a-l deghiza într-o intervenție legitimă pe piața bancară. Pe scurt, în 2014 și 2015, Banca Națională a fost ușurată de o sumă fabuloasă - 13,3 miliarde de lei sau un miliard de dolari – sub forma unor credite de urgență, pe care le-a acordat Băncii de Economii, Băncii S...
