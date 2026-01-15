Universitatea de Medicină de la Chișinău: diplomele eliberate medicilor români sunt valide și legale

10:20

Nu este clar când, cum sau chiar dacă va exista o creștere masivă a producției de petrol în Venezuela și introducerea lui pe piață, dar Trump a sugerat că exact asta vor face firmele americane. Țițeiul extra-greu din Venezuela este foarte căutat, deoarece este ideal pentru rafinăriile specializate - inclusiv cele din sudul SUA. Ele dispun de unități de cocsificare care le permit să prelucreze acest petrol dens în produse cu marjă ridicată, precum benzina și motorina. Situația fiind încă în evolu...