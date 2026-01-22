(video) Nosatîi, după cazul cu drona depistată din Ștefan Vodă: Avem nevoie de sisteme antidrone, am plasat deja comenzile, știm ce ne trebuie

16:00

Marina Cârnaț a anunțat, pe rețele, că a vândut Mercedesul de lux de circa 200 mii €, pe care l-a primit în dar de la soțul său, înainte să nască cel de-al 10-lea copil. „Pentru mine, ca femeie de afaceri, a fost dificil să accept un bun mobil atât de valoros; nu din lipsă de recunoștință, ci dintr-un mod de a gândi format în ani de muncă, responsabilitate și viziune, bani care stau înghețați într-un metal nu mă încântă, banii care lucrează îmi dau siguranța”, a explicat bloggerița, într-o postare.