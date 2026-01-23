Capricornii vor ieși în evidență, iar Fecioarele trebuie să preia controlul vieții lor. Află ce-ți prezic astrele
UNIMEDIA, 23 ianuarie 2026 08:30
Astăzi, alinierea planetelor aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Fie că este vorba de relații sau de carieră, astrele ne îndeamnă să ne evaluăm cu atenție pașii următori. Horoscopul zilnic poate dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze în această călătorie astrală.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
09:00
Trump retrage invitația adresată premierului Canadei de a se alătura „Consiliului pentru Pace” # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a declarat joi, 22 ianuarie, că retrage o invitaţie adresată anterior premierului canadian Mark Carney de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, scrie adevărul.ro.
Acum 15 minute
08:50
(video) „A venit un lot un pic ieșit din parametri”. Ministrul Energiei, cu explicații după ce mai mulți consumatori s-au plâns pe calitatea rea a motorinei: „Situația se remediază” # UNIMEDIA
O parte din motorina importată în Republica Moldova în perioada rece ar fi prezentat abateri de la standardele de calitate, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ce mai mulți consumatori au reclamat posibile neconformități la combustibilul vândut în unele stații de alimentare.
Acum 30 minute
08:40
Venezuela face primul pas pentru deschiderea exploatării petrolului de către companii private # UNIMEDIA
Parlamentul Venezuelei a aprobat joi, în primă lectură, un proiect de lege care deschide complet exploatarea rezervelor de petrol ale ţării, cele mai mari din lume, de către companii private. Până acum, sectorul extractiv petrolier era exclusiv de stat, fiind admise doar societăţi mixte în care statul deţinea participaţia majoritară, informează AFP și Agerpres, citate de digi24.ro.
Acum o oră
08:30
Capricornii vor ieși în evidență, iar Fecioarele trebuie să preia controlul vieții lor. Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Astăzi, alinierea planetelor aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Fie că este vorba de relații sau de carieră, astrele ne îndeamnă să ne evaluăm cu atenție pașii următori. Horoscopul zilnic poate dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze în această călătorie astrală.
08:10
Preşedintele american Donald Trump a intentat joi un proces băncii JPMorgan Chase, una din cele mai mari din lume, cerând despăgubiri de cinci miliarde de dolari pe motiv că ar fi fost „debancarizat” după asaltul susţinătorilor săi asupra Capitoliului din Washington din 6 ianuarie 2021, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
08:10
Atenție, șoferi! Pe unele trasee din țară se circulă în condiţii de ceaţă: Recomandările Poliției # UNIMEDIA
Pe mai multe segmente de drum din țară, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă. Potrivit Poliției, vizibilitatea este considerabil redusă.
Acum 2 ore
08:00
Conform datelor oferite de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc s-a depreciat astăzi în raport cu euro și dolarul american.
07:40
(video) Discuții în miez de noapte despre Ucraina. Putin i-a primit deja la Kremlin pe emisarii lui Trump # UNIMEDIA
Președintele rus Vladimir Putin a început joi seară târziu o întâlnire cu trei emisari din Statele Unite pentru a discuta un plan privind încheierea războiului din Ucraina, a anunțat Kremlinul, potrivit Reuters, citată de hotnews.ro.
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, vremea în Moldova se menține rece și mohorâtă, cu cer predominant noros și precipitații sub formă de ninsoare ușoară.
07:10
Singurele țări din UE care s-au alăturat „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Europa ezită să semneze Carta fondatoare # UNIMEDIA
Bulgaria și Ungaria sunt, până în prezent, singurele state membre ale Uniunii Europene care au semnat „Carta” fondatoare a „Consiliului pentru Pace”, organism lansat oficial joi la Forumul Economic de la Davos de președintele american Donald Trump. Documentul prevede că țările care doresc să devină membre permanente, adică să participe mai mult de trei ani, trebuie să achite din primul an o cotizație de un miliard de dolari, scrie adevărul.ro.
Acum 12 ore
23:00
(video) Nosatîi, după cazul cu drona depistată din Ștefan Vodă: Avem nevoie de sisteme antidrone, am plasat deja comenzile, știm ce ne trebuie # UNIMEDIA
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a calificat drept „o crimă împotriva Republicii Moldova” cazul cu depistarea unei drone în localitatea Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă. „Avem nevoie de sisteme antidronă, am plasat deja comenzile, știm ce ne trebuie”, a declarat ministrul în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
22:20
(video) „O crimă împotriva RM”. Nosatîi despre drona depistată la Crocmaz: Avem nevoie de sisteme antidronă, am plasat deja comenzile, știm ce ne trebuie # UNIMEDIA
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a calificat drept „o crimă împotriva Republicii Moldova” cazul cu depistarea unei drone în localitatea Crocmaz, în raionul Ștefan Vodă. „Avem nevoie de sisteme antidronă, am plasat deja comenzile, știm ce ne trebuie”, a declarat ministrul în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.
21:50
„Trezește-te!” Moment șocant în Champions League: Antrenorul Luciano Spalletti l-a luat la palme pe un jucător, de față cu toată lumea # UNIMEDIA
O fază cum rar se vede la acest nivel s-a petrecut în etapa a șaptea din Champions League, la meciul Juventus - Benfica 2-0, scrie digisport.ro.
21:40
„Pentru moment, nu suntem acolo”. Ce spune Nicuşor Dan despre scenariul unirii cu Republica Moldova # UNIMEDIA
Preşedintele României, Nicuşor Dan a declarat, joi, că scenariul unei uniri cu Republica Moldova ar fi posibil în momentul în care o majoritate din Republica Moldova va dori asta, dar „pentru moment, nu suntem acolo”, scrie observatornews.ro.
21:20
Elon Musk face profeții bizare: Roboții vor depăși numeric oamenii. Îmbătrânirea, „o problemă foarte ușor de rezolvat” # UNIMEDIA
Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a făcut declarații îndrăznețe joi, la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că roboții vor ajunge să fie mai numeroși decât oamenii și că inteligența artificială va depăși inteligența umană în următorii ani, potrivit relatărilor din presă internațională, scrie adevarul.ro.
21:10
Câinele de serviciu a dat alarma: Sute de pachete de țigări, descoperite camuflate în mașini la Sculeni # UNIMEDIA
Funcționarii vamali de la Sculeni, în colaborare cu polițiștii de frontieră, au depistat și au contracarat, la 21 ianuarie 2026, două tentative de transportare ilegală a țigărilor, camuflate în mijloace de transport.
20:50
Scandal de spionaj în Germania: Un ofițer GRU sub acoperire diplomatică va fi expulzat în Rusia # UNIMEDIA
Ministerul german de externe l-a convocat joi pe ambasadorul Rusiei la Berlin pentru a-l informa despre expulzarea unuia din diplomaţii din subordinea acestuia, la o zi după arestarea unei presupuse spioane ruse în cadrul aceleiaşi anchete, transmite AFP, preluată de hotnews.ro.
20:30
(video) „Mult succes și să reveniți cu bine acasă!” Un nou contingent al Armatei Naționale a plecat în misiunea KFOR din Kosovo # UNIMEDIA
Armata Națională a Republicii Moldova a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Ceremonia de plecare a avut loc în prezența conducerii militare, colegilor și familiilor militarilor.
20:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va înmâna trofeul Cupei Mondiale de fotbal echipei câștigătoare pe 19 iulie, a anunțat președintele FIFA, Gianni Infantino, citat de hotnews.ro.
Acum 24 ore
19:50
(video) Alexandru Munteanu, după ce o dronă cu explozibil a fost găsită la Crocmaz: „Am fost șocați. Rog cetățenii să nu transforme aceste incidente în glume” # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a comentat, la începutul ședinței Guvernului, incidentul cu drona cu explozibil, depistată astăzi într-o grădină din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. „Am fost șocați și alarmați de faptul că purta încărcătură explozibilă. Câteva clipe în urmă a fost efectuată o explozie controlată și acum toți sunt în siguranță. Rugăm cetățenii să nu transforme dronele în glume, bancuri, ci imediat să anunțe instituțiiile responsabile”, a menționat șeful Executivului.
19:30
(foto) Înormântarea cu alai a unui important lider interlop din România: Sicriul și coroanele de flori, trase de cai # UNIMEDIA
Sute de persoane au fost prezente, joi după amiază, la ceremonia de înmormântare a lui Sanyi Neguș senior, odinioară unul dintre cei mai temuți lideri ai lumii interlope din Oradea, scrie adevarul.ro.
19:10
Moldsilva are un nou director: Cine vine la șefia Agenției de Mediu, după ce Dorin Poverjuc a fost mutat la Inspectorat să-l înlocuiască pe Bulmaga # UNIMEDIA
Agenția Moldsilva are un nou director general. Guvernul l-a numit în funcție, în ședința astăzi, pe Nicolae Munteanu. Totodată, Nicu Belitei a fost numit de Executiv șef al Agenției de Mediu.
18:50
„Europenii s-au pus la coadă ca să fie umiliți de Trump”. Cum s-a văzut din sală discursul de la Davos # UNIMEDIA
Liderii europeni și americani, prezenți în sala de congres de la Davos pentru a asculta discursul lui Donald Trump nu au apreciat show-ul interminabil făcut de acesta, arată un reportaj Le Figaro, citat de observatornews.ro.
18:40
(video) Drona cu explozibil depistată astăzi, la Ștefan Vodă, a fost detonată. IGP: Orice pericol pentru cetățeni este exclus # UNIMEDIA
Experții Secției tehnico-explozivă a Poliției au evacuat parte de luptă a aparatului de zbor și, cu ajutorul geniștilor Armatei Naționale din Batalionul de Geniu „Codru”, aceasta a fost nimicită prin explozie controlată, anunță oamenii legii.
18:30
Macron anunță interceptarea unui petrolier din flota fantomă a Rusiei: „Nu vom tolera nicio încălcare” # UNIMEDIA
Marina Națională Franceză a interceptat joi dimineață, în Marea Mediterană, „o navă petrolieră provenită din Rusia” și suspectată că aparține „flotei fantomă” care finanțează „războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP, citat de hotnews.ro.
18:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat joi răspunsul Europei la disputa cu SUA privind Groenlanda, afirmând că acest continent trebuie să dea dovadă de mai mult curaj și descriindu-l ca un „caleidoscop fragmentat” de puteri mici și mijlocii, scriu Reuters și The Guardian, citat de hotnews.ro.
18:10
(video) „Ar fi rușinos să fie cumpărate voturi din nou.” Șefa statului, reacție după suspendarea alegerilor din Găgăuzia: „Să aleagă fără bani murdari” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a comentat decizia Curții Supreme de Justiție, care prin decizia din 20 ianuarie a suspendat alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. „Ne dorim să fie alegeri libere și corecte, asta este bine pentru toți - și pentru oamenii din autonomie, și pentru Chișinău, și pentru toți cetățenii Republicii Moldova”, a declarat șefa statului, în conferința susținută astăzi.
18:10
Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, decapitată: Eugeniu Rusu, eliberat din funcție, „în baza cererii de demisie”. Cine va fi șef interimar # UNIMEDIA
Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a rămas fără director, după ce Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, eliberarea din funcție a lui Eugeniu Rusu. Executivul a stabilit și cine va prelua atribuțiile acestuia, până la desemnarea unui nou șef al instituției.
18:00
Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de mâine: Ce detalii sunt cunoscute acum # UNIMEDIA
O întâlnire trilaterală între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc în Emiratele Arabe Unite începând de vineri, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, un semn al intensificării negocierilor de pace pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează CNN, citat de hotnews.ro.
17:50
NATO este gata să consolideze securitatea în Arctica și Groenlanda, în cadrul unei eventuale noi misiuni, și așteaptă instrucțiuni în acest sens, a dat asigurări joi comandantul alianței, generalul american Alexus Grynkewich, potrivit AFP, citată de hotnews.ro.
17:50
Ombudsmanul Copilului s-a autosesizat pe cazul fetiței de 7 ani, care ar fi fost violată de un minor, într-un centru de plasament: Directoarea nu i-a permis să intre și a părăsit instituția # UNIMEDIA
Ombudsmanul Copilului s-a autosesizat pe cazul fetiței de 7 ani, care ar fi fost violată de un minor, într-un centru de plasament din municipiul Bălți, în luna octombrie 2025. Acesta a încercat să efectueze o vizită de documentare la instituție, însă directoarea interimară a centrului nu i-a permis accesul.
17:40
(video) Doi ambasadori, rechemați din funcții, alții 6 - numiți: Victor Chirilă merge în Ucraina, Petru Frunze în China, iar Viorel Ursu în Suedia # UNIMEDIA
Doi ambasadori ai Republicii Moldova - Ștefan Gorda și Corina Călugăru- au fost rechemați din funcții, iar alții 6 - numiți, în ședința de astăzi a Guvernului. Astfel, Victor Chirilă merge în Ucraina, Mihail Mîțu în România, Petru Frunze în China, Lorina Bălteanu în Franța, Vladislav Kulminski în SUA, iar Viorel Ursu în Suedia.
17:30
„Noi avem toate cărţile”. Trump ameninţă cu „represalii majore”, dacă europenii vând datoria americană pentru a exercita presiuni # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a amenințat, joi, că va lansa „represalii majore”, dacă ţările europene încep să vândă titluri ale datoriei americane cu scopul de a exercita presiuni asupra Statelor Unite, relatează AFP, ctat de digi24.ro.
17:20
(video) Guvernul, în ședință cu 14 subiecte pe ordinea de zi, după ce premierul a revenit de la Davos: Noi demisii și numiri, aprobate # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit în ședință astăzi, după ce premierul Alexandru Munteanu a revenit de la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, care are loc în perioada 19-23 ianuarie. Pe ordinea de zi s-au regăsit 14 subiecte, inclusiv cel cu privire la resursele umane.
17:10
(foto/video) „Plătește tu!”: MAN îndeamnă cetățenii să-i trimită copiile la facturi, pentru a le da guvernării. Partidul a cerut, în fața ANRE, ajustarea tarifelor la energie # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, pentru a cere ajustarea imediată a tarifelor la energie și pentru a apăra dreptul cetățenilor la un trai decent. În context, formațiunea a lansat campania „Plătește tu!”
17:10
La Davos, Volodimir Zelenski anunță primele discuții trilaterale Ucraina-SUA-Rusia în Emiratele Arabe Unite # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina, Statele Unite și Rusia urmează să poarte, în acest weekend, discuții tehnice trilaterale în Emiratele Arabe Unite, într-un format fără precedent de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, scrie adevarul.ro.
16:50
Centrul Cibernetic al INI, operațiune antidrog cu Germania: Traficanți de psihotrope, care stateau la Berlin și vindeau pe internet, prinși. Bunuri de peste 85.000€ și bani, ridicați # UNIMEDIA
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, a destructurat activitatea unui grup criminal organizat, specializat în traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari, prin intermediul platformelor darknet și clearnet.
16:50
(video) Acoperișul unui centru comercial din Siberia s-a prăbușit: O persoană decedată și altele două - rănite # UNIMEDIA
Prăbușirea acoperișului unui centru comercial din Siberia s-a soldat cu un nort și doi răniți, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă acumularea de zăpadă a provocat incidentul. Echipele de salvare din orașul siberian Novosibirsk au finalizat operațiunile de căutare și recuperare după ce o parte a centrului comercial local s-a prăbușit miercuri după-amiază, scrie digi24.ro, citând TVPWorld.
16:50
Procurtura Generală a pornit o urmărire penală pe cazul copilei de 14 ani care a fost bătută de alte două fete într-o localitate din Ialoveni. Potrivit informațiilor oferite pentru UNIMEDIA, cele două tinere riscă până la 3 ani de pușcărie.
16:40
(live) Guvernul, în ședință cu 14 subiecte pe ordinea de zi, după ce premierul a revenit de la Davos: Urmează noi demisii/numiri # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește, la această oră în ședință, după ce premierul Alexandru Munteanu a revenit de la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, care are loc în perioada 19-23 ianuarie. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, inclusiv cel cu privire la resursele umane. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
16:30
Centrul Cibernetic al INI, operațiune antidrog cu Germania: Traficanți de psihotrope, care stateau la Berlin și vindeau pe internet, prinși. Bunuri de peste 85.000€ și bani, ridicate # UNIMEDIA
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, a destructurat activitatea unui grup criminal organizat, specializat în traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari, prin intermediul platformelor darknet și clearnet.
16:20
Trump, după întâlnirea cu Zelenski de la Davos: „Mesajul pentru Putin este că războiul trebuie să înceteze” # UNIMEDIA
Liderii din SUA și Ucraina s-au întâlnit joi în Elveția, potrivit Reuters, într-un moment în care negocierile de pace continuă pe mai multe planuri, deși fără un final previzibil, scrie hotnews.ro.
16:10
Un băiat de 18 ani a fost găsit decedat, astăzi, pe strada Bogdan Voievod. Potrivit informațiilor, acesta a murit după ce ar fi căzut de la înălțime.
16:10
(video) Maia Sandu are un salariu mai mic decât 25% dintre subalternii săi: „Nu este tocmai firesc, dar pornim de la ceea ce își permite RM” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a fost întrebată de jurnaliști, în cadrul conferinței de presă, de astăzi, 22 ianuarie, cât ar trebui să câștige șeful statului. „Trebuie să pornim de la ceea ce își permite Republica Moldova și la complexitatea muncii”, a declarat oficiala.
16:00
(video) Marina Cârnaț „și-a vândut visul” - Mercedesul de circa 200 mii €, cadou recent de la soț: „Banii înghețați într-un metal nu mă încântă” # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a anunțat, pe rețele, că a vândut Mercedesul de lux de circa 200 mii €, pe care l-a primit în dar de la soțul său, înainte să nască cel de-al 10-lea copil. „Pentru mine, ca femeie de afaceri, a fost dificil să accept un bun mobil atât de valoros; nu din lipsă de recunoștință, ci dintr-un mod de a gândi format în ani de muncă, responsabilitate și viziune, bani care stau înghețați într-un metal nu mă încântă, banii care lucrează îmi dau siguranța”, a explicat bloggerița, într-o postare.
15:50
„Tot mai multe voci se pronunță pentru reluarea unui dialog direct cu Rusia”. Igor Dodon, întrevedere cu Oleg Ozerov # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, deputatul Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. „În cadrul discuției, am făcut un schimb de opinii privind situația politică și socio-economică din Republica Moldova, dar și din regiune”, a scris liderul PSRM pe rețele.
15:40
Un bărbat de 41 de ani a fost găsit decedat, astăzi, pe strada Bogdan Voievod. Potrivit informațiilor, acesta a murit după ce ar fi căzut de la înălțime.
15:20
(video) Maia Sandu nu pleacă la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române: „Merg în Polonia, încep o vizită oficială acolo” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu va merge la Iași la sfârșitul acestei săptămâni, contrar informațiilor apărute în presa din România, potrivit cărora șefa statului ar fi urmat să participe la evenimentele dedicate Micii Unirii. În cadrul conferinței de presă susținute astăzi, 22 ianuarie, Maia Sandu a precizat că, sâmbătă, va efectua o vizită oficială în Polonia.
15:20
Irina Loghin a depus plângere la poliție, după ce imaginea ei a fost folosită ilegal pentru a promova medicamente: „Reprezintă un pericol” # UNIMEDIA
Irina Loghin a depus plângere penală, după ce a aflat că imaginea ei este folosită ilegal pentru a promova medicamente. A mers la poliție împreună cu avocata ei. Artista a decis să apeleze la oamenii legii, după ce oamenii au luat legătura cu ea și au acuzat-o că minte în legătură cu medicamentele respective, scrie spynews.ro.
15:10
(video) Maia Sandu nu merge la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române: „Merg în Polonia, încep o vizită oficială acolo” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu va merge la Iași la sfârșitul acestei săptămâni, contrar informațiilor apărute în presa din România, potrivit cărora șefa statului ar fi urmat să participe la evenimentele dedicate Micii Unirii. În cadrul conferinței de presă susținute astăzi, 22 ianuarie, Maia Sandu a precizat că, sâmbătă, va efectua o vizită oficială în Polonia.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.