Transferurile de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice efectuate prin sistemul bancar naţional, ajustate sezonier, Decembrie 2025
BNM.md, 23 ianuarie 2026 07:30
Transferurile de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice efectuate prin sistemul bancar naţional, ajustate sezonier, Decembrie 2025
• • •
Alte ştiri de BNM.md
Acum 30 minute
07:30
Acum 24 ore
16:50
16:50
10:30
BNM a organizat o sesiune de instruire dedicată implementării Regulamentului privind reziliența operațională digitală (DORA), inițiativă a Uniunii Europene menită să asigure un cadru unitar de reglementare pentru protejarea integrității operațiunilor financiare în contextul digitalizării accelerate.
Ieri
16:30
Guvernatoarea BNM, la o ceremonie de nivel înalt la UTM: Educația, cercetarea și inovarea - piloni ai dezvoltării sustenabile # BNM.md
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a participat astăzi la ceremonia solemnă de acordare a Titlului onorific Doctor Honoris Causa organizată de Universitatea Tehnică a Moldovei, un eveniment dedicat promovării cooperării academice dintre Republica Moldova și România.
14:50
În luna decembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 92,1% comparativ cu 89,9% în luna noiembrie 2025.
12:10
11:20
Comunicat privind ședința ordinară a Comitetului Național de Stabilitate Financiară din 16.12.2025 # BNM.md
Scopul ședințelor ordinare constă în evaluarea riscurilor aferente sectorului financiar și, după caz, stabilirea măsurilor pentru menținerea stabilității financiare în Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
01:20
20 ianuarie 2026
20:00
În luna decembrie 2025, baza monetară a constituit 87 029,7 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,8 la sută față de luna noiembrie 2025 și în creștere cu 5,3 la sută față de perioada similară a anului precedent.
20:00
În anul 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 5 960,7 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
19:40
În luna decembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 942,2 milioane lei, majorându-se cu 38,6 la sută față de luna noiembrie 2025.
19:10
19:10
În luna decembrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 785,0 milioane lei, în creștere cu 12,3 la sută față de luna precedentă.
13:40
Discuții la BNM privind cooperarea interinstituțională în domeniul infrastructurii, în contextul integrării europene # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu o delegație a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România.
13:00
19 ianuarie 2026
09:00
16 ianuarie 2026
14:20
Societăţile emitente de monedă electronică care au obținut licența Băncii Naționale.
10:30
Site-ul www.bnm.md prioritizează securitatea datelor și utilizează cookie-urile pentru îmbunătățirea experienței de navigare și confortul utilizatorului. Acceptul folosirii cookie sporește viteza de lucru a paginii și garantează funcționarea normală a modulelor de prezentare a informațiilor. Refuzul folosirii cookie poate încetini încărcarea site-ului și îngreuna navigarea lină între pagini. Mai multe detalii în Politica de utilizare a cookie-urilor....
15 ianuarie 2026
10:20
Viceguvernatorul BNM, Mihnea Constantinescu, în discuții bilaterale la Viena: Republica Moldova atrage interesul investitorilor internaționali # BNM.md
Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Mihnea Constantinescu, a avut o întrevedere bilaterală cu reprezentanții J.P. Morgan, una dintre cele mai mari instituții financiare globale, în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.