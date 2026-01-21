Piața valutară în numerar în luna noiembrie 2025

BNM.md, 21 ianuarie 2026 16:00

Piața valutară în numerar în luna noiembrie 2025

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BNM.md

Acum 30 minute
16:00
Piața valutară în numerar în luna noiembrie 2025 BNM.md
Acum o oră
15:40
Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna decembrie 2025 BNM.md
15:20
Piaţa valutară fără numerar a Republicii Moldova în luna decembrie 2025 BNM.md
Acum 2 ore
15:00
Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în luna decembrie 2025 BNM.md
14:50
Cererea și oferta de valută pe piața valutară în luna decembrie 2025 BNM.md
În luna decembrie 2025, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenților economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 92,1% comparativ cu 89,9% în luna noiembrie 2025.
14:30
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor și volumele creditelor noi acordate, BNM.md
Acum 6 ore
12:10
Activitatea BNM pe piaţa valutară (operațiuni reflectate potrivit datei tranzacției), Decembrie 2025 BNM.md
12:10
Piaţa valutara fără numerar, Decembrie 2025 BNM.md
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 21 Ianuarie 2026 BNM.md
11:20
Comunicat privind ședința ordinară a Comitetului Național de Stabilitate Financiară din 16.12.2025 BNM.md
Scopul ședințelor ordinare constă în evaluarea riscurilor aferente sectorului financiar și, după caz, stabilirea măsurilor pentru menținerea stabilității financiare în Republica Moldova.
10:20
Activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate, Decembrie 2025 BNM.md
Acum 8 ore
10:00
Cererea și oferta de valută pe piața valutară, Decembrie 2025 BNM.md
10:00
Piaţa valutară în numerar, Decembrie 2025 BNM.md
Acum 12 ore
07:20
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
Acum 24 ore
01:20
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
20 ianuarie 2026
20:00
Evoluția indicatorilor monetari în luna decembrie 2025 BNM.md
În luna decembrie 2025, baza monetară a constituit 87 029,7 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,8 la sută față de luna noiembrie 2025 și în creștere cu 5,3 la sută față de perioada similară a anului precedent.
20:00
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru anul 2025 BNM.md
În anul 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 5 960,7 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
19:40
Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna decembrie 2025 BNM.md
În luna decembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 942,2 milioane lei, majorându-se cu 38,6 la sută față de luna noiembrie 2025.
19:10
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
19:10
Evoluția pieței CREDITELOR bancare în luna decembrie 2025 BNM.md
În luna decembrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 785,0 milioane lei, în creștere cu 12,3 la sută față de luna precedentă.
Ieri
16:00
Ratele medii ponderate ale dobânzilor la tranzacțiile interbancare, Decembrie 2025 BNM.md
13:40
Discuții la BNM privind cooperarea interinstituțională în domeniul infrastructurii, în contextul integrării europene BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu o delegație a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România.
13:00
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova, mil. lei, BNM.md
13:00
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 20 Ianuarie 2026 BNM.md
10:50
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor și volumele creditelor noi acordate, BNM.md
10:50
Ratele medii ponderate ale dobânzilor și volumele depozitelor noi atrase, BNM.md
10:30
Sinteza monetară, Decembrie 2025 BNM.md
10:00
Bilanțul contabil al băncilor licențiate, Decembrie 2025 BNM.md
10:00
Structura depozitelor pe sectorul bancar, Decembrie 2025 BNM.md
10:00
Contul de profit sau pierdere, Decembrie 2025 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 19 Ianuarie 2026 BNM.md
09:00
Principalele agregate ale contului curent al balanţei de plăţi (MBP6), ajustate sezonier, Septembrie 2025 BNM.md
16 ianuarie 2026
20:50
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
18:20
Rezervele obligatorii menţinute de bănci în lei moldoveneşti, Noiembrie 2025 BNM.md
17:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 16 Ianuarie 2026 BNM.md
17:00
Rezervele obligatorii menţinute de bănci în VLC, Noiembrie 2025 BNM.md
14:40
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
14:20
Registrul societăților emitente de monedă electronică BNM.md
Societăţile emitente de monedă electronică care au obținut licența Băncii Naționale.
13:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 09 Ianuarie 2026 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 16 Ianuarie 2026 BNM.md
10:30
Atestarea specialiștilor în asigurări BNM.md
Site-ul www.bnm.md prioritizează securitatea datelor și utilizează cookie-urile pentru îmbunătățirea experienței de navigare și confortul utilizatorului. Acceptul folosirii cookie sporește viteza de lucru a paginii și garantează funcționarea normală a modulelor de prezentare a informațiilor. Refuzul folosirii cookie poate încetini încărcarea site-ului și îngreuna navigarea lină între pagini. Mai multe detalii în Politica de utilizare a cookie-urilor....
15 ianuarie 2026
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 15 Ianuarie 2026 BNM.md
10:20
Viceguvernatorul BNM, Mihnea Constantinescu, în discuții bilaterale la Viena: Republica Moldova atrage interesul investitorilor internaționali BNM.md
Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Mihnea Constantinescu, a avut o întrevedere bilaterală cu reprezentanții J.P. Morgan, una dintre cele mai mari instituții financiare globale, în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena.
14 ianuarie 2026
18:00
Consolidarea sectorului financiar și alinierea la standardele UE: Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, s-a întâlnit cu oficialii BERD la Viena BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, și viceguvernatorul Mihnea Constantinescu, au avut astăzi o întrevedere bilaterală cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena.
14:10
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Forumul ECE de la Viena: Republica Moldova avansează cu pași concreți spre o economie modernă și competitivă BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat astăzi la Forumul Europei Centrale și de Est de la Viena, cel mai important eveniment dedicat piețelor financiare din regiune, organizat sub egida Financial Times.
14:00
Sinteza monetară, Decembrie 2025 BNM.md
12:30
Informația privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu în străinătate ale membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei BNM.md
Limba Română
12:20
Informația privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu în străinătate ale salariaților Băncii Naționale a Moldovei BNM.md
Limba Română
12:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 14 Ianuarie 2026 BNM.md
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.