Evoluția indicatorilor monetari în luna decembrie 2025

În luna decembrie 2025, baza monetară a constituit 87 029,7 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,8 la sută față de luna noiembrie 2025 și în creștere cu 5,3 la sută față de perioada similară a anului precedent.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de BNM.md