Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna decembrie 2025
BNM.md, 20 ianuarie 2026 19:40
În luna decembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 942,2 milioane lei, majorându-se cu 38,6 la sută față de luna noiembrie 2025.
Acum 5 minute
20:00
În luna decembrie 2025, baza monetară a constituit 87 029,7 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,8 la sută față de luna noiembrie 2025 și în creștere cu 5,3 la sută față de perioada similară a anului precedent.
20:00
În anul 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 5 960,7 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:10
19:10
În luna decembrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 785,0 milioane lei, în creștere cu 12,3 la sută față de luna precedentă.
Acum 6 ore
Acum 8 ore
13:40
Discuții la BNM privind cooperarea interinstituțională în domeniul infrastructurii, în contextul integrării europene # BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu o delegație a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România.
13:00
Acum 12 ore
Ieri
09:00
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Societăţile emitente de monedă electronică care au obținut licența Băncii Naționale.
10:30
15 ianuarie 2026
10:20
Viceguvernatorul BNM, Mihnea Constantinescu, în discuții bilaterale la Viena: Republica Moldova atrage interesul investitorilor internaționali # BNM.md
Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Mihnea Constantinescu, a avut o întrevedere bilaterală cu reprezentanții J.P. Morgan, una dintre cele mai mari instituții financiare globale, în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena.
14 ianuarie 2026
18:00
Consolidarea sectorului financiar și alinierea la standardele UE: Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, s-a întâlnit cu oficialii BERD la Viena # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, și viceguvernatorul Mihnea Constantinescu, au avut astăzi o întrevedere bilaterală cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena.
14:10
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Forumul ECE de la Viena: Republica Moldova avansează cu pași concreți spre o economie modernă și competitivă # BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat astăzi la Forumul Europei Centrale și de Est de la Viena, cel mai important eveniment dedicat piețelor financiare din regiune, organizat sub egida Financial Times.
12:30
12:20
13 ianuarie 2026
12 ianuarie 2026
18:20
17:00
9 ianuarie 2026
18:00
Prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, a participat la Conferința Internațională dedicată Reginei Maria # BNM.md
Prim-viceguvernatorul BNM, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la Conferința Internațională „Moștenirea istorică și culturală a Reginei Maria”, organizată de Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în colaborare cu Academia de Artă Handmade București.
16:50
16:20
La 31 decembrie 2025, activele oficiale de rezervă au constituit 5 104,27 mil. euro, în creștere cu 23,40 mil. euro în comparație cu 28 noiembrie 2025, când acestea au însumat 5 080,87 mil. euro.
6 ianuarie 2026
14:00
14:00
13:50
13:50
