Evoluția pieței DEPOZITELOR în luna decembrie 2025

BNM.md, 20 ianuarie 2026 19:40

În luna decembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au constituit 4 942,2 milioane lei, majorându-se cu 38,6 la sută față de luna noiembrie 2025.

Acum 5 minute
20:00
Evoluția indicatorilor monetari în luna decembrie 2025 BNM.md
În luna decembrie 2025, baza monetară a constituit 87 029,7 milioane lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 6,8 la sută față de luna noiembrie 2025 și în creștere cu 5,3 la sută față de perioada similară a anului precedent.
20:00
Analiza volumului operațiunilor de casă în moneda națională pentru anul 2025 BNM.md
În anul 2025, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 5 960,7 milioane lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar.
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:10
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
19:10
Evoluția pieței CREDITELOR bancare în luna decembrie 2025 BNM.md
În luna decembrie 2025, creditele noi acordate au constituit 7 785,0 milioane lei, în creștere cu 12,3 la sută față de luna precedentă.
Acum 6 ore
16:00
Ratele medii ponderate ale dobânzilor la tranzacțiile interbancare, Decembrie 2025 BNM.md
Acum 8 ore
13:40
Discuții la BNM privind cooperarea interinstituțională în domeniul infrastructurii, în contextul integrării europene BNM.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu, a avut o întrevedere cu o delegație a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România.
13:00
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova, mil. lei, BNM.md
13:00
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor aferente soldurilor creditelor și depozitelor, BNM.md
Acum 12 ore
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 20 Ianuarie 2026 BNM.md
10:50
Ratele nominale medii ponderate ale dobânzilor și volumele creditelor noi acordate, BNM.md
10:50
Ratele medii ponderate ale dobânzilor și volumele depozitelor noi atrase, BNM.md
10:30
Sinteza monetară, Decembrie 2025 BNM.md
10:00
Bilanțul contabil al băncilor licențiate, Decembrie 2025 BNM.md
10:00
Structura depozitelor pe sectorul bancar, Decembrie 2025 BNM.md
10:00
Contul de profit sau pierdere, Decembrie 2025 BNM.md
Ieri
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 19 Ianuarie 2026 BNM.md
09:00
Principalele agregate ale contului curent al balanţei de plăţi (MBP6), ajustate sezonier, Septembrie 2025 BNM.md
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
18:20
Rezervele obligatorii menţinute de bănci în lei moldoveneşti, Noiembrie 2025 BNM.md
17:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 16 Ianuarie 2026 BNM.md
17:00
Rezervele obligatorii menţinute de bănci în VLC, Noiembrie 2025 BNM.md
14:40
Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele atrase la vedere cu dobândă, BNM.md
14:20
Registrul societăților emitente de monedă electronică BNM.md
Societăţile emitente de monedă electronică care au obținut licența Băncii Naționale.
13:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 09 Ianuarie 2026 BNM.md
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 16 Ianuarie 2026 BNM.md
10:30
Atestarea specialiștilor în asigurări BNM.md
15 ianuarie 2026
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 15 Ianuarie 2026 BNM.md
10:20
Viceguvernatorul BNM, Mihnea Constantinescu, în discuții bilaterale la Viena: Republica Moldova atrage interesul investitorilor internaționali BNM.md
Viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, domnul Mihnea Constantinescu, a avut o întrevedere bilaterală cu reprezentanții J.P. Morgan, una dintre cele mai mari instituții financiare globale, în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena.
14 ianuarie 2026
18:00
Consolidarea sectorului financiar și alinierea la standardele UE: Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, s-a întâlnit cu oficialii BERD la Viena BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, și viceguvernatorul Mihnea Constantinescu, au avut astăzi o întrevedere bilaterală cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Forumului Europei Centrale și de Est de la Viena.
14:10
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, la Forumul ECE de la Viena: Republica Moldova avansează cu pași concreți spre o economie modernă și competitivă BNM.md
Guvernatoarea BNM, doamna Anca Dragu, a participat astăzi la Forumul Europei Centrale și de Est de la Viena, cel mai important eveniment dedicat piețelor financiare din regiune, organizat sub egida Financial Times.
14:00
Sinteza monetară, Decembrie 2025 BNM.md
12:30
Informația privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu în străinătate ale membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei BNM.md
Limba Română
12:20
Informația privind vizitele oficiale și deplasările de serviciu în străinătate ale salariaților Băncii Naționale a Moldovei BNM.md
Limba Română
12:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 14 Ianuarie 2026 BNM.md
13 ianuarie 2026
11:30
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 13 Ianuarie 2026 BNM.md
12 ianuarie 2026
18:20
Registrul de evidență a cadourilor BNM.md
17:00
Graficul prezentării rapoartelor la Banca Naţională a Moldovei de către băncile licențiate BNM.md
11:20
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 12 Ianuarie 2026 BNM.md
9 ianuarie 2026
18:00
Prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, a participat la Conferința Internațională dedicată Reginei Maria BNM.md
Prim-viceguvernatorul BNM, domnul Petru Rotaru, a participat astăzi la Conferința Internațională „Moștenirea istorică și culturală a Reginei Maria”, organizată de Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în colaborare cu Academia de Artă Handmade București.
16:50
Plan de achiziții al BNM BNM.md
16:20
Informație privind evoluția activelor oficiale de rezervă în luna decembrie 2025 BNM.md
La 31 decembrie 2025, activele oficiale de rezervă au constituit 5 104,27  mil. euro, în creștere cu 23,40 mil. euro în comparație cu 28 noiembrie 2025, când acestea au însumat  5 080,87 mil. euro.
11:10
Ratele dobânzilor de referință pe piața interbancară, 09 Ianuarie 2026 BNM.md
09:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 02 Ianuarie 2026 BNM.md
09:40
Activele oficiale de rezervă şi alte active valutare, 31 Decembrie 2025 BNM.md
6 ianuarie 2026
14:00
Poziția datoriei externe brute: arierate prezentate sectorial, la sfârșitul perioadei, BNM.md
14:00
Poziția datoriei externe brute: plățile de principal și de dobândă scadente timp de un an sau mai puțin, prezentate sectorial, la sfârșitul perioadei, BNM.md
14:00
Poziția datoriei externe nete la sfârșitul perioadei, prezentare sectorială, BNM.md
13:50
Poziția datoriei externe brute: datoria denominată în valută și în moneda națională, la sfârșitul perioadei, BNM.md
13:50
Datoria externă brută: scadența reziduală pe termen scurt pe sectoare, la sfârșitul perioadei, BNM.md
