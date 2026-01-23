Contrabandă cu „sare” din Ucraina: Moldovean condamnat la șase ani
EA.md, 23 ianuarie 2026 07:20
O instanță din Odesa l-a găsit vinovat pe un cetățean moldovean pentru deținere ilegală și tentativă de a transporta peste frontiera ucraineană substanța psihotropă extrem de periculoasă PVP („sare"). Instanța a constatat că bărbatul a dobândit și deținut ilegal substanțe psihotrope pentru uz personal. În noaptea de 22 ianuarie 2025, acuzatul călătorea cu un […]
Acum 30 minute
07:20
Valoarea maximă a tichetului de masă va crește de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal. Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern, transmite ipn.md. Documentul mai […]
07:20
07:20
La doar cinci ani, Sofia Maslii a făcut un gest mai valoros decât mulți ar fi anticipat: și-a donat părul pentru femeile care și-au pierdut podoaba capilară în urma tratamentelor oncologice. Donația a fost făcută pentru beneficiarii Asociației „Casa Valeriu", singurul spațiu comunitar din Republica Moldova care oferă gratuit cazare și mese calde persoanelor […]
07:20
Scandal internațional evitat: SIS respinge acuzațiile privind un „agent” moldovean la Moscova # EA.md
După ce presa rusă a relatat reținerea la Moscova a unui presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova", Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a declarat că acuzațiile autorităților ruse sunt nefondate. Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova notează că acuzațiile „reprezintă o tentativă de manipulare a opiniei publice și de tensionare […]
07:20
Doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost trimiși în judecată în Ținutul Habarovsk, Rusia, pentru că au organizat un laborator de droguri. Bărbații, în vârstă de 35 și 42 de ani, au preparat din mai până în iunie 2024 precursori pentru droguri sintetice, încercând astfel să achite o datorie mare față de un cunoscut, […]
Acum o oră
07:10
O întâmplare emoționantă a avut loc într-un oraș din regiunea Donețk, Ucraina, aflat într-o zonă tampon a frontului. O bătrână, rămasă fără hrană, a scris în zăpadă un mesaj disperat prin care cerea mâncare. Cererea ei a fost observată de soldați ucraineni cu ajutorul unei drone, iar aceștia i-au trimis alimente pe calea aerului. Din […]
07:10
Mark Tkaciuk, lider al Partidului Congresul Civic și membru al Blocului Alternativa, afirmă că declarația ministrului de Externe, Mihail Popșoi, potrivit căreia Republica Moldova ar putea lua în calcul unirea cu România în cazul intensificării amenințărilor din partea Rusiei, nu reflectă realitatea. După cum a relatat agenția de știri Infotag, politicianul a scris pe […]
07:10
Judecătoria Bălți (sediul central) a decis încasarea sumei de 743.204 lei de la Iosif Godlevschi, primarul comunei Logofteni, raionul Fălești, în favoarea Primăriei Logofteni, instituție în care acesta a activat în ultimii 15 ani. Decizia a fost pronunțată pe 19 ianuarie 2026, într-un dosar ce vizează neglijența în serviciu. Potrivit sentinței, instanța l-a recunoscut […]
07:10
„Cine s-a gândit că e momentul?” – Ucraina, în fierbere după un cântec despre „lipsa de lumină” # EA.md
Un fragment muzical interpretat de celebra artistă ucraineană Tina Karol a provocat un val de critici și ironii pe rețelele sociale. Cântăreața și-a prezentat public scuze, explicând că intenția ei a fost să transmită un mesaj de unitate și speranță, nu să minimalizeze dificultățile reale ale populației, scrie adevarul.ro. Un fragment dintr-un cântec interpretat de […]
07:10
După dezvăluirile incredibile făcute de Akbar Abdullaev (Abush), despre relația cu Andreea Bostanica, acum a venit rândul tiktokeriței să dea replica. Afaceristul a povestit cum influencerița a orchestrat o întreagă poveste pe rețelele de socializare, și-a mințit urmăritorii în legătură cu acele cadouri scumpe și buchete de flori uriașe, care, de fapt, nu erau de […]
07:10
Un bărbat de 41 de ani a fost găsit fără viață miercuri dimineață, în interiorul unui troleibuz care circula pe o rută din capitală. „Miercuri dimineață, Poliția a fost sesizată despre depistarea unei persoane inconștiente în salonul unui troleibuz de pe ruta din capitală. La fața locului, polițiștii au depistat corpul neînsuflețit al unui […]
07:10
Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, a explicat de ce autoritățile vor să impună taxe pentru toate produsele cumpărate de pe platforme online precum TEMU, SHEIN și altele similare. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni difuzate de One TV, pe fondul dezbaterilor publice legate de tratamentul fiscal al comenzilor online, scrie omniapres.md. Potrivit ministrului, […]
07:10
Premierul Alexandru Munteanu susține că presa a interpretat greșit declarația Maiei Sandu, făcută într-un interviu pentru jurnaliștii britanici, potrivit căreia ar susține unificarea cu România în cazul unui referendum. Munteanu a făcut această declarație în cadrul unui discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie infotag.md. Potrivit acestuia, remarcile președintei s-au referit la […]
Acum 24 ore
14:00
În această dimineață, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost descoperită o dronă de aproximativ 2,5 metri în grădina unei case nelocuite. Obiectul a fost găsit în mai multe bucăți, iar experții Secției tehnico-explozive a Poliției au intervenit pentru o examinare detaliată. Obiectul a fost găsit pe bucăți, fiind nevoie […]
13:50
Vasile Costiuc a postat pe Facebook un video în care sugerează existența unei presupuse „corupții electorale", bazându-se pe declarațiile unei femei în vârstă. Aceasta afirmă că a primit un telefon mobil la absolvirea Universității Vârstei a Treia (UV3) și că ar fi fost implicată în realizarea unor materiale video. În înregistrare, femeia spune că a […]
13:50
Soliștii trupei Discoteca Avaria au anunțat că piesa „Viva, Moldova!" a lui Satoshi este un plagiat. Totodată, artiștii ruși au spus că vor susține Moldova la competiție. Anterior, în mediul online au apărut informații potrivit cărora piesa „Viva, Moldova!" a cântărețului moldovean Satoshi, cu care acesta intenționează să participe la Eurovision 2026, seamănă foarte mult […]
13:50
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a reținut la Moscova un presupus „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova", pe numele căruia ar fi fost deschis un dosar penal. Potrivit surselor, este vorba despre Serghei Mișin, în trecut consilier pe relații interetnice al lui Igor Dodon. Acesta a fost reținut încă în […]
Ieri
07:20
Abush rupe în fiare „povestea” Andreei Bostanica: „Scenariul a fost creat ca să-și ascundă sponsorii” # EA.md
Abush a intrat în atenția presei odată cu relația cu influencerița Andreea Bostanica, deși era deja cunoscut drept nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. Relația cu influencerița a amplificat interesul mediatic, mai ales după aparițiile constante ale celor doi în ipostaze luxoase: buchete uriașe de flori, cadouri scumpe, mașini de lux și vacanțe extravagante. Cancan a […]
07:20
„Îți dai seama că ai ucis un om?” – strigătul sfâșietor al unei fiice care și-a pierdut tatăl într-un accident # EA.md
O zi obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru familia Vicol din raionul Leova. Diana Dermenji, o tânără stabilită în Germania, a revenit acasă nu pentru o vacanță, ci pentru a-și înmormânta tatăl, victimă a unui accident rutier violent. Într-un interviu cu Adrian Prodan, ea a povestetit despre cinismul agresorului care, după ce a urcat beat […]
07:20
O moldoveancă „bolnavă” prinsă cerșind în România: trăiește la hotel cu soțul, merge doar cu taxiul și are ultimul model de telefon # EA.md
O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost prinsă la cerșit în Iași de către polițiștii locali. Aceasta stătea într-un scaun cu rotile lângă Kaufland-ul din Tătărași, invocând probleme de sănătate pentru a primi ajutor. În realitate, aceasta nu are probleme grave de sănătate. Locuiește într-un apartament nou, în regim hotelier, se […]
07:20
România și Moldova: cum s-ar proteja țara noastră în caz de război – explicația șefului Armatei # EA.md
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul statului vecin, scrie digi24.ro. Generalul Gheorghiţă Vlad a explicat că Republica […]
07:20
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei, a declarat, marţi, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informează Reuters, citat de digi24.ro. „Drumul Moldovei spre apropierea de Uniunea Europeană și, aș spune, spre absorbția de către Uniunea Europeană, pentru că tot mai multe voci susțin că reunirea sau […]
07:20
Ministerul Energiei afirmă că facturile mari la căldură din Moldova se explică în mare parte prin eficiența energetică scăzută a clădirilor construite în perioada sovietică. „În sfârșit, în Republica Moldova am început să vorbim din ce în ce mai mult despre eficiența energetică. Cei care nu știau, plimbându-se prin Chișinău, trebuie să fi observat […]
07:20
Autoritățile au efectuat controale inopinate la mai multe stații de combustibili, după ce șoferii au reclamat posibile probleme cu calitatea motorinei vândute. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), transmite omniapres.md. Potrivit instituției, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori au fost recepționate apeluri […]
07:20
„Sigilam birouri și luam probe cu plastilină de acasă, de la copii” – ex-polițista Mihaela Juravlea dezvăluie secretele muncii în sistem # EA.md
Fosta polițistă Mihaela Juravlea, care a părăsit recent sistemul și a publicat un mesaj cu impact pe rețelele sociale, afirmă că ajunsese să-și sigileze biroul cu „ață simplă și plastelină adusă de acasă, de la copii". „I-am întrebat pe cei de la achiziții de ce cumpără camere, dacă noi nu aveam nici măcar pixuri", a […]
07:20
Statele Unite plănuiesc să reducă numărul angajaților pe care îi au în mai multe centre importante NATO, o mișcare care ar putea crește temerile în Europa cu privire la angajamentul Washingtonului față de alianță, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate situației, scrie observatornews.ro. Potrivit surselor, SUA vor elimina aproximativ 200 de posturi din structurile […]
07:10
În timp ce iarna încă ne strânge în ger de crapă pietrele, primăvara și-a făcut deja apariția într-o seră din satul Bardar, raionul Ialoveni. Aici, Gheorghe Tonu, fermier cu peste patru decenii de experiență, cultivă lalele… pe apă. Totuși, temperaturile scăzute și piața în care se atestă o concurență acerbă creează probleme mari producătorului […]
07:10
Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că există condițiile necesare pentru reducerea tarifelor la gazele naturale, pe fondul scăderii prețurilor de achiziție înregistrate în ultimele luni. În cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Realitatea, Ceban a explicat că reducerea potențială a tarifelor este determinată, în primul rând, de cotațiile bursiere și de prețurile de achiziție a […]
07:10
Aceștia susțin că, începând din luna noiembrie 2025, mai mulți câini vagabonzi care se adunau la gunoiștea centrală a orașului ar fi fost împușcați, iar ulterior îngropați cu ajutorul buldozer
07:10
Republica Moldova se clasează pe locul 70 din 178 de țări în topul global al statelor cu cei mai mulți cetățeni plecați în străinătate, potrivit unei analize Visual Capitalist, bazată pe datele Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale. Conform estimărilor pentru 2024, aproximativ 864 de mii de moldoveni trăiau în afara țării, ceea ce […] Articolul Moldova, campioană la emigrație: 1 din 4 moldoveni trăiește peste hotare apare prima dată în ea.md.
07:10
Fugarul penal Ilan Șor a declarat că „oamenii din echipa sa” nu vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 22 martie. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat postului pro-Kremlin Rossia24. „Echipa noastră nu va participa la aceste alegeri. Considerăm că acest scrutin este incorect, deoarece tratamentul aplicat Evgheniei Guțul […] Articolul Alegeri fără echipa lui Șor în UTA Găgăuzia: „Nu vom avea candidați” apare prima dată în ea.md.
07:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a pus în consultare publică un proiect de hotărâre care propune aprobarea costurilor de bază ale S.A. „Energocom” pentru furnizarea gazelor naturale în cadrul obligației de serviciu public. Documentul poate fi consultat pe site-ul ANRE, în secțiunea „Transparență decizională”. Reprezentanții serviciului de presă al ANRE au precizat […] Articolul ANRE dă start consultărilor pentru stabilirea noilor tarife la gazele naturale apare prima dată în ea.md.
07:10
Schimbare majoră în școli: elevii care nu promovează anul școlar nu vor mai fi declarați repetenți # EA.md
Elevii nu vor mai fi declarați repetenți. Cei care nu promovează anul și au note sub cinci la prea multe materii nu vor mai fi nevoiți să refacă întregul an școlar O astfel de modificare a fost făcută în Regulamentul de notare și evaluare a elevilor. Regulamentul explică și situațiile în care elevii pot […] Articolul Schimbare majoră în școli: elevii care nu promovează anul școlar nu vor mai fi declarați repetenți apare prima dată în ea.md.
07:10
Alertă politică: Două partide riscă dizolvarea pentru că nu și-au depus rapoartele financiare la CEC # EA.md
Două partide politice riscă dizolvarea pentru că nu au prezentat rapoartele financiare la Comisia Electorală Centrală: este vorba despre Partidul Socialist din Moldova și Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei. În cazul Partidului Politic „Șansă”, procedura de dizolvare este deja în instanță, iar constatările CEC vor fi anexate la dosarul aflat în […] Articolul Alertă politică: Două partide riscă dizolvarea pentru că nu și-au depus rapoartele financiare la CEC apare prima dată în ea.md.
21 ianuarie 2026
14:40
Ținuturile Anatoliei, leagănul civilizațiilor de mii de ani, continuă să dezvăluie comori neprețuite ale patrimoniului umanității, ascunse sub suprafață. De la est la vest și de la nord la sud, Turcia se transformă într-un adevărat muzeu în aer liber, reflectând moștenirea civilizațiilor care au modelat istoria omenirii. Proiectul Moștenire pentru Viitor și-a propus să pună […] Articolul Cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din Turcia în 2025 apare prima dată în ea.md.
14:30
GoTürkiye, platforma oficială de promovare turistică a Turciei, a lansat pe canalul său de YouTube cel de-al treilea mini-serial, „Iubire Ascunsă”, cu Eda Ece și Caner Cindoruk în rolurile principale. Comedia romantică, filmată pe fundalul spectaculos al Antalyei, își propune să crească vizibilitatea internațională a orașului de la Marea Mediterană. O declarație de dragoste pentru […] Articolul GoTürkiye lansează al treilea mini-serial „Iubire Ascunsă” apare prima dată în ea.md.
14:20
„Femei și bătrâne veneau la poarta lui să își caute fiii.” Vecinii din Beriozchi scot la lumină dispariții misterioase încă din anii ’90 # EA.md
Noi cazuri de dispariții ale unor tineri, văzuți în compania suspectului din Beriozchi, Anenii Noi – acuzat de cel puțin trei omoruri – ies la iveală. O vecină a povestit, pentru Life MD Documentary, că victimele erau căutate de soți sau mame, însoțiți de poliție, la poarta lui Stepan Găină încă din anii ’90, dar […] Articolul „Femei și bătrâne veneau la poarta lui să își caute fiii.” Vecinii din Beriozchi scot la lumină dispariții misterioase încă din anii ’90 apare prima dată în ea.md.
14:20
„Foarte multe bătăi de cap”: moldovenii din Italia descoperă că în acte apare „URSS” sau „Federazione Russa” – reacția ambasadei # EA.md
Ambasada Republicii Moldova în Italia a făcut un anunț pentru cetățenii moldoveni care s-au confruntat cu probleme privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, unde locul nașterii apare greșit ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși s-au născut în Moldova. Mai jos aflați ce pași trebuie să urmeze conaționalii noștri pentru ca autoritățile italiene […] Articolul „Foarte multe bătăi de cap”: moldovenii din Italia descoperă că în acte apare „URSS” sau „Federazione Russa” – reacția ambasadei apare prima dată în ea.md.
10:20
Compania românească Romgaz țintește până la 30% din piața moldovenească și plănuiește să vândă gaz la un preț mai mare decât în România. Filiala companiei românești de stat Romgaz — cel mai mare producător și operator de depozite de gaze naturale din România — a obținut licență de trader de gaze în Republica Moldova din […] Articolul Romgaz intră pe piața din Moldova: acum e și trader de gaze naturale apare prima dată în ea.md.
10:10
Tragedie la Florești: militarul care s-a împușcat în timpul serviciului ar fi încercat să se sinucidă, lăsând un bilet de adio # EA.md
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat ieri în timpul serviciului, ar fi încercat să se sinucidă, scrie nordnews.md. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio. Potrivit sursei, tânărul a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj de adio, cu puțin timp înainte de incident. În postare, acesta le-a mulțumit apropiaților și a […] Articolul Tragedie la Florești: militarul care s-a împușcat în timpul serviciului ar fi încercat să se sinucidă, lăsând un bilet de adio apare prima dată în ea.md.
10:10
Internauții joacă o farsă sau știu mai multe despre Anatolie Melnic decât și-ar dori el? Showman-ul a fost întrebat pe Instagram dacă își mai dorește copii și nu s-a arătat deranjat de întrebare. Cuplul, care are deja o fiică, Kamelia, a lăsat de înțeles că nu plănuiește un alt copil. Distracția a atins apogeul când […] Articolul Anatolie Melnic ar avea încă un fiu – cine este Cornel și ce legătură are cu showman-ul? apare prima dată în ea.md.
10:00
Alertă la frontieră: ANSA blochează peste 5 tone de ceai – iată ce au descoperit inspectorii # EA.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că un lot de 5.442 kg de ceai de import a fost reținut la frontiera de stat și returnat producătorului, deoarece nu respecta normele de siguranță alimentară din Republica Moldova. „De menționat că, cantitatea lotului importat era de 5442 kg, însă neconforme au fost declarate 3074 kg. Pentru […] Articolul Alertă la frontieră: ANSA blochează peste 5 tone de ceai – iată ce au descoperit inspectorii apare prima dată în ea.md.
09:30
Ședință cu „pauză de joc”: două consiliere PAS, surprinse pe TEMU și Solitaire în timpul CMC # EA.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 ianuarie a fost marcată de pauze și întârzieri, dar și de consilieri cu atenția îndreptată mai degrabă în altă direcție decât spre subiectele de pe agendă. Consilierele PAS Ecaterina Fărâmă și Silvia Bondarenco au fost surprinse de AGORA făcând shopping pe online sau jucându-se pe telefon în timpul ședinței. […] Articolul Ședință cu „pauză de joc”: două consiliere PAS, surprinse pe TEMU și Solitaire în timpul CMC apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Reforma administrației publice locale a fost lansată oficial de Guvernul Republicii Moldova, iar prima etapă va include consultări ample. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. „Obiectivul principal este să creăm localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune aproape de oameni. Suntem conștienți de complexitatea ei, e normal să […] Articolul Guvernul pornește consultările pentru reforma administrației publice locale apare prima dată în ea.md.
07:20
Șantaj timp de șase ani: Un moldovean a obligat o tânără din Italia să-i cumpere o Dacia Logan # EA.md
Procuratura Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 34 de ani pentru șantaj. Instanța l-a găsit vinovat și i-a aplicat o pedeapsă de 12 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis. Potrivit Procuraturii Generale (PG), începând cu 2015, în timp ce își ispășea pedeapsa într-un penitenciar din țară, inculpatul și-a creat un profil […] Articolul Șantaj timp de șase ani: Un moldovean a obligat o tânără din Italia să-i cumpere o Dacia Logan apare prima dată în ea.md.
07:20
Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe Truth Social un mesaj privat primit de la Emmanuel Macron, în care liderul francez propune organizarea unei reuniuni G7 la Paris și invitarea Rusiei și Ucrainei. „Pot organiza o reuniune G7 după Davos, joi, la Paris. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii să participe”, i-a scris […] Articolul (Foto) Trump face publice mesajele private schimbate cu Macron apare prima dată în ea.md.
07:20
Angajații MAI, CNA și ai Centrului Național de Management al Crizelor vor beneficia de sporuri, prevăzute într-un proiect de hotărâre care modifică cadrul de aplicare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din data […] Articolul Sporuri pentru angajații MAI, CNA și Centrul Național de Management al Crizelor apare prima dată în ea.md.
07:20
Anterior, Veaceslav Platon a cerut să fie audiat ca martor al acuzării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. „Dragi concetățeni, vă invit la ședința de judecată în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, unde voi participa în calitate de martor. Ședința va avea loc la Judecătoria Buiucani, pe 22 ianuarie, la ora 14:00. Voi avea […] Articolul Platon depune mărturie în instanță: Dezvăluiri despre „capturarea Procuraturii” apare prima dată în ea.md.
07:20
Popșoi: Unirea cu România ar putea fi o opțiune doar în cazul unei amenințări directe asupra securității Moldovei # EA.md
Chișinăul ar putea lua în calcul o reunire cu România, după modelul din 1918, în cazul în care Rusia s-ar apropia periculos de granițe, punând în pericol suveranitatea, integritatea teritorială și siguranța cetățenilor. Acest lucru a fost declarat de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, relatează Radio Moldova. „R. Moldova […] Articolul Popșoi: Unirea cu România ar putea fi o opțiune doar în cazul unei amenințări directe asupra securității Moldovei apare prima dată în ea.md.
07:20
Omorul lui Sergiu Oală: doi noi inculpați citați. Mama: „Copilul meu era târât de animale, iar el era la cald” # EA.md
Doi noi inculpați au fost citați în dosarul omorului lui Sergiu Oală, fiind acuzați că l-ar fi ajutat pe principalul învinuit, Nicu Gherman, să se ascundă de poliție, după ce a fost dat în căutare. Este vorba despre Cumpăna Victor și Pricop Vlad, care urmau să se prezinte pe 20 ianuarie la Judecătoria Bălți, scrie […] Articolul Omorul lui Sergiu Oală: doi noi inculpați citați. Mama: „Copilul meu era târât de animale, iar el era la cald” apare prima dată în ea.md.
