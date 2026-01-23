„Cine s-a gândit că e momentul?” – Ucraina, în fierbere după un cântec despre „lipsa de lumină”

07:20

Doi noi inculpați au fost citați în dosarul omorului lui Sergiu Oală, fiind acuzați că l-ar fi ajutat pe principalul învinuit, Nicu Gherman, să se ascundă de poliție, după ce a fost dat în căutare. Este vorba despre Cumpăna Victor și Pricop Vlad, care urmau să se prezinte pe 20 ianuarie la Judecătoria Bălți, scrie […] Articolul Omorul lui Sergiu Oală: doi noi inculpați citați. Mama: „Copilul meu era târât de animale, iar el era la cald” apare prima dată în ea.md.