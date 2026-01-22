România și Moldova: cum s-ar proteja țara noastră în caz de război – explicația șefului Armatei
EA.md, 22 ianuarie 2026 07:20
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul statului vecin, scrie digi24.ro. Generalul Gheorghiţă Vlad a explicat că Republica […]
• • •
Acum o oră
07:20
Abush rupe în fiare „povestea” Andreei Bostanica: „Scenariul a fost creat ca să-și ascundă sponsorii” # EA.md
Abush a intrat în atenția presei odată cu relația cu influencerița Andreea Bostanica, deși era deja cunoscut drept nepotul fostului președinte al Uzbekistanului. Relația cu influencerița a amplificat interesul mediatic, mai ales după aparițiile constante ale celor doi în ipostaze luxoase: buchete uriașe de flori, cadouri scumpe, mașini de lux și vacanțe extravagante. Cancan a […]
07:20
„Îți dai seama că ai ucis un om?” – strigătul sfâșietor al unei fiice care și-a pierdut tatăl într-un accident # EA.md
O zi obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru familia Vicol din raionul Leova. Diana Dermenji, o tânără stabilită în Germania, a revenit acasă nu pentru o vacanță, ci pentru a-și înmormânta tatăl, victimă a unui accident rutier violent. Într-un interviu cu Adrian Prodan, ea a povestetit despre cinismul agresorului care, după ce a urcat beat […]
07:20
O moldoveancă „bolnavă” prinsă cerșind în România: trăiește la hotel cu soțul, merge doar cu taxiul și are ultimul model de telefon # EA.md
O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost prinsă la cerșit în Iași de către polițiștii locali. Aceasta stătea într-un scaun cu rotile lângă Kaufland-ul din Tătărași, invocând probleme de sănătate pentru a primi ajutor. În realitate, aceasta nu are probleme grave de sănătate. Locuiește într-un apartament nou, în regim hotelier, se […]
07:20
România și Moldova: cum s-ar proteja țara noastră în caz de război – explicația șefului Armatei # EA.md
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul statului vecin, scrie digi24.ro. Generalul Gheorghiţă Vlad a explicat că Republica […]
07:20
Planurile Republicii Moldova de a se uni cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldovei, a declarat, marţi, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, informează Reuters, citat de digi24.ro. „Drumul Moldovei spre apropierea de Uniunea Europeană și, aș spune, spre absorbția de către Uniunea Europeană, pentru că tot mai multe voci susțin că reunirea sau […]
07:20
Ministerul Energiei afirmă că facturile mari la căldură din Moldova se explică în mare parte prin eficiența energetică scăzută a clădirilor construite în perioada sovietică. „În sfârșit, în Republica Moldova am început să vorbim din ce în ce mai mult despre eficiența energetică. Cei care nu știau, plimbându-se prin Chișinău, trebuie să fi observat […]
07:20
Autoritățile au efectuat controale inopinate la mai multe stații de combustibili, după ce șoferii au reclamat posibile probleme cu calitatea motorinei vândute. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC), transmite omniapres.md. Potrivit instituției, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori au fost recepționate apeluri […]
07:20
„Sigilam birouri și luam probe cu plastilină de acasă, de la copii” – ex-polițista Mihaela Juravlea dezvăluie secretele muncii în sistem # EA.md
Fosta polițistă Mihaela Juravlea, care a părăsit recent sistemul și a publicat un mesaj cu impact pe rețelele sociale, afirmă că ajunsese să-și sigileze biroul cu „ață simplă și plastelină adusă de acasă, de la copii". „I-am întrebat pe cei de la achiziții de ce cumpără camere, dacă noi nu aveam nici măcar pixuri", a […]
07:20
Statele Unite plănuiesc să reducă numărul angajaților pe care îi au în mai multe centre importante NATO, o mișcare care ar putea crește temerile în Europa cu privire la angajamentul Washingtonului față de alianță, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate situației, scrie observatornews.ro. Potrivit surselor, SUA vor elimina aproximativ 200 de posturi din structurile […]
07:10
În timp ce iarna încă ne strânge în ger de crapă pietrele, primăvara și-a făcut deja apariția într-o seră din satul Bardar, raionul Ialoveni. Aici, Gheorghe Tonu, fermier cu peste patru decenii de experiență, cultivă lalele… pe apă. Totuși, temperaturile scăzute și piața în care se atestă o concurență acerbă creează probleme mari producătorului […]
07:10
Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, afirmă că există condițiile necesare pentru reducerea tarifelor la gazele naturale, pe fondul scăderii prețurilor de achiziție înregistrate în ultimele luni. În cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Realitatea, Ceban a explicat că reducerea potențială a tarifelor este determinată, în primul rând, de cotațiile bursiere și de prețurile de achiziție a […]
07:10
Aceștia susțin că, începând din luna noiembrie 2025, mai mulți câini vagabonzi care se adunau la gunoiștea centrală a orașului ar fi fost împușcați, iar ulterior îngropați cu ajutorul buldozerelor în groapa de gunoi. Voluntarii afirmă că au văzut mai multe cadavre de animale desfigurate și că cei care au împușcat animalele ar fi […]
07:10
Republica Moldova se clasează pe locul 70 din 178 de țări în topul global al statelor cu cei mai mulți cetățeni plecați în străinătate, potrivit unei analize Visual Capitalist, bazată pe datele Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale. Conform estimărilor pentru 2024, aproximativ 864 de mii de moldoveni trăiau în afara țării, ceea ce […]
07:10
Fugarul penal Ilan Șor a declarat că „oamenii din echipa sa" nu vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 22 martie. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat postului pro-Kremlin Rossia24. „Echipa noastră nu va participa la aceste alegeri. Considerăm că acest scrutin este incorect, deoarece tratamentul aplicat Evgheniei Guțul […]
07:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a pus în consultare publică un proiect de hotărâre care propune aprobarea costurilor de bază ale S.A. „Energocom" pentru furnizarea gazelor naturale în cadrul obligației de serviciu public. Documentul poate fi consultat pe site-ul ANRE, în secțiunea „Transparență decizională". Reprezentanții serviciului de presă al ANRE au precizat […]
07:10
Schimbare majoră în școli: elevii care nu promovează anul școlar nu vor mai fi declarați repetenți # EA.md
Elevii nu vor mai fi declarați repetenți. Cei care nu promovează anul și au note sub cinci la prea multe materii nu vor mai fi nevoiți să refacă întregul an școlar O astfel de modificare a fost făcută în Regulamentul de notare și evaluare a elevilor. Regulamentul explică și situațiile în care elevii pot […]
07:10
Alertă politică: Două partide riscă dizolvarea pentru că nu și-au depus rapoartele financiare la CEC # EA.md
Două partide politice riscă dizolvarea pentru că nu au prezentat rapoartele financiare la Comisia Electorală Centrală: este vorba despre Partidul Socialist din Moldova și Partidul Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei. În cazul Partidului Politic „Șansă", procedura de dizolvare este deja în instanță, iar constatările CEC vor fi anexate la dosarul aflat în […]
Acum 24 ore
14:40
Ținuturile Anatoliei, leagănul civilizațiilor de mii de ani, continuă să dezvăluie comori neprețuite ale patrimoniului umanității, ascunse sub suprafață. De la est la vest și de la nord la sud, Turcia se transformă într-un adevărat muzeu în aer liber, reflectând moștenirea civilizațiilor care au modelat istoria omenirii. Proiectul Moștenire pentru Viitor și-a propus să pună […]
14:30
GoTürkiye, platforma oficială de promovare turistică a Turciei, a lansat pe canalul său de YouTube cel de-al treilea mini-serial, „Iubire Ascunsă", cu Eda Ece și Caner Cindoruk în rolurile principale. Comedia romantică, filmată pe fundalul spectaculos al Antalyei, își propune să crească vizibilitatea internațională a orașului de la Marea Mediterană. O declarație de dragoste pentru […]
14:20
„Femei și bătrâne veneau la poarta lui să își caute fiii.” Vecinii din Beriozchi scot la lumină dispariții misterioase încă din anii ’90 # EA.md
Noi cazuri de dispariții ale unor tineri, văzuți în compania suspectului din Beriozchi, Anenii Noi – acuzat de cel puțin trei omoruri – ies la iveală. O vecină a povestit, pentru Life MD Documentary, că victimele erau căutate de soți sau mame, însoțiți de poliție, la poarta lui Stepan Găină încă din anii '90, dar […]
14:20
„Foarte multe bătăi de cap”: moldovenii din Italia descoperă că în acte apare „URSS” sau „Federazione Russa” – reacția ambasadei # EA.md
Ambasada Republicii Moldova în Italia a făcut un anunț pentru cetățenii moldoveni care s-au confruntat cu probleme privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, unde locul nașterii apare greșit ca „URSS", „SUN" sau „Federazione Russa", deși s-au născut în Moldova. Mai jos aflați ce pași trebuie să urmeze conaționalii noștri pentru ca autoritățile italiene […]
10:20
Compania românească Romgaz țintește până la 30% din piața moldovenească și plănuiește să vândă gaz la un preț mai mare decât în România. Filiala companiei românești de stat Romgaz — cel mai mare producător și operator de depozite de gaze naturale din România — a obținut licență de trader de gaze în Republica Moldova din […]
10:10
Tragedie la Florești: militarul care s-a împușcat în timpul serviciului ar fi încercat să se sinucidă, lăsând un bilet de adio # EA.md
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat ieri în timpul serviciului, ar fi încercat să se sinucidă, scrie nordnews.md. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio. Potrivit sursei, tânărul a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj de adio, cu puțin timp înainte de incident. În postare, acesta le-a mulțumit apropiaților și a […]
10:10
Internauții joacă o farsă sau știu mai multe despre Anatolie Melnic decât și-ar dori el? Showman-ul a fost întrebat pe Instagram dacă își mai dorește copii și nu s-a arătat deranjat de întrebare. Cuplul, care are deja o fiică, Kamelia, a lăsat de înțeles că nu plănuiește un alt copil. Distracția a atins apogeul când […]
10:00
Alertă la frontieră: ANSA blochează peste 5 tone de ceai – iată ce au descoperit inspectorii # EA.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că un lot de 5.442 kg de ceai de import a fost reținut la frontiera de stat și returnat producătorului, deoarece nu respecta normele de siguranță alimentară din Republica Moldova. „De menționat că, cantitatea lotului importat era de 5442 kg, însă neconforme au fost declarate 3074 kg. Pentru […]
09:30
Ședință cu „pauză de joc”: două consiliere PAS, surprinse pe TEMU și Solitaire în timpul CMC # EA.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 ianuarie a fost marcată de pauze și întârzieri, dar și de consilieri cu atenția îndreptată mai degrabă în altă direcție decât spre subiectele de pe agendă. Consilierele PAS Ecaterina Fărâmă și Silvia Bondarenco au fost surprinse de AGORA făcând shopping pe online sau jucându-se pe telefon în timpul ședinței. […]
Ieri
07:20
Reforma administrației publice locale a fost lansată oficial de Guvernul Republicii Moldova, iar prima etapă va include consultări ample. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. „Obiectivul principal este să creăm localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune aproape de oameni. Suntem conștienți de complexitatea ei, e normal să […]
07:20
Șantaj timp de șase ani: Un moldovean a obligat o tânără din Italia să-i cumpere o Dacia Logan # EA.md
Procuratura Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 34 de ani pentru șantaj. Instanța l-a găsit vinovat și i-a aplicat o pedeapsă de 12 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis. Potrivit Procuraturii Generale (PG), începând cu 2015, în timp ce își ispășea pedeapsa într-un penitenciar din țară,
07:20
Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe Truth Social un mesaj privat primit de la Emmanuel Macron, în care liderul francez propune organizarea unei reuniuni G7 la Paris și invitarea Rusiei și Ucrainei. „Pot organiza o reuniune G7 după Davos, joi, la Paris. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii să participe”, i-a scris […] Articolul (Foto) Trump face publice mesajele private schimbate cu Macron apare prima dată în ea.md.
07:20
Angajații MAI, CNA și ai Centrului Național de Management al Crizelor vor beneficia de sporuri, prevăzute într-un proiect de hotărâre care modifică cadrul de aplicare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din data […] Articolul Sporuri pentru angajații MAI, CNA și Centrul Național de Management al Crizelor apare prima dată în ea.md.
07:20
Anterior, Veaceslav Platon a cerut să fie audiat ca martor al acuzării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. „Dragi concetățeni, vă invit la ședința de judecată în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, unde voi participa în calitate de martor. Ședința va avea loc la Judecătoria Buiucani, pe 22 ianuarie, la ora 14:00. Voi avea […] Articolul Platon depune mărturie în instanță: Dezvăluiri despre „capturarea Procuraturii” apare prima dată în ea.md.
07:20
Popșoi: Unirea cu România ar putea fi o opțiune doar în cazul unei amenințări directe asupra securității Moldovei # EA.md
Chișinăul ar putea lua în calcul o reunire cu România, după modelul din 1918, în cazul în care Rusia s-ar apropia periculos de granițe, punând în pericol suveranitatea, integritatea teritorială și siguranța cetățenilor. Acest lucru a fost declarat de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, relatează Radio Moldova. „R. Moldova […] Articolul Popșoi: Unirea cu România ar putea fi o opțiune doar în cazul unei amenințări directe asupra securității Moldovei apare prima dată în ea.md.
07:20
Omorul lui Sergiu Oală: doi noi inculpați citați. Mama: „Copilul meu era târât de animale, iar el era la cald” # EA.md
Doi noi inculpați au fost citați în dosarul omorului lui Sergiu Oală, fiind acuzați că l-ar fi ajutat pe principalul învinuit, Nicu Gherman, să se ascundă de poliție, după ce a fost dat în căutare. Este vorba despre Cumpăna Victor și Pricop Vlad, care urmau să se prezinte pe 20 ianuarie la Judecătoria Bălți, scrie […] Articolul Omorul lui Sergiu Oală: doi noi inculpați citați. Mama: „Copilul meu era târât de animale, iar el era la cald” apare prima dată în ea.md.
07:20
Pe strada Bucovina 1/2 din Stăuceni, zona destinată inițial garajelor se transformă treptat într-un adevărat cartier rezidențial. Zeci de construcții ridicate pe terenuri repartizate în anii ’90 au fost extinse treptat și transformate în imobile cu mai multe niveluri, balcoane, mansarde și intrări separate, deși acestea figurează oficial drept spații nelocative, transmite agora.md. Garajele […] Articolul Stăuceni: Garajele se transformă în locuințe… sub privirile autorităților apare prima dată în ea.md.
07:10
Scandal în mediul online: Activist cu mii de urmăritori, acuzat că a înșelat diaspora cu donații # EA.md
Radu Dutcovici, influencer urmărit de peste 100.000 de persoane, este acuzat de mai mulți membri ai diasporei că ar fi strâns donații pentru familii nevoiașe din Moldova, folosind aceleași povești în mod repetat, fără ca banii să ajungă la cei care aveau nevoie. Potrivit celor care se declară victime, Dutcovici îi contacta direct prin […] Articolul Scandal în mediul online: Activist cu mii de urmăritori, acuzat că a înșelat diaspora cu donații apare prima dată în ea.md.
07:10
Autoritățile ucrainene avertizează că atacurile Rusiei asupra substațiilor electrice care alimentează centralele nucleare ar putea declanșa un dezastru nuclear major. Serviciile de informații de la Kiev susțin că distrugerea infrastructurii critice ar putea face imposibil controlul sistemelor de siguranță ale reactoarelor. Serviciul de Informații Militare al Ucraina a transmis că Rusia ar analiza scenarii […] Articolul Pericol nuclear: Ucraina avertizează că războiul ar putea declanșa un „al doilea Cernobîl” apare prima dată în ea.md.
07:10
Republica Moldova se pregătește să părăsească oficial Comunitatea Statelor Independente (CSI). Denunțarea acordurilor care stau la baza apartenenței țării este în proces de avizare, iar documentele vor fi trimise Parlamentului, a declarat viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova, pe 19 ianuarie. Este vorba […] Articolul Mihail Popșoi: Moldova se retrage definitiv din CSI apare prima dată în ea.md.
07:10
Vremea geroasă pune șoferii în dificultate, iar siguranța la volan depinde de pregătirea mașinii și de prudența conducătorilor auto. Instructorii auto avertizează că respectarea câtorva reguli simple poate face diferența dintre o călătorie fără probleme și accidente nedorite. La ieșirea din Chișinău, mai mulți șoferi de camioane au oprit pe marginea drumului din cauza […] Articolul Șoferii, în alertă! Gerul de afară îngheață chiar și motorina apare prima dată în ea.md.
07:10
Un tânăr de 26 de ani din Râbnița a ajuns la spital după ce, însetat, a băut din greșeală… benzină. Bărbatul a luat în grabă o sticlă de pe polița din bucătărie, fără să observe conținutul periculos. Incidentul s-a produs pe 17 ianuarie. Conform autorităților autoproclamate, după câteva înghițituri, persoana a înțeles că a […] Articolul Setea l-a costat scump: un tânăr ajunge la spital după ce a băut în grabă apare prima dată în ea.md.
07:10
Irina Vlah propune referendum pentru viitorul Moldovei: „Sunt sigură că oamenii vor vota pentru statalitate” # EA.md
Politiciana Irina Vlah propune organizarea unui referendum similar celui din 6 martie 1994, pentru ca cetățenii să-și exprime din nou opinia asupra viitorului Republicii Moldova ca stat independent. Inițiativa vine în contextul în care președintele Maia Sandu a declarat că ar susține un referendum privind unirea cu România. Despre aceasta, Vlah a scris într-o postare […] Articolul Irina Vlah propune referendum pentru viitorul Moldovei: „Sunt sigură că oamenii vor vota pentru statalitate” apare prima dată în ea.md.
07:10
„Milioanele le vedeam doar pe hârtie” – salariile polițiștilor nu ajung pentru un trai decent # EA.md
10.000 de lei. Atât ar fi salariul de start al unui polițist în Republica Moldova, susține fosta angajată Mihaela Juravlea, care a părăsit recent sistemul și a postat un mesaj răsunător pe rețele, la sfârșitul lunii octombrie. „Cu acești bani nu poți avea un trai decent. Milioanele le vedeam doar prin dosare”, a declarat ea […] Articolul „Milioanele le vedeam doar pe hârtie” – salariile polițiștilor nu ajung pentru un trai decent apare prima dată în ea.md.
07:10
Secretele vieții Andreei Bostanica în Dubai: prietena ei dezvăluie tot: „Vă zic ceva foarte interesant” # EA.md
O prietenă apropiată a influenceriței Andreea Bostanica a rupt tăcerea despre viața acesteia din Dubai, respingând acuzațiile virale din online și susținând că tot ce se spune despre activitățile ei este fals. Potrivit tinerei, influencerița ar fi fost ținta unor zvonuri nefondate, scrie cancan.ro. Prietena Andreei Bostanica, adevărul despre viața influenceriței. Tânăra a povestit tot […] Articolul Secretele vieții Andreei Bostanica în Dubai: prietena ei dezvăluie tot: „Vă zic ceva foarte interesant” apare prima dată în ea.md.
07:10
Atac șocant la Criuleni: Un tânăr gay, ademenit într-un apartament, bătut și abandonat în ger # EA.md
Un tânăr gay a fost agresat și jefuit după ce a fost ademenit într-un apartament sub pretextul unei întâlniri stabilite printr-o aplicație de dating. Incidentul s-a produs pe 10 ianuarie, iar victima a fost ulterior abandonată într-o pădure din raionul Criuleni. Cazul a fost făcut public de administratoarea Genderdoc, Angelica Frolov. Potrivit informațiilor preliminare, […] Articolul Atac șocant la Criuleni: Un tânăr gay, ademenit într-un apartament, bătut și abandonat în ger apare prima dată în ea.md.
20 ianuarie 2026
15:10
Vladimir Plahotniuc este implicat într-un nou dosar penal în Moldova, care îl vizează pentru fals în acte. Anunțul a fost făcut public marți, 20 ianuarie 2026, de procurorul Alexandru Cernei, în cadrul examinării cererii de prelungire a arestului preventiv pentru fostul lider democrat, aflat în prezent în Penitenciarul nr. 13. Potrivit acuzatorului de stat, investigația […] Articolul Vlad Plahotniuc, în centrul unui nou dosar penal apare prima dată în ea.md.
14:40
Copilăria e locul magic, al lipsei de griji, al împlinirii dorințelor și a viselor. Dar nu toți copiii au parte de copilării liniștite și pline de joacă. Astăzi îți propunem un top format din povești de viață ale unor copii absolut deosebiți, povești care te vor ține cu sufletul la gură! 1. Fata cu cercel […] Articolul Cărți ce te vor ține cu sufletul la gură. Copii cu povești incredibile de viață apare prima dată în ea.md.
13:40
Un militar care servește prin contract într-o unitate din garnizoana Florești s-a rănit marți, 20 ianuarie, în urma unei împușcături cu arma sa din dotare. Incidentul a avut loc în jurul orei 10:50, potrivit reprezentanților Armatei Naționale, care au declarat că situația este monitorizată și se acordă îngrijiri medicale victimei. Potrivit surselor pulsmedia.md, soldatul, în […] Articolul Incident la Florești: Soldat rănit de propria armă apare prima dată în ea.md.
13:40
Jurnalistul Gheorghe Gonța a depus ieri, 19 ianuarie, un denunț la Procuratura Generală, cerând să fie investigate presupusele scheme de achiziție a energiei electrice de la MoldGRES. Denunțul face referire la declarațiile președintei Maia Sandu și solicită verificarea contractelor, a prețurilor și a eventualelor câștiguri financiare obținute de cei implicați. Potrivit documentului, Gonța atrage atenția […] Articolul Gonța solicită Procuraturii Generale să ancheteze achizițiile de energie de la MoldGRES apare prima dată în ea.md.
09:10
După Bobotează, ortodocșii de stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Considerat cel mai mare dintre proroci și puntea dintre Vechiul și Noul Testament, Sfântul Ioan Botezătorul ocupă un loc aparte în creștinism. Tradiția populară spune că, în dimineața acestei sărbători, oamenii se stropesc cu agheasmă pentru sănătate și protecție pe tot parcursul anului. […] Articolul Creștinii ortodocși din Moldova îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul apare prima dată în ea.md.
09:00
Celebrul designer de modă italian Valentino Garavani a murit, a anunțat luni fundația acestuia, transmite hotnews cu referire la Reuters și Sky News. „Valentino Garavani a murit ieri la reședința lui din Roma, înconjurat de cei dragi”, a anunțat fundația, într-un anunț publicat pe Instagram. Sicriul va fi expus miercuri și joi, iar înmormântarea va […] Articolul Adio, Valentino! „Ultimul împărat al modei” a murit la 93 de ani apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:50
Scandal în politica moldovenească: activist gay dezvăluie relația cu un membru ȘOR și reacția surprinzătoare # EA.md
Vasile Micleușanu, activist LGBTQ și fondator al unui ONG de media, a dezvăluit detalii picante din viața sa intimă într-un interviu cu Daniel Rachier. Tânărul a mărturisit că a avut „sex cu dușmanul”, referindu-se la un membru al partidului ȘOR, declarat neconstituțional. În momentul apropierii lor, activistul nu cunoștea despre apartenența politică a partenerului […] Articolul Scandal în politica moldovenească: activist gay dezvăluie relația cu un membru ȘOR și reacția surprinzătoare apare prima dată în ea.md.
