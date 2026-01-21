GoTürkiye lansează al treilea mini-serial „Iubire Ascunsă”

10:10

Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat ieri în timpul serviciului, ar fi încercat să se sinucidă, scrie nordnews.md. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio. Potrivit sursei, tânărul a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj de adio, cu puțin timp înainte de incident. În postare, acesta le-a mulțumit apropiaților și a […]