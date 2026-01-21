GoTürkiye lansează al treilea mini-serial „Iubire Ascunsă”
EA.md, 21 ianuarie 2026 14:30
GoTürkiye, platforma oficială de promovare turistică a Turciei, a lansat pe canalul său de YouTube cel de-al treilea mini-serial, „Iubire Ascunsă”, cu Eda Ece și Caner Cindoruk în rolurile principale. Comedia romantică, filmată pe fundalul spectaculos al Antalyei, își propune să crească vizibilitatea internațională a orașului de la Marea Mediterană. O declarație de dragoste pentru […] Articolul GoTürkiye lansează al treilea mini-serial „Iubire Ascunsă” apare prima dată în ea.md.
Acum 10 minute
14:40
Ținuturile Anatoliei, leagănul civilizațiilor de mii de ani, continuă să dezvăluie comori neprețuite ale patrimoniului umanității, ascunse sub suprafață. De la est la vest și de la nord la sud, Turcia se transformă într-un adevărat muzeu în aer liber, reflectând moștenirea civilizațiilor care au modelat istoria omenirii. Proiectul Moștenire pentru Viitor și-a propus să pună
Acum 30 minute
14:30
14:20
„Femei și bătrâne veneau la poarta lui să își caute fiii.” Vecinii din Beriozchi scot la lumină dispariții misterioase încă din anii ’90 # EA.md
Noi cazuri de dispariții ale unor tineri, văzuți în compania suspectului din Beriozchi, Anenii Noi – acuzat de cel puțin trei omoruri – ies la iveală. O vecină a povestit, pentru Life MD Documentary, că victimele erau căutate de soți sau mame, însoțiți de poliție, la poarta lui Stepan Găină încă din anii '90, dar
14:20
„Foarte multe bătăi de cap”: moldovenii din Italia descoperă că în acte apare „URSS” sau „Federazione Russa” – reacția ambasadei # EA.md
Ambasada Republicii Moldova în Italia a făcut un anunț pentru cetățenii moldoveni care s-au confruntat cu probleme privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, unde locul nașterii apare greșit ca „URSS", „SUN" sau „Federazione Russa", deși s-au născut în Moldova. Mai jos aflați ce pași trebuie să urmeze conaționalii noștri pentru ca autoritățile italiene
Acum 6 ore
10:20
Compania românească Romgaz țintește până la 30% din piața moldovenească și plănuiește să vândă gaz la un preț mai mare decât în România. Filiala companiei românești de stat Romgaz — cel mai mare producător și operator de depozite de gaze naturale din România — a obținut licență de trader de gaze în Republica Moldova din
10:10
Tragedie la Florești: militarul care s-a împușcat în timpul serviciului ar fi încercat să se sinucidă, lăsând un bilet de adio # EA.md
Militarul Armatei Naționale care s-a împușcat ieri în timpul serviciului, ar fi încercat să se sinucidă, scrie nordnews.md. Acesta ar fi lăsat și un bilet de adio. Potrivit sursei, tânărul a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj de adio, cu puțin timp înainte de incident. În postare, acesta le-a mulțumit apropiaților și a
10:10
Internauții joacă o farsă sau știu mai multe despre Anatolie Melnic decât și-ar dori el? Showman-ul a fost întrebat pe Instagram dacă își mai dorește copii și nu s-a arătat deranjat de întrebare. Cuplul, care are deja o fiică, Kamelia, a lăsat de înțeles că nu plănuiește un alt copil. Distracția a atins apogeul când
10:00
Alertă la frontieră: ANSA blochează peste 5 tone de ceai – iată ce au descoperit inspectorii # EA.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că un lot de 5.442 kg de ceai de import a fost reținut la frontiera de stat și returnat producătorului, deoarece nu respecta normele de siguranță alimentară din Republica Moldova. „De menționat că, cantitatea lotului importat era de 5442 kg, însă neconforme au fost declarate 3074 kg. Pentru
09:30
Ședință cu „pauză de joc”: două consiliere PAS, surprinse pe TEMU și Solitaire în timpul CMC # EA.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 ianuarie a fost marcată de pauze și întârzieri, dar și de consilieri cu atenția îndreptată mai degrabă în altă direcție decât spre subiectele de pe agendă. Consilierele PAS Ecaterina Fărâmă și Silvia Bondarenco au fost surprinse de AGORA făcând shopping pe online sau jucându-se pe telefon în timpul ședinței.
Acum 8 ore
07:20
Reforma administrației publice locale a fost lansată oficial de Guvernul Republicii Moldova, iar prima etapă va include consultări ample. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. „Obiectivul principal este să creăm localități dezvoltate, primării puternice și servicii mai bune aproape de oameni. Suntem conștienți de complexitatea ei, e normal să
07:20
Șantaj timp de șase ani: Un moldovean a obligat o tânără din Italia să-i cumpere o Dacia Logan # EA.md
Procuratura Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 34 de ani pentru șantaj. Instanța l-a găsit vinovat și i-a aplicat o pedeapsă de 12 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis. Potrivit Procuraturii Generale (PG), începând cu 2015, în timp ce își ispășea pedeapsa într-un penitenciar din țară, inculpatul și-a creat un profil
07:20
Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe Truth Social un mesaj privat primit de la Emmanuel Macron, în care liderul francez propune organizarea unei reuniuni G7 la Paris și invitarea Rusiei și Ucrainei. „Pot organiza o reuniune G7 după Davos, joi, la Paris. Pot invita ucrainenii, danezii, sirienii și rușii să participe", i-a scris
07:20
Angajații MAI, CNA și ai Centrului Național de Management al Crizelor vor beneficia de sporuri, prevăzute într-un proiect de hotărâre care modifică cadrul de aplicare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din data
07:20
Anterior, Veaceslav Platon a cerut să fie audiat ca martor al acuzării în dosarul lui Vladimir Plahotniuc. „Dragi concetățeni, vă invit la ședința de judecată în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, unde voi participa în calitate de martor. Ședința va avea loc la Judecătoria Buiucani, pe 22 ianuarie, la ora 14:00. Voi avea
07:20
Popșoi: Unirea cu România ar putea fi o opțiune doar în cazul unei amenințări directe asupra securității Moldovei # EA.md
Chișinăul ar putea lua în calcul o reunire cu România, după modelul din 1918, în cazul în care Rusia s-ar apropia periculos de granițe, punând în pericol suveranitatea, integritatea teritorială și siguranța cetățenilor. Acest lucru a fost declarat de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, relatează Radio Moldova. „R. Moldova
07:20
Omorul lui Sergiu Oală: doi noi inculpați citați. Mama: „Copilul meu era târât de animale, iar el era la cald” # EA.md
Doi noi inculpați au fost citați în dosarul omorului lui Sergiu Oală, fiind acuzați că l-ar fi ajutat pe principalul învinuit, Nicu Gherman, să se ascundă de poliție, după ce a fost dat în căutare. Este vorba despre Cumpăna Victor și Pricop Vlad, care urmau să se prezinte pe 20 ianuarie la Judecătoria Bălți, scrie
07:20
Pe strada Bucovina 1/2 din Stăuceni, zona destinată inițial garajelor se transformă treptat într-un adevărat cartier rezidențial. Zeci de construcții ridicate pe terenuri repartizate în anii '90 au fost extinse treptat și transformate în imobile cu mai multe niveluri, balcoane, mansarde și intrări separate, deși acestea figurează oficial drept spații nelocative, transmite agora.md. Garajele
07:10
Scandal în mediul online: Activist cu mii de urmăritori, acuzat că a înșelat diaspora cu donații # EA.md
Radu Dutcovici, influencer urmărit de peste 100.000 de persoane, este acuzat de mai mulți membri ai diasporei că ar fi strâns donații pentru familii nevoiașe din Moldova, folosind aceleași povești în mod repetat, fără ca banii să ajungă la cei care aveau nevoie. Potrivit celor care se declară victime, Dutcovici îi contacta direct prin
07:10
Autoritățile ucrainene avertizează că atacurile Rusiei asupra substațiilor electrice care alimentează centralele nucleare ar putea declanșa un dezastru nuclear major. Serviciile de informații de la Kiev susțin că distrugerea infrastructurii critice ar putea face imposibil controlul sistemelor de siguranță ale reactoarelor. Serviciul de Informații Militare al Ucraina a transmis că Rusia ar analiza scenarii
07:10
Republica Moldova se pregătește să părăsească oficial Comunitatea Statelor Independente (CSI). Denunțarea acordurilor care stau la baza apartenenței țării este în proces de avizare, iar documentele vor fi trimise Parlamentului, a declarat viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, în emisiunea „La 360 de grade" de la Radio Moldova, pe 19 ianuarie. Este vorba
07:10
Vremea geroasă pune șoferii în dificultate, iar siguranța la volan depinde de pregătirea mașinii și de prudența conducătorilor auto. Instructorii auto avertizează că respectarea câtorva reguli simple poate face diferența dintre o călătorie fără probleme și accidente nedorite. La ieșirea din Chișinău, mai mulți șoferi de camioane au oprit pe marginea drumului din cauza
07:10
Un tânăr de 26 de ani din Râbnița a ajuns la spital după ce, însetat, a băut din greșeală… benzină. Bărbatul a luat în grabă o sticlă de pe polița din bucătărie, fără să observe conținutul periculos. Incidentul s-a produs pe 17 ianuarie. Conform autorităților autoproclamate, după câteva înghițituri, persoana a înțeles că a
07:10
Irina Vlah propune referendum pentru viitorul Moldovei: „Sunt sigură că oamenii vor vota pentru statalitate” # EA.md
Politiciana Irina Vlah propune organizarea unui referendum similar celui din 6 martie 1994, pentru ca cetățenii să-și exprime din nou opinia asupra viitorului Republicii Moldova ca stat independent. Inițiativa vine în contextul în care președintele Maia Sandu a declarat că ar susține un referendum privind unirea cu România. Despre aceasta, Vlah a scris într-o postare
07:10
„Milioanele le vedeam doar pe hârtie” – salariile polițiștilor nu ajung pentru un trai decent # EA.md
10.000 de lei. Atât ar fi salariul de start al unui polițist în Republica Moldova, susține fosta angajată Mihaela Juravlea, care a părăsit recent sistemul și a postat un mesaj răsunător pe rețele, la sfârșitul lunii octombrie. „Cu acești bani nu poți avea un trai decent. Milioanele le vedeam doar prin dosare", a declarat ea
07:10
Secretele vieții Andreei Bostanica în Dubai: prietena ei dezvăluie tot: „Vă zic ceva foarte interesant” # EA.md
O prietenă apropiată a influenceriței Andreea Bostanica a rupt tăcerea despre viața acesteia din Dubai, respingând acuzațiile virale din online și susținând că tot ce se spune despre activitățile ei este fals. Potrivit tinerei, influencerița ar fi fost ținta unor zvonuri nefondate, scrie cancan.ro. Prietena Andreei Bostanica, adevărul despre viața influenceriței. Tânăra a povestit tot
07:10
Atac șocant la Criuleni: Un tânăr gay, ademenit într-un apartament, bătut și abandonat în ger # EA.md
Un tânăr gay a fost agresat și jefuit după ce a fost ademenit într-un apartament sub pretextul unei întâlniri stabilite printr-o aplicație de dating. Incidentul s-a produs pe 10 ianuarie, iar victima a fost ulterior abandonată într-o pădure din raionul Criuleni. Cazul a fost făcut public de administratoarea Genderdoc, Angelica Frolov. Potrivit informațiilor preliminare,
Acum 24 ore
15:10
Vladimir Plahotniuc este implicat într-un nou dosar penal în Moldova, care îl vizează pentru fals în acte. Anunțul a fost făcut public marți, 20 ianuarie 2026, de procurorul Alexandru Cernei, în cadrul examinării cererii de prelungire a arestului preventiv pentru fostul lider democrat, aflat în prezent în Penitenciarul nr. 13. Potrivit acuzatorului de stat, investigația
Ieri
14:40
Copilăria e locul magic, al lipsei de griji, al împlinirii dorințelor și a viselor. Dar nu toți copiii au parte de copilării liniștite și pline de joacă. Astăzi îți propunem un top format din povești de viață ale unor copii absolut deosebiți, povești care te vor ține cu sufletul la gură! 1. Fata cu cercel
13:40
Un militar care servește prin contract într-o unitate din garnizoana Florești s-a rănit marți, 20 ianuarie, în urma unei împușcături cu arma sa din dotare.
13:40
Jurnalistul Gheorghe Gonța a depus ieri, 19 ianuarie, un denunț la Procuratura Generală, cerând să fie investigate presupusele scheme de achiziție a energiei electrice de la MoldGRES. Denunțul face referire la declarațiile președintei Maia Sandu și solicită verificarea contractelor, a prețurilor și a eventualelor câștiguri financiare obținute de cei implicați. Potrivit documentului, Gonța atrage atenția […] Articolul Gonța solicită Procuraturii Generale să ancheteze achizițiile de energie de la MoldGRES apare prima dată în ea.md.
09:10
După Bobotează, ortodocșii de stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Considerat cel mai mare dintre proroci și puntea dintre Vechiul și Noul Testament, Sfântul Ioan Botezătorul ocupă un loc aparte în creștinism. Tradiția populară spune că, în dimineața acestei sărbători, oamenii se stropesc cu agheasmă pentru sănătate și protecție pe tot parcursul anului. […] Articolul Creștinii ortodocși din Moldova îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul apare prima dată în ea.md.
09:00
Celebrul designer de modă italian Valentino Garavani a murit, a anunțat luni fundația acestuia, transmite hotnews cu referire la Reuters și Sky News. „Valentino Garavani a murit ieri la reședința lui din Roma, înconjurat de cei dragi”, a anunțat fundația, într-un anunț publicat pe Instagram. Sicriul va fi expus miercuri și joi, iar înmormântarea va […] Articolul Adio, Valentino! „Ultimul împărat al modei” a murit la 93 de ani apare prima dată în ea.md.
06:50
Scandal în politica moldovenească: activist gay dezvăluie relația cu un membru ȘOR și reacția surprinzătoare # EA.md
Vasile Micleușanu, activist LGBTQ și fondator al unui ONG de media, a dezvăluit detalii picante din viața sa intimă într-un interviu cu Daniel Rachier. Tânărul a mărturisit că a avut „sex cu dușmanul”, referindu-se la un membru al partidului ȘOR, declarat neconstituțional. În momentul apropierii lor, activistul nu cunoștea despre apartenența politică a partenerului […] Articolul Scandal în politica moldovenească: activist gay dezvăluie relația cu un membru ȘOR și reacția surprinzătoare apare prima dată în ea.md.
06:50
Ce părea o poveste de dragoste perfectă s-a transformat într-una toxică. Iuliana Beregoi a dezvăluit într-un podcast Mișto că fostul ei iubit, influencerul român de origine chineză Ceanu Zheng, a fost posesiv și controlant, scrie cancan.md -„Era gelos, posesiv? -Da… -Te controla? -Da…Poate a fost cu cineva înainte care i-a stricat încrederea în femei, dar […] Articolul Dragoste toxică? Iuliana Beregoi despre fostul iubitul posesiv apare prima dată în ea.md.
06:40
România se apropie de finalizarea preluării companiei Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești din Moldova, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța. „Administrația Porturilor Maritime Constanța” a lansat o ofertă publică obligatorie în valoare de 62 de milioane de dolari pentru achiziționarea operatorului portuar, scrie profit.ro. În plus, compania de stat din România s-a angajat […] Articolul România cumpără Portul Giurgiulești: tranzacție de 62 de milioane $ apare prima dată în ea.md.
06:40
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a anunțat că Arcul de Triumf din Chișinău va fi reparat anul acesta. Potrivit oficialului, un antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei, și-a exprimat dorința de a contribui direct la salvarea monumentului. „Anul acesta, vom repara Arcul de Triumf. Au fost prevăzuți bani, dar există și un interes din […] Articolul Monumentul iconic al Chișinăului, Arcul de Triumf, intră în renovare anul acesta apare prima dată în ea.md.
06:40
O fană a muzicianului rock Viktor Țoi a decedat pe mormântul artistului, situat la Sankt-Petersburg. Potrivit datelor preliminare, decesul femeii nu are caracter criminal. În seara zilei de 18 ianuarie, o femeie în vârstă de 47 de ani a venit la Cimitirul Bogoslovskoe, unde este înmormântat liderul trupei rock Viktor Țoi și al formației […] Articolul Șoc la mormântul lui Viktor Țoi: trupul unei admiratoare, descoperit acolo apare prima dată în ea.md.
06:40
Jandarmeria Română a publicat imagini cu o femeie și partenerul ei în timp ce li se cere să părăsească pârtia, însoțind clipul cu mesajul: „Pârtia de schi nu este un podium de modă”. La un moment dat, în filmare se observă cum femeia cade în zăpadă, iar partenerul său, care nu era echipat corespunzător […] Articolul Incident la schi în România: femeie în fustă și palton, oprită de jandarmi apare prima dată în ea.md.
06:40
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că afirmația Maiei Sandu despre un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, având în vedere contextul regional tensionat. În direct la postul de televiziune Digi24, Traian Băsescu a declarat că, în pofida susținerii sale personale pentru ideea unirii, astfel de afirmații din […] Articolul Băsescu: Declarația Maiei Sandu despre unirea cu România, „imprudentă” apare prima dată în ea.md.
06:40
Colaps pe piața imobiliară din Chișinău: vânzările de apartamente, în scădere de aproape 80% # EA.md
În trimestrul IV al anului 2025, în Chișinău s-au vândut doar 999 de apartamente, comparativ cu 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, arată datele Agenției Servicii Publice Cadastru. Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un singur an, […] Articolul Colaps pe piața imobiliară din Chișinău: vânzările de apartamente, în scădere de aproape 80% apare prima dată în ea.md.
06:40
Paula Seling, despre „Maladieț, Moldova!” la Eurovision 2026: își cere scuze după reacțiile online # EA.md
Paula Seling, membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a venit cu scuze publice pe Facebook după ce a folosit expresia „Maladieț, Moldova” pe scenă, provocând nemulțumirea unor spectatori și internauți. Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”, scrie ZdGust.md. La Finala Națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling, membră a […] Articolul Paula Seling, despre „Maladieț, Moldova!” la Eurovision 2026: își cere scuze după reacțiile online apare prima dată în ea.md.
06:30
În satul Iliciovca, raionul Florești, trăiește un cuplu cu o poveste rar întâlnită. Mihai și Agafia Bejan, cei mai vârstnici locuitori ai localității, au adunat aproape un secol de viață împreună. El a împlinit 100 de ani, iar ea are 94 — o dovadă vie că dragostea poate trece dincolo de timp. Mihai Bejan […] Articolul Iubire care sfidează timpul la Florești: aproape 100 de ani împreună apare prima dată în ea.md.
06:30
Schema de contrabandă cu arme de la Albița ar fi început în anul 2023. Declarația a fost făcută de directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. Potrivit lui, atât anchetele desfășurate de organele de drept, cât și cele interne ale instituției sunt în plină desfășurare, iar până în […] Articolul Rețea de contrabandă cu arme, pornită în 2023, descoperită la vama Albița apare prima dată în ea.md.
06:30
Idola adolescenților, Iuliana Beregoi, a adunat vara trecută zeci de copii din Moldova și România la tabăra sa de vară, a treia ediție a evenimentului. Sejurul, care a costat 1.000 de euro, a stârnit nemulțumirea multor internauți. Pe TikTok au circulat numeroase filmări în care artista a fost surprinsă refuzând să facă poze cu copiii, […] Articolul Scandal la tabăra de vară! Iuliana Beregoi explică de ce nu a făcut poze cu copiii apare prima dată în ea.md.
06:30
Arte Popușoi, un moldovean stabilit în Italia, a devenit milionar la 34 de ani după ce a creat o afacere de succes în livrări urgente și transport specializat. Într-un interviu cu Dorin Galben, el a povestit că, înainte de a-și dezvolta propria companie, a lucrat ca „curier internațional”, având misiuni neobișnuite, inclusiv transportul probelor biologice […] Articolul Milionar moldovean, fost curier: „Am transportat sângele și urina lui Ronaldo” apare prima dată în ea.md.
06:30
Ministrul Educației, Dan Perciun, a dezvăluit că digitalizarea unui manual în Republica Moldova ajunge la 50.000 de euro. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe pe 15 ianuarie. „Vom avea două tipuri: PDF-urile clasice, care există și acum. Mai mult ca atât, la manualele care nu au fost selectate pentru tipărire, dar sunt […] Articolul Dan Perciun dezvăluie: digitalizarea unui manual în Moldova costă 50.000 € apare prima dată în ea.md.
06:20
Un bărbat de 33 de ani, condamnat la un an de închisoare pentru agresarea unui polițist. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc pe 14 februarie 2025, în sediul unui Inspectorat de Poliție din Capitală, transmite Știri.md. „În acea zi, inculpatul se afla pe holul Secției de investigații, urmând să fie condus într-un birou […] Articolul A lovit un polițist și va sta după gratii: pedeapsă dură pentru agresiune apare prima dată în ea.md.
19 ianuarie 2026
15:30
Dorin Damir, finul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru două capete de acuzare în dosarul angajărilor fictive de la MAI. Totodată, el a fost achitat pe alte trei capete, conform sentinței de luni, 19 ianuarie 2026. Decizia a fost luată în lipsa lui Damir de un complet […] Articolul Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, condamnat la 3 ani de închisoare apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Fanii muzicii autohtone au fost luați prin surprindere: Eduard Malareu a anunțat că părăsește trupa Akord, proiect alături de care a urcat ani de zile pe cele mai importante scene din țară. Anunțul a fost făcut într-un videoclip pe rețelele de socializare, în care apare alături de colegul său, Igor Sîrbu, cei doi explicând calm […] Articolul Se destramă Akord? Eduard Malareu își ia rămas-bun de la trupă apare prima dată în ea.md.
12:20
Igor Dodon afirmă că Maia Sandu și PAS folosesc tema unirii Moldovei cu România ca instrument politic pentru a presa partenerii occidentali și a obține noi credite. Liderul socialist susține că guvernarea de la Chișinău încearcă să promoveze integrarea în UE și NATO prin „modelul german”, adică prin apropierea de România. Potrivit lui Dodon, actuala […] Articolul Dodon acuză: Maia Sandu folosește unirea cu România ca șantaj împotriva UE apare prima dată în ea.md.
