(video) Maia Sandu respinge acuzațiile lansate către SIS de Moscova: „Sunt false”

Akbar Abdullaev a oferit un interviu în care a demascat-o pe Andreea Bostanica. Abush a povestit cum totul a fost doar o invenție a influenceriței, cum ea și mama ei l-au amenințat, iar el a depus o plângere penală împotriva lor. Apoi, a urmat replica tiktokeriței, care a afirmat că toate acele acuzații sunt false, iar ea nu știe de nicio plângere penală și nici nu are probleme cu legea. Dar iată că dovezile spun totul. Abush a pus la dispoziție și actele care dovedesc că ceea ce a declarat el este adevărat, scrie cancan.ro.