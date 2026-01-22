(foto/video) „Plătește tu!”: MAN îndeamnă cetățenii să-i trimită copiile la facturi, pentru a le da guvernării. Partidul a cerut, în fața ANRE, ajustarea tarifelor la energie

11:20

Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că, „la finele anului 2025, factori decizionali din cadrul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv premierul Alexandru Munteanu şi vicepremierul responsabil de reintegrare, Valeriu Chiveri, au anunţat că se lucrează la un plan de soluţionare a problemei transnistrene şi au menţionat că în acest sens se lucrează în comun cu unii parteneri externi. Oficialii menţionaţi au fost destul de rezervaţi şi nu au oferit alte detalii, dar, totuşi, e vorba de un subiect de interes major şi deja la această etapă, Guvernul trebuie să înceapă să comunice la temă”.