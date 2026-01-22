„Europenii s-au pus la coadă ca să fie umiliți de Trump”. Cum s-a văzut din sală discursul de la Davos
UNIMEDIA, 22 ianuarie 2026 18:50
Liderii europeni și americani, prezenți în sala de congres de la Davos pentru a asculta discursul lui Donald Trump nu au apreciat show-ul interminabil făcut de acesta, arată un reportaj Le Figaro, citat de observatornews.ro.
Moldsilva are un nou director: Cine vine la șefia Agenției de Mediu, după ce Dorin Poverjuc a fost mutat la Inspectorat să-l înlocuiască pe Bulmaga # UNIMEDIA
Agenția Moldsilva are un nou director general. Guvernul l-a numit în funcție, în ședința astăzi, pe Nicolae Munteanu. Totodată, Nicu Belitei a fost numit de Executiv șef al Agenției de Mediu.
(video) Drona cu explozibil depistată astăzi, la Ștefan Vodă, a fost detonată. IGP: Orice pericol pentru cetățeni este exclus # UNIMEDIA
Experții Secției tehnico-explozivă a Poliției au evacuat parte de luptă a aparatului de zbor și, cu ajutorul geniștilor Armatei Naționale din Batalionul de Geniu „Codru”, aceasta a fost nimicită prin explozie controlată, anunță oamenii legii.
Macron anunță interceptarea unui petrolier din flota fantomă a Rusiei: „Nu vom tolera nicio încălcare” # UNIMEDIA
Marina Națională Franceză a interceptat joi dimineață, în Marea Mediterană, „o navă petrolieră provenită din Rusia” și suspectată că aparține „flotei fantomă” care finanțează „războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit AFP, citat de hotnews.ro.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat joi răspunsul Europei la disputa cu SUA privind Groenlanda, afirmând că acest continent trebuie să dea dovadă de mai mult curaj și descriindu-l ca un „caleidoscop fragmentat” de puteri mici și mijlocii, scriu Reuters și The Guardian, citat de hotnews.ro.
(video) „Ar fi rușinos să fie cumpărate voturi din nou.” Șefa statului, reacție după suspendarea alegerilor din Găgăuzia: „Să aleagă fără bani murdari” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a comentat decizia Curții Supreme de Justiție, care prin decizia din 20 ianuarie a suspendat alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei. „Ne dorim să fie alegeri libere și corecte, asta este bine pentru toți - și pentru oamenii din autonomie, și pentru Chișinău, și pentru toți cetățenii Republicii Moldova”, a declarat șefa statului, în conferința susținută astăzi.
Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, decapitată: Eugeniu Rusu, eliberat din funcție, „în baza cererii de demisie”. Cine va fi șef interimar # UNIMEDIA
Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a rămas fără director, după ce Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, eliberarea din funcție a lui Eugeniu Rusu. Executivul a stabilit și cine va prelua atribuțiile acestuia, până la desemnarea unui nou șef al instituției.
Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de mâine: Ce detalii sunt cunoscute acum # UNIMEDIA
O întâlnire trilaterală între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc în Emiratele Arabe Unite începând de vineri, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, un semn al intensificării negocierilor de pace pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează CNN, citat de hotnews.ro.
NATO este gata să consolideze securitatea în Arctica și Groenlanda, în cadrul unei eventuale noi misiuni, și așteaptă instrucțiuni în acest sens, a dat asigurări joi comandantul alianței, generalul american Alexus Grynkewich, potrivit AFP, citată de hotnews.ro.
Ombudsmanul Copilului s-a autosesizat pe cazul fetiței de 7 ani, care ar fi fost violată de un minor, într-un centru de plasament: Directoarea nu i-a permis să intre și a părăsit instituția # UNIMEDIA
Ombudsmanul Copilului s-a autosesizat pe cazul fetiței de 7 ani, care ar fi fost violată de un minor, într-un centru de plasament din municipiul Bălți, în luna octombrie 2025. Acesta a încercat să efectueze o vizită de documentare la instituție, însă directoarea interimară a centrului nu i-a permis accesul.
(video) Doi ambasadori, rechemați din funcții, alții 6 - numiți: Victor Chirilă merge în Ucraina, Petru Frunze în China, iar Viorel Ursu în Suedia # UNIMEDIA
Doi ambasadori ai Republicii Moldova - Ștefan Gorda și Corina Călugăru- au fost rechemați din funcții, iar alții 6 - numiți, în ședința de astăzi a Guvernului. Astfel, Victor Chirilă merge în Ucraina, Mihail Mîțu în România, Petru Frunze în China, Lorina Bălteanu în Franța, Vladislav Kulminski în SUA, iar Viorel Ursu în Suedia.
„Noi avem toate cărţile”. Trump ameninţă cu „represalii majore”, dacă europenii vând datoria americană pentru a exercita presiuni # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a amenințat, joi, că va lansa „represalii majore”, dacă ţările europene încep să vândă titluri ale datoriei americane cu scopul de a exercita presiuni asupra Statelor Unite, relatează AFP, ctat de digi24.ro.
(video) Guvernul, în ședință cu 14 subiecte pe ordinea de zi, după ce premierul a revenit de la Davos: Noi demisii și numiri, aprobate # UNIMEDIA
Guvernul s-a întrunit în ședință astăzi, după ce premierul Alexandru Munteanu a revenit de la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, care are loc în perioada 19-23 ianuarie. Pe ordinea de zi s-au regăsit 14 subiecte, inclusiv cel cu privire la resursele umane.
(foto/video) „Plătește tu!”: MAN îndeamnă cetățenii să-i trimită copiile la facturi, pentru a le da guvernării. Partidul a cerut, în fața ANRE, ajustarea tarifelor la energie # UNIMEDIA
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, pentru a cere ajustarea imediată a tarifelor la energie și pentru a apăra dreptul cetățenilor la un trai decent. În context, formațiunea a lansat campania „Plătește tu!”
La Davos, Volodimir Zelenski anunță primele discuții trilaterale Ucraina-SUA-Rusia în Emiratele Arabe Unite # UNIMEDIA
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina, Statele Unite și Rusia urmează să poarte, în acest weekend, discuții tehnice trilaterale în Emiratele Arabe Unite, într-un format fără precedent de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, scrie adevarul.ro.
Centrul Cibernetic al INI, operațiune antidrog cu Germania: Traficanți de psihotrope, care stateau la Berlin și vindeau pe internet, prinși. Bunuri de peste 85.000€ și bani, ridicați # UNIMEDIA
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI), în cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din Germania, a destructurat activitatea unui grup criminal organizat, specializat în traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari, prin intermediul platformelor darknet și clearnet.
(video) Acoperișul unui centru comercial din Siberia s-a prăbușit: O persoană decedată și altele două - rănite # UNIMEDIA
Prăbușirea acoperișului unui centru comercial din Siberia s-a soldat cu un nort și doi răniți, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă acumularea de zăpadă a provocat incidentul. Echipele de salvare din orașul siberian Novosibirsk au finalizat operațiunile de căutare și recuperare după ce o parte a centrului comercial local s-a prăbușit miercuri după-amiază, scrie digi24.ro, citând TVPWorld.
Procurtura Generală a pornit o urmărire penală pe cazul copilei de 14 ani care a fost bătută de alte două fete într-o localitate din Ialoveni. Potrivit informațiilor oferite pentru UNIMEDIA, cele două tinere riscă până la 3 ani de pușcărie.
(live) Guvernul, în ședință cu 14 subiecte pe ordinea de zi, după ce premierul a revenit de la Davos: Urmează noi demisii/numiri # UNIMEDIA
Guvernul se întrunește, la această oră în ședință, după ce premierul Alexandru Munteanu a revenit de la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, care are loc în perioada 19-23 ianuarie. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 subiecte, inclusiv cel cu privire la resursele umane. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Trump, după întâlnirea cu Zelenski de la Davos: „Mesajul pentru Putin este că războiul trebuie să înceteze” # UNIMEDIA
Liderii din SUA și Ucraina s-au întâlnit joi în Elveția, potrivit Reuters, într-un moment în care negocierile de pace continuă pe mai multe planuri, deși fără un final previzibil, scrie hotnews.ro.
Un băiat de 18 ani a fost găsit decedat, astăzi, pe strada Bogdan Voievod. Potrivit informațiilor, acesta a murit după ce ar fi căzut de la înălțime.
(video) Maia Sandu are un salariu mai mic decât 25% dintre subalternii săi: „Nu este tocmai firesc, dar pornim de la ceea ce își permite RM” # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a fost întrebată de jurnaliști, în cadrul conferinței de presă, de astăzi, 22 ianuarie, cât ar trebui să câștige șeful statului. „Trebuie să pornim de la ceea ce își permite Republica Moldova și la complexitatea muncii”, a declarat oficiala.
(video) Marina Cârnaț „și-a vândut visul” - Mercedesul de circa 200 mii €, cadou recent de la soț: „Banii înghețați într-un metal nu mă încântă” # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a anunțat, pe rețele, că a vândut Mercedesul de lux de circa 200 mii €, pe care l-a primit în dar de la soțul său, înainte să nască cel de-al 10-lea copil. „Pentru mine, ca femeie de afaceri, a fost dificil să accept un bun mobil atât de valoros; nu din lipsă de recunoștință, ci dintr-un mod de a gândi format în ani de muncă, responsabilitate și viziune, bani care stau înghețați într-un metal nu mă încântă, banii care lucrează îmi dau siguranța”, a explicat bloggerița, într-o postare.
„Tot mai multe voci se pronunță pentru reluarea unui dialog direct cu Rusia”. Igor Dodon, întrevedere cu Oleg Ozerov # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, deputatul Igor Dodon, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. „În cadrul discuției, am făcut un schimb de opinii privind situația politică și socio-economică din Republica Moldova, dar și din regiune”, a scris liderul PSRM pe rețele.
Un bărbat de 41 de ani a fost găsit decedat, astăzi, pe strada Bogdan Voievod. Potrivit informațiilor, acesta a murit după ce ar fi căzut de la înălțime.
(video) Maia Sandu nu pleacă la Iași de Ziua Unirii Principatelor Române: „Merg în Polonia, încep o vizită oficială acolo” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu va merge la Iași la sfârșitul acestei săptămâni, contrar informațiilor apărute în presa din România, potrivit cărora șefa statului ar fi urmat să participe la evenimentele dedicate Micii Unirii. În cadrul conferinței de presă susținute astăzi, 22 ianuarie, Maia Sandu a precizat că, sâmbătă, va efectua o vizită oficială în Polonia.
Irina Loghin a depus plângere la poliție, după ce imaginea ei a fost folosită ilegal pentru a promova medicamente: „Reprezintă un pericol” # UNIMEDIA
Irina Loghin a depus plângere penală, după ce a aflat că imaginea ei este folosită ilegal pentru a promova medicamente. A mers la poliție împreună cu avocata ei. Artista a decis să apeleze la oamenii legii, după ce oamenii au luat legătura cu ea și au acuzat-o că minte în legătură cu medicamentele respective, scrie spynews.ro.
Val de gripă în România: 20 de oameni au murit într-o săptămână. Numărul cazurilor de infecţii respiratorii a crescut cu peste 30% # UNIMEDIA
Douăzeci de noi decese la persoane confirmate cu virus gripal au fost raportate în săptămâna 12-18 ianuarie, numărul total al deceselor cauzate de gripă în acest sezon ajungând astfel la 40, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Totodată, numărul cazurilor de infecţii respiratorii a fost cu peste 30% mai mare decât în săptămâna anterioară, dar numărul cazurilor de gripă a înregistrat o scădere faţă de săptămâna anterioară, scrie digi24.ro.
(video) Imagini dramatice de pe o insulă italiană iubită de moldoveni, unde un ciclon a inundat străzile într-o clipă # UNIMEDIA
Videoclipuri șocante au surprins momentele în care străzile din Sicilia se transformă în adevărate râuri, iar locuitorii fug disperați, în timp ce gunoaie, ghivece cu plante, mobilier de exterior și mașini sunt luate de ape, scrie protv.ro.
(video) Încă un accident feroviar în Spania: Un tren s-a izbit de o macara de construcţii. Mai multe persoane sunt rănite # UNIMEDIA
Un tren de navetişti s-a izbit de o macara de construcţii în sud-estul Spaniei, mai multe persoane fiind rănite, inclusiv una grav, transmite Reuters, potrivit digi24.ro.
(foto) Clipe de groază pentru influencerița Mihaela Cavcaliuc și soțul ei, după ce casa lor din România a luat foc: „Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață” # UNIMEDIA
Momente de groză pentru moldoveanca Mihaela, fosta concurentă de la Mireasa. Casa soțului său, din România, a fost mistuită de flăcări. Cumplul se afla în acel moemnt în locuință. „Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață”, a scris bloggerița.
(video) Un bărbat a dat foc celebrei statui a lui Cristiano Ronaldo, din orașul natal al fotbalistului: „Ultimul avertisment” # UNIMEDIA
Celebra statuie a lui Cristiano Ronaldo, aflată lângă Muzeul „CR7” din Funchal, Portugalia, orașul unde fotbalist s-a născut, a fost incendiată de un bărbat cunoscut de autorități pentru mai multe acte de vandalism, scrie adevarul.ro.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat informațiile privind bărbatul suspectat că ar acționa ca agent al Serviciului de Informații și Securitate la Moscova. Șefa statului a subliniat că toate „acuzațiile sunt false”.
Mark Rutte, primele comentarii după acordul cu Donald Trump privind Groenlanda: „Nu am nicio îndoială că putem face acest lucru destul de rapid” # UNIMEDIA
Acordul-cadru privind Groenlanda convenit cu președintele american Donald Trump ar urma să oblige aliații NATO să își intensifice eforturile în materie de securitate arctică, iar primele rezultate ale acestui demers vor fi vizibile chiar în acest an, a declarat joi pentru Reuters Mark Rutte, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, scrie hotnews.ro.
Accidentul provocat de un șofer beat, la Ștefan Vodă: Pasagera de 19 ani, care era însărcinată, a murit la spital # UNIMEDIA
Tânăra de 19 ani, implicată în accidentul rutier produs de un șofer beat la Ștefan Vodă pe 14 ianuarie 2026, a decedat ieri, 21 ianuarie 2026,scrie studio-l.md.
(video) Vasile Plevan a picat, din nou, testul de integritate etică: Soarta procurorului, în mâinile CSP # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan de la Procuratura Anticorupție și a constatat că acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică. În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe.
Cât costă ochelarii cu care Macron „a vrut să arate că e dur”. Parisul: L-a speriat pe Trump cu „bazooka” # UNIMEDIA
Guvernul de la Paris susţine că atitudinea fermă a preşedintelui Macron a influenţat schimbarea de poziţie a lui Donald Trump privind Groenlanda. Liderul de la Casa Albă l-a ironizat ieri la Davos pe liderul francez, care a purtat ochelari de soare din cauza unei probleme oculare. Trump a spus că Macron a vrut „s-o facă pe durul" şi să pară „inflexibil", scrie observatornews.ro.
Drona depistată astăzi, într-o grădină din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține explozibil, anunță Poliția. „Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului”, precizează oamenii legii.
(video) Maia Sandu și-a prezentat prioritățile pentru 2026. Relația cu SUA, unirea cu România, „spionul” de la Moscova, drona de la Crocmaz și alegerile din Găgăuzia, printre cele discutate # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi, 22 ianuarie, prima conferință de presă din acest an. În cadrul evenimentului, șefa statului a prezentat prioritățile instituției prezidențiale și a răspuns la întrebările jurnaliștilor.
(video) „Peste noapte ne-am trezit toți lucrători la oi”. Cum a ajuns Mihaela Juravlea să învețe la Academia de Poliție: Nu aveam rude în sistem, nu mi-am luat cumetri, nași, soț # UNIMEDIA
Fosta polițistă Mihaela Juravlea, care a plecat recent din sistem, publicând și un mesaj răsunător pe rețele, a relatat, la un interviu cu Dorin Galben, cum a ajuns să-și facă studiile la Academia de Poliție și ce a ajutat-o să meargă înainte împotriva tuturor obstacolelor. „Nu am avut rude în sistem și acum, după concediere, tot nu am. Nu m-am căsătorit cu nimeni din Poliție, cumetri nu mi-am luat, nași tot nu, prieteni nu mi-au rămas din poliție”, a relatat aceasta la un interviu cu Dorin Galben.
Focuri de armă la Hîncești: Un tânăr de 21 de ani a fost împușcat, în timp ce călărea un cal. Un suspect, reținut # UNIMEDIA
Poliția din Hîncești a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din satul Secărenii Noi, într-un tânăr de 21 de ani s-a tras dintr-o armă de foc. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
(live) Maia Sandu, prima conferință de presă din acest an: „Am impresia că la Ministerul rus de Externe nu există zi în care să nu pomenească Republica Moldova” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține astăzi, 22 ianuarie, prima conferință de presă din acest an. În cadrul evenimentului, șefa statului prezintă prioritățile instituției prezidențiale.
(video) Maia Sandu, după ce a încins spiritele cu declarația privind unirea: Nu există sprijin majoritar în societate și nu am discutat nici cu liderii europeni # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a venit cu precizări, după ce declarația sa că dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre R. Moldova și România,ar vota da, a încins spiritele în societate. „Cel puțin conform sondajelor nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor. Nu am discutat acest subiect nici cu liderii europeni”, a declarat șefa statului, în prima conferință din acest an, susținută astăzi.
(video) Donald Trump a inaugurat „Consiliul pentru Pace” la Davos: „A început și funcționează perfect” # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump a deschis o ceremonia dedicată „Consiliului Păcii” cu o digresiune axată pe politica internă, lăudându-se cu creșterea economică a SUA în fața a peste zece lideri mondiali, scrie adevarul.ro.
(video) Trei zile de blocaj la CMC. Pîntea: „Poate dizolvăm Consiliul, oricum consilierii nu se prezintă, iar orașul merge pe buget provizoriu” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău se întrunește, din nou, astăzi, în ședință, după ce ieri, aleșii PSRM au părăsit sala. Umărește live pe UNIMEDIA.
Carburanții se scumpesc și mâine: Vezi cât vor costa și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 23 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 8 bani mai mult, iar cel de motorină crește cu 13 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
(video) Imagini cu puternic impact emoțional: Momentul în care o fetiță e doborâtă la pământ de un elev și bătută cu picioarele, într-o școală din Tighina: # UNIMEDIA
Un incident șocant a avut loc la Școala Nr. 5 din Tighina, unde o elevă a fost agresată fizic de un coleg. Potrivit imaginilor publicate pe rețele, băiatul a lovit copila cu picioarele în vestiar, iar momentul a fost filmat de un alt elev.
