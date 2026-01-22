Universitățile din țară primesc finanțare bugetară de 1,1 miliarde de lei, inclusiv în baza indicatorilor de performanță
Provincial, 22 ianuarie 2026 18:40
Instituțiile publice de învățământ superior care activează în condiții de autonomie financiară, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Sănătății și Ministerului Culturii, vor primi în anul 2026 finanțare de la bugetul de stat în sumă totală de 1,1 miliarde de lei, cu circa 108 milioane de lei mai mult decât în anul 2025.
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a efectuat o vizită de lucru la Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Bălți, unde a participat la un tur ghidat al clădirii teatrului și al sălii de spectacole. În cadrul vizitei, ministrul a avut o discuție cu administrația instituției despre investiții, inclusiv reparația scărilor, precum și dotarea teatrului cu un autobuz
Începând cu anul 2028, în orașe ar putea fi deschise primele centre de colectare, iar cetățenii vor putea preda textilele uzate în mod responsabil, fără a le mai arunca la gunoi. Hainele vor fi sortate după tipul de fibră și material și vor fi reutilizate sau transformate în produse noi, precum alte materiale textile sau
Ministrul Mediului a propus astăzi numirea dlui Nicolae Munteanu în funcția de Director General al Agenției „Moldsilva", subliniind necesitatea unor măsuri ferme pentru reformarea sectorului silvic. ,,Sectorul silvic are nevoie de mai multă protecție și de o abordare mult mai strictă, în condițiile în care întreprinderile silvice înregistrează pierderi financiare tot mai mari de la
Universitățile din țară primesc finanțare bugetară de 1,1 miliarde de lei, inclusiv în baza indicatorilor de performanță
Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău a trecut astăzi primele testări tehnice. Testele s-au desfășurat cu succes, iar pe durata testărilor linia a fost pusă sub tensiune și energizată, în conformitate cu procedurile și protocoalele de testare aplicabile. În următoarele zile, vor fi realizate și alte teste specifice, necesare pentru verificarea continuității și fiabilității semnalelor transmise între
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) anunță startul înscrierilor la Playmakers, cel mai de succes program dedicat fetițelor cu vârsta cuprinsă între 5-8 ani! CINE SE POATE ÎNSCRIE? Programul este destinat grădinițelor, școlilor și cluburilor de fotbal care pot forma o grupă de fete (minim 20 – maxim 30) cu care să se înscrie în program, cu
Primăria Chișinău și UNICEF semnează un Memorandum pentru consolidarea educației incluzive
Primăria Chișinău a semnat împreună cu UNICEF Memorandumul de Înțelegere, care stabilește cadrul de cooperare pentru consolidarea educației incluzive la nivel municipal. Parteneriatul urmărește asigurarea accesului echitabil la educație de calitate pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu cerințe educaționale speciale, copiii cu dizabilități, copiii din grupurile minorităților etnice, copiii refugiați și copiii migranților reveniți.
MAN lansează campania „Plătește tu!": îndemnăm cetățenii să ne transmită copiile facturilor la energie, pentru ca acestea să fie centralizate și prezentate public și parlamentarilor și președinției
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, pentru a cere ajustarea imediată a tarifelor la energie și pentru a apăra dreptul cetățenilor la un trai decent. Membrii MAN au ținut în mâini aceleași pancarte care acum câțiva ani cei din PAS în frunte cu actualele persoane în
Consultările reformei administrației publice locale au continuat, astăzi, la Guvern, la întrevederea Secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, cu un grup de primari, membri ai Centrului pentru administrație locală europeană – CALE. Discuțiile au vizat necesitatea de a oferi primăriilor instrumente ca să devină administrații puternice, etapele pregătirii reformei și obiectivele sale, inclusiv modul în
Zinaida Popa, șefa fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău, spune că „Ion Ceban riscă dosar penal pentru plăți ilegale de circa 1 milion de lei din bugetul municipal către consilierii MAN". „În decembrie, primarul Ion Ceban a convocat consilierii la așa-zise ședințe ale Consiliului Municipal Chișinău. Nu au fost ședințe, ci
La sigur, ți s-a întâmplat să cauți cu disperare un iepuraș sau un ursuleț de pluș, vechi și decolorat, dar fără de care micuțul tău nu poate să adoarmă sau nu vrea să meargă la grădiniță. Nu e un moft, e ceva cât se poate de firesc, pentru că jucăriile au un rol extrem de
Țigări camuflate în diferite locuri ale mijloacelor de transport, depistate la postul vamal Sculeni
Ieri, 21 ianuarie 2026, funcționarii postului vamal Sculeni, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat două tentative de transportare ilegală a țigărilor. În primul caz, pentru efectuarea formalităților de control s-a prezentat un bărbat în vârstă de 41 de ani, cu dublă cetățenie moldo-română, aflat la volanul unui automobil de model Ford, înmatriculat în
Peste 138 milioane de lei oferite în anul 2025 cu titlu de prestații sociale cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliu în regiunea transnistreană
În anul 2025, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare sumară de 138,53 milioane de lei, achitate din bugetul național al asigurărilor sociale de stat. Suma totală a plăților a crescut cu aproximativ 40 de milioane de lei (+40,7%) față de anul 2024, când valoarea acestora a fost
Ludmila Catlabuga a discutat cu femeile fermier despre dezvoltare, finanțare și adaptare climatică
Ministra Ludmila Catlabuga a avut o întrevedere cu un grup de 20 de femei fermier, implicate în procesul de constituire a unei asociații profesionale care, la etapa de lansare, va reuni aproximativ 80 de membre din diferite regiuni ale țării, urmând să fie deschisă și pentru aderarea altor femei din sectorul agricol. Inițiativa este susținută
Fotbal în Școli – Liga Futsal, ediția 2025/2026. Rezultatele meciurilor din 22 ianuarie
Astăzi, 22 ianuarie, cu meciurile din etapa a șasea din grupa A continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal", ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării,
Drona este activă și conține un dispozitiv explozibil. Având în vedere pericolul iminent, specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului. La moment este evaluat pericolul. Sunt întreprinse acțiunile necesare pentru a stabili toate circumstanțele și pentru a dezamorsa partea de luptă a aparatului de zbor, iar din raza locației
Razii comune în raionul Cahul: depistate tăieri ilegale de arbori și braconaj cinegetic
Urmare a desfășurării unor razii comune, inspectorii de mediu din Cahul, în colaborare cu angajații Inspectoratului de Poliție Cahul, Echipa Sectorului Poliției de Frontieră „Cahul" și Echipa Sectorului Poliției de Frontieră Brînza, au efectuat acțiuni de control în teren, având ca scop prevenirea și combaterea încălcărilor legislației de mediu. În cadrul acestor acțiuni au fost
Ministerul Finanțelor, în dialog cu autoritățile locale pentru aplicarea corectă a legislației privind achizițiile de utilități
Ministerul Finanțelor a organizat o ședință online cu reprezentanții ai Congresului Autorităților Locale din Moldova și ai autorităților publice locale, având ca obiectiv clarificarea situațiilor apărute în procedurile de achiziții publice aferent serviciilor comunale și a resurselor energetice. Discuțiile au vizat aplicarea cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice în cazul contractării serviciilor de furnizare a
Poliția informează cetățenii că, potrivit avertizărilor meteorologice, pentru următoarele zile sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos și reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale. Pentru siguranța tuturor, recomandăm conducătorilor auto: să adapteze viteza la condițiile de drum; să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule; să evite
În urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă, Ministerul Afacerilor Externe declară că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, informează PROVINCIAL. Instituția a precizat că, Republica Moldova condamnă ferm aceste acțiuni și denunță războiul de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva
Republica Moldova se află în plin proces de aderare la Uniunea Europeană. Şi acest proces e important nu doar prin faptul că Moldova va deveni parte a celei mai mari, civilizate şi prospere comunităţi de state, ci şi prin impactul pe care-l va avea asupra economiei naţionale, în special asupra dezvoltării pieţei construcţiilor. Experienţa altor
Migrație ilegală contracarată la frontieră: opt persoane depistate într-un camion, la vama Palanca
La începutul lunii ianuarie, funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au dejucat o tentativă de migrație ilegală, depistând opt persoane care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind ascunse în compartimentul marfar al unui camion. Fapta a fost descoperită în timpul controlului vamal al unui camion care, conform actelor prezentate,
(VIDEO) Ion Ceban, la Spitalul Municipal nr. 4: în proces de finalizare sunt lucrările de reparație capitală ale Secției de Îngrijiri Paliative
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a vizitat Spitalul Municipal nr. 4, unde, cu sprijinul organizației municipale germane Einigkeit, instituția a beneficiat de paturi medicale, mobilier, scaune cu rotile și echipamente medicale necesare. „Le mulțumesc pentru acest gest
Primăria Bălți îndeamnă cetățenii să fie atenți din cauza formării țurțurilor pe acoperișurile clădirilor # Provincial
În contextul condițiilor meteorologice actuale și al temperaturilor pozitive în timpul zilei, are loc topirea zăpezii de pe acoperișurile clădirilor, ceea ce poate duce la formarea unor țurțuri mari și periculoși. Primăria municipiului Bălți solicită insistent locuitorilor să manifeste o atenție sporită la deplasarea pe străzi, în special în apropierea clădirilor, și să fie vigilenți […] Post-ul Primăria Bălți îndeamnă cetățenii să fie atenți din cauza formării țurțurilor pe acoperișurile clădirilor apare prima dată în Provincial.
Agenția de Dezvoltare Regională a municipiului Chișinău lansează procedura de licitație publică pentru contractarea lucrărilor aferente proiectului „Restaurarea și reabilitarea clădirii fostei conduceri a Zemstvei Guberniale a Basarabiei”, amplasată pe strada Sciusev nr. 103, municipiul Chișinău. Obiectivul proiectului este restaurarea și reabilitarea clădirii istorice a fostei conduceri a Zemstvei Guberniale a Basarabiei, transformând-o într-un centru […] Post-ul Licitație publică pentru reabilitarea patrimoniului cultural din centrul Chișinăului apare prima dată în Provincial.
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a efectuat o vizită de lucru în orașul Bălți, unde a avut o ședință cu reprezentanții administrației publice locale și cu reprezentanții instituțiilor culturale din municipiu. Discuțiile au vizat activitatea instituțiilor culturale, necesitățile și provocările acestora și perspectivele de dezvoltare culturală la nivel local. Cu această ocazie, ministrul Cristian Jardan a […] Post-ul Ministrul Culturii, în dialog cu autoritățile și instituțiile culturale din Bălți apare prima dată în Provincial.
Consultări publice pentru elaborarea Planului de prevenție a consumului de droguri în Chișinău # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției generale educație, tineret și sport, a inițiat consultări publice pentru elaborarea Planului municipal de prevenție a consumului de droguri și alte substanțe nocive (Planul municipal ANTIDROG). Scopul proiectului este prevenirea și reducerea consumului de droguri și alte substanțe nocive în rândul populației, în special al copiilor și tinerilor, prin […] Post-ul Consultări publice pentru elaborarea Planului de prevenție a consumului de droguri în Chișinău apare prima dată în Provincial.
Panourile fotovoltaice aduc economii record pentru instituții și afaceri din raionul Hâncești # Provincial
Mai multe instituții de învățământ și agenți economici din raionul Hâncești înregistrează economii semnificative la facturile pentru energie, ca urmare a implementării lucrărilor de eficiență energetică și a investițiilor în surse regenerabile. În unele cazuri, investițiile în sisteme fotovoltaice au fost recuperate în doar doi ani. Aceste rezultate au fost prezentate în cadrul unei vizite […] Post-ul Panourile fotovoltaice aduc economii record pentru instituții și afaceri din raionul Hâncești apare prima dată în Provincial.
Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului # Provincial
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru tractarea a două ambulanțe rămase blocate pe drumuri din cauza ghețușului. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 ianuarie 2026 în apropierea localității Hrușova, raionul Criuleni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:11. Potrivit informațiilor, o ambulanță, care se […] Post-ul Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului apare prima dată în Provincial.
Astăzi dimineață, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodă, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 m. Experții Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului pentru examinarea în detaliu a acesteia. “Mulțumim cetățenilor responsabili care au sesizat Poliția și nu au […] Post-ul Dronă depistată într-o localitate din raionul Ștefan Vodă apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău continuă acțiunile de demontare și evacuare a elementelor amplasate neautorizat pe terenuri publice Echipele de muncitori au intervenit pe str. Dimitrie Rîșcanu, 33/5, din sectorul Ciocana, unde au demontat și evacuat un garaj amplasat neautorizat pe domeniul public. Acțiuni similare au avut loc și în sectorul Botanica al Capitalei, unde muncitorii au demontat […] Post-ul Garaje și instalații metalice ilegale, evacuate de pe terenurile municipale apare prima dată în Provincial.
Se circulă în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu polei, în regiunile de nord și centru ale țării, iar în zona de sud partea carosabilă este preponderent uscată, izolat umedă. Administrația Națională a Drumurilor informează că, în scopul prevenirii formării poleiului, pe parcursul nopții, echipele de intervenție au acționat cu lucrări de combatere a […] Post-ul Polei și carosabil umed pe mai multe drumuri din țară apare prima dată în Provincial.
MEC a emis o circulară către școli privind activitățile de comemorare a victimelor Holocaustului # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale. Potrivit documentului, activitățile se vor desfășura în perioada 26-30 ianuarie 2026, în conformitate cu planul-cadru aprobat prin ordinul MEC […] Post-ul MEC a emis o circulară către școli privind activitățile de comemorare a victimelor Holocaustului apare prima dată în Provincial.
Proiectele în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului discutate la întrevederea viceprim-ministrului cu directoarea de țară a GIZ Moldova, Claudia Hermes # Provincial
La data de 21 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu directoarea de țară a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în Moldova, Claudia Hermes. Discuțiile au vizat programele și proiectele de asistență promovate cu suportul GIZ, orientate spre consolidarea încrederii între comunitățile de pe ambele maluri […] Post-ul Proiectele în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului discutate la întrevederea viceprim-ministrului cu directoarea de țară a GIZ Moldova, Claudia Hermes apare prima dată în Provincial.
Reforma administrativă promovată de Partidul „Acțiune și Solidaritate” (PAS) reprezintă o bombă pregătită să detoneze sub statalitatea Moldovei. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru agenția de presă TASS de către președintele PSRM, Igor Dodon. Potrivit acestuia, principala amenințare este desființarea autenticei autonomii locale. „Sub lozincile „optimizării” și „standardelor europene” are loc consolidarea și slăbirea […] Post-ul Dodon: Reforma administrativă a PAS va duce la desființarea autonomiei locale apare prima dată în Provincial.
Astazi, 21 ianuarie 2026, ministrul Culturii al Republicii Moldova, Cristian Jardan, a efectuat o vizită de lucru la Bălți, având un program complex de întrevederi și activități dedicate domeniului culturii. În cadrul vizitei, ministrul Culturii a avut o întrevedere cu Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, în cadrul căreia au fost discutate subiecte ce vizează dezvoltarea […] Post-ul La Bălți, Cristian Jardan discută despre susținerea proiectelor culturale locale apare prima dată în Provincial.
Fotbal în Școli – Liga Futsal, ediția 2025/2026. Rezultatele meciurilor din 21 ianuarie # Provincial
Astăzi, 21 ianuarie, cu meciurile din etapa a șasea din grupa B continuă turneul „Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026, primul eveniment de futsal dedicat elevilor din instituțiile de învățământ cu clase specializate de fotbal din Republica Moldova. Competiția este organizată de Federația Moldovenească de Fotbal, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, […] Post-ul Fotbal în Școli – Liga Futsal, ediția 2025/2026. Rezultatele meciurilor din 21 ianuarie apare prima dată în Provincial.
Situația localităților de pe malul stâng al Nistrului, discutată la Cocieri cu vicepremierul pentru reintegrare # Provincial
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe platoul Cocieri, scopul deplasării fiind documentarea la fața locului asupra situației localităților aflate pe malul stâng al râului Nistru. În cadrul vizitei, vicepremierul a avut întrevederi cu primarii localităților Molovata Nouă și Cocieri. Tema centrală a discuțiilor a vizat asigurarea aprovizionării localităților […] Post-ul Situația localităților de pe malul stâng al Nistrului, discutată la Cocieri cu vicepremierul pentru reintegrare apare prima dată în Provincial.
Municipiul Ungheni va avea un Plan local integrat privind energia și clima pentru perioada 2025–2030. În acest sens, primarul Vitalie Vrabie a convocat, în ziua de 21 ianuarie, o ședință cu factorii de decizie, la care s-au discutat aspectele planului respectiv și responsabilitățile. Potrivit autorităților, un astfel de plan va sta la baza elaborării unor […] Post-ul Orașul Ungheni pregătește un Plan local integrat de energie și climă pentru 2025–2030 apare prima dată în Provincial.
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt de profesie juriști și economiști. Este vorba de 41 de parlamentari: 22 cu studii juridice și 19 cu studii economice. Juriștii reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională. Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are 11 deputați cu studii juridice, Fracțiunea „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” […] Post-ul Juriști și economiști domină Parlamentul XII, majoritatea din Chișinău apare prima dată în Provincial.
La Strășeni, locuitorii participă activ la conturarea strategiei de dezvoltare 2026–2030 # Provincial
La 20 ianuarie 2026, Primăria municipiului Strășeni a desfășurat consultări publice pe două subiecte de importanță majoră pentru dezvoltarea comunității noastre. Interesul manifestat de cetățeni a fost unul deosebit – numărul mare de participanți a demonstrat clar dorința oamenilor de a se implica activ în procesul decizional, sala devenind neîncăpătoare. În cadrul consultărilor au fost […] Post-ul La Strășeni, locuitorii participă activ la conturarea strategiei de dezvoltare 2026–2030 apare prima dată în Provincial.
Tăiere ilegală de arbori la Cosăuți: intervenție promptă a inspectorilor de mediu și Poliției de Frontieră # Provincial
În cadrul unei razii comune desfășurate împreună cu angajații Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, inspectorii de mediu din Soroca au depistat și documentat un caz de tăiere neautorizată a arborilor în localitatea Cosăuți. În urma acțiunilor de control și a măsurilor investigative întreprinse, s-a stabilit că un locuitor al satului […] Post-ul Tăiere ilegală de arbori la Cosăuți: intervenție promptă a inspectorilor de mediu și Poliției de Frontieră apare prima dată în Provincial.
Astăzi continuă ședința Consiliului Municipal Chișinău. Consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN) au comunicat că fracțiunea PAS din nou lipsește de la ședință. La începutul ședinței, consilierii din partea socialiștilor au invocat noi motive pentru a părăsi sala de ședințe. „Aceste acțiuni de boicotare a ședințelor CMC, atât din partea consilierilor PAS, cât și a celor […] Post-ul Consilierii MAN: fracțiunea PAS din nou lipsește de la ședința CMC apare prima dată în Provincial.
Complexul Sportiv „Futsal Arena FMF” din comuna Ciorescu va găzdui sâmbătă, 24 ianuarie, a cincea ediție a Memorialului Evgheni Pusicov cu participarea a 4 echipe de fete născute în anii 2011-2013. Astfel, este adus un omagiu primului antrenor al Naționalei feminine de fotbal, care pe 26 ianuarie ar fi implinit 73 de ani. Intrarea la meciuri va fi […] Post-ul Hai la fotbal! Sâmbătă va avea loc Memorialul Evgheni Pusicov, ediția a 5-a apare prima dată în Provincial.
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cazul a doi bărbați, de 26 și 42 de ani, găsiți vinovați de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere. Prin hotărârile instanței, inculpații au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea: primul – la 3 ani și 6 luni, […] Post-ul Doi bărbați – condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate apare prima dată în Provincial.
Ex-deputat: Suspendarea alegerilor în Adunarea Populară ne oferă timp pentru a face claritate şi în cazul posibilelor alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei # Provincial
Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să aibă loc la 22 martie, oferă o șansă de a examina posibilitatea alegerilor anticipate al bașcanului. Politicianul, într-o postare pe Facebook, spune că, în situaţia creată, cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai târziu. […] Post-ul Ex-deputat: Suspendarea alegerilor în Adunarea Populară ne oferă timp pentru a face claritate şi în cazul posibilelor alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei apare prima dată în Provincial.
42 de persoane, evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament din raionul Dubăsari # Provincial
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31. Potrivit primelor informații, flăcările au […] Post-ul 42 de persoane, evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament din raionul Dubăsari apare prima dată în Provincial.
Primăria Chișinău lansează un proiect de reabilitare termică a 52 de grădinițe cu sprijinul BERD și BEI # Provincial
Primarul General, Ion Ceban, anunță lansarea unui proiect major de eficientizare energetică a 52 de grădinițe din Capitală, implementat de Primăria Chișinău împreună cu partenerii europeni BERD și BEI. În prima etapă vor fi incluse 30 de instituții, frecventate de circa 20 de mii de copii și angajați. „Este un nou proiect de anvergură pentru […] Post-ul Primăria Chișinău lansează un proiect de reabilitare termică a 52 de grădinițe cu sprijinul BERD și BEI apare prima dată în Provincial.
Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei se convoacă de urgență după blocarea alegerilor # Provincial
Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei (APG) se va întruni luni, 26 ianuarie, într‑o ședință de urgență în legătură cu suspendarea activității Comisiei Electorale a Găgăuziei și blocarea desfășurării alegerilor pentru Adunarea Populară, informează PROVINCIAL. Despre deciziile adoptate și acțiunile ulterioare ale organului legislativ se va comunica suplimentar. Amintim că, astăzi, Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei a […] Post-ul Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei se convoacă de urgență după blocarea alegerilor apare prima dată în Provincial.
