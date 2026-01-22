Licitație publică pentru reabilitarea patrimoniului cultural din centrul Chișinăului

13:20

Centrul de Sănătate Gotești din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Bugetul total al proiectului este de circa 660 de mii de lei, dintre care aproape 600 de mii au fost alocați […]