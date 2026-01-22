Poliția: Drona depistată este activă și conține un dispozitiv explozibil

12:10

Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să aibă loc la 22 martie, oferă o șansă de a examina posibilitatea alegerilor anticipate al bașcanului. Politicianul, într-o postare pe Facebook, spune că, în situaţia creată, cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai târziu.