Hai la fotbal! Sâmbătă va avea loc Memorialul Evgheni Pusicov, ediția a 5-a

08:10

Femeile din mediul rural care doresc să inițieze sau să dezvolte o afacere în domeniul agricol pot beneficia de pachete financiare, oferite în cadrul proiectelor implementate prin Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. Inițiativa urmărește susținerea antreprenoriatului feminin, creșterea autonomiei economice și consolidarea comunităților rurale. Programul oferă posibilitatea accesării unei finanțări de până la 1 […] Post-ul Femeile din mediul rural pot accesa până la 1 milion de lei pentru afaceri agricole prin programul IFAD apare prima dată în Provincial.