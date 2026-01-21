Hai la fotbal! Sâmbătă va avea loc Memorialul Evgheni Pusicov, ediția a 5-a
21 ianuarie 2026
Complexul Sportiv „Futsal Arena FMF" din comuna Ciorescu va găzdui sâmbătă, 24 ianuarie, a cincea ediție a Memorialului Evgheni Pusicov cu participarea a 4 echipe de fete născute în anii 2011-2013. Astfel, este adus un omagiu primului antrenor al Naționalei feminine de fotbal, care pe 26 ianuarie ar fi implinit 73 de ani. Intrarea la meciuri va fi […]
• • •
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cazul a doi bărbați, de 26 și 42 de ani, găsiți vinovați de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere. Prin hotărârile instanței, inculpații au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea: primul – la 3 ani și 6 luni, […]
Ex-deputat: Suspendarea alegerilor în Adunarea Populară ne oferă timp pentru a face claritate şi în cazul posibilelor alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei
Politicianul Petr Vlah consideră că suspendarea alegerilor în Adunarea Populară a Găgăuziei, care urmau să aibă loc la 22 martie, oferă o șansă de a examina posibilitatea alegerilor anticipate al bașcanului. Politicianul, într-o postare pe Facebook, spune că, în situaţia creată, cel mai probabil, alegerile vor fi stabilite cu o lună sau două mai târziu. […]
42 de persoane, evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament din raionul Dubăsari
42 de persoane au fost evacuate de pompieri în urma unui incendiu izbucnit în incinta Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31. Potrivit primelor informații, flăcările au […]
Primăria Chișinău lansează un proiect de reabilitare termică a 52 de grădinițe cu sprijinul BERD și BEI
Primarul General, Ion Ceban, anunță lansarea unui proiect major de eficientizare energetică a 52 de grădinițe din Capitală, implementat de Primăria Chișinău împreună cu partenerii europeni BERD și BEI. În prima etapă vor fi incluse 30 de instituții, frecventate de circa 20 de mii de copii și angajați. „Este un nou proiect de anvergură pentru […]
Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei se convoacă de urgență după blocarea alegerilor
Prezidiul Adunării Populare a Găgăuziei (APG) se va întruni luni, 26 ianuarie, într‑o ședință de urgență în legătură cu suspendarea activității Comisiei Electorale a Găgăuziei și blocarea desfășurării alegerilor pentru Adunarea Populară, informează PROVINCIAL. Despre deciziile adoptate și acțiunile ulterioare ale organului legislativ se va comunica suplimentar. Amintim că, astăzi, Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei a […]
Aseară, în jurul orei 19:00, poliția din Ungheni a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul G90 Ungheni–Cetireni, soldat cu decesul unui pieton. Din cercetările preliminare efectuate la fața locului s-a stabilit că un microbuz de marca „Ford Transit", condus de un bărbat de 41 de ani, la ieșirea din Ungheni spre satul […]
Proiecte strategice pentru raionul Ungheni, discutate la conferința trilaterală România–Ucraina–Moldova
Președintele raionului Ungheni, Dionisie Ternovschi, a participat la conferința de Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Moldova". În cadrul acestei conferințe, s-a pus accent pe infrastructura de nivel înalt care va fi construită în jurul raionului Ungheni, podul de Flori, autostrada Iași-Ungheni-Chișinău-Odesa, construcția Hubului Multimodal de la Ungheni. Totodată, în cadrul […]
Polițiștii din Telenești au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, ambii de 35 de ani, locuitori ai satului Zgărdești. În urma acțiunilor desfășurate la domiciliile părinților acestora, au fost depistate și ridicate o armă lungă cu țeavă lisă de model necunoscut, una pneumatică de calibrul 5,5 mm, alta de model necunoscut, 58 de cartușe […]
Oficiul Medicilor de Familie Șamalia din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Bugetul total al proiectului este de peste 509 mii de lei, dintre care circa 449 de mii au fost alocați […]
AIPA a autorizat, de la începutul anului, peste 520 milioane de lei pentru plăți post-investiții
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Astfel, până în prezent, pentru forma de plată post-investiții, AIPA a autorizat suma de 520,15 milioane de lei pentru 1400 cereri destinate susținerii producătorilor agricoli care au […]
Desfășurarea alegerilor deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei, stabilite pentru data de 22 martie 2026, este în prezent imposibilă. Despre aceasta a anunțat Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei, informează PROVINCIAL. Motivul îl constituie decizia Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, prin care a fost admis recursul depus de Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat […]
Primăria Ialoveni a participat la Conferința pentru Dezvoltare Durabilă România–Republica Moldova
Primarul orașului Ialoveni, Sergiu Armașu, împreună cu specialiști din cadrul Primăriei Ialoveni, au participat astăzi la Conferința Transfrontalieră pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica Moldova, organizată de Academia de Studii Economice din Moldova și Asociația Română de Mediu, sub egida Ministerul Mediului al Republicii Moldova și a Ministerul Energiei al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Mediului, […]
Consilierii MAN: În momentul în care s-a ajuns la discutarea proiectului bugetului municipiului Chișinău și a taxelor locale, consilierii PAS și PSRM au părăsit intenționat sala
În ședința de ieri a Consiliului Municipal Chișinău, Mișcarea Alternativa Națională acuză că, în momentul în care s-a ajuns la discutarea proiectului bugetului municipal și a taxelor locale, consilierii PAS și PSRM au părăsit intenționat sala. Consilierii MAN, Anatol Turchin și Valentin Cebotari, au declarat: „Vedem cum acționează cei din PAS și PSRM. După ce, […]
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, întreprinde astăzi o vizită de lucru la Bălți. În cadrul vizitei, ministrul va avea o întrevedere cu reprezentanții autorităților publice locale și oamenii din domeniul culturii. De asemenea, ministrul va merge în vizită la Teatrul Național „Vasile Alecsandri", Universitatea de Stat „Alecu Russo" și Palatul de Cultură din Bălți.
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, au fost recepționate apeluri telefonice prin care consumatorii au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili. Totodată, în spațiul online și pe rețelele de socializare au fost […]
Organizația Teritorială PSDE Ungheni a făcut bilanțul activității pentru anul 2025 și a stabilit prioritățile și sarcinile pentru perioada următoare. În cadrul ședinței, Secretarul general și președintele interimar al PSDE, Cazacu Iurie, a adresat mulțumiri colegilor pentru activitatea prodigioasă, implicarea activă în campania electorală pentru alegerile parlamentare, precum și pentru munca de zi cu zi, […]
Reforma administrativ-teritorială sau reformă administraţiei publice locale? Dmitri Torner: „Nu e clar ce reformă pregăteşte Guvernul"
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opțiune Istorică", se întreabă „ce vom avea, totuşi: reformă administrativ-teritorială, reformă a administraţiei publice locale sau ambele?". „În ultimele luni, în spaţiul public au apărut constant informaţii despre o nouă reformă administrativ-teritorială ce ar urma să fie implementată în 2026. Şi declaraţii în acest sens au fost […]
Administrația Națională a Penitenciarelor confirmă că astăzi a fost reținut un angajat al Penitenciarului nr. 18 – Brănești, de către Inspectoratul Național de Investigații. În acest context, ANP oferă tot suportul necesar organelor de drept și cooperează pe deplin cu instituțiile abilitate în vederea desfășurării investigațiilor. Precizăm că, anterior reținerii, Administrația Națională a Penitenciarelor a […]
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028. Programul stabilește direcțiile prioritare de dezvoltare și consolidare a competențelor de comunicare în limba română, în vederea asigurării coeziunii sociale, a incluziunii lingvistice și a integrării civice a tuturor cetățenilor Republicii Moldova. O atenție sporită este acordată minorităților […]
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală a stabilit organizarea, în data de 17 mai 2026, a alegerilor locale noi pentru funcția de primar în satul Topala, raionul Cimișlia și pentru o nouă componență a consiliului sătesc în Copceac, UTA Găgăuzia. Deciziile vin urmare a demisiei primarului satului
(VIDEO) Ion Ceban: România a fost și rămâne principalul partener strategic al Capitalei # Provincial
Cooperarea dintre România și Republica Moldova, precum și proiectele majore de dezvoltare implementate la Chișinău, au fost prezentate de Primarul General, Ion Ceban, în cadrul Conferinței transfrontaliere pentru dezvoltare durabilă. „Pentru noi, pentru actorii politici, fie că suntem în administrație, fie că activăm în alte domenii, este foarte important să înțelegem că procesul de integrare […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban: România a fost și rămâne principalul partener strategic al Capitalei apare prima dată în Provincial.
Peste 356 mii de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Republicii Moldova # Provincial
Potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364 885 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, dintre care 356 833 sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Din totalul persoanelor înregistrate, 298 851 dețin acte de identitate de uz intern, […] Post-ul Peste 356 mii de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Republicii Moldova apare prima dată în Provincial.
Primăria municipiului Bălți intenționează să procure două unități de tehnică specializată pentru evacuarea deșeurilor, care vor fi transmise Întreprinderii Municipale „DRCD Bălți”. Astăzi, în cadrul unei ședințe de lucru cu administratorii întreprinderilor municipale, viceprimarul municipiului Bălți, Vitalie Balan, a dispus conducerii ÎM „DRCD Bălți” să prezinte, în cel mai scurt timp, specificațiile tehnice necesare pentru […] Post-ul Primăria Bălți planifică achiziționarea de tehnică nouă pentru ÎM „DRCD Bălți” apare prima dată în Provincial.
Razii de mediu la Șoldănești: încălcări depistate și sancționate de inspectorii de mediu # Provincial
Inspectorii de mediu din raionul Șoldănești au desfășurat recent razii în teren, având drept scop protecția mediului înconjurător și verificarea respectării legislației de mediu în vigoare. În cadrul acțiunilor de control, a fost depistat un caz de vătămare a unui arbore de specia nuc, amplasat în fâșia de protecție a câmpului. Persoana responsabilă urmează a […] Post-ul Razii de mediu la Șoldănești: încălcări depistate și sancționate de inspectorii de mediu apare prima dată în Provincial.
Centrul de Sănătate Gotești din raionul Cantemir a fost renovat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Bugetul total al proiectului este de circa 660 de mii de lei, dintre care aproape 600 de mii au fost alocați […] Post-ul Centrul de Sănătate Gotești din raionul Cantemir a fost renovat apare prima dată în Provincial.
MAN: condamnăm politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului și dezvoltarea orașului # Provincial
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului și dezvoltarea orașului. „Astăzi, consilierii PAS și cei ai Socialiștilor au încercat din nou să excludă de pe ordinea de zi a ședinței CMC proiectul bugetului municipal și al taxelor locale. Aceasta se întâmplă după ce bugetul pentru anul trecut a fost scos […] Post-ul MAN: condamnăm politizarea subiectelor care vizează direct locuitorii Chișinăului și dezvoltarea orașului apare prima dată în Provincial.
Șase localități din Republica Moldova au primit autospeciale de intervenție din partea Poloniei # Provincial
Șase localități din Republica Moldova au fost dotate, în 2025, cu autospeciale de intervenție în caz de incendii, pentru creșterea siguranței comunităților locale. Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, iar aducerea lor în țară a fost posibilă cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul proiectului „EU4Moldova […] Post-ul Șase localități din Republica Moldova au primit autospeciale de intervenție din partea Poloniei apare prima dată în Provincial.
Consilierii MAN: În pofida tuturor blocajelor, Primăria Chișinău continuă să se dezvolte # Provincial
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău spune că ședința CMC care a început „este o ședință importantă, iar consilierii Partidului MAN condamnă sabotajul din partea fracțiunilor care au blocat ședințele până acum și nu s-au prezentat intenționat la 15 ședințe consecutive”. Potrivit MAN, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse următoarele subiecte […] Post-ul Consilierii MAN: În pofida tuturor blocajelor, Primăria Chișinău continuă să se dezvolte apare prima dată în Provincial.
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest documentează un caz de depistare a unei substanțe vegetale suspecte, la intrarea în Republica Moldova. În baza unor informații operative, a fost efectuat un control amănunțit asupra unui cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani, care se deplasa în calitate de șofer al unui mijloc de […] Post-ul Substanță vegetală depistată în PTF Leușeni apare prima dată în Provincial.
Guvernul a anunțat că începe consultări pe larg pentru reforma administrației publice locale. „Obiectivul reformei este să construim primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune, aproape de cetățeni. Doar în urma consultărilor vom decide cum va arăta în final reforma. Vom discuta cu primarii, cu experții, cu autoritățile raionale și locale, cu societatea civilă, […] Post-ul Guvernul lansează consultările pentru reforma administrației publice locale apare prima dată în Provincial.
Partidul Nostru lansează un proiect mult așteptat de primării: scutirea de taxe pentru bunurile donate # Provincial
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități […] Post-ul Partidul Nostru lansează un proiect mult așteptat de primării: scutirea de taxe pentru bunurile donate apare prima dată în Provincial.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior, returnarea către producător a unui lot de 5442 kg de „Ceai” de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru câteva tipuri de pesticide, printre care Novaluron, Acetamiprid, Clorpirifos, […] Post-ul Un lot de ceai de import cu pesticide returnate producătorului apare prima dată în Provincial.
Proiectul internațional Open Fun Football Schools este în continuare implementat cu succes în țara noastră de către Federația Moldovenească de Fotbal, organizația neguvernamentală Cross Cultures Project Association din orașul Copenhaga, Danemarca. Inițiativa este susținută de Agenția Internațională Suedeză de Cooperare pentru Dezvoltare, reprezentată de Ambasada Suediei la Chișinău. Proiectul Open Fun Football Schools a implicat mai mult de 110.000 de […] Post-ul Aplică la proiectul internațional Open Fun Football Schools 2026! apare prima dată în Provincial.
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie curent, în rezultatul unei împuşcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului. Incidentul a avut loc la ora 10:50. La moment, poliția investighează cazul. Totodată, ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de serviciu […] Post-ul Un militar al Armatei Naționale s-a rănit în timpul serviciului la Florești apare prima dată în Provincial.
FIV la doar 60 000 lei pentru 10 cupluri! Alternativa Clinic desfășoară Promoția de Aur # Provincial
Alternativa Clinic, fondată de profesorul Veaceslav Moșin, desfășoară în perioada 12-31 ianuarie 2026, Promoția de Aur, oferind procedura de Fertilizare In Vitro (FIV) la un preț special – doar 60 000 lei. „Beneficiari ai acestei promoții vor deveni 10 cupluri care își doresc să devină părinți, iar noi, Alternativa Clinic, le vom oferi posibilitatea de a beneficia […] Post-ul FIV la doar 60 000 lei pentru 10 cupluri! Alternativa Clinic desfășoară Promoția de Aur apare prima dată în Provincial.
A șantajat o femeie timp de șase ani cu publicarea imaginilor intime. Inculpatul – condamnat la 12 ani de închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de șantaj. Instanța i-a stabilit pedeapsa de 12 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, începând cu anul 2015, în timp ce își ispășea o pedeapsă […] Post-ul A șantajat o femeie timp de șase ani cu publicarea imaginilor intime. Inculpatul – condamnat la 12 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
Planul Municipal de Prevenție și Combatere a Consumului de Droguri. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, urmează mai multe etape pentru consultările publice, și anume: inițierea oficială a dezbaterii, informarea și mobilizarea părților interesate, colectarea propunerilor pe platforma publică, termenul-limită fiind 15 februarie 2026. În etapele următoare va avea loc analiza și integrarea contribuțiilor, definitivarea planului […] Post-ul Chișinăul elaborează un plan complex de prevenire și combatere a consumului de droguri apare prima dată în Provincial.
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, la data de 19 ianuarie 2026, aproximativ la ora 14:00, un condamnat aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă. Incidentul a avut loc la punctul de lucru situat în satul Goianul Nou, comuna Ciorescu. Persoana în […] Post-ul Autoritățile caută un condamnat evadat din Penitenciarul Cricova apare prima dată în Provincial.
Inspectorii de mediu din raionul Strășeni au desfășurat recent mai multe razii de control în teren, având drept scop intensificarea verificărilor asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și asigurarea respectării legislației de mediu. În urma acțiunilor de control, inspectorii au depistat în flagrant o persoană care a efectuat tăieri ilegale a cinci arbori de […] Post-ul Tăieri ilegale depistate în fondul forestier din Lozova, raionul Strășeni apare prima dată în Provincial.
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău, au reținut în dimineața zilei de astăzi un bărbat originar din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor funcționari publici, pe […] Post-ul CNA a reținut un bărbat din Șoldănești pentru pretinderea unei mite de 50.000 de euro apare prima dată în Provincial.
În seara dinspre luni spre marți, locuitorii raionului Sîngerei au avut parte de un spectacol natural rar, după ce pe cer au fost observate lumini specifice fenomenului de auroră, în zona localităților Rădoaia și Sîngereii Noi. Președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainarian, a menționat că fenomenul, deși asociat de obicei cu regiunile polare, a fost vizibil […] Post-ul Auroră spectaculoasă, vizibilă în raionul Sîngerei apare prima dată în Provincial.
Risc sporit de pestă porcină africană în sezonul rece: apel către fermieri și populație # Provincial
De la începutul anului curent, potrivit informațiilor ANSA, au fost confirmate 4 cazuri de PPA în gospodării casnice și 5 cazuri la mistreți. ANSA, în calitate de autoritate competentă în domeniul sanitar-veterinar, coordonează măsurile de control, limitare și eradicare a bolii. Pesta porcină africană este o boală virală extrem de contagioasă, care afectează exclusiv porcii […] Post-ul Risc sporit de pestă porcină africană în sezonul rece: apel către fermieri și populație apare prima dată în Provincial.
Trei persoane au decedat în incendii provocate de nerespectarea regulilor de utilizare a sobelor și aparatelor electrice # Provincial
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit locuințele a provocat izbucnirea incendiilor în urma cărora trei persoane au decedat. Un caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 19 ianuarie 2026, ora 07:04 într-o locuință din satul Pruteni, raionul Fălești. Potrivit informațiilor preliminare, un incendiu a izbucnit în interiorul locuinței. La […] Post-ul Trei persoane au decedat în incendii provocate de nerespectarea regulilor de utilizare a sobelor și aparatelor electrice apare prima dată în Provincial.
În perioada 12-18 ianuarie curent, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 16232 persoane, inclusiv la 2282 copii. Din totalul solicitărilor, 603 apeluri nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 6438 pacienți, inclusiv 1243 copii, au fost transportați la spital. Pe parcursul săptămânii, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a […] Post-ul Crește numărul urgențelor medicale: peste 16.000 de apeluri într-o săptămână apare prima dată în Provincial.
Un alt învinuit, în dosarul unei femei, traficate în scop de exploatare sexuală în Atena – trimis în judecată # Provincial
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui bărbat de 44 de ani, de comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane. Potrivit acuzării, în perioada lunii decembrie 2012, cetățeanul român, împreună cu alte persoane, […] Post-ul Un alt învinuit, în dosarul unei femei, traficate în scop de exploatare sexuală în Atena – trimis în judecată apare prima dată în Provincial.
Școlarizarea copiilor de etnie romă a fost subiectul discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și Ministerul Educației și Cercetării. La ședință au participat și reprezentanți ai autorităților publice centrale, ai Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, UNICEF, UNHCR, Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, INTERSOS, Caritas Moldova, Fundației pentru copii „Pestalozzi”, precum și alți parteneri naționali și internaționali. […] Post-ul Școlarizarea copiilor de etnie romă, discutată de MEC apare prima dată în Provincial.
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)”, care oferă liceenilor oportunitatea de a descoperi, printr-un exercițiu practic, cum sunt elaborate și adoptate legile în Republica Moldova. Pentru participare, fiecare instituție de învățământ va forma o echipă de 28–30 de elevi din clasele X–XII și va […] Post-ul Parlamentul invită liceele să participe la jocul educațional „LEGE pentru TINE(ri)” apare prima dată în Provincial.
Femeile din mediul rural pot accesa până la 1 milion de lei pentru afaceri agricole prin programul IFAD # Provincial
Femeile din mediul rural care doresc să inițieze sau să dezvolte o afacere în domeniul agricol pot beneficia de pachete financiare, oferite în cadrul proiectelor implementate prin Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. Inițiativa urmărește susținerea antreprenoriatului feminin, creșterea autonomiei economice și consolidarea comunităților rurale. Programul oferă posibilitatea accesării unei finanțări de până la 1 […] Post-ul Femeile din mediul rural pot accesa până la 1 milion de lei pentru afaceri agricole prin programul IFAD apare prima dată în Provincial.
Cei 2.500 de locuitori ai satului Corjova, raionul Criuleni, beneficiază astăzi de condiții mai bune de trai, educație și mobilitate, grație implementării a trei proiecte de dezvoltare locală, realizate în cadrul Programelor Naționale „Satul European” și „Europa este aproape”. Potrivit ONDRL, investițiile au vizat domenii-cheie pentru dezvoltarea durabilă a localității – educația, infrastructura sportivă și […] Post-ul Corjova beneficiază de condiții moderne de educație, sport și infrastructură apare prima dată în Provincial.
