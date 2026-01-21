Moldova, campioana Europei la curent scump! Este mai rău decât orice stat din UE

07:50

În trimestrul patru al anului 2025, în Chișinău au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice Cadastru. Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un […] Articolul Prăbușire pe piața imobiliară din Chișinău! Vânzările de apartamente au scăzut cu 80% apare prima dată în Bani.md.