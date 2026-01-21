Moldova, campioana Europei la curent scump! Este mai rău decât orice stat din UE
Bani.md, 21 ianuarie 2026 09:50
Republica Moldova ar deveni cel mai scump stat din Europa la electricitate pentru populație, dacă ar fi inclusă în clasamentul european al prețurilor ajustate la puterea de cumpărare (PPS), potrivit unui calcul comparativ realizat pe baza metodologiei HEPI (Household Energy Price Index). Conform datelor din tabelul HEPI pentru luna decembrie 2025, media Uniunii Europene este […]
Acum 10 minute
10:00
Statul strânge șurubul! Petroliștii, luați la verificări fulger după scandalul motorina de iarnă # Bani.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță că, prin intermediul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, au fost recepționate apeluri telefonice în care consumatorii au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili. Totodată, în spațiul online și pe rețelele de socializare au fost […]
Acum 30 minute
09:50
Conglomeratul mexican Grupo Carso, controlat de miliardarul Carlos Slim, a ajuns la un acord pentru achiziționarea participației deținute de Lukoil în proiectele petroliere offshore Ichalkil și Pokoch, situate în Golful Mexic. Informația a fost confirmată de companie într-un raport transmis Bursei Mexicane și citată de agenția Reuters. Tranzacția prevede cumpărarea Fieldwood Mexico, subsidiara Lukoil care […]
09:50
Acum 2 ore
09:00
Bugetul public a încasat circa 2 miliarde de lei de la începutul anului, în mare parte din contribuții sociale # Bani.md
De la începutul anului, încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 1,9 miliarde de lei, ceea ce denotă o creștere de circa 862,2 milioane de lei, sau aproximativ 80,1%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Potrivit datelor operative, doar în perioada 12–16 ianuarie 2026, la BPN au […]
Acum 12 ore
21:30
Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat că sunt întrunite premisele necesare pentru ajustarea în scădere a tarifelor la gazele naturale, în contextul evoluțiilor favorabile ale prețurilor de achiziție din ultimele luni. În cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Rezoomat, Ceban a explicat că reducerea potențială a tarifelor este determinată, în primul rând, de cotațiile bursiere și […]
Acum 24 ore
17:50
Bătălie pentru Warner Bros.: Netflix vine cu ofertă cash total și dă peste cap planurile Paramount # Bani.md
Netflix și Warner Bros. Discovery (WBD) au anunțat marți modificarea acordului definitiv privind achiziția grupului media, transformând tranzacția într-una exclusiv în numerar, fără a schimba prețul total de 82,7 miliarde de dolari. Decizia vine în contextul intensificării competiției pentru preluarea gigantului de la Hollywood și are drept scop contracararea ofertei rivale înaintate de Paramount Skydance. […]
17:40
Topul mondial al emigrației: Moldova ocupă locul 70, cu fiecare al patrulea cetățean stabilit în străinătate # Bani.md
Republica Moldova ocupă locul 70 din 178 de țări în clasamentul global al statelor cu cei mai mulți cetățeni plecați peste hotare, potrivit unei analize realizate de Visual Capitalist, pe baza datelor Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale. Conform estimărilor pentru 2024, aproximativ 864 de mii de moldoveni trăiau în afara țării, ceea ce […]
17:30
Facturarea care a speriat ANRE. Cheltuieli nejustificate la Energocom, minus 41 de milioane # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a redus costurile de bază solicitate de S.A. „Energocom" pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de obligație de serviciu public, aferente anului de bază 2026. Potrivit documentului, Energocom a cerut aprobarea unor costuri totale în valoare de 114,25 milioane de lei, însă ANRE a acceptat […]
16:40
Turismul mondial a înregistrat un nou an record în 2025, când aproximativ 1,52 miliarde de persoane au călătorit peste hotare, arată datele publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). Rezultatele au fost alimentate în special de creșteri puternice ale numărului de turiști în Asia și Africa, scrie AFP. Potrivit UN Tourism, dorința oamenilor de […]
16:40
Producția industrială din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în luna noiembrie 2025, arată datele Biroul Național de Statistică. Comparativ cu noiembrie 2024, producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 11,6%, iar pe parcursul ianuarie–noiembrie 2025 avansul cumulativ față de perioada similară din 2024 a fost de 4,9%. Creșterea din noiembrie a fost determinată […]
15:10
Capital de până la 750 000 de euro și control mai strict: ce propune noua lege pentru societățile de investiții # Bani.md
Supravegherea prudențială a societăților de investiții din Republica Moldova ar urma să fie reglementată, în premieră, printr-o lege separată, proiectul căreia a fost examinat în ședință de către secretarii de stat. Până acum, acest domeniu a fost reglementat prin prevederi dispersate în Legea privind piața de capital și prin acte normative secundare, iar noul document […]
14:30
Căldura se scumpește cu 16% la Comrat: ANRE a aprobat creșterea tarifului la 3 745 lei/Gcal # Bani.md
Locuitorii din municipiul Comrat vor achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată centralizat, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat majorarea prețului la căldură. Decizia a fost luată marți, 20 ianuarie, iar hotărârea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Noul tarif a fost stabilit la […]
14:20
Reabilitarea segmentului de cale ferată de la Văleni este o prioritate strategică pentru anul 2026, iar nefuncționalitatea acestuia generează pierderi lunare de aproximativ 10 milioane de lei pentru Calea Ferată din Moldova, a declarat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea într-un video postat pe pagina ministerului pe care îl conduce. Potrivit ministrului, lucrările de consolidare sunt complexe […]
14:00
Ministerul Afacerilor Interne propune reguli dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare care încalcă regulile de circulație în Republica Moldova, inclusiv termene clare de notificare și mecanisme de identificare transfrontalieră, scrie REALITATEA. Proiectul de lege publicat de MAI prevede că șoferii nerezidenți sau proprietarii vehiculelor înmatriculate în alte state vor putea fi notificați prin […]
13:40
Subvenții reluate cu frâna trasă: AIPA aprobă peste 520 de milioane, fermierii așteaptă 3,4 miliarde de lei # Bani.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Până în prezent, AIPA a autorizat plăți în valoare de 520,15 milioane de lei pentru 1 400 de cereri depuse în cadrul formei de sprijin post-investiții, destinate […]
13:30
Republica Moldova a intrat într-o zonă de turbulență pe piața imobiliară începând cu trimestrul III al anului 2025, iar această perioadă ar putea dura până în trimestrul II din 2026, susține economistul Veaceslav Ioniță, într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit expertului, scăderile de preț care pot apărea pe piață vor fi mai degrabă moderate și […]
12:10
Cripto sparge bariera: 600 de milioane de oameni au investit deja în valută digitală, iar în joc intră și băncile # Bani.md
Piața criptomonedelor intră într-o nouă etapă de maturitate, iar anul 2026 se conturează drept un moment-cheie al reglementării și al integrării reale cu finanțele tradiționale, susține Ignacio Aguirre Franco, directorul de marketing al platformei Bitget. Potrivit acestuia, nu mai este vorba doar despre un fenomen speculativ, ci despre o schimbare structurală a sistemului financiar global. […]
11:50
În trimestrul III al anului 2025, Republica Moldova a produs un volum record de 386 milioane kWh de energie electrică regenerabilă, cel mai mare nivel trimestrial înregistrat vreodată. Producția anualizată a depășit pentru prima dată pragul de 1 miliard kWh, iar estimarea pentru întreg anul 2025 este de aproximativ 1,2 miliarde kWh, potrivit economistului Veaceslav […]
10:40
Primii moldoveni și-au primit banii și dobânzile din obligațiunile de stat. Investiții totale de 755 milioane lei # Bani.md
Primele obligațiuni de stat vândute prin platforma eVMS.md au fost răscumpărate integral la 16 decembrie 2025, marcând finalizarea primului ciclu investițional, anunță Ministerul Finanțelor. Obligațiunile, cu maturitatea de un an și procurate în decembrie 2024, au fost rambursate integral, iar 631 de investitori și-au primit în conturile bancare atât sumele investite, cât și dobânzile aferente. […]
10:40
Regulament controversat! Statul poate interveni financiar în băncile aflate dificultate financiară # Bani.md
Consiliul Concurenței a aprobat Regulamentul privind ajutoarele de stat în favoarea entităților din sectorul financiar, document care stabilește cadrul de acordare, evaluare și monitorizare a sprijinului de stat destinat instituțiilor financiare din Republica Moldova. Hotărârea a fost adoptată în temeiul legislației naționale privind ajutorul de stat și concurența și în contextul alinierii la normele Uniunii […]
10:20
Republica Moldova a importat aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite ale Americii. O parte din volume a fost livrată prin primul tanc ancorat la terminalul FSRU Alexandroupolis din Grecia, imediat după punerea acestuia în exploatare în 2024. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei, Dorin Junghietu, […]
Ieri
10:00
Tandemul Belei Elena și Olga în favorizarea hotărîrii judecătorești abuzive în privința condamnatului Roșca Valeriu # Bani.md
Asociația Națională „COPYRIGHT" informează titularii de drepturi și publicul interesat că, în urma verificărilor efectuate în calitate de succesor universal al AO „Oficiul Republican al Dreptului de Autor" (AO ORDA), au fost identificate circumstanțe de o gravitate deosebită privind modul în care, în anul 2018, a fost favorizată anularea condamnării și stingerea antecedentului penal al […]
10:00
Sistemul informațional „Decizii vamale", o nouă platformă digitală națională, urmează să automatizeze integral gestionarea deciziilor vamale și să alinieze procedurile Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. Proiectul este propus de Ministerul Finanțelor, prin Serviciul Vamal, și a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 19 iannuarie. Potrivit notei informative, sistemul este conceput drept […]
09:50
Companiile rusești trec la „sărăcia tactică”: bonusuri tăiate și înghețarea salariilor pe fondul crizei economice # Bani.md
Companiile din Rusia au început să renunțe la indexarea salariilor și să reducă bonusurile pentru angajați, chiar și în lipsa unei deteriorări a indicatorilor financiari, relatează RBC. Potrivit sursei, tot mai multe firme adoptă modelul de „sărăcie tactică", invocând agravarea problemelor din economie. La ședințele de bilanț pentru anul 2025, angajatorii le transmit angajaților necesitatea […]
19 ianuarie 2026
21:50
Compania rusă Gazprom Neft a ajuns la un acord provizoriu pentru vânzarea pachetului său majoritar de acțiuni din rafinăriile petroliere sârbe NIS către grupul energetic ungar MOL, a anunțat luni ministrul Energiei din Serbia, Dubravka Djedovic Handanovic. Potrivit acesteia, tranzacția trebuie să fie aprobată de Office of Foreign Assets Control (OFAC), instituția din cadrul Trezoreriei […]
17:50
Profit record pentru un mare grup petrolier din regiune în 2025. Vânzările au crescut și datorită pieței din Moldova # Bani.md
Grupul KazMunayGas International, proprietarul Rompetrol Moldova, a încheiat anul 2025 cu un profit net de 128 de milioane de dolari, cel mai mare din istoria companiei, potrivit datelor prezentate de compania-mamă din Kazahstan, notează economica.net. Conform informațiilor oficiale, EBITDA consolidată a KMGI a ajuns la 424 de milioane de dolari în 2025, în creștere cu […]
17:00
Teren minat la Giurgiulești! Extinderea portului ajunge în Rezervația „Prutul de Jos”, cu studiu de 660.000 lei # Bani.md
Ministerul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat procedura de contractare a serviciilor de consultanță pentru elaborarea unui studiu complex de Evaluare a Impactului asupra Mediului și Social (EIMS), necesar proiectului de extindere a Portul Internațional Liber Giurgiulești, în sumă de 660 mii de lei. Studiul vizează atât impactul la nivel național, cât și pe […]
16:20
Economia mondială dă semne de rez
15:30
56 de milioane de lei din buget, trimiși peste hotare! Lista organizațiilor internaționale plătite de Moldova în 2026 # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru față de organizațiile internaționale. Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede alocarea unei sume totale de 56,4 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către 56 de organizații internaționale și regionale, […] Articolul 56 de milioane de lei din buget, trimiși peste hotare! Lista organizațiilor internaționale plătite de Moldova în 2026 apare prima dată în Bani.md.
15:10
Angajații de la MAI, CNA și Centrul Național de Management al Crizelor vor primi sporuri ”cu caracter specific” # Bani.md
Sporuri cu caracter specific pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție și Centrul Național de Management al Crizelor sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre care modifică cadrul de aplicare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și a fost examinat în cadrul ședinței […] Articolul Angajații de la MAI, CNA și Centrul Național de Management al Crizelor vor primi sporuri ”cu caracter specific” apare prima dată în Bani.md.
15:00
Cum îți înveți copilul să economisească de mic: cursul care transformă joaca în educație financiară # Bani.md
Copiii cu vârste între 8 și 12 ani pot deprinde bazele educației financiare. Acest lucru este posibil datorită cursului „Banii pe înțelesul copiilor”, lansat de compania Double Case Junior. Programul cuprinde 13 lecții, organizate câte două în fiecare zi de sâmbătă, iar fiecare participant primește un pachet didactic care include manual și caiet de sarcini, […] Articolul Cum îți înveți copilul să economisească de mic: cursul care transformă joaca în educație financiară apare prima dată în Bani.md.
14:50
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public despre presupusa epuizare a cotelor de export pentru struguri, mere, prune și cireșe către Uniunea Europeană, subliniind că nu există niciun blocaj cauzat de lipsa contingentelor. Potrivit Ministerului, cotele sunt reînnoite anual, iar începând cu 1 ianuarie 2026 acestea sunt disponibile […] Articolul Statul spune „nu e blocaj”, iar exportatorii de fructe reclamă pierderi de mii de euro apare prima dată în Bani.md.
14:40
Munteanu intră în „clubul bogaților” de la Davos! Moldova își caută investitorii printre șefii G7 # Bani.md
În perioada 19–22 ianuarie 2026, prim-ministrul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, participă la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumul Economic Mondial, desfășurată la Davos-Klosters. Potrivit Guvernului, premierul va avea întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai marilor companii internaționale, în încercarea de a poziționa Republica Moldova drept […] Articolul Munteanu intră în „clubul bogaților” de la Davos! Moldova își caută investitorii printre șefii G7 apare prima dată în Bani.md.
14:30
Ce mâncăm? 200 kilograme de biscuiți cu depășiri de acizi grași trans, descoperiți de ANSA # Bani.md
Un lot de 200 de kilograme de biscuiți a fost oprit de la comercializare de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce verificările de laborator au arătat că produsul nu respectă cerințele legale privind siguranța alimentară și informarea consumatorilor. Potrivit ANSA, analizele au indicat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași trans, dar și […] Articolul Ce mâncăm? 200 kilograme de biscuiți cu depășiri de acizi grași trans, descoperiți de ANSA apare prima dată în Bani.md.
13:50
În timp ce elitele globale se reunesc în această săptămână la Forumul Economic Mondial de la Davos, datele privind inegalitatea globală ating niveluri alarmante. Un nou raport publicat de Oxfam arată că, în 2025, averea miliardarilor a crescut de trei ori mai rapid decât media ultimilor cinci ani, în timp ce aproape jumătate din populația […] Articolul 1% din bogații lumii controlează jumătate din banii planetei apare prima dată în Bani.md.
13:40
Tichetele de masă pe suport de hârtie vor fi înlocuite definitiv cu tichete electronice, potrivit modificărilor la Regulamentul privind modul de operare cu tichetele de masă, care urmează a fi examinate și aprobate de Guvern în ședința de joi, 22 ianuarie. Măsura urmărește modernizarea sistemului, reducerea birocrației și adaptarea la noile tehnologii de plată. Prevederile […] Articolul Tichetele de masă devin exclusiv electronice: modificările, pe masa Guvernului apare prima dată în Bani.md.
12:50
Preţurile aurului şi argintului au urcat, luni, la noi maxime istorice, în timp ce investitorii s-au îndreptat spre active sigure după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune tarife suplimentare ţărilor europene care se opun dorinţei sale de a anexa Groenlanda, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Pe piaţa spot, cotaţia aurului a crescut […] Articolul Noi recorduri pentru aur și argint, pe fondul amenințărilor tarifare ale SUA apare prima dată în Bani.md.
12:20
Șeful Serviciului Vamal: Nicio persoană nu a fost suspendată în cazul contrabandei de armament de la Leușeni # Bani.md
Șeful Serviciul Vamal, Radu Vrabie, a declarat că nicio persoană din cadrul Serviciului Vamal nu a fost suspendată din funcție în legătură cu dosarul de contrabandă de armament descoperit la Vama Leușeni. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Întrebat direct dacă există angajați ai Serviciului Vamal suspendați în urma […] Articolul Șeful Serviciului Vamal: Nicio persoană nu a fost suspendată în cazul contrabandei de armament de la Leușeni apare prima dată în Bani.md.
12:00
Luni, 19 ianuarie 2026, debutează cea de-a 56-a ediție a Forumul Economic Mondial de la Davos, într-un context marcat de instabilitate geopolitică profundă și tensiuni fără precedent în relațiile internaționale. Mulți lideri europeni consideră actualul moment drept cel mai dificil pentru continent de la încheierea Războiului Rece, fiind puse sub semnul întrebării relația cu Statele […] Articolul Forumul bogaților începe astăzi la Davos. Lumea arde, elitele discută apare prima dată în Bani.md.
11:40
În municipiul Chișinău, în trimestrul IV al anului 2025, numărul apartamentelor achiziționate prin credite ipotecare a fost de 1.662, potrivit datelor Serviciului cadastral. Cifra este cu 22,6% mai mică față de trimestrul IV din 2024, când în capitală au fost cumpărate 2.146 de apartamente prin ipotecă. Datele indică o temperare a cererii pentru locuințe finanțate […] Articolul Semnal de alarmă! Cu 22,6% mai puține apartamente cumpărate prin credit în Chișinău apare prima dată în Bani.md.
11:20
Producția industrială a consemnat în 2025 o creștere medie de 6,3% a prețurilor producătorului față de anul precedent, evoluție influențată decisiv de sectorul energetic. Prețurile la energie au fost cu 35% mai mari decât în 2024, în timp ce în industria extractivă majorarea a ajuns la 7,6%, iar în industria prelucrătoare la 3,5%. Majorările au […] Articolul Industria a încheiat 2025 cu prețuri mai mari: energia, principalul factor de creștere apare prima dată în Bani.md.
10:30
În anul 2026, inflația din Statele Unite ale Americii este prognozată să scadă la 2,4%, însă va rămâne peste ținta stabilită de Rezerva Federală. În același timp, multe țări europene și asiatice sunt așteptate să înregistreze creșteri ale prețurilor sub pragul de 2%, arată datele prezentate de International Monetary Fund (FMI), citate de Visual Capitalist. […] Articolul Lumea se ieftinește, iar Moldova rămâne scumpă cu o inflație de 5,5% în 2026 apare prima dată în Bani.md.
10:30
SCANDAL la Congresul avocaților din Moldova! Acuzații de TRUCARE a rezultatelor concursului la conducerea instituției # Bani.md
Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova a început cu stângul. Mai mulți juriști acuză conducerea Uniunii că ar încerca să trucheze rezultatele concursului pentru alegerea membrilor ai Comisiei de licențiere. La adresa redacției Realitatea.md a fost expediată o listă a candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de licențiere. Autorii scrisorii anonime anunță că această […] Articolul SCANDAL la Congresul avocaților din Moldova! Acuzații de TRUCARE a rezultatelor concursului la conducerea instituției apare prima dată în Bani.md.
10:20
Gazele se scumpesc pe Bursa Română de Mărfuri, pe fondul cererii în creștere din Moldova și Ucraina # Bani.md
Gerul instalat în ultimea perioadă a dus la o creștere accentuată a cererii de gaze naturale din partea furnizorilor, atât din România, cât și din Republica Moldova și Ucraina, punând presiune semnificativă pe prețurile și volumele tranzacționate pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM). Astfel, au fost înregistrate cele mai ridicate niveluri […] Articolul Gazele se scumpesc pe Bursa Română de Mărfuri, pe fondul cererii în creștere din Moldova și Ucraina apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
De la începutul anului 2026, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,14 miliarde de lei, bani care sunt vărsați direct în buget. Potrivit instituției, doar în perioada 12–18 ianuarie, încasările Serviciului Vamal s-au ridicat la peste 564,5 milioane de lei. În același interval, persoanele fizice au introdus bunuri a căror valoare în […] Articolul Vama „umple” bugetul: încasări de peste un miliard de lei de la începutul anului 2026 apare prima dată în Bani.md.
07:50
În trimestrul patru al anului 2025, în Chișinău au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice Cadastru. Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un […] Articolul Prăbușire pe piața imobiliară din Chișinău! Vânzările de apartamente au scăzut cu 80% apare prima dată în Bani.md.
18 ianuarie 2026
19:00
Mai multe state importante din Uniunea Europeană au condamnat duminică amenințările cu tarife ale președintelui american Donald Trump la adresa aliaților europeni, catalogându-le drept „șantaj” în contextul disputei legate de Groenlanda. Reacția vine după ce Washingtonul a anunțat intenția de a majora taxele vamale până când SUA vor primi undă verde pentru achiziționarea teritoriului arctic. […] Articolul Război economic la orizont. Trump vrea Groenlanda și pune tarife pe UE apare prima dată în Bani.md.
17:20
Constructorul chinez BYD dezvoltă în provincia Henan o fabrică de dimensiuni nemaiîntâlnite, mult peste facilitățile industriale existente, cu scopul de a produce un milion de mașini pe an doar aici, însă această construcție este mai mult decât o unitate de producție. Fabrica a fost deschisă în 2023 și este în proces de extindere. Imaginile aeriane […] Articolul De necrezut. Un producător auto din China construiește o fabrică, aproape cât Chișinăul apare prima dată în Bani.md.
11:50
Noile tarife comerciale anunțate de Statele Unite ale Americii ar putea provoca pierderi de până la 15 miliarde de euro pe an pentru economia Germania, iar exporturile germane către SUA riscă să se reducă cu aproximativ 10%, arată estimările economiștilor citate de publicația Bild. Începând cu 1 februarie, Washingtonul va introduce o taxă vamală suplimentară […] Articolul Trumpism economic reîncălzit. Tarifele SUA zguduie industria germană apare prima dată în Bani.md.
11:50
Trump investește milioane în giganții media, chiar înainte de mega-tranzacția de 72 miliarde de dolari # Bani.md
Donald Trump a achiziționat obligațiuni emise de Netflix și Warner Bros. Discovery în valoare totală de până la 2 milioane de dolari, la câteva zile după ce gigantul de streaming a acceptat să cumpere studiourile Warner și HBO Max pentru suma de 72 de miliarde de dolari. Informația apare în declarația de venituri publicată de […] Articolul Trump investește milioane în giganții media, chiar înainte de mega-tranzacția de 72 miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
