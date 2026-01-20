Și astăzi prețul la benzină și motorină a crescut

09:10

În timp ce la Chișinău bifăm cu sârguință capitole de aderare, la mii de kilometri distanță, plăcile tectonice ale puterii mondiale par să se rearanjeze într-un mod care ne dă fiori. Ne-am obișnuit să privim spre Vest ca spre un far sigur, dar ce facem când farul începe să pâlpâie, iar Casa Albă pare să […] Post-ul Vom găsi oare acasă Europa spre care tindem? apare prima dată în Observatorul de Nord.