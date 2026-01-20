Și astăzi prețul la benzină și motorină a crescut
Observatorul de Nord, 21 ianuarie 2026 00:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 21 ianuarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,76 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,30 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu nouă
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
00:30
Un nou val de manipulare pro-Kremlin la tema exportului de fructe moldovenești în UE # Observatorul de Nord
Propaganda Kremlinului omite explicațiile autorităților R. Moldova pe tema exportului de fructe în Uniunea Europeană (UE). La începutul săptămânii, unii exportatori moldoveni s-au plâns de blocaj administrativ, afirmând că noile cote de export de fructe pentru 2026 încă n-au fost activate, ceea ce le provoacă pierderi financiare. Aceste informații au fost mediatizate de mai multe canale de Telegram, cunoscute pentru promovarea informațiilor false (aici sau aici). Este vorba, în mare parte, de canale de limbă rusă cu politică editorială pro-Kremlin. Aceleași informații au
00:30
00:30
12 ani de închisoare pentru un bărbat de 34 de ani, care a șantajat o femeie timp de șase ani # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de șantaj. Instanța i-a stabilit pedeapsa de 12 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis, informează procuratura.md. Potrivit materialelor cauzei, începând cu anul 2015, în timp ce
Acum 12 ore
16:20
Un incendiu soldat cu deces a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în satul Dubna, raionul Soroca. Informația a fost confirmată de Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca. Apelul la Serviciul unic 112 a fost recepționat la ora 22:43. Vecinii au observat flăcările și au încercat să intervină până la sosirea pompierilor.
16:20
Zeci de tineri cu rădăcini poloneze din Soroca învață gratuit limba strămoșilor # Observatorul de Nord
Zeci de copii și tineri din municipiul Soroca, care își trag rădăcinile din vița polonezilor, frecventează cursuri gratuite de limbă poloneză în cadrul Uniunii Poloneze. Aceste lecții reprezintă, pentru mulți dintre ei, nu doar o modalitate de a învăța o limbă străină, ci și o legătură directă cu istoria și identitatea familiei. Participații spun că
15:40
Gripa sezonieră, într-o săptămână: Soroca – patru cazuri, Drochia – trei cazuri, Florești – două cazuri # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 12 – 18 ianuarie curent, au fost înregistrate 3181 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă. În perioada nominalizată, au fost înregistrate 203 cazuri de
15:20
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut, marți, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro, pentru a influența luarea deciziei într-o cauză penală de trafic de ființe umane. Persoana a fost reținută pentru 72 de ore și urmează a fi plasată în
15:00
Poliția investighează rănirea gravă a unui militar într-o unitate din nordul țării # Observatorul de Nord
Un militar a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-ar fi împușcat în regiunea capului. Incidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 10:45, la un centru de depozit al Armatei Naționale din orașul Florești. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre un militar prin contract, în vârstă de 23 de ani. Acesta s-ar
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior, returnarea către producător a unui lot de 5442 kg de „Ceai" de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru câteva tipuri de pesticide, printre care Novaluron, Acetamiprid, Clorpirifos,
13:30
Grecianîi, Ceban și Bătrîncea, martori ai apărării în Dosarul „Kuliok” // Ce nume au mai fost admise de CSJ pentru apărarea lui Dodon # Observatorul de Nord
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și fosta președintă a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, vor fi audiați în calitate de martori ai apărării în dosarul sub denumirea generică „Kuliok", în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon, pentru finațarea ilegală a unui partid politic. Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, de Curtea Supremă de Justiție (CSJ).
13:10
Într-o unitate din garnizoana Florești un militar prin contract -a rănit, în timpul executării serviciului # Observatorul de Nord
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care execută serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie curent, în rezultatul unei împuşcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului. Incidentul a avut loc la ora 10:50. La moment, poliția investighează cazul. Totodată, ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de serviciu
12:50
Un tânăr de 26 de ani este căutat de autorități după ce a evadat din închisoare # Observatorul de Nord
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, la 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, un tânăr aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă, informează moldpres.md. Potrivit ANP, incidentul s-a produs la punctul de lucru din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu.
12:00
Peste 2,3 milioane de apeluri au fost recepționate la Serviciul 112 în anul 2025, cu aproape 210.000 de cazuri mai puține față de 2024. Cele mai solicitate intervenții au fost cele legate de ambulanță, urmate de poliție și pompieri, transmite tv8.md. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, operatorii au răspuns, în medie, la 6.355 de
Acum 24 ore
11:40
Apel SOS din mediul rural către Guvern: „Revedeți formula de calcul, școala nu are posibilitatea să se dezvolte!” / VIDEO # Observatorul de Nord
Ludmila Alexandrov, directoarea gimnaziului din satul Cosăuți, i-a transmis Prim-ministrului Alexandru Munteanu un mesaj despre realitatea în care activează școlile de la sate. Aceasta a menționat că instituțiile se descurcă tot mai greu, în timp ce numărul de elevi este în descreștere de la an la an. „Nu avem posibilitatea să ne dezvoltăm, să creștem,
11:30
Încep consultările pe larg pentru reforma administrației publice locale. Alexei Buzu: Să construim primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune # Observatorul de Nord
Începem consultări pe larg pentru reforma administrației publice locale. Obiectivul reformei este să construim primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune, aproape de cetățeni, informează șeful Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, într-o postare publică. Doar în urma consultărilor vom decide cum va arăta în final reforma. Vom discuta cu primarii, cu experții, cu autoritățile
11:20
În atenția liceenilor! Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)” # Observatorul de Nord
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)", care oferă liceenilor oportunitatea de a descoperi, printr-un exercițiu practic, cum sunt elaborate și adoptate legile în Republica Moldova. Pentru participare, fiecare instituție de învățământ va forma o echipă de 28–30 de elevi din clasele X–XII și va
11:00
A fost inițiată plata sumelor indexate deponenților Băncii de Economii, care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți # Observatorul de Nord
Începând cu 19 ianuarie 2026, Ministerul Finanţelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2025 și celor care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți. Banii pot fi ridicați la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poşta Moldovei",
10:40
Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca. Despre aceasta a anunțat Maria Prisacari, Directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord, la întâlnirea de săptămâna trecută cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Ea a informat autoritățile că la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie să fie semnat contractul de antrepriză. Pentru proiectarea
10:30
La Drochia a fost constituit Consiliul Local de Transparență – un pas spre decizii deschise și participare civică # Observatorul de Nord
Recent, a avut loc ședința de constituire a Consiliului Local de Transparență Drochia, organ consultativ constituit pe lângă Primăria Drochia, care are drept misiune promovarea transparenței decizionale și consolidarea participării civice la nivel local. Crearea unui organism consultativ non-juridic, care acționează în susținerea autorităților locale pentru comunitatea drochiană, este de o importanță majoră.
10:30
Pentru trafic de ființe umane un bărbat de 44 de ani riscă închisoare de până la 12 ani # Observatorul de Nord
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui bărbat de 44 de ani, de comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane. Potrivit acuzării, în perioada lunii decembrie 2012, cetățeanul român, împreună cu alte persoane,
10:30
Norul de plasmă, care a însoțit erupția X1.9, va lovi planeta noastră marți, 20 ianuarie, la mijlocul zilei. Acest lucru poate provoca puternice furtuni magnetice. Se precizează că momentul impactului asupra planetei noastre va fi însoțit de puternice perturbații geomagnetice — pînă la nivelul G4, transmite stiri.md cu referire la noi.md De asemenea, se menționează
09:50
Campania de Caritate „O vorbă bună și o pâine, pentru o bună zi de mâine” – gestul care schimbă destine. # Observatorul de Nord
Într-o lume în care graba și grijile de zi cu zi ne pot face să uităm de cei din jur, bunătatea și generozitatea rămân cele mai simple și totodată cele mai puternice forme de a aduce alinare. Pentru cei care trec prin momente dificile, un gest sincer, o mână întinsă sau un cuvânt de încurajare
09:40
Ce trebuie să faci pentru a avea noroc și belșug tot anul. Tradiții și superstiții de Sfântul Ioan. # Observatorul de Nord
De Sfântul Ioan, românii respectă tradiții străvechi care aduc noroc și protecție pe tot parcursul anului. Stropirea cu agheasmă și alte obiceiuri sunt esențiale pentru a te feri de boli și pentru a atrage prosperitatea. De sărbătoarea Sfântul Ion este bine să petreci și să râzi. Cine nu se bucură azi, va fi nefericit tot
09:10
Meteo, 20 ianuarie 2025: vremea geroasă se menține și sunt posibile ninsori slabe # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 20 ianuarie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme geroasă, îndeosebi în orele dimineții, și sunt posibile ninsori slabe. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -7 și -12 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 96 procente, iar vântul
09:10
Jurnalista TV8, Mariana Rață, ținta unei campanii de denigrare: CJI cere intervenția oamenilor legii # Observatorul de Nord
Jurnalista TV8, Mariana Rață, este ținta unei campanii de denigrare și discreditare a imaginii sale. În acest context, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cere organelor de drept să intervină pe acest caz și să tragă la răspundere autorii calomniilor și injuriilor. Potrivit unui comunicat al instituției, „organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea și condamnă cu
08:40
Curs valutar, 20 ianuarie 2026: valutele de referință s-au ieftinit, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 20 ianuarie 2026 moneda unică europeană se ieftinește cu un ban, în raport cu leul modlovenesc, și valorează 19 lei și 93 de bani. Dolarul este mai ieftin cu doi bani și valorează 17 lei și 14 bani, leul românesc
08:40
Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, și fostul ministru al Apărării, Alexandru Pînzari, condamnați la trei ani de închisoare # Observatorul de Nord
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, au fost condamnați, luni, la câte trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu. În acelaș dosar, al angajarilor fictive, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sector Buiucani, l-au mai condamnat pe Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției nr. 5
07:20
Femeile antreprenoare din comunitățile rurale pot beneficia de sprijin financiar de până la un milion de lei, cu o componentă de grant de 320 de mii de lei, pentru a-și dezvolta afacerile agricole pe care le gestionează, transmite moldpres.md. Suportul este acordat prin intermediul Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)". În cadrul
07:10
Horoscopul zilei, 20 ianuarie 2026: Capricornii trebuie să fii mai atenți la cine este sau nu prieten cu adevărat. # Observatorul de Nord
Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, luni, 19 ianuarie 2026, și ce trebuie să faci în func
06:20
Prețurile la carburanți cresc în continuare: astăzi, cu nouă bani la benzină și cu 13 bani la motorină # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 20 ianuarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,70 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,23 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu nouă […] Post-ul Prețurile la carburanți cresc în continuare: astăzi, cu nouă bani la benzină și cu 13 bani la motorină apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
00:10
O propoziție rostită la timp poate schimba cursul istoriei, scrie . În 1963, John F. Kennedy a delegitimat Zidul Berlinului printr-o singură frază. În 1987, Ronald Reagan a cerut explicit demolarea lui. Astăzi, declarația Maia Sandu despre Unire readuce Prutul în centrul unei dezbateri pe care Moscova și guvernările pro-ruse de la Chișinău au încercat, […] Post-ul „Ich bin ein Berliner” și „Aș vota «DA» pentru Unire” apare prima dată în Observatorul de Nord.
19 ianuarie 2026
17:00
Inspectoratul de Poliție Soroca: mai multe acțiuni de prevenire – mai puține accidente rutiere # Observatorul de Nord
Recent, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca, în comun cu angajații Serviciului de patrulare Soroca–Florești–Drochia a Direcției Patrulare Nord a INSP, au desfășurat activități de prevenire a accidentelor rutiere pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor, oamenii legii au discutat cu conducătorii auto și pietonii, distribuind materiale informative și promovând respectarea regulilor de circulație, […] Post-ul Inspectoratul de Poliție Soroca: mai multe acțiuni de prevenire – mai puține accidente rutiere apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Un apel fals la serviciul de urgență 112 s-a soldat cu amendă, în raionul Soroca. Un bărbat a sunat intenționat la 112, anunțând că ar fi fost agresat fizic de o rudă. În urma verificărilor efectuate de poliție, informația nu s-a confirmat. Incidentul a avut loc în noaptea de 4 decembrie 2025, într-o localitate rurală, […] Post-ul Apel fals în miez de noapte apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Două viziuni, un scop comun: Diana Rusu și Viorel Vița despre proiectele din 2026 / VIDEO # Observatorul de Nord
ONG-ul „Femeia de Azi” își consolidează direcția de activitate și anunță planuri clare pentru anul 2026, axate pe dezvoltarea comunității, egalitatea de gen și implicarea activă a femeilor și bărbaților în viața socială. Fondatoarea organizației, Diana Rusu, vorbește despre extinderea inițiativelor existente și despre lansarea unei noi subdiviziuni, „Bărbatul de Azi”, coordonată de Viorel Vița. […] Post-ul Două viziuni, un scop comun: Diana Rusu și Viorel Vița despre proiectele din 2026 / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Trei cazuri de hipotermie raportate în ultimele zile la Soroca, din cauza vremii # Observatorul de Nord
Hipotermia este o afecțiune gravă care apare atunci când temperatura corpului scade sub 35 de grade Celsius, în urma expunerii prelungite la frig sau la apă rece. Medicii avertizează că, în sezonul rece, riscul crește considerabil, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile. La Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari” sunt înregistrate în prezent trei cazuri de […] Post-ul Trei cazuri de hipotermie raportate în ultimele zile la Soroca, din cauza vremii apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
O încăpere locativă în valoare de circa 5,8 milioane de lei a fost pusă sub sechestru, într-un dosar de escrocherie, de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), pe parcursul săptămânii precedente, scrie anticoruptie.md Potrivit CNA, sechestre aplicate anterior pe bunuri de peste 6 milioane de lei au fost […] Post-ul Săptămâna CNA: sechestre pe bunuri ilicite de cca 6 milioane de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Un lot de 200 kg biscuiți neconformi a fost depistat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul activităților de control desfășurate conform Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, a fost depistat un lot de 200 kg biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor. Neconformitatea a fost […] Post-ul Un lot de 200 kg biscuiți neconformi a fost depistat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
„Viva, Moldova!” – piesa care ne va reprezenta la Viena și în care se cântă și despre Soroca… Cine este Satoshi – învingătorul? # Observatorul de Nord
Are 27 de ani, este din Cahul, toată lumea îl cunoaște cu numele de Satoshi, a câștigat etapa republicană Eurovision Song Contest cu piesa „Viva, Moldova!” și va reprezenta Republica Moldova la Viena. Este vorba despre Vlad Sabajuc, vine din Cahul, toboșar „la origini” și este vocea unei generații întregi de tineri basarabeni. Primul său […] Post-ul „Viva, Moldova!” – piesa care ne va reprezenta la Viena și în care se cântă și despre Soroca… Cine este Satoshi – învingătorul? apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
A lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o… In memoriam: Svetlana Vescu # Observatorul de Nord
Spitalul raional din Soroca „Anatolie Prisacari” a suferit o mare pierdere – a plecat la Domnul SVETLANA VESCU, o persoană deosebită, sufletistă, prietenoasă și responsabilă. Într-un necrolog semnat de colectivul IMSP Spitalul Raional Soroca i se aduce un ultim omagiu acestei distrinse doamne, care a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cuniscut-o… […] Post-ul A lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o… In memoriam: Svetlana Vescu apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Examen creativ la Bazele Antreprenoriatului pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Examenul la Bazele Antreprenoriatului de la Colegiul „Mihai Eminescu” a pus în valoare creativitatea și munca fiecărui elev. A fost un examen trăit, nu doar susținut. Elevii grupei 35, Servicii Administrative și de Secretariat, au transformat ideile lor în planuri de afaceri clare. Fiecare elev a ales afacerea care îl reprezintă. A realizat macheta sau […] Post-ul Examen creativ la Bazele Antreprenoriatului pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere „răsplătită” cu un an de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a […] Post-ul Violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere „răsplătită” cu un an de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM # Observatorul de Nord
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern. În același timp, 1 leu investit în eficiență energetică […] Post-ul Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Deschide un card social la orice bancă comercială din RM, pentru a beneficia de indemnizații din orice colț al lumii # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata ajutorului social, indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 185,32 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate […] Post-ul Deschide un card social la orice bancă comercială din RM, pentru a beneficia de indemnizații din orice colț al lumii apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Tot mai mulți tineri ajung astăzi să se confrunte cu o boală considerată, până nu demult, specifică vârstei înaintate. Cancerul nu mai este doar o problemă a bătrâneții. Medicii și cercetătorii observă o creștere clară a cazurilor în rândul persoanelor tinere, mai ales când vorbim despre cancerul de colon, numit și cancer colorectal. Statisticile arată […] Post-ul Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Pe 17 ianuarie curent, Teatrul „Veniamin Apostol” din Soroca, a găzduit un eveniment de zile mari, care a adus în prim-plan forța expresivă a artei și noblețea spiritului cultural românesc. Într-o atmosferă de aleasă trăire artistică, scena teatrului a devenit spațiul de întâlnire al poeziei, muzicii și cuvântului rostit, oferind publicului un recital de înaltă […] Post-ul „Din Zodia Lirei”– omagiu marilor poeți ai neamului apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
România a urcat pe locul 11 în clasamentul Henley al celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026 # Observatorul de Nord
România a urcat pe locul 11 în clasamentul Henley Passport Index 2026 al celor mai puternice pașapoarte, de pe locul 15, în 2025, cu acces fără viză la 178 de țări, arată datele consultate de Economedia. Menționăm că același loc poate fi ocupat de mai multe țări, care au indicatori similari. Singapore a ocupat […] Post-ul România a urcat pe locul 11 în clasamentul Henley al celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Astăzi, creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Boboteaza, iar această zi este una plină de semnificaţii. Este ziua în care sunt sfințite apele. Boboteaza sau Botezul Domnului face parte din seria celor 12 sărbători creştine importante şi reamintește faptele petrecute la apa Iordanului. Boboteaza înseamnă înnoirea omului creştin. Sărbătoare începe însă cu o zi înainte. […] Post-ul BOBOTEAZA: tradiții, obiceiuri și superstiții apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Cu un consum anual peste 14 litri de alcool pur pe cap de locuitor, Republica Moldova este fruntașă în lume # Observatorul de Nord
Republica Moldova rămâne, din păcate, printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, chiar dacă în ultimii ani a mai coborât câteva poziții și pare că situația s-a îmbunătățit ușor. Potrivit datelor „World Population Review” pentru anul 2025, în țară se consumă anual peste 14 litri de alcool pur pe cap de […] Post-ul Cu un consum anual peste 14 litri de alcool pur pe cap de locuitor, Republica Moldova este fruntașă în lume apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
În timp ce la Chișinău bifăm cu sârguință capitole de aderare, la mii de kilometri distanță, plăcile tectonice ale puterii mondiale par să se rearanjeze într-un mod care ne dă fiori. Ne-am obișnuit să privim spre Vest ca spre un far sigur, dar ce facem când farul începe să pâlpâie, iar Casa Albă pare să […] Post-ul Vom găsi oare acasă Europa spre care tindem? apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
La început de săptămână dolarul este cotat la 17 lei și 16 de bani, iar moneda unică europeană costă 19 lei și 94 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 19 ianuarie 2026, moneda unică europeană este cotată la 19 lei și 94 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 16 de bani, Leul românesc costă 3 lei și 91 de bani, Rubla rusească costă 22 de bani, […] Post-ul La început de săptămână dolarul este cotat la 17 lei și 16 de bani, iar moneda unică europeană costă 19 lei și 94 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
