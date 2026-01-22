Cursul valutar BNM pentru 22 ianuarie

18:00

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este gata să soluționeze conflictul cu Ucraina, a declarat liderul american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos.„Discut cu președintele Putin, el dorește să încheie un acord. Discut și cu președintele Zelenski, mi se pare că și el dorește să încheie un acord. Mă întîlnesc cu el astăzi”, a spus el.Președintele american a subliniat că dor