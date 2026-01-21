Un miliardar a cumpărat mai multe active Lukoil

14:00

Statele Unite au o armeă secretă, despre care restul lumii nu știe nimic și care ar trebui să rămînă secretă.Despre acest lucru a declarat președintele SUA, Donald Trump, relatează RBC-Ucraina, cu referire la News Nation.„Avem o armă despre care nimeni nu știe. Probabil ar fi bine să nu spunem nimănui despre asta, dar avem arme uimitoare”, a spus Trump.El nu a dat detalii despre natura