Temperatura optimă în casă pe timp de iarnă: Cîte grade sînt recomandate în locuință
Noi.md, 21 ianuarie 2026 22:30
Te întrebi care este temperatura optimă în casă pe timp de iarnă? Specialiștii îți vin în ajutor și dezvăluie cîte grade sînt recomandate în locuință. Vremea de iarnă aduce cu sine condiții de umezeală, frig și aer uscat. {{860135}}Fiecare dintre aceste elemente pune la încercare sistemul de încălzire al locuinței, în timp ce încerci să menții un echilibru între confort, siguranță și costu
• • •
Vicepremierul He Lifeng, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a participat la reuniunea Forumului Economic Mondial 2026 organiat la Davos (Elveția), scrie romanian.cgtn.com.He a declarat că, în Ianuarie 2017, președintele Xi Jinping a participat a Forumul de la Davos, China îndeplinindu-și angajamentele și susținînd ferm multilateralismul și comerțul
Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se vor desfășura în perioada 6-22 februarie în Italia și vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări.Patru dintre aceștia vor reprezenta Republica Moldova. Mai exact, trei tineri și o tînără, informează Noi.md cu referire la Diez.{{859954}}Iulian Luchin – schi fondIulian Luchin este un tînăr biatlonist din Chișinău care va reprezenta Republica M
Vara lui 2026 ar putea continua trendul îngrijorător al ultimilor ani, cu temperaturi tot mai ridicate, avertizează meteorologii din Marea Britanie.Potrivit Serviciului de meteorologie Met Office, 2026 are șanse să se numere printre primii patru cei mai călduroși ani din istoria măsurătorilor.{{849880}}Prognozele indică faptul că temperatura medie globală ar putea fi cu aproximativ 1,46°C
Миниștrii de externe ai opt țări din Orientul Mijlociu au susținut inițiativa președintelui SUA, Donald Trump, exprimîndu-și intenția de a se alătura „Consiliului de Pace”.Acest lucru este relatat într-o declarație comună publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite (EAU).{{859921}}„Ministerele Afacerilor Externe ale Regatului Hașemit al Iordaniei, Emirate
Oficiul medicilor de familie din satul Șamalia, raionul Cantemir, a fost modernizat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a investiției depășește 509 mii de lei: aproximativ 449 mii de lei au fost alocați de CNAM, iar 60 de mii de lei reprezintă contribuția Primăriei Șamalia.{{860077}}P
Organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 22 martie, nu ține de competența directă a Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova.Precizarea a fost făcută pentru IPN de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, după ce Comisia electorală de la Comrat a anunțat imposibilitatea desfășurării scrutinului în urma deciziei Curții Supreme de Justiție.{{856665}
Președintele Chinei Xi Jinping i-a trimis un mesaj președintelui Republicii Centrafricane, Faustin Archange Touadéra, felicitîndu-l pentru realegerea sa în această funcție, scrie romanian.cgtn.com.Xi spune că în ultimii ani, China și Republica Centrafricană au aprofundat continuu încrederea politică reciprocă, și-au oferit sprijin ferm în chestiuni care privesc interesele fundamentale și preoc
Fostul buncăr prezidențial al Casei Albe, un spațiu construit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și folosit în crize istorice, este demontat și reconstruit în secret sub aripa de est, într-o operațiune desfășurată cu maximă confidențialitate.Construcția inițială a buncărului a început în 1941, la ordinul președintelui Franklin D. Roosevelt, imediat după atacul de la Pearl Harbor. Ofic
După ninsoare, ger și gheață, pe străzile orașului a apărut un nou risc: țurțurii formați la streșinile clădirilor și pe aparatele de aer condiționat.Aceștia pot cădea în orice moment, punînd în pericol trecătorii și provocînd pagube semnificative autoturismelor parcate prea aproape de imobile.{{860323}}Autoritățile îndeamnă cetățenii să dea dovadă de prudență și, pe cît posibil, să păstre
În urma controlului vamal al unui mijloc de transport, care se deplasa din Germania spre Republica Moldova, funcționarii vamali au depistat trei drone ascunse în compartimentul marfar al automobilului, la postul vamal Costești.Mijlocul de transport era condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vîrstă de 30 de ani. Șoferul a camuflat dispozitivele printre lucrurile personale și, la întreb
Prețurile mondiale ale aurului au crescut pînă la un nivel record de peste 4800 de dolari pe uncie, pe fondul creșterii cererii și al scăderii cursului dolarului.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd Reuters.Astfel, prețul spot al aurului a crescut cu 1,2% pînă la 4821,26 dolari pe uncie, după ce anterior, în cadrul sesiunii, a atins un nivel record de 4843,67 dolari. Contractele f
O tînără din Republica Moldova care cerșea la Iași ducea, de fapt, o viață de lux. Femeia folosea un scaun cu rotile pentru a impresiona pe oameni, dar polițiștii au descoperit că avea închiriat un apartament de lux și avea și un telefon de ultimă generație, scrie antena3.ro.De asemenea, avea la ea o sumă impresionantă de bani.{{799857}}Pe 17 ianuarie, polițiștii locali au surprins o tînăr
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, şi soţia sa, Usha, vor avea al patrulea copil, un băiat, în iulie, a anunţat marţi cuplul într-o declaraţie comună.Usha Vance, în vîrstă de 40 de ani, a anunţat vestea pe contul oficial de X al celei de-a doua doamne de la Casa Albă. Postarea spune că ea şi copilul „se simt bine”.{{858658}}„În această perioadă emoţionantă şi agitată, sîntem deosebit de recun
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri, în fața liderilor politici și economici reuniți la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Europa nu se îndreaptă în direcția corectă și că unele locuri de pe continent nu mai sînt recognoscibile, transmite agerpres.'Iubesc Europa și vreau să văd Europa prosperînd, dar nu se îndreaptă în direcția corectă', a declarat Trump la înc
În jur de zece mii de pacienți se află pe lista de așteptare pentru proteze la șold, genunchi sau umăr. Timpul mediu de așteptare este de aproape un an. Persoanele asigurate pot beneficia de aceste intervenții gratuit, transmite IPN.Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Sănătății a precizat că statul acoperă integral costul protezelor pentru pacienții asigurați prin sistemul asigurărilor obli
Grupo Carso, deţinută de miliardarul mexican Carlos Slim, a anunţat achiziţionarea Fieldwood Mexico, societate care deţine participaţii în zăcămintele companiei ruse Lukoil Ichalkil şi Pokoch.Tranzacţia este evaluată la 270 de milioane de dolari, iar compania va plăti de asemenea datoria de 330 de milioane de dolari.{{854180}}Fieldwood Mexico este operatorul şi proprietarul unei participaţ
Republica Moldova nu respectă niciunul dintre articolele evaluate din Carta Socială Europeană revizuită în domeniul drepturilor muncii, potrivit concluziilor pentru anul 2025 adoptate de Comitetul European pentru Drepturi Sociale al Consiliului Europei.Documentul constată zece situații de neconformitate și niciuna de conformitate în cazul Republicii Moldova, în baza raportului guvernamental de
Situația în satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri din raionul Dubăsari „este sub control” în acest moment, însă autoritățile sînt pregătite să intervină în caz de necesitate, dă asigurări vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, care a efectuat, pe 21 ianuarie, o vizită de lucru în zonă.Oficialul a discutat cu primarii localităților afectate de oprirea temporară a activității bacu
În cadrul unei razii comune desfășurate împreună cu angajații Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, inspectorii de mediu din Soroca au găsit și documentat un caz de tăiere neautorizată a arborilor în localitatea Cosăuți.În urma acțiunilor de control și a măsurilor investigative întreprinse, s-a stabilit că un locuitor al satului Cosăuți a tăiat ilegal 8 a
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat la Forumul Economic Mondial de la Davos că nu intenționează să folosească forța militară pentru a obține controlul asupra Groenlandei, ci insistă asupra unor negocieri imediate pentru a discuta din nou problema achiziționării Groenlandei de către Statele Unite.„Probabil că nu vom obține nimic dacă nu decid să folosesc forța și puterea semnificative, c
La Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” se desfășoară Cursul de formare profesională inițială pentru ofițeri, notează Noi.md.Activitatea are loc în perioada 19 ianuarie — 22 mai curent și este destinată sergenților încadrați pe cale indirectă în serviciul militar prin contract. Aceștia, după absolvire, vor fi promovați în corpul ofițerilor, cu acordarea gradului primar de „l
Accelerarea integrării Republicii Moldova în Piața Unică a Uniunii Europene și implementarea Planului de creștere sprijinit de UE au fost discutate, la Davos, de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Comisarul UE pentru Economie și Productivitate, Implementare și Simplificare, Valdis Dombrovskis.Oficialii au evidențiat beneficiile concrete ale integrării europene, resimțite deja de cetățenii și
La data de 19 ianuarie 2026, Alianța Națională YMCA din Republica Moldova a efectuat o vizită de lucru la centrele de tineret „Făclia” și „Contemporanul” din municipiul Bălți, oferind un set de echipamente HyperX și laptopuri HP.Donația este oferită de HP Inc., iar implementarea și distribuirea echipamentelor către beneficiari sunt realizate de YMCA Moldova, în cadrul unui parteneriat dedicat
În noaptea de 20 ianuarie, în Rîbnița a avut loc un incendiu puternic într-o casă privată. Incendiul a izbucnit după ce proprietara casei a aprins soba și a părăsit locuința.În acel moment, în casă se afla fiul ei în vîrstă de 37 de ani. El a simțit miros de fum din camera de alături și a descoperit că mobilierul a luat foc.{{859976}}Pompierii au sosit rapid la locul incidentului. Stingere
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este gata să soluționeze conflictul cu Ucraina, a declarat liderul american Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos.„Discut cu președintele Putin, el dorește să încheie un acord. Discut și cu președintele Zelenski, mi se pare că și el dorește să încheie un acord. Mă întîlnesc cu el astăzi”, a spus el.Președintele american a subliniat că dor
Astăzi, 21 ianuarie 2026, polițiștii de frontieră au arătat că, dincolo de uniforme și misiuni zilnice, rămîn oameni care sar în ajutor atunci cînd cineva are nevoie.În urma unui apel telefonic recepționat de la populația locală, a fost semnalat un incendiu puternic la o locuință, produs la aproximativ 2000 de metri de linia frontierei de stat.{{860226}}Polițiștii de frontieră din cadrul S
Tribunalul de primă instanță l-a condamnat pe fostul prim-ministru al Republicii Coreea, Han Dok Su, la 23 de ani de închisoare în cazul revoltei împotriva ordinii constituționale în legătură cu introducerea stării de urgență în 2024.Han Dok Su a fost acuzat de participare la revoltă în calitate de una dintre figurile cheie și de acordarea de asistență liderului conspiratorilor, adică fostului
În contextul participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere, despre măsurile Guvernului de la Chișinău pentru accelerarea creșterii economice și progresele înregistrate în calea spre aderarea la UE. „Sprijinul pe care îl primim de la partenerii noștri ne oferă încredere că drumul nostru europe
În ședința din 21 ianuarie 2026, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat rapoartele Comisiei de evaluare a procurorilor privind procurorii din Procuratura Anticorupție Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapără.În urma deliberărilor, CSP a decis acceptarea rapoartelor emise pentru cei doi procurori și a constatat că aceștia au promovat evaluarea.{{860265}}Pe agenda aceleiași ședințe a f
Congresul ordinar al avocaților pentru anul 2025 s-a încheiat cu alegerea lui Anatolie Barbacar în funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova.Potrivit legii, președintele Uniunii este ales pentru doi ani dintre avocații cu cel puțin cinci ani vechime și poate avea cel mult două mandate consecutive, informează Noi.md cu referire la Bizlaw.Președintele reprezintă Uniun
Mai multe tentative de transportare a bunurilor din metale prețioase, nedeclarate autorității vamale, au fost identificate în cadrul controalelor vamale efectuate la postul vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră.Pe ruta Chișinău–Berlin, în bagajul unui pasager de gen masculin, cetățean al Ucrainei, în vîrstă de 49 de ani, au fost descoperite monede pres
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sînt de profesie juriști și economiști.Este vorba de 41 de parlamentari: 22 cu studii juridice și 19 cu studii economice.Juriștii reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională. Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are 11 deputați cu studii juridice, Fracțiunea „Partidul Socialiștilor din Republica Moldo
După desigilarea unui colet expediat din Grecia, procurorii au stabilit că Vladimir Plahotniuc avea asupra sa mai multe buletine de identitate și permise de conducere, eliberate de diferite state, printre care Vanuatu, Irak, Federația Rusă, România, Bulgaria și Ucraina.Actele conțin fotografia lui Plahotniuc, dar sînt eliberate pe identități diferite, a precizat procurorul Alexandru Cernei dup
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începînd cu 22 ianuarie 2026, se așteaptă un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv ninsori.Echipele de intervenție rămîn mobilizate 24/7 și sunt pregătite să intervină prompt pentru menținerea siguranței circulației pe drumurile publice naționale.{{859643}}Drumarii vor interveni a
Angajații Secției Salvare pe Apă ai Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” desfășoară, în aceste zile, raiduri de atenționare în rîndul amatorilor de pescuit la copcă, prezenți pe lacurile din parcurile municipale.Potrivit AGSV, podul de gheață este în scădere și a ajuns la circa 6–7 cm, grosime care nu atinge nivelul maxim de siguranță. Specialiștii subliniază că, pentru pescuitul
În timpul acțiunilor de monitorizare și control al traficului rutier, desfășurate de polițiștii INSP, au fost identificați și înlăturați de la volan mai mulți conducători auto care conduceau vehicule aflîndu-se în stare de ebrietate avansată, cauzată de consumul de alcool.Pe traseul R-6, Criuleni, un automobil a fost stopat, iar testarea alcoolscopică a bărbatului care îl conducea a indicat 1,
Un tsunami a lovit insula italiană Lipari, situată în largul coastelor Siciliei, ca urmare a trecerii ciclonului mediteranean „Harry”.Potrivit autorităților, în Sicilia și Sardinia a fost declarat cod roșu de alertă. Viteza rafalelor de vînt a depășit 119 km/h, iar înălțimea valurilor a atins 2,7 metri, ceea ce a dus la ample inundații în zonele de coastă.{{859992}}Din cauza înrăutățirii c
Membrii Asociației Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova, care este o organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor din țara noastră, au semnat o petiție colectivă și cer demisia directorului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Eugeniu Rusu, notează Noi.md.Potrivit semnatarilor petiției, în privința lui Eugeniu Rusu ar exista suspiciuni concludente de c
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal.Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern.{{841429}}Documentul mai prevede înlocuirea termenului „card de plată” cu „instr
Pentru a ieși din CSI, Moldova va trebui să respecte procedurile necesare, deoarece ieșirea din comunitate nu este „un pas unic”, iar respectarea ordinii stabilite face parte din obligațiile internaționale ale Moldovei față de celelalte state din CSI, nu doar față de Rusia.Despre acest lucru a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, răspunz
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că a aprobat în unanimitate, în cadrul ședinței sale, Planul de acțiuni pentru anul 2026 – un document strategic care stabilește prioritățile de activitate ale Consiliului și ale sistemului judecătoresc pentru anul viitor.Potrivit CSM, Planul este structurat pe șapte obiective majore, orientate spre consolidarea independenței justiției, creștere
Peste 3.500 de hectare de sfeclă de zahăr din roada anului trecut nu au fost încă recoltate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.Deși campania de recoltare a început anul trecut în septembrie, unii agricultori au fost nevoiți să lase sfecla în pămînt din cauza ploilor abundente, care au făcut imposibil accesul utilajelor pe cîmp. Ulterior nu au putut strînge roada din cauza temperaturilor
Centrala de la Cuciurgan a primit licență pentru producerea energiei electrice pe o perioadă de șase luni.Decizia a fost adoptată printr-o hotărîre a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 13 ianuarie. Licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026.{{855732}}Potrivit documentului, „se eliberează Societății pe Acțiuni d
Radu Dutcovici, un influencer urmărit de peste 100 de mii de persoane, este acuzat că ar fi strîns bani de la moldoveni din diaspora folosind repetat aceeași poveste despre o familie aflată în dificultate, iar clipurile video trimise drept „dovadă” că ajutorul a ajuns la destinație ar fi fost refolosite și prezentate ca fiind recente.Informațiile apar într-o investigație publicată de Ziarul de
Astăzi, 21 ianuarie, la Ministerul Sănătății, a avut loc o întrevedere între ministrul Sănătății, Emil Ceban, și ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev.Ambasadorul Ulvi Bakhshaliyev și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini colaborarea bilaterală și de a explora noi direcții de cooperare în sectorul medical.Ministrul Emil Ceban a apreciat deschiderea
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a mers astăzi cu o vizită de lucru pe platoul Cocieri, scopul deplasării fiind documentarea la fața locului asupra situației localităților aflate pe malul stîng al rîului Nistru, notează Noi.md.În cadrul vizitei, vicepremierul a avut întrevederi cu primarii localităților Molovata Nouă și Cocieri. Tema centrală a discuțiilor a fost asigurarea a
În dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, în Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari a izbucnit un incendiu, în urma căruia au fost evacuate 42 de persoane. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31.Potrivit Inspectoratlui General pentru Situații de Urgență (IGSU), flăcările au cuprins un pat dintr-o cameră situată la et
Procuratura Generală va avea la dispoziție, pentru anul 2026, un buget de peste 519.4 milioane de lei, mai mare cu 1.45 de puncte procentuale decît cel din anul 2025, care a totalizat 504 milioane de lei.Proiectul de buget al Procuraturii pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința din 21 ianuarie, transmite Noi.md cu referire la Moldova1.{{860080
Consilierii municipali din Chișinău s-au reunit miercuri pentru ședință, însă nu au reușit să întrunească cvorumul necesar, iar întîlnirea s-a încheiat după dispute între aleșii locali.Ședința a început cu cvorum, în ciuda absenței consilierilor Partidului Acțiune și Solidaritate. Ulterior, reprezentanții Partidului Socialiștilor au părăsit sala, ceea ce a dus la suspendarea lucrărilor.{{8
