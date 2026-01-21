Temperatura optimă în casă pe timp de iarnă: Cîte grade sînt recomandate în locuință

15:00

Procuratura Generală va avea la dispoziție, pentru anul 2026, un buget de peste 519.4 milioane de lei, mai mare cu 1.45 de puncte procentuale decît cel din anul 2025, care a totalizat 504 milioane de lei.Proiectul de buget al Procuraturii pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința din 21 ianuarie, transmite Noi.md cu referire la Moldova1.