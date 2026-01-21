China solicită UE să nu meargă mai departe pe calea greșită a protecționismului

16:00

Radu Dutcovici, un influencer urmărit de peste 100 de mii de persoane, este acuzat că ar fi strîns bani de la moldoveni din diaspora folosind repetat aceeași poveste despre o familie aflată în dificultate, iar clipurile video trimise drept „dovadă” că ajutorul a ajuns la destinație ar fi fost refolosite și prezentate ca fiind recente.Informațiile apar într-o investigație publicată de Ziarul de