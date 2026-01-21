Casa Albă va avea un nou buncăr

20:30

O tînără din Republica Moldova care cerșea la Iași ducea, de fapt, o viață de lux. Femeia folosea un scaun cu rotile pentru a impresiona pe oameni, dar polițiștii au descoperit că avea închiriat un apartament de lux și avea și un telefon de ultimă generație, scrie antena3.ro.De asemenea, avea la ea o sumă impresionantă de bani.{{799857}}Pe 17 ianuarie, polițiștii locali au surprins o tînăr