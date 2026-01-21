Identități multiple și documente suspecte: noi acuzații împotriva lui Plahotniuc
Noi.md, 21 ianuarie 2026 17:30
După desigilarea unui colet expediat din Grecia, procurorii au stabilit că Vladimir Plahotniuc avea asupra sa mai multe buletine de identitate și permise de conducere, eliberate de diferite state, printre care Vanuatu, Irak, Federația Rusă, România, Bulgaria și Ucraina.Actele conțin fotografia lui Plahotniuc, dar sînt eliberate pe identități diferite, a precizat procurorul Alexandru Cernei dup
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
17:30
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sînt de profesie juriști și economiști.Este vorba de 41 de parlamentari: 22 cu studii juridice și 19 cu studii economice.Juriștii reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională. Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” are 11 deputați cu studii juridice, Fracțiunea „Partidul Socialiștilor din Republica Moldo
17:30
După desigilarea unui colet expediat din Grecia, procurorii au stabilit că Vladimir Plahotniuc avea asupra sa mai multe buletine de identitate și permise de conducere, eliberate de diferite state, printre care Vanuatu, Irak, Federația Rusă, România, Bulgaria și Ucraina.Actele conțin fotografia lui Plahotniuc, dar sînt eliberate pe identități diferite, a precizat procurorul Alexandru Cernei dup
17:30
În atenția participanților la trafic: Administraţia Națională a Drumurilor vine cu o avertizare # Noi.md
Administraţia Națională a Drumurilor informează participanții la trafic că, în următoarele zile, începînd cu 22 ianuarie 2026, se așteaptă un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv ninsori.Echipele de intervenție rămîn mobilizate 24/7 și sunt pregătite să intervină prompt pentru menținerea siguranței circulației pe drumurile publice naționale.{{859643}}Drumarii vor interveni a
17:30
Angajații Secției Salvare pe Apă ai Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” desfășoară, în aceste zile, raiduri de atenționare în rîndul amatorilor de pescuit la copcă, prezenți pe lacurile din parcurile municipale.Potrivit AGSV, podul de gheață este în scădere și a ajuns la circa 6–7 cm, grosime care nu atinge nivelul maxim de siguranță. Specialiștii subliniază că, pentru pescuitul
17:30
În timpul acțiunilor de monitorizare și control al traficului rutier, desfășurate de polițiștii INSP, au fost identificați și înlăturați de la volan mai mulți conducători auto care conduceau vehicule aflîndu-se în stare de ebrietate avansată, cauzată de consumul de alcool.Pe traseul R-6, Criuleni, un automobil a fost stopat, iar testarea alcoolscopică a bărbatului care îl conducea a indicat 1,
Acum o oră
17:00
Un tsunami a lovit insula italiană Lipari, situată în largul coastelor Siciliei, ca urmare a trecerii ciclonului mediteranean „Harry”.Potrivit autorităților, în Sicilia și Sardinia a fost declarat cod roșu de alertă. Viteza rafalelor de vînt a depășit 119 km/h, iar înălțimea valurilor a atins 2,7 metri, ceea ce a dus la ample inundații în zonele de coastă.{{859992}}Din cauza înrăutățirii c
17:00
Petiție colectivă: Se cere demisia directorului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală # Noi.md
Membrii Asociației Titularilor de Drepturi de Autor din Moldova, care este o organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor din țara noastră, au semnat o petiție colectivă și cer demisia directorului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Eugeniu Rusu, notează Noi.md.Potrivit semnatarilor petiției, în privința lui Eugeniu Rusu ar exista suspiciuni concludente de c
17:00
Valoarea nominală maximă a tichetului de masă va fi majorată de la 55 la 70 de lei. Totodată, angajatorii vor putea acorda tichete cu o valoare mai mare, iar diferența va fi deductibilă fiscal, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal.Modificările se conțin într-un proiect care urmează să fie examinat de Guvern.{{841429}}Documentul mai prevede înlocuirea termenului „card de plată” cu „instr
Acum 2 ore
16:30
Maria Zaharova: „Pentru a ieși din CSI, Moldova va trebui să respecte procedurile necesare” # Noi.md
Pentru a ieși din CSI, Moldova va trebui să respecte procedurile necesare, deoarece ieșirea din comunitate nu este „un pas unic”, iar respectarea ordinii stabilite face parte din obligațiile internaționale ale Moldovei față de celelalte state din CSI, nu doar față de Rusia.Despre acest lucru a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, răspunz
16:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că a aprobat în unanimitate, în cadrul ședinței sale, Planul de acțiuni pentru anul 2026 – un document strategic care stabilește prioritățile de activitate ale Consiliului și ale sistemului judecătoresc pentru anul viitor.Potrivit CSM, Planul este structurat pe șapte obiective majore, orientate spre consolidarea independenței justiției, creștere
16:00
Peste 3.500 de hectare de sfeclă de zahăr din roada anului trecut nu au fost încă recoltate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.Deși campania de recoltare a început anul trecut în septembrie, unii agricultori au fost nevoiți să lase sfecla în pămînt din cauza ploilor abundente, care au făcut imposibil accesul utilajelor pe cîmp. Ulterior nu au putut strînge roada din cauza temperaturilor
16:00
Centrala de la Cuciurgan a primit licență pentru producerea energiei electrice pe o perioadă de șase luni.Decizia a fost adoptată printr-o hotărîre a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 13 ianuarie. Licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026.{{855732}}Potrivit documentului, „se eliberează Societății pe Acțiuni d
16:00
Radu Dutcovici, un influencer urmărit de peste 100 de mii de persoane, este acuzat că ar fi strîns bani de la moldoveni din diaspora folosind repetat aceeași poveste despre o familie aflată în dificultate, iar clipurile video trimise drept „dovadă” că ajutorul a ajuns la destinație ar fi fost refolosite și prezentate ca fiind recente.Informațiile apar într-o investigație publicată de Ziarul de
Acum 4 ore
15:30
Astăzi, 21 ianuarie, la Ministerul Sănătății, a avut loc o întrevedere între ministrul Sănătății, Emil Ceban, și ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ulvi Bakhshaliyev.Ambasadorul Ulvi Bakhshaliyev și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini colaborarea bilaterală și de a explora noi direcții de cooperare în sectorul medical.Ministrul Emil Ceban a apreciat deschiderea
15:30
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a mers astăzi cu o vizită de lucru pe platoul Cocieri, scopul deplasării fiind documentarea la fața locului asupra situației localităților aflate pe malul stîng al rîului Nistru, notează Noi.md.În cadrul vizitei, vicepremierul a avut întrevederi cu primarii localităților Molovata Nouă și Cocieri. Tema centrală a discuțiilor a fost asigurarea a
15:30
În dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, în Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari a izbucnit un incendiu, în urma căruia au fost evacuate 42 de persoane. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31.Potrivit Inspectoratlui General pentru Situații de Urgență (IGSU), flăcările au cuprins un pat dintr-o cameră situată la et
15:00
Procuratura Generală va avea la dispoziție, pentru anul 2026, un buget de peste 519.4 milioane de lei, mai mare cu 1.45 de puncte procentuale decît cel din anul 2025, care a totalizat 504 milioane de lei.Proiectul de buget al Procuraturii pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința din 21 ianuarie, transmite Noi.md cu referire la Moldova1.{{860080
15:00
Consilierii municipali din Chișinău s-au reunit miercuri pentru ședință, însă nu au reușit să întrunească cvorumul necesar, iar întîlnirea s-a încheiat după dispute între aleșii locali.Ședința a început cu cvorum, în ciuda absenței consilierilor Partidului Acțiune și Solidaritate. Ulterior, reprezentanții Partidului Socialiștilor au părăsit sala, ceea ce a dus la suspendarea lucrărilor.{{8
15:00
Procuratura Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cazul a doi bărbați, de 26 și 42 de ani, găsiți vinovați de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere.Prin hotărîrile instanței, inculpații au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea: primul – la 3 ani și 6 luni, iar al doilea – la 2 ani și 2 luni, cu execu
15:00
Consolidarea securității și a capacității de apărare, precum și extinderea Uniunii Europene, inclusiv pentru Republica Moldova, reprezintă prioritățile principale ale președinției cipriote a Consiliului UE.Declarația a fost făcută de către președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, în cadrul unui discurs susținut în plenul Parlamentului European, transmite IPN.Potrivit liderului cipriot
14:30
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, judecătorul Ion Rusu, a promovat evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor, notează Noi.md.Conform concluziilor raportului transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorul întrunește criteriile de integritate etică și financiară, iar Comisia recomandă promovarea evaluării externe în cazul acestuia.
14:30
Anatolie Cebotari este noul antrenor de portari al echipei Petrocub! El antrenează goalkeeperii și la naționala U19 a Moldovei.{{860036}}În calitate de portar, Anatolie s-a consacrat la Iskra-Stal Rîbnița, unde a fost medaliat cu argint și bronz în anii 2009 și 2010, iar în 2011 a cucerit Cupa Moldovei. În Divizia Națională a evoluat și pentru formațiile Academia și Costuleni. S-a retras din t
14:30
Sindicatul spaniol al mecanicilor de locomotivă Semaf a declarat starea de grevă, cerînd garanții privind siguranța și fiabilitatea rețelei după două accidente majore, în urma cărora au murit mai multe persoane, printre care și trei mecanici de locomotivă.Despre aceasta relatează „Adevărul European”, citînd EFE.Semaf a menționat în declarația sa că va solicita răspunderea penală a persoane
14:30
Importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, precum și consecințele războiului Federației Ruse în Ucraina a fost subliniată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la panelul dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, desfășurat în cadrul Forumului Economic de la Davos.Șeful Executivului a reafirmat angajamentul țării noas
14:30
Arestul în privința lui Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu încă 30 de zile, după ce demersul procurorului a fost acceptat integral, notează Noi.md.Amintim că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce Guvernul Filip și-a anunțat demisia, declarînd că „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia”, dar nu a mai revenit în țară.{{854767}}Timp de peste un an s-
14:30
Rusia este interesată să aibă relații normale cu Moldova, iar cursul republicii către apropierea de Uniunea Europeană poate fi numit „absorbție de către Uniunea Europeană”.Despre acest lucru a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, răspunzînd la întrebări în cadrul conferinței de presă privind rezultatele activității diplomației ruse în 2025.El a menționat că se aud tot mai tar
14:00
Comisia Electorală din Comrat a intrat într-un nou impas după ce patru membri ai instituției, inclusiv președintele Piotr Zaharia, au fost suspendați din funcție în urma unei decizii a Curții Supreme de Justiție (CSJ).Hotărîrea a fost luată după examinarea unei adresări a reprezentantului Cancelariei de Stat în Găgăuzia.{{854407}}Ca urmare, comisia a rămas cu doar cinci membri, iar pregăti
14:00
Avocatul Radu Jigău și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Cererea de retragere a fost transmisă Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și Consiliului Superior al Magistraturii. Comisia a luat act de această hotărîre.Conform prevederilor Legii nr. 65/2023, în temeiul căreia Radu Jigău se afla în proces de evaluare, Comisia consemnează ret
14:00
Judecătorul care ar fi agresat, pe 9 octombrie anul trecut, alături de alţi doi colegi de-ai săi, un angajat al unei benzinării din Soroca, nu va reveni în funcţie pe perioada anchetei.Consiliul Superior al Magistraturii a respins, ca fiind inadmisibilă, cererea lui Ghenadie Tocaiuc de a-şi relua activitatea.{{860043}}Pe numele lui a fost deschis un dosar penal, magistratul fiind suspectat
14:00
Statele Unite au o armeă secretă, despre care restul lumii nu știe nimic și care ar trebui să rămînă secretă.Despre acest lucru a declarat președintele SUA, Donald Trump, relatează RBC-Ucraina, cu referire la News Nation.„Avem o armă despre care nimeni nu știe. Probabil ar fi bine să nu spunem nimănui despre asta, dar avem arme uimitoare”, a spus Trump.El nu a dat detalii despre natura
Acum 6 ore
13:30
Škoda a vândut peste 1.000.000 de automobile în 2025. Rezultate solide și în Republica Moldova # Noi.md
Škoda Auto a încheiat anul 2025 cu un rezultat comercial remarcabil, livrând 1.043.900 de automobile la nivel global, în creștere cu 12,7% față de anul precedent. Performanța confirmă stabilitatea și atractivitatea mărcii pe piețele europene, dar și relevanța sa pe piețele locale, inclusiv în Republica Moldova.Europa – o piață-cheie pentru ŠkodaÎn Europa (UE 27 + 4), Škoda a livrat 836.200
13:30
Gata pentru orice provocare: carabinierii au arătat cum s-a desfășurat pregătirea lor specială # Noi.md
Pe parcursul unei săptămîni, în cadrul Direcției regionale „Centru”, s-a desfășurat un curs practic de instruire cu efectivul companiei din cadrul Batalionului 1 al Regimentului 2 „Bogdan Voievod”.Activitățile au inclus exerciții aplicative și simulări bazate pe situații reale, avînd drept scop dezvoltarea reacției operative, îmbunătățirea coordonării în echipă și respectarea strictă a procedu
13:30
Avionul președintelui SUA, Donald Trump, s-a întors la baza aeriană Andrews după ce a decolat spre Davos, din cauza unor probleme tehnice la echipamentele electrice.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de purtătorul de cuvînt al Casei Albe.{{860045}}Purtătoarea de cuvînt a Casei Albe, Caroline Levitt, a declarat jurnaliștilor că incidentul a fost cauzat de o „defecțiune electrică
13:00
Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, anunță desfășurarea Concursului municipal „Pedagogul Anului”, ediția 2026, în perioada 9 ianuarie – 13 februarie 2026.Scopul concursului constă în promovarea excelenței în educație; sporirea prestigiului profesiei de pedagog; stimularea creativității și inovării didactice și motivarea cadrelor didac
13:00
Polițiștii din Telenești au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, ambii de 35 de ani, locuitori ai satului Zgărdești.{{859737}}În urma acțiunilor desfășurate la domiciliile părinților acestora, au fost găsite și preluate o armă lungă cu țeavă lisă de model necunoscut, una pneumatică de calibrul 5,5 mm, alta de model necunoscut, 58 de cartușe de calibrul 12x70, precum și praf de pu
13:00
Scriitorul, publicistul, istoricul literar, Iurie Colesnic, revine în atenția cititorilor, de această dată, în calitate de protagonist al unei monografii bibliografice semnate de Lidia Kulikovski.Lucrarea, de peste 600 de pagini, reprezintă o formă de exprimare a recunoștinței pentru întreaga activitate a cercetătorului Iurie Colesnic.{{858508}}„Biobibliografia conține 2400 de surse unice
12:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a atenționat 24 de partide politice asupra obligației de a prezenta Agenției Servicii Publice și Comisiei listele numerice și nominale actualizate ale membrilor de partid, inclusiv ale membrilor care cad sub incidența Legii privind declararea averii și a intereselor personale.CEC reamintește că, potrivit Legii privind partidele politice, formațiunile sînt obli
12:30
Aceștia afirmă că, începînd cu luna noiembrie a anului 2025, mai mulți cîini vagabonzi care perindau gunoiștea centrală a orașului ar fi fost împușcați și astupați ulterior cu buldozerele în groapa de gunoi.Voluntarii afirmă că au văzut mai multe cadavre de animale desfigurate și că cei care au împușcat animalele ar fi un grup de persoane, și nu un singur om. Cazul a fost înregistrat la poliți
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 21 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 22 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,82 lei/litru (+6 bani), iar al motorinei standard – 19,40 lei/litru (+10 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
12:00
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strînsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună.Declarația a fost făcută de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu la întrevederea cu reprezentanții delegației române la Forumul Economic Mondial de la Davos – Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ș
12:00
Administrația președintelui francez Emmanuel Macron a inițiat desfășurarea exercițiilor militare în Groenlanda pe fondul agravării crizei din jurul insulei.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Reuters.„Franța a solicitat desfășurarea exercițiilor NATO în Groenlanda și este gata să contribuie la acestea”, se arată în comunicatul Reuters.Se menționează că administrați
Acum 8 ore
11:30
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța primesc o veste importantă. Adunarea Națională a Franței a votat pentru adoptarea acordului privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești.Decizia deschide calea pentru aplicarea efectivă a acordului, care urmează să intre în vigoare după promulgarea acestuia de către Emmanuel Macron.{{859532}}Odată finalizată procedura, cetățeni
11:30
În timp ce iarna ne ține într-un ger de crapă pietrele, primăvara a și venit într-o seră din satul Bardar, raionul Ialoveni.Gheorghe Tonu, un fermier cu peste patru decenii de experiență, crește lalele pe apă. Totuși, temperaturile scăzute și piața în care se atestă o concurență mare creează probleme mari producătorului în a-și vinde florile.{{843139}}"Ele stau la rădăcinare două-trei săpt
11:30
Directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, împreună cu reprezentanţii Ministerului Muncii și Protecției Sociale, participă în cadrul primei runde de negocieri asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Quebecului în domeniul securităţii sociale care are loc în Quebec, Canada.Proiectul Acordului prevede acordarea pensiei p
11:00
A fost inițiat concurs public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor # Noi.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus inițierea concursului public pentru selectarea inspectorilor în cadrul Inspecției procurorilor. Potrivit CSP, la funcția de inspector în cadrul Inspecției procurorilor este în drept să candideze persoana care:{{857776}}-deține diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;-are o vechime în specialitatea juridică de cel puțin 1
11:00
Diaspora din Italia, avertizată: verifică-ți actele dacă ești născut în Moldova înainte de 1991 # Noi.md
Ambasada Republicii Moldova în Italia anunță că autoritățile locale italiene urmează să corecteze greșelile din unele cărți de identitate eliberate cetățenilor moldoveni, în special în nordul Italiei, unde locul de naștere este indicat greșit ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși persoanele sînt născute în Republica Moldova.Potrivit misiunii diplomatice, situațiile au fost semnalate a
11:00
Permisul moldovenesc, recunoscut în Franța: undă verde finală de la Parlamentul de la Paris # Noi.md
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța primesc o veste importantă. Adunarea Națională a Franței a votat pentru adoptarea acordului privind recunoașterea permiselor de conducere moldovenești.Decizia deschide calea pentru aplicarea efectivă a acordului, care urmează să intre în vigoare după promulgarea acestuia de către Emmanuel Macron.{{859532}}Odată finalizată procedura, cetățeni
10:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desfășurat concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru al Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rîndul reprezentanților societății civile.În cadrul concursului au participat următorii candidați:{{860086}}• Ana Zabulica, șefă a Serviciului resurse umane, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;• Vitalie S
10:30
Declarația președintei Maia Sandu la podcastul britanic „The Rest Is Politic”, în care a relatat că este pregătită să sprijine unificarea Republicii Moldova cu România, așa cum a relatat o publicație străină, a provocat ”un mic cutremur politic” și s-a extins dincolo de granițele țării - chiar și Europa este șocată.{{859809}}„Sfîrșitul statului european?”, a întrebat ziarul german Frankfurter
10:00
La 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat din funcție, care a exercitat timp de o lună și atribuțiile de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul.Acesta a fost condamnat pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, comise în dou
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.