Alexandru Munteanu, la Davos, după întâlnirea cu oficiali ucraineni: „Ne unește același deziderat – o viață în libertate și pace pentru cetățenii noștri”

Până la vară, autoritățile române intenționează să preia traficul de marfă și de călători pe linia feroviară Cahul–Galați, aflată în curs de modernizare. Tot până în această vară, este programată redeschiderea completă a legăturilor feroviare transfrontaliere din sudul Republicii Moldova. La sfârșitul lunii februarie urmează să fie redeschisă linia feroviară Fălciu–Cantemir, închisă de peste 20 de ani. Declarațiile au fost făcute la Chișinău de către secretarul de stat la Ministerul Transporturilor din România, Irinel Scrioșteanu, în cadrul evenimentului de constituire a Camerei de Comerț Trilaterală România–Ucraina–Moldova.