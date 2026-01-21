Vadim Ceban: Tariful la gaz ar trebui să scadă cu peste 10%
Radio Chisinau, 21 ianuarie 2026 08:10
Tariful la gazele naturale ar trebui să scadă cu mai mult de 10%, în contextul unor prețuri de achiziție mai mici comparativ cu anul 2024. Declarația a fost făcută de președintele interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban, care a menționat că există premise clare pentru ajustarea tarifelor în scădere, transmite IPN.
Acum 5 minute
08:30
Alexandru Munteanu, la Davos, după întâlnirea cu oficiali ucraineni: „Ne unește același deziderat – o viață în libertate și pace pentru cetățenii noștri” # Radio Chisinau
Dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina, obiectivul comun de integrare europeană și proiectele comune de infrastructură au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu oficiali ucraineni – Taras Kachka, viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și Euro-atlantică, și Oleksii Sobolev, ministru al Economiei, Mediului și Agriculturii, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.
Acum 30 minute
08:10
Acum 12 ore
21:00
Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare ar putea fi amendați chiar și după ce părăsesc Republica Moldova # Radio Chisinau
Încălcările regulilor de circulație comise pe teritoriul Republicii Moldova cu vehicule înmatriculate în alte state ar putea fi constatate și sancționate inclusiv prin mecanisme de cooperare internațională. O inițiativă aflată în consultări publice propune modificarea Codului contravențional, în contextul alinierii legislației naționale la normele Uniunii Europene privind siguranța rutieră.
20:40
Adunarea Generală a Judecătorilor urmează să se desfășoare pe 27 martie. Decizia de convocare a fost aprobată de către Consiliul Superior al Magistraturii, transmite IPN.
20:20
Proiectul privind aprobarea costurilor de bază pentru Energocom, suspus consultărilor publice, ca etapă obligatorie înainte de ajustarea tarifelor la gaz # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat, astăzi, spre consultări publice, proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor de bază ale S.A. „Energocom” aferente activității de furnizare a gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public. Aceasta reprezintă o etapă obligatorie înainte ca Energocom să poată prezenta către ANRE cererea de ajustare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali, informează MOLDPRES.
20:00
UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost deja suspendată # Radio Chisinau
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană (UE) și Statele Unite, în urma ultimelor amenințări ale lui Donald Trump pe tema Groenlandei, au confirmat marți principalele grupuri politice.
Acum 24 ore
19:35
CEC constată nereguli în gestiunea financiară a partidelor: două formațiuni riscă dizolvarea # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a analizat rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025, depuse de 59 de partide politice, și a constatat mai multe nereguli. Din cele 66 de partide înregistrate la Agenția Servicii Publice, 63 aveau obligația să prezinte raportul financiar, însă unele formațiuni nu și-au respectat termenul legal.
19:15
Cooperarea economică între R. Moldova și Liechtenstein, discutată de premierii celor două state în marja Forumului Economic Mondial de la Davos # Radio Chisinau
Oportunitățile de dezvoltare a unui parteneriat economic durabil și valorificarea avantajelor Acordului de comerț liber cu Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA) au fost discutate de premierul Alexandru Munteanu și prim-ministra Principatului Liechtenstein, Brigitte Haas, în cadrul unei întrevederi în marja Forumului Economic Mondial de la Davos.
18:50
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, judecătorul Ion Rusu, a promovat evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Conform raportului transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecătorul îndeplinește criteriile de integritate etică și financiară, iar Comisia recomandă promovarea evaluării externe în cazul său.
18:30
Dor de izvor | Constantin Rusnac: „Omul a fost trimis pe lume să învețe un singur lucru - să învețe a iubi” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit organizarea alegerilor locale noi în data de 17 mai 2026 pentru funcția de primar în satul Topala, raionul Cimișlia, precum și pentru o nouă componență a consiliului sătesc în Copceac, UTA Găgăuzia.
17:55
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a desemnat în ședința de astăzi doi membri ai Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din rândul reprezentanților societății civile, comunică MOLDPRES.
17:30
După zile geroase și temperaturi de până la -19 grade, meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii. Ziua de miercuri va fi fără precipitații, cu cer variabil și ceață pe arii extinse. Local se va forma polei, iar ghețușul pe drumuri se va menține, transmite IPN.
17:15
Cum ar putea apăra România Republica Moldova în caz de război. Anunțul șefului Armatei Române # Radio Chisinau
România va continua să sprijine Republica Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacității sale de apărare, a declarat marți, într-o conferință de presă, Șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad, întrebat ce s-ar întâmpla în eventualitatea unui conflict pe teritoriul statului vecin.
16:55
MEC lansează Programul național de învățare a limbii române pentru anii 2026–2028, cu accent pe minorități și cadre didactice # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lansează Programul național de învățare a limbii române pentru anii 2026–2028, care urmărește dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română și consolidarea coeziunii sociale, incluziunii lingvistice și integrării civice a cetățenilor Republicii Moldova.
16:40
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va fi anchetat pentru acte false într-un nou dosar # Radio Chisinau
Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, va fi cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal. Anunțul a fost făcut de procurorul Alexandru Cernei, în cadrul unei ședințe de judecată în care acuzatorul a cerut prelungirea arestului preventiv pe numele lui Plahotniuc, încarcerat în prezent în Penitenciarul nr. 13. Ex- democratul a lipsit de la ședință, comunică MOLDPRES.
16:25
România va prelua, până la vară, traficul pe linia feroviară Cahul–Galați și va redeschide legăturile transfrontaliere din sudul R. Moldova # Radio Chisinau
Până la vară, autoritățile române intenționează să preia traficul de marfă și de călători pe linia feroviară Cahul–Galați, aflată în curs de modernizare. Tot până în această vară, este programată redeschiderea completă a legăturilor feroviare transfrontaliere din sudul Republicii Moldova. La sfârșitul lunii februarie urmează să fie redeschisă linia feroviară Fălciu–Cantemir, închisă de peste 20 de ani. Declarațiile au fost făcute la Chișinău de către secretarul de stat la Ministerul Transporturilor din România, Irinel Scrioșteanu, în cadrul evenimentului de constituire a Camerei de Comerț Trilaterală România–Ucraina–Moldova.
16:05
Rolul proiectelor de infrastructură în integrarea europeană a Republicii Moldova, discutat de Anca Dragu și autoritățile din România (FOTO) # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a avut o întrevedere cu o delegație a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România. Discuțiile s-au axat pe cooperarea interinstituțională și pe importanța proiectelor de infrastructură în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.
15:45
Centrala nucleară de la Cernobîl a pierdut întreaga alimentare electrică externă. Anunțul AIEA # Radio Chisinau
Centrala atomo-electrică de la Cernobîl, scena celei mai grave catastrofe nucleare civile din lume, a pierdut întreaga alimentare cu energie electrică externă, din afara amplasamentului, în urma acțiunilor militare intense de marți dimineață, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) într-o postare pe platforma X.
15:25
Impactul invaziei Rusiei în Ucraina asupra R. Moldova, discutat de Alexandru Munteanu cu omologul său luxemburghez, Luc Frieden, la Forumul Economic Mondial de la Davos # Radio Chisinau
Dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre Republica Moldova și Marele Ducat de Luxemburg, situația geopolitică din regiune, precum și impactul invaziei Federației Ruse în Ucraina asupra Republicii Moldova au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu și premierul Luxemburgului, Luc Frieden. Întrevederea a avut loc în marja celei de-a 56-a reuniuni anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos.
15:10
Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor din Comrat crește cu 16%, până la 3 745 de lei/Gcal (fără TVA). Majorarea a fost aprobată marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, transmite IPN.
15:00
Conferința Transfrontalieră pentru Dezvoltare Durabilă România – R. Moldova | Secretara de stat la Ministerul Energiei: România ne-a dat lumină în cea mai dificilă perioadă a crizei energetice # Radio Chisinau
Parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și România în domeniul dezvoltării durabile a fost consolidat prin angajamente concrete de cooperare în energie, mediu și gestionarea resurselor. Oficialii de la Chișinău și București au subliniat, în cadrul primei conferințe transfrontaliere, că experiența României este un ghid esențial pentru accelerarea integrării europene a Rep. Moldova, transmite Radio Chișinău.
14:40
Eugeniu Osmochescu, în discuții cu Grupul Fiba la Forumul Economic Mondial de la Davos. Dezvoltarea imobiliară, serviciile financiare și sectorul bancar, pe agendă # Radio Chisinau
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a avut prima întrevedere de pe agenda oficială a Forumului Economic Mondial de la Davos cu Murat Özyeğin, președinte și director general al Grupului Fiba, unul dintre cele mai importante conglomerate internaționale cu investiții în sectorul financiar, energetic și imobiliar.
14:15
Aproape 357 000 de locuitori din regiunea transnistreană posedă cetățenia Republicii Moldova # Radio Chisinau
Potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, la 31 decembrie 2025, în Registrul de stat al populației erau luați în evidență 364 885 de locuitori domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, dintre care 356 833 sunt cetățeni ai Republicii Moldova.
13:55
Ecartament european pe calea ferată Iași-Ungheni, primul tronson de autostradă pe teritoriul R. Moldova, proiectul „Satul European”. Vladimir Bolea a prezentat prioritățile din 2026 ale Ministerului Infrastructurii # Radio Chisinau
Construcția unui segment de 25 km de cale ferată electrificată între Iași (România) și Ungheni (R. Moldova), cu ecartament european, finalizarea podului feroviar Fălciu, relansarea trenului Cahul–Giurgiulești și implementarea proiectelor „Satul European” și „Curtea europeană”, sunt printre prioritățile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru 2026. Ministrul Vladimir Bolea a anunțat astăzi într-un briefing că instituția pe care o conduce va continua în 2026 mai multe proiecte majore de infrastructură feroviară și rutieră, menite să îmbunătățească conectivitatea internă și legăturile cu România și Uniunea Europeană.
13:40
Parlamentul ar putea institui o Comisie de etică cu participarea societății civile, în cadrul eforturilor de creștere a transparenței și integrității în procesul legislativ. Măsura este inclusă în pachetul de reforme vizat de Carta Parlamentului Curat 2025, lansată astăzi la Chișinău, comunică MOLDPRES.
13:25
Un tânăr de 26 de ani a evadat din închisoare. Autoritățile solicită sprijinul populației pentru localizarea acestuia (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, la 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, un tânăr aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă, comunică MOLDPRES.
13:05
Benzina și motorina vor costa mai mult. Prețurile anunțate de ANRE pentru mâine, 21 ianuarie # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 21 ianuarie.
12:45
Igor Grosu a semnat dispoziția prin care este convocată sesiunea de primăvară a Parlamentului Republicii Moldova # Radio Chisinau
Parlamentul Republicii Moldova este convocat în sesiunea de primăvară 2026, începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede acest lucru.
12:30
Un militar prin contract al Armatei Naționale s-a rănit ca urmare a unei împușcături cu arma din dotare # Radio Chisinau
.Un militar prin contract al Armatei Naționale, care execută serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie curent, ca urmare a unei împușcături cu arma din dotare, anunță Ministerul Apărării Naționale al Republicii Moldova.
12:10
Consumul de gaze al României a ajuns în aceste zile la maximul ultimilor opt ani. Luni au fost exportați 7,5 milioane de metri cubi către R. Moldova și Ucraina # Radio Chisinau
Consumul de gaze al României a ajuns în aceste zile la maximul ultimilor opt ani, ca urmare a valului de ger prin care trecem. Deși depozitele de gaze sunt pline în proporție de 59%, nu există capacitatea tehnică de a extrage de acolo cantități mari simultan, astfel că România a adus volume uriașe de gaze din import.
11:50
Fostul președinte al Judecătoriei Chișinău a picat evaluarea externă. A fost demis din magistratură # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu nouă voturi „pro” și 1 vot „împotrivă” raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) privind judecătorul Radu Țurcanu, constatând nepromovarea evaluării externe a magistratului.
11:35
Guvernul anunță lansarea reformei administrației publice locale. Alexei Buzu: Procesul va fi unul complex # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova a anunțat inițierea reformei administrației publice locale și lansarea unui amplu proces de consultări publice, transmite MOLDPRES. Într-o postare, șeful Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, a afirmat că reforma are drept obiectiv crearea unor localități mai dezvoltate, primării mai puternice și servicii publice mai bune, mai aproape de cetățeni. Alexei Buzu a subliniat că procesul va fi unul complex și că autoritățile sunt conștiente de îngrijorările existente, motiv pentru care Guvernul îndeamnă cetățenii, primarii și societatea civilă să participe activ la elaborarea schimbărilor.
11:20
Au fost răscumpărate integral primele obligațiuni de stat cu maturitate de 1 an. Statul a rambursat investitorilor peste 104 milioane lei # Radio Chisinau
Investițiile realizate prin platforma evms.md se desfășoară în condiții de siguranță, iar investitorii beneficiază de rambursarea integrală a sumelor investite și a dobânzilor aferente la scadență, anunță un coimunicat al Ministerului Finanțelor
11:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut un cetățean rus bănuit că ar fi responsabil pentru uciderea a nouă prizonieri de război ucraineni în regiunea rusă Kursk, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
10:45
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Obiceiuri și tradiții # Radio Chisinau
Creștinii ortodocși de stil vechi îl prăznuiesc pe 20 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care L-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului. Sărbătoarea marchează finalul ciclului sărbătorilor de iarnă celebrate pe stil vechi, relatează MOLDPRES.
10:20
Republica Moldova a importat 40 de milioane de metri cubi de LNG din SUA. Dorin Junghietu: O parte din aceste volume au fost livrate prin primul tanc petrolier ancorat la terminalul Alexandroupolis # Radio Chisinau
Republica Moldova a importat aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite. Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu care, după vizita efectuată la Washington, a mai precizat că că o parte din aceste volume au fost livrate prin primul tanc petrolier ancorat la terminalul FSRU Alexandroupolis din Grecia, imediat după punerea acestuia în exploatare în 2024, transmite Radio Chișinău.
10:05
Irinel Scrioșteanu: „În 2027 încep lucrările în teren la Autostrada Unirii. Sunt primii kilometri de autostradă care se construiesc în R. Moldova” # Radio Chisinau
În primăvara anului 2027 urmează să înceapă lucrările în teren, iar Autostrada Unirii va ajunge în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Ministerului Transporturilor din România, Irinel Ionel Scrioșteanu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Potrivit oficialului român, proiectul reprezintă un pas major în conectarea Republicii Moldova la rețeaua de infrastructură rutieră a României și, implicit, la Vestul Europei, transmite IPN.
09:50
LIVE | Conferința Transfrontalieră pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica Moldova # Radio Chisinau
Are loc conferința Transfrontalieră pentru Dezvoltare Durabilă România – Republica Moldova. Schimb de experiență în programul de preaderare a Republicii Moldova.
09:40
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
09:20
Închiderea „Casei Ruse” din Chișinău: se închide ușa principală, dar nu și intrarea dinspre Tiraspol (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa apărută astăzi în Republica Moldova alocă spații largi condamnării lui Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc. De asemenea, justiția este prezentă în articolele din presă prin dosarul „Kuliok”, în care Ion Ceban este chemat să îl apere pe Igor Dodon. Tot astăzi mai puteți citi o analiză despre activitatea rusă în R. Moldova, care va continua și după închiderea Casei Ruse din Chișinău.
08:55
Kievul a rămas din nou fără energie electrică și apă, după un alt atac masiv cu drone și rachete al rușilor # Radio Chisinau
Infrastructura critică a Kievului a fost grav afectată marți dimineață în urma unui atac cu drone și rachete. Primarul capitalei a confirmat că locuitorii se confruntă cu întreruperi ale furnizării de apă și electricitate din cauza exploziilor, potrivit Reuters.
08:40
Doi oameni au murit de frig în regiunea transnistreană. Temperatura din școli nu trece de 5 grade Celsius # Radio Chisinau
În unele școli din Tiraspol și Grigoriopol, elevii se plâng că temperatura din sălile de clasă scade până la +8 și chiar și până +5 grade Celsius. Deși administrația de la Tiraspol susține că orele au fost prescurtate, elevii afirmă că stau întreaga zi în săli de clasă reci, transmite corespondentul IPN din regiunea transnistreană.
Ieri
08:25
Ministerul Finanțelor a inițiat plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până pe 31 decembrie 2025 și celor care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți, transmite IPN.
08:05
Patriarhia Română celebrează 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Vor avea loc slujbe de mulțumire în toate lăcașurile de cult # Radio Chisinau
Ierarhii, preoții și diaconii Biserica Ortodoxă Română vor oficia sâmbătă slujbe de Te Deum în toate bisericile din Patriarhia Română, cu prilejul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. La finalul slujbelor, clopotele vor fi trase timp de un minut, în semn de recunoștință și comemorare.
19 ianuarie 2026
21:20
De la începutul acestui an, angajații Poliției au raportat 46 de tentative de corupere activă. Fenomenul a fost semnalat în mai multe subdiviziuni teritoriale.
21:05
Femeile antreprenoare din comunitățile rurale pot beneficia de sprijin financiar de până la un milion de lei, cu o componentă de grant de 320 de mii de lei, pentru a-și dezvolta afacerile agricole pe care le gestionează.
20:45
Starea dificilă a drepturilor omului în regiunea transnistreană și barierele existente în calea liberei circulații pe ambele maluri ale Nistrului au fost discutate în cadrul unei întrevederi a vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu șefa interimară a Misiunii OSCE în R. Moldova, Izabela Sylwia Hartmann.
20:25
La Ungheni a fost deschisă prima creșă de tip familial, care oferă servicii de îngrijire a copiilor de până la 3 ani. Este o inițiativă menită să sprijine familiile cu copii mici și să faciliteze revenirea părinților, în special a mamelor, pe piața muncii, transmite IPN.
