Astăzi, la mijlocul zilei, sunt posibile furtuni magnetice puternice
Observatorul de Nord, 20 ianuarie 2026 10:30
Norul de plasmă, care a însoțit erupția X1.9, va lovi planeta noastră marți, 20 ianuarie, la mijlocul zilei. Acest lucru poate provoca puternice furtuni magnetice. Se precizează că momentul impactului asupra planetei noastre va fi însoțit de puternice perturbații geomagnetice — pînă la nivelul G4, transmite stiri.md cu referire la noi.md De asemenea, se menționează
• • •
Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca. Despre aceasta a anunțat Maria Prisacari, Directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord, la întâlnirea de săptămâna trecută cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Ea a informat autoritățile că la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie să fie semnat contractul de antrepriză. Pentru proiectarea
Acum 30 minute
10:30
La Drochia a fost constituit Consiliul Local de Transparență – un pas spre decizii deschise și participare civică # Observatorul de Nord
Recent, a avut loc ședința de constituire a Consiliului Local de Transparență Drochia, organ consultativ constituit pe lângă Primăria Drochia, care are drept misiune promovarea transparenței decizionale și consolidarea participării civice la nivel local. Crearea unui organism consultativ non-juridic, care acționează în susținerea autorităților locale pentru comunitatea drochiană, este de o importanță majoră.
10:30
Pentru trafic de ființe umane un bărbat de 44 de ani riscă închisoare de până la 12 ani # Observatorul de Nord
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui bărbat de 44 de ani, de comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane. Potrivit acuzării, în perioada lunii decembrie 2012, cetățeanul român, împreună cu alte persoane,
10:30
Acum 2 ore
09:50
Campania de Caritate „O vorbă bună și o pâine, pentru o bună zi de mâine” – gestul care schimbă destine. # Observatorul de Nord
Într-o lume în care graba și grijile de zi cu zi ne pot face să uităm de cei din jur, bunătatea și generozitatea rămân cele mai simple și totodată cele mai puternice forme de a aduce alinare. Pentru cei care trec prin momente dificile, un gest sincer, o mână întinsă sau un cuvânt de încurajare
09:40
Ce trebuie să faci pentru a avea noroc și belșug tot anul. Tradiții și superstiții de Sfântul Ioan. # Observatorul de Nord
De Sfântul Ioan, românii respectă tradiții străvechi care aduc noroc și protecție pe tot parcursul anului. Stropirea cu agheasmă și alte obiceiuri sunt esențiale pentru a te feri de boli și pentru a atrage prosperitatea. De sărbătoarea Sfântul Ion este bine să petreci și să râzi. Cine nu se bucură azi, va fi nefericit tot
09:10
Meteo, 20 ianuarie 2025: vremea geroasă se menține și sunt posibile ninsori slabe # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 20 ianuarie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme geroasă, îndeosebi în orele dimineții, și sunt posibile ninsori slabe. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -7 și -12 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 96 procente, iar vântul
09:10
Jurnalista TV8, Mariana Rață, ținta unei campanii de denigrare: CJI cere intervenția oamenilor legii # Observatorul de Nord
Jurnalista TV8, Mariana Rață, este ținta unei campanii de denigrare și discreditare a imaginii sale. În acest context, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cere organelor de drept să intervină pe acest caz și să tragă la răspundere autorii calomniilor și injuriilor. Potrivit unui comunicat al instituției, „organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea și condamnă cu
Acum 4 ore
08:40
Curs valutar, 20 ianuarie 2026: valutele de referință s-au ieftinit, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 20 ianuarie 2026 moneda unică europeană se ieftinește cu un ban, în raport cu leul modlovenesc, și valorează 19 lei și 93 de bani. Dolarul este mai ieftin cu doi bani și valorează 17 lei și 14 bani, leul românesc
08:40
Finul lui Plahotniuc, Dorin Damir, și fostul ministru al Apărării, Alexandru Pînzari, condamnați la trei ani de închisoare # Observatorul de Nord
Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, au fost condamnați, luni, la câte trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu. În acelaș dosar, al angajarilor fictive, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sector Buiucani, l-au mai condamnat pe Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției nr. 5
07:20
Femeile antreprenoare din comunitățile rurale pot beneficia de sprijin financiar de până la un milion de lei, cu o componentă de grant de 320 de mii de lei, pentru a-și dezvolta afacerile agricole pe care le gestionează, transmite moldpres.md. Suportul este acordat prin intermediul Proiectului „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)". În cadrul
07:10
Horoscopul zilei, 20 ianuarie 2026: Capricornii trebuie să fii mai atenți la cine este sau nu prieten cu adevărat. # Observatorul de Nord
Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, luni, 19 ianuarie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai. Horoscop marți, 20 ianuarie 2026 Berbec Cei dragi par să fie astăzi mai sensibili și
Acum 6 ore
06:20
Prețurile la carburanți cresc în continuare: astăzi, cu nouă bani la benzină și cu 13 bani la motorină # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 20 ianuarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,70 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,23 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu nouă
Acum 12 ore
00:10
O propoziție rostită la timp poate schimba cursul istoriei, scrie . În 1963, John F. Kennedy a delegitimat Zidul Berlinului printr-o singură frază. În 1987, Ronald Reagan a cerut explicit demolarea lui. Astăzi, declarația Maia Sandu despre Unire readuce Prutul în centrul unei dezbateri pe care Moscova și guvernările pro-ruse de la Chișinău au încercat,
Acum 24 ore
17:00
Inspectoratul de Poliție Soroca: mai multe acțiuni de prevenire – mai puține accidente rutiere # Observatorul de Nord
Recent, polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca, în comun cu angajații Serviciului de patrulare Soroca–Florești–Drochia a Direcției Patrulare Nord a INSP, au desfășurat activități de prevenire a accidentelor rutiere pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor, oamenii legii au discutat cu conducătorii auto și pietonii, distribuind materiale informative și promovând respectarea regulilor de circulație,
16:10
Un apel fals la serviciul de urgență 112 s-a soldat cu amendă, în raionul Soroca. Un bărbat a sunat intenționat la 112, anunțând că ar fi fost agresat fizic de o rudă. În urma verificărilor efectuate de poliție, informația nu s-a confirmat. Incidentul a avut loc în noaptea de 4 decembrie 2025, într-o localitate rurală,
16:10
Două viziuni, un scop comun: Diana Rusu și Viorel Vița despre proiectele din 2026 / VIDEO # Observatorul de Nord
ONG-ul „Femeia de Azi" își consolidează direcția de activitate și anunță planuri clare pentru anul 2026, axate pe dezvoltarea comunității, egalitatea de gen și implicarea activă a femeilor și bărbaților în viața socială. Fondatoarea organizației, Diana Rusu, vorbește despre extinderea inițiativelor existente și despre lansarea unei noi subdiviziuni, „Bărbatul de Azi", coordonată de Viorel Vița.
14:40
Trei cazuri de hipotermie raportate în ultimele zile la Soroca, din cauza vremii # Observatorul de Nord
Hipotermia este o afecțiune gravă care apare atunci când temperatura corpului scade sub 35 de grade Celsius, în urma expunerii prelungite la frig sau la apă rece. Medicii avertizează că, în sezonul rece, riscul crește considerabil, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile. La Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari" sunt înregistrate în prezent trei cazuri de
14:40
O încăpere locativă în valoare de circa 5,8 milioane de lei a fost pusă sub sechestru, într-un dosar de escrocherie, de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA), pe parcursul săptămânii precedente, scrie anticoruptie.md Potrivit CNA, sechestre aplicate anterior pe bunuri de peste 6 milioane de lei au fost
14:40
Un lot de 200 kg biscuiți neconformi a fost depistat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul activităților de control desfășurate conform Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, a fost depistat un lot de 200 kg biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor. Neconformitatea a fost
13:00
„Viva, Moldova!” – piesa care ne va reprezenta la Viena și în care se cântă și despre Soroca… Cine este Satoshi – învingătorul? # Observatorul de Nord
Are 27 de ani, este din Cahul, toată lumea îl cunoaște cu numele de Satoshi, a câștigat etapa republicană Eurovision Song Contest cu piesa „Viva, Moldova!" și va reprezenta Republica Moldova la Viena. Este vorba despre Vlad Sabajuc, vine din Cahul, toboșar „la origini" și este vocea unei generații întregi de tineri basarabeni. Primul său
12:30
A lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o… In memoriam: Svetlana Vescu # Observatorul de Nord
Spitalul raional din Soroca „Anatolie Prisacari" a suferit o mare pierdere – a plecat la Domnul SVETLANA VESCU, o persoană deosebită, sufletistă, prietenoasă și responsabilă. Într-un necrolog semnat de colectivul IMSP Spitalul Raional Soroca i se aduce un ultim omagiu acestei distrinse doamne, care a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cuniscut-o…
11:50
Examen creativ la Bazele Antreprenoriatului pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Examenul la Bazele Antreprenoriatului de la Colegiul „Mihai Eminescu" a pus în valoare creativitatea și munca fiecărui elev. A fost un examen trăit, nu doar susținut. Elevii grupei 35, Servicii Administrative și de Secretariat, au transformat ideile lor în planuri de afaceri clare. Fiecare elev a ales afacerea care îl reprezintă. A realizat macheta sau
11:20
Violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere „răsplătită” cu un an de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a
Ieri
10:50
Cum puteți reduce facturile la energie și crește confortul în blocul în care locuiți cu ajutorul programului guvernamental FEERM # Observatorul de Nord
Un bloc modernizat energetic aduce locatarilor confort sporit și facturi mai mici la energie, cu temperatură uniformă în apartamente, sisteme de încălzire eficiente și spații comune bine întreținute. Fațadele îngrijite și aspectul plăcut al clădirii sporesc atractivitatea blocului și satisfacția de a locui într-un spațiu modern. În același timp, 1 leu investit în eficiență energetică
09:50
Deschide un card social la orice bancă comercială din RM, pentru a beneficia de indemnizații din orice colț al lumii # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata ajutorului social, indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 185,32 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate
09:30
Tot mai mulți tineri ajung astăzi să se confrunte cu o boală considerată, până nu demult, specifică vârstei înaintate. Cancerul nu mai este doar o problemă a bătrâneții. Medicii și cercetătorii observă o creștere clară a cazurilor în rândul persoanelor tinere, mai ales când vorbim despre cancerul de colon, numit și cancer colorectal. Statisticile arată
09:30
Pe 17 ianuarie curent, Teatrul „Veniamin Apostol" din Soroca, a găzduit un eveniment de zile mari, care a adus în prim-plan forța expresivă a artei și noblețea spiritului cultural românesc. Într-o atmosferă de aleasă trăire artistică, scena teatrului a devenit spațiul de întâlnire al poeziei, muzicii și cuvântului rostit, oferind publicului un recital de înaltă
09:20
România a urcat pe locul 11 în clasamentul Henley al celor mai puternice pașapoarte din lume în 2026 # Observatorul de Nord
România a urcat pe locul 11 în clasamentul Henley Passport Index 2026 al celor mai puternice pașapoarte, de pe locul 15, în 2025, cu acces fără viză la 178 de țări, arată datele consultate de Economedia. Menționăm că același loc poate fi ocupat de mai multe țări, care au indicatori simil
09:10
Astăzi, creștinii ortodocși de rit vechi sărbătoresc Boboteaza, iar această zi este una plină de semnificaţii. Este ziua în care sunt sfințite apele. Boboteaza sau Botezul Domnului face parte din seria celor 12 sărbători creştine importante şi reamintește faptele petrecute la apa Iordanului. Boboteaza înseamnă înnoirea omului creştin. Sărbătoare începe însă cu o zi înainte. […] Post-ul BOBOTEAZA: tradiții, obiceiuri și superstiții apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Cu un consum anual peste 14 litri de alcool pur pe cap de locuitor, Republica Moldova este fruntașă în lume # Observatorul de Nord
Republica Moldova rămâne, din păcate, printre țările cu cel mai mare consum de alcool din lume, chiar dacă în ultimii ani a mai coborât câteva poziții și pare că situația s-a îmbunătățit ușor. Potrivit datelor „World Population Review” pentru anul 2025, în țară se consumă anual peste 14 litri de alcool pur pe cap de […] Post-ul Cu un consum anual peste 14 litri de alcool pur pe cap de locuitor, Republica Moldova este fruntașă în lume apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
În timp ce la Chișinău bifăm cu sârguință capitole de aderare, la mii de kilometri distanță, plăcile tectonice ale puterii mondiale par să se rearanjeze într-un mod care ne dă fiori. Ne-am obișnuit să privim spre Vest ca spre un far sigur, dar ce facem când farul începe să pâlpâie, iar Casa Albă pare să […] Post-ul Vom găsi oare acasă Europa spre care tindem? apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
La început de săptămână dolarul este cotat la 17 lei și 16 de bani, iar moneda unică europeană costă 19 lei și 94 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 19 ianuarie 2026, moneda unică europeană este cotată la 19 lei și 94 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 16 de bani, Leul românesc costă 3 lei și 91 de bani, Rubla rusească costă 22 de bani, […] Post-ul La început de săptămână dolarul este cotat la 17 lei și 16 de bani, iar moneda unică europeană costă 19 lei și 94 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Peștii se bucură de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Această zi scoate la lumină emoții, dorințe și nevoi reale, invitând la sinceritate și asumare. Fiecare zodie este provocată să se privească mai atent și să facă pași mici, dar importanți, spre echilibru și evoluție. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Horoscopul […] Post-ul Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026. Peștii se bucură de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 19 ianuarie 2026: început de săptămână fără precipitații, dar cu vreme geroasă # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, în raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, în prima zi a săptămânii, vom avea temperaturi scăzute, iar probabilitatea unor ninsori este de 10 la sută. Valorile termice vor fi sub nedia perioadei și se vor încadra între -8 și -16 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 19 ianuarie 2026: început de săptămână fără precipitații, dar cu vreme geroasă apare prima dată în Observatorul de Nord.
18 ianuarie 2026
18:20
Horoscop săptămânal Berbec: 19-25 ianuarie 2026 Întâmplările care au loc în această săptămână îți solicită participarea proactivă, indiferent dacă aceasta înseamnă confruntarea cu unele temeri din viața amoroasă, să dai curs unei idei de afaceri riscante, să aduci mai multă strategie în raport cu problemele financiare sau să stabilești un regim alimentar mai strict. […] Post-ul Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 19-25 ianuarie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:30
Premierul Alexandru Munteanu: „ÎIS „Acva-Nord” nu a fost bine gestionată, m-a șocat că nu s-a găsit o soluție” / VIDEO # Observatorul de Nord
După aproape un deceniu de proceduri judiciare și încercări repetate de redresare financiară, instanța din Soroca a decis recent trecerea în procedură de faliment a ÎIS „Acva-Nord”. I-am solicitat Premierului Alexandru Munteanu să se expună pe acest caz și să ne spună ce soluție are Guvernul. Prim-ministru a recunoscut că întreprinderea nu a fost bine […] Post-ul Premierul Alexandru Munteanu: „ÎIS „Acva-Nord” nu a fost bine gestionată, m-a șocat că nu s-a găsit o soluție” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Te-ai întrebat vreodată cât de periculos este să dormi cu telefonul lângă tine? Telefoanele mobile s-au integrat complet în rutinele noastre zilnice, iar pentru mulți dintre noi, ele au devenit indispensabile. Ajungem chiar să nu ne despărțim de ele nici măcar în timpul somnului, lăsându-le pe noptieră sau chiar sub pernă. Prezența dispozitivelor în […] Post-ul Dormi cu telefonul lângă tine? Vezi ce pericol te paște apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:07
Specialiștii în arta feng-shui susțin că anumite plante aduc noroc și prosperitate în 2026. Aceștia oferă idei simple pentru decorarea casei. Poți începe noul an cu dreptul și să atragi energiile pozitive în viața ta. Când te pregătești pentru un nou început, poți aduce în locuința ta plante care îți schimbă starea de bine și […] Post-ul Arborele Banilor, bambusul sau crinul aduc noroc în 2026. apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:07
Fasolea a fost desemnată planta toxică a anului 2026. Gătirea greșită îți poate afecta sănătatea. # Observatorul de Nord
Grădina Botanică Specială Hamburg Vandsbek a desemnat fasolea boabe drept planta toxică a anului 2026. Specialiștii au făcut această alegere pentru a atrage atenția asupra modului corect de preparare. Fasolea se consumă frecvent în Republica Moldova, mai ales în perioada postului. Gătirea greșită îți poate afecta sănătatea. De ce poate fi fasolea periculoasă? Fasolea crudă […] Post-ul Fasolea a fost desemnată planta toxică a anului 2026. Gătirea greșită îți poate afecta sănătatea. apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:07
Într-o dezbatere continuă despre antrenamentele de dimineață vs. antrenamentele de seară, experții spun că ambele oferă beneficii pe termen lung. Exercițiile de dimineață te ajută să adormi mai repede seara, în timp ce mișcarea de amiază te ajută să scapi de stres și susține somnul odihnitor Specialiștii recomandă să alegi momentul potrivit în care să […] Post-ul Când este mai bine să ne antrenezi – dimineața sau seara? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Îmbătrânirea sănătoasă depinde de calitatea vieții pe măsură ce înaintezi în vârstă # Observatorul de Nord
Experții au dezvăluit principalele semne că înaintezi în vârstă mai bine decât crezi. Aceste semne subtile sugerează că, de fapt, evoluezi în ciuda trecerii rapide a timpului. Îmbătrânirea sănătoasă nu este definită doar de cât timp trăiești, ci și de calitatea vieții pe măsură ce înaintezi în vârstă. Îmbătrânirea sănătoasă poate fi cuantificată în […] Post-ul Îmbătrânirea sănătoasă depinde de calitatea vieții pe măsură ce înaintezi în vârstă apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un metabolism mai sănătos și mai echilibrat # Observatorul de Nord
Un studiu realizat în Turcia arată că fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un metabolism mai sănătos și mai echilibrat decât cei care nu o urmează. Cercetătorii au analizat 48 de fumători cu vârste între 18 și 55 de ani, jumătate dintre ei consumând alimente specifice pentru dieta mediteraneană, bogată în fructe, legume, pește, ulei de […] Post-ul Fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un metabolism mai sănătos și mai echilibrat apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 18 ianuarie 2026: euro costă 19 lei și 91 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 12 bani. # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 18 ianuarie 2026, euro are valoarea de 19 lei și 91 de bani. Dolarul american are valoarea de 17 lei și 12 bani. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul românesc rămâne la valoarea de 3 […] Post-ul Curs valutar, 18 ianuarie 2026: euro costă 19 lei și 91 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 12 bani. apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Cazurile de rabie se înmulțesc – raioanele Florești și Drochia printre „lideri” # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că, în prezent, se înregistrează o tendință nefavorabilă a situației epizootice la rabie și recomandă autorităților responsabile consolidarea acțiunilor intersectoriale pentru a preveni și limita răspândirea virusului. Prezența animalelor fără stăpân în localități constituie un factor de dezechilibru epidemiologic și epizootic, favorizând circulația virusului rabic în mediul comunitar și […] Post-ul Cazurile de rabie se înmulțesc – raioanele Florești și Drochia printre „lideri” apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:30
Fosta președintă a Comitetului de Conducere al Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, aunge în fața instanței. Procuroirii au depus dosarul, în data de 15 ianuarie, la Judecătoria Chișinău. Politov-Cangaș este învinuită de escrocherie, iar dosarul a fost pus pe masa judecătorilor la distanță de mai bine de cinci ani din momentul în care acuzatorii declarau că […] Post-ul Natalia Politov-Cangaș ajunge în fața instanței. Acuzațiile care i se aduc apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Zastânca s-ar putea alipi la municipiul Soroca? Valeriu Covalciuc crede că primăria satului va beneficia / VIDEO # Observatorul de Nord
Amalgamarea satului Zastânca cu municipiul Soroca a fost unul dintre subiectele discutate la întrunirea autorităților locale cu Prim-ministrul Alexandru Muntean din această săptămână. Primarul Valeriu Covalciuc crede că primăria va beneficia de mai multe înlesniri. Doar că acest lucru nu îl decide primarul, ci cetățenii. Subiectul amalgamării satului Zastânca cu municipiul Soroca va fi discutat […] Post-ul Zastânca s-ar putea alipi la municipiul Soroca? Valeriu Covalciuc crede că primăria satului va beneficia / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 18 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vrenme geroasă, iar probabilitatea unor ninsori este de doar 10 la sută. În termometre vom avea de la -9 până la -15 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 83 la sută, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 18 ianuarie 2026: vreme geroasă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
17 ianuarie 2026
19:30
Sinuzita este o afecțiune caracterizată prin inflamația sau infecția sinusurilor, cavități umplute cu aer, localizate în jurul nasului, ochilor și pomeților. Rolul acestora este de a filtra aerul inhalat, de a menține umiditatea căilor respiratorii și de a produce mucus, care ajută la eliminarea impurităților. Ceaiul de mentă Sursa foto: arhiva Doctorul Zilei Ceaiul de […] Post-ul Dacă suferi de sinuzită încearcă „leacurile băbești” apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:20
Podul peste Nistru, de la Cosăuți-Yampil, dorit la Chișinău și la Kiev / VIDEO # Observatorul de Nord
În cadrul vizitei la Soroca, l-am întrebat pe Prim-ministrul Alexandru Munteanu care este situația cu construcția podului de peste Nistru, Cosăuți-Yampil, lucrările fiind stopate în ultima perioadă. Demnitarul ne-a spus că recent a discutat cu reprezentanții conducerii Ucrainei la acest subiect, și s-a convins că și pe malul stâng al Nistrului persistă acest interes. „În […] Post-ul Podul peste Nistru, de la Cosăuți-Yampil, dorit la Chișinău și la Kiev / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
