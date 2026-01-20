La Drochia a fost constituit Consiliul Local de Transparență  – un pas spre decizii deschise și participare civică

13:20

Te-ai întrebat vreodată cât de periculos este să dormi cu telefonul lângă tine? Telefoanele mobile s-au integrat complet în rutinele noastre zilnice, iar pentru mulți dintre noi, ele au devenit indispensabile. Ajungem chiar să nu ne despărțim de ele nici măcar în timpul somnului, lăsându-le pe noptieră sau chiar sub pernă. Prezența dispozitivelor în […] Post-ul Dormi cu telefonul lângă tine? Vezi ce pericol te paște apare prima dată în Observatorul de Nord.