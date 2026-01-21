Companiile românești, implicate în proiecte de infrastructură și dezvoltare regională, implementate în R. Moldova

08:40

Peste 3.500 de hectare de sfeclă de zahăr din roada anului trecut nu au fost încă recoltate din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Deși campania de recoltare a început anul trecut în septembrie, unii agricultori au fost nevoiți să lase sfecla în pământ din cauza ploilor abundente, care au făcut imposibil accesul utilajelor pe câmp. Ulterior nu au putut strânge roada din cauza temperaturilor scăzute. Fermierii spun că situația le-ar putea aduce pierderi de milioane.