Rușii ies din Serbia: Gazprom Neft își vinde imperiul petrolier către unguri
Bani.md, 19 ianuarie 2026 21:50
Compania rusă Gazprom Neft a ajuns la un acord provizoriu pentru vânzarea pachetului său majoritar de acțiuni din rafinăriile petroliere sârbe NIS către grupul energetic ungar MOL, a anunțat luni ministrul Energiei din Serbia, Dubravka Djedovic Handanovic. Potrivit acesteia, tranzacția trebuie să fie aprobată de Office of Foreign Assets Control (OFAC), instituția din cadrul Trezoreriei
Acum 30 minute
21:50
Compania rusă Gazprom Neft a ajuns la un acord provizoriu pentru vânzarea pachetului său majoritar de acțiuni din rafinăriile petroliere sârbe NIS către grupul energetic ungar MOL, a anunțat luni ministrul Energiei din Serbia, Dubravka Djedovic Handanovic. Potrivit acesteia, tranzacția trebuie să fie aprobată de Office of Foreign Assets Control (OFAC), instituția din cadrul Trezoreriei
Acum 6 ore
17:50
Profit record pentru un mare grup petrolier din regiune în 2025. Vânzările au crescut și datorită pieței din Moldova # Bani.md
Grupul KazMunayGas International, proprietarul Rompetrol Moldova, a încheiat anul 2025 cu un profit net de 128 de milioane de dolari, cel mai mare din istoria companiei, potrivit datelor prezentate de compania-mamă din Kazahstan, notează economica.net. Conform informațiilor oficiale, EBITDA consolidată a KMGI a ajuns la 424 de milioane de dolari în 2025, în creștere cu
17:00
Teren minat la Giurgiulești! Extinderea portului ajunge în Rezervația „Prutul de Jos”, cu studiu de 660.000 lei # Bani.md
Ministerul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat procedura de contractare a serviciilor de consultanță pentru elaborarea unui studiu complex de Evaluare a Impactului asupra Mediului și Social (EIMS), necesar proiectului de extindere a Portul Internațional Liber Giurgiulești, în sumă de 660 mii de lei. Studiul vizează atât impactul la nivel național, cât și pe
16:20
Economia mondială dă semne de reziliență într-un context marcat de conflicte geopolitice, tensiuni comerciale și incertitudini legate de politica tarifară, iar perspectivele pentru anul 2026 sunt mai optimiste decât se anticipa anterior. Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în creștere prognoza de evoluție a economiei globale în cea mai recentă actualizare a raportului World Economic
Acum 8 ore
15:30
56 de milioane de lei din buget, trimiși peste hotare! Lista organizațiilor internaționale plătite de Moldova în 2026 # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru față de organizațiile internaționale. Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede alocarea unei sume totale de 56,4 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către 56 de organizații internaționale și regionale,
15:10
Angajații de la MAI, CNA și Centrul Național de Management al Crizelor vor primi sporuri ”cu caracter specific” # Bani.md
Sporuri cu caracter specific pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție și Centrul Național de Management al Crizelor sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre care modifică cadrul de aplicare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și a fost examinat în cadrul ședinței
15:00
Cum îți înveți copilul să economisească de mic: cursul care transformă joaca în educație financiară # Bani.md
Copiii cu vârste între 8 și 12 ani pot deprinde bazele educației financiare. Acest lucru este posibil datorită cursului „Banii pe înțelesul copiilor", lansat de compania Double Case Junior. Programul cuprinde 13 lecții, organizate câte două în fiecare zi de sâmbătă, iar fiecare participant primește un pachet didactic care include manual și caiet de sarcini,
14:50
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public despre presupusa epuizare a cotelor de export pentru struguri, mere, prune și cireșe către Uniunea Europeană, subliniind că nu există niciun blocaj cauzat de lipsa contingentelor. Potrivit Ministerului, cotele sunt reînnoite anual, iar începând cu 1 ianuarie 2026 acestea sunt disponibile
14:40
Munteanu intră în „clubul bogaților” de la Davos! Moldova își caută investitorii printre șefii G7 # Bani.md
În perioada 19–22 ianuarie 2026, prim-ministrul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, participă la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumul Economic Mondial, desfășurată la Davos-Klosters. Potrivit Guvernului, premierul va avea întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai marilor companii internaționale, în încercarea de a poziționa Republica Moldova drept
14:30
Ce mâncăm? 200 kilograme de biscuiți cu depășiri de acizi grași trans, descoperiți de ANSA # Bani.md
Un lot de 200 de kilograme de biscuiți a fost oprit de la comercializare de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce verificările de laborator au arătat că produsul nu respectă cerințele legale privind siguranța alimentară și informarea consumatorilor. Potrivit ANSA, analizele au indicat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași trans, dar și
Acum 12 ore
13:50
În timp ce elitele globale se reunesc în această săptămână la Forumul Economic Mondial de la Davos, datele privind inegalitatea globală ating niveluri alarmante. Un nou raport publicat de Oxfam arată că, în 2025, averea miliardarilor a crescut de trei ori mai rapid decât media ultimilor cinci ani, în timp ce aproape jumătate din populația
13:40
Tichetele de masă pe suport de hârtie vor fi înlocuite definitiv cu tichete electronice, potrivit modificărilor la Regulamentul privind modul de operare cu tichetele de masă, care urmează a fi examinate și aprobate de Guvern în ședința de joi, 22 ianuarie. Măsura urmărește modernizarea sistemului, reducerea birocrației și adaptarea la noile tehnologii de plată. Prevederile
12:50
Preţurile aurului şi argintului au urcat, luni, la noi maxime istorice, în timp ce investitorii s-au îndreptat spre active sigure după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune tarife suplimentare ţărilor europene care se opun dorinţei sale de a anexa Groenlanda, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Pe piaţa spot, cotaţia aurului a crescut
12:20
Șeful Serviciului Vamal: Nicio persoană nu a fost suspendată în cazul contrabandei de armament de la Leușeni # Bani.md
Șeful Serviciul Vamal, Radu Vrabie, a declarat că nicio persoană din cadrul Serviciului Vamal nu a fost suspendată din funcție în legătură cu dosarul de contrabandă de armament descoperit la Vama Leușeni. Precizarea a fost făcută în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Întrebat direct dacă există angajați ai Serviciului Vamal suspendați în urma
12:00
Luni, 19 ianuarie 2026, debutează cea de-a 56-a ediție a Forumul Economic Mondial de la Davos, într-un context marcat de instabilitate geopolitică profundă și tensiuni fără precedent în relațiile internaționale. Mulți lideri europeni consideră actualul moment drept cel mai dificil pentru continent de la încheierea Războiului Rece, fiind puse sub semnul întrebării relația cu Statele
11:40
În municipiul Chișinău, în trimestrul IV al anului 2025, numărul apartamentelor achiziționate prin credite ipotecare a fost de 1.662, potrivit datelor Serviciului cadastral. Cifra este cu 22,6% mai mică față de trimestrul IV din 2024, când în capitală au fost cumpărate 2.146 de apartamente prin ipotecă. Datele indică o temperare a cererii pentru locuințe finanțate
11:20
Producția industrială a consemnat în 2025 o creștere medie de 6,3% a prețurilor producătorului față de anul precedent, evoluție influențată decisiv de sectorul energetic. Prețurile la energie au fost cu 35% mai mari decât în 2024, în timp ce în industria extractivă majorarea a ajuns la 7,6%, iar în industria prelucrătoare la 3,5%. Majorările au
10:30
În anul 2026, inflația din Statele Unite ale Americii este prognozată să scadă la 2,4%, însă va rămâne peste ținta stabilită de Rezerva Federală. În același timp, multe țări europene și asiatice sunt așteptate să înregistreze creșteri ale prețurilor sub pragul de 2%, arată datele prezentate de International Monetary Fund (FMI), citate de Visual Capitalist.
10:30
SCANDAL la Congresul avocaților din Moldova! Acuzații de TRUCARE a rezultatelor concursului la conducerea instituției # Bani.md
Congresul ordinar al avocaților din Republica Moldova a început cu stângul. Mai mulți juriști acuză conducerea Uniunii că ar încerca să trucheze rezultatele concursului pentru alegerea membrilor ai Comisiei de licențiere. La adresa redacției Realitatea.md a fost expediată o listă a candidaților pentru funcția de membru al Comisiei de licențiere. Autorii scrisorii anonime anunță că această
10:20
Gazele se scumpesc pe Bursa Română de Mărfuri, pe fondul cererii în creștere din Moldova și Ucraina # Bani.md
Gerul instalat în ultimea perioadă a dus la o creștere accentuată a cererii de gaze naturale din partea furnizorilor, atât din România, cât și din Republica Moldova și Ucraina, punând presiune semnificativă pe prețurile și volumele tranzacționate pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM). Astfel, au fost înregistrate cele mai ridicate niveluri
09:40
De la începutul anului 2026, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,14 miliarde de lei, bani care sunt vărsați direct în buget. Potrivit instituției, doar în perioada 12–18 ianuarie, încasările Serviciului Vamal s-au ridicat la peste 564,5 milioane de lei. În același interval, persoanele fizice au introdus bunuri a căror valoare în
Acum 24 ore
07:50
În trimestrul patru al anului 2025, în Chișinău au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice Cadastru. Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un
Ieri
19:00
Mai multe state importante din Uniunea Europeană au condamnat duminică amenințările cu tarife ale președintelui american Donald Trump la adresa aliaților europeni, catalogându-le drept „șantaj" în contextul disputei legate de Groenlanda. Reacția vine după ce Washingtonul a anunțat intenția de a majora taxele vamale până când SUA vor primi undă verde pentru achiziționarea teritoriului arctic.
17:20
Constructorul chinez BYD dezvoltă în provincia Henan o fabrică de dimensiuni nemaiîntâlnite, mult peste facilitățile industriale existente, cu scopul de a produce un milion de mașini pe an doar aici, însă această construcție este mai mult decât o unitate de producție. Fabrica a fost deschisă în 2023 și este în proces de extindere. Imaginile aeriene
11:50
Noile tarife comerciale anunțate de Statele Unite ale Americii ar putea provoca pierderi de până la 15 miliarde de euro pe an pentru economia Germania, iar exporturile germane către SUA riscă să se reducă cu aproximativ 10%, arată estimările economiștilor citate de publicația Bild. Începând cu 1 februarie, Washingtonul va introduce o taxă vamală suplimentară
11:50
Trump investește milioane în giganții media, chiar înainte de mega-tranzacția de 72 miliarde de dolari # Bani.md
Donald Trump a achiziționat obligațiuni emise de Netflix și Warner Bros. Discovery în valoare totală de până la 2 milioane de dolari, la câteva zile după ce gigantul de streaming a acceptat să cumpere studiourile Warner și HBO Max pentru suma de 72 de miliarde de dolari. Informația apare în declarația de venituri publicată de
11:40
Cutremur pe piața materialelor de construcții din Moldova! Gigantul Holcim vrea să înghită Xella # Bani.md
Consiliul Concurenței a inițiat analiza unei operațiuni de concentrare economică ce vizează preluarea controlului asupra Xella International S.A. de către Holcim Ltd. Potrivit autorității de concurență, ambele companii sunt prezente pe piața Republica Moldova prin activități de vânzare cu ridicata a produselor pentru zidărie. Atât Holcim, cât și Xella importă blocuri pentru zidărie fabricate în
11:30
Abonamentele la telefonia mobilă s-au scumpit după eliminarea roamingului dintre Moldova și UE # Bani.md
La scurt timp după eliminarea tarifelor de roaming între Republica Moldova și Uniunea Europeană, operatorii de telefonie mobilă au anunțat majorări de preț la abonamente. În prezent, un abonament lunar costă, în medie, aproximativ 170 de lei. Operatorii susțin însă că scumpirile nu sunt determinate exclusiv de introducerea roamingului la tarife naționale, iar autoritățile afirmă
11:20
Ministrul Finanțelor: După ce am fost în Etiopia, am înțeles că în Moldova nu este chiar așa de rău # Bani.md
Ministrul Finanțelor
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Autoritățile din Belarus încearcă să stabilizeze economia afectată de sancțiunile internaționale printr-un pariu pe criptomonede. Președintele Alexandr Lukașenko a semnat un decret privind crearea criptobăncilor, instituții financiare care vor putea combina operațiunile cu active digitale cu serviciile bancare clasice, potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al președinției. Documentul subliniază că inițiativa are drept scop „consolidarea […] Articolul Lukașenko joacă ultima carte. Belarus vrea să-și salveze economia cu criptomonede apare prima dată în Bani.md.
11:50
„Nu mai suntem cei mai săraci din Europa”. Ministrul Finanțelor anunță pasul spre eurobonduri # Bani.md
Republica Moldova ar putea ajunge, pentru prima dată în istoria sa, la un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu prevadă finanțare directă, ci să fie axat pe evaluarea reformelor și consolidarea credibilității statului. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul emisiunii Exclusiv TV. Potrivit ministrului, tradițional, relația Moldovei cu […] Articolul „Nu mai suntem cei mai săraci din Europa”. Ministrul Finanțelor anunță pasul spre eurobonduri apare prima dată în Bani.md.
11:40
Febră investițională! În doar cinci zile, moldovenii au împrumutat statul cu 90 de milioane de lei # Bani.md
În primele cinci zile ale perioadei de subscriere a valorilor mobiliare de stat, desfășurate în intervalul 12–21 ianuarie 2026, investițiile realizate prin platforma eVMS.md au atins un volum total de 90,5 milioane de lei. Potrivit datelor oficiale, în acest interval au fost efectuate 705 tranzacții, realizate de 589 de investitori, evoluție care confirmă interesul constant […] Articolul Febră investițională! În doar cinci zile, moldovenii au împrumutat statul cu 90 de milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
11:30
Noi scumpiri la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) sunt tot mai probabile în perioada următoare, avertizează Valeria Rusu, broker în cadrul BAR „AXA broker” SRL. Potrivit acesteia, creșterea numărului de accidente și a adresărilor către companiile de asigurări pune presiune directă pe tarifele practicate pe piață. „Ultima majorare a prețurilor la asigurările auto […] Articolul Șoc pentru șoferi! După scumpirile record din 2025, RCA-ul ar putea crește din nou apare prima dată în Bani.md.
16 ianuarie 2026
21:30
Întârziere pe ruta feroviară Kiev–București. Sunt afectați și pasagerii din Republica Moldova # Bani.md
Trenul Kiev–București, care tranzitează Republica Moldova, înregistrează astăzi, 16 ianuarie 2026, o întârziere de aproximativ 5 ore, potrivit informațiilor furnizate de Căile Ferate din Ucraina. Întârzierea este cauzată de avarieri ale rețelelor electrice pe teritoriul Ucrainei. Din acest motiv, sunt afectați și pasagerii care călătoresc din Republica Moldova spre România. Trenul Chișinău–București se cuplează la […] Articolul Întârziere pe ruta feroviară Kiev–București. Sunt afectați și pasagerii din Republica Moldova apare prima dată în Bani.md.
18:00
Compania energetică de stat a Azerbaidjanului, SOCAR, a anunțat lansarea unei noi etape în exporturile de gaze azere către Europa, odată cu începerea livrărilor către Austria și Germania, în luna ianuarie 2026. Gazele sunt transportate prin intermediul gazoductului Trans Adriatic Pipeline (TAP), care traversează sudul Europei. Într-o declarație pentru agenția EFE, SOCAR a precizat că […] Articolul Azerbaidjanul începe livrările de gaze către Austria și Germania apare prima dată în Bani.md.
17:40
Ce amenință securitate informațională a Moldovei? Raportul Centrului pentru Contracararea Dezinformării # Bani.md
Centru pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării a publicat Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS) care afectează reziliența democratică a Republicii Moldova. Documentul oferă o evaluare detaliată a evoluției recente a mediului informațional, riscurilor și amenințărilor capabile să afecteze proceselor democratice și parcursului european al statului. Analiza indică că […] Articolul Ce amenință securitate informațională a Moldovei? Raportul Centrului pentru Contracararea Dezinformării apare prima dată în Bani.md.
17:20
Achiziționarea unei locuințe sau a unui alt bun imobil rămâne una dintre cele mai importante investiții din viața unui cetățean, dar și una dintre cele mai riscante din punct de vedere juridic și financiar. Într-o analiză publicată recent, Expert-Grup avertizează că multe tranzacții aparent simple pot ascunde capcane majore, dacă nu sunt verificate din timp […] Articolul Achiziția care te poate ruina. Greșelile ascunse când cumperi un apartament în Moldova apare prima dată în Bani.md.
17:20
Exporturile Republicii Moldova au revenit, după doi ani și jumătate de scădere accentuată, la nivelul anterior crizei din 2023, în trimestrul III al anului 2025. Declarațiile au fost făcute vineri, 16 ianuarie 2026, de către Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS Viitorul, în cadrul emisiunii „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”. Potrivit datelor prezentate, […] Articolul Exporturile au ieșit din groapă! Moldova se ține pe linia de plutire datorită serviciilor apare prima dată în Bani.md.
16:30
Lukoil-Moldova, amendată cu 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a transmite complexul petrolier al Aeroportului # Bani.md
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis, în ședința din 16 ianuarie, aplicarea unei amenzi SRL Lukoil-Moldova în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea unei decizii anterioare a Consiliului. Totodată, companiei i-a fost acordat un termen de cinci zile […] Articolul Lukoil-Moldova, amendată cu 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a transmite complexul petrolier al Aeroportului apare prima dată în Bani.md.
15:50
Prejudicii de milioane în gestiunea drepturilor de autor. Roșca și Belei, vizați de anchete # Bani.md
Asociația Obștească Structura Comună de Colectare, Licențiere și Autorizare a Drepturilor (AO SC CLAD) acuză fosta conducere a organizației, pe Roșca Valeriu și pe Olga Belei, că ar fi generat prejudicii de milioane de lei titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe. Potrivit AO SC CLAD, aceste prejudicii au fost confirmate prin Actul de […] Articolul Prejudicii de milioane în gestiunea drepturilor de autor. Roșca și Belei, vizați de anchete apare prima dată în Bani.md.
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că încă nu a recepționat nicio solicitare din partea SA Energocom privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Instituția precizează că, în decembrie 2025, compania a depus doar cererea de aprobare a costurilor de bază, informație care a fost interpretată eronat în spațiul public. Potrivit ANRE, […] Articolul Costuri de bază, nu tarife: ANRE explică cererea depusă în decembrie de Energocom apare prima dată în Bani.md.
15:00
Prețul gazelor naturale pe piețele europene a continuat să crească în ultimele zile, ajungând la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape șase luni, pe fondul vremii neobișnuit de reci din mai multe regiuni ale Europei și al unor riscuri sporite privind aprovizionarea, transmite DPA. Pe parcursul săptămânii de tranzacționare, cotațiile gazelor au crescut cu […] Articolul Gerul din Europa scumpește gazele: creștere de 20% într-o săptămână apare prima dată în Bani.md.
15:00
Bemol își retrage toate pretențiile și deblochează tranzacția. Portul Internațional Giurgiulești are un nou proprietar # Bani.md
Compania Bemol Retail a retras toate acțiunile în instanță și pretențiile față de operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, care a soluționat litigiile și a permis finalizarea tranzacției prin care controlul asupra portului a fost preluat de statul român. La finele lunii decembrie 2025, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a preluat controlul asupra Danube Logistics, […] Articolul Bemol își retrage toate pretențiile și deblochează tranzacția. Portul Internațional Giurgiulești are un nou proprietar apare prima dată în Bani.md.
13:50
Fostul consilier municipal Ruslan Verbițchi lansează noi acuzații cu privire modul de formare a tarifelor la gazele naturale. El susține că diferențele dintre costul real de achiziție și prețul din facturi ar genera prejudicii de ordinul miliardelor de lei, suportate de consumatori. Într-un video postat pe Facebook, Verbițchi afirmă că reacțiile critice la un video […] Articolul Schema gazului în cifre. Cum dispar 1,6 miliarde de lei din buzunarul moldovenilor apare prima dată în Bani.md.
13:00
Averea întreprinderilor de stat! 12 miliarde lei în „fier și beton”, iar profitul îl face aproape singur Aeroportul # Bani.md
Agenția Proprietății Publice a publicat „Raportul privind valoarea de bilanț a patrimoniului întreprinderilor de stat, la situația din 1 ianuarie 2025. Datele agregate pentru 161 de întreprinderi de stat indică un portofoliu cu 23,10 miliarde lei capital propriu, 12,03 miliarde lei imobilizări corporale și mijloace fixe și 1,72 miliarde lei valoarea terenurilor aflate în folosință. […] Articolul Averea întreprinderilor de stat! 12 miliarde lei în „fier și beton”, iar profitul îl face aproape singur Aeroportul apare prima dată în Bani.md.
12:50
ANRE propune noi reguli pentru piața gazelor: contracte pe 12 luni, preț fix și comparator de oferte # Bani.md
Consumatorii moldoveni ar putea semna contracte de furnizare a gazelor naturale pe perioadă determinată și la preț fix, cu o durată minimă de 12 luni. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a expus consultărilor publice un proiect de Hotărâre care modifică regulile de furnizare a gazelor naturale și procedura de schimbare a furnizorului, în […] Articolul ANRE propune noi reguli pentru piața gazelor: contracte pe 12 luni, preț fix și comparator de oferte apare prima dată în Bani.md.
11:50
Economia de război a Kremlinului, lovită în plin: veniturile din petrol și gaze cad la minimul ultimilor 5 ani # Bani.md
Veniturile din petrol și gaze la bugetul federal al Rusiei au scăzut cu 24% în 2025, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, respectiv cel mai mic după 2020, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor de la Moscova și citate de Reuters. În pofida faptului că aceste venituri rămân principala sursă de […] Articolul Economia de război a Kremlinului, lovită în plin: veniturile din petrol și gaze cad la minimul ultimilor 5 ani apare prima dată în Bani.md.
11:40
Pachetul majoritar de acțiuni al maib ar putea fi preluat de un banc european în anul 2026. Informația a fost confirmată de guvernatoarea Banca Națională a Moldovei, Anca Dragu, într-un interviu acordat Bloomberg, fără a fi însă divulgat numele potențialului cumpărător. Potrivit agenției Infotag, ar fi vorba despre banca italiană UniCredit. Surse citate susțin că […] Articolul Cea mai mare bancă din Moldova, aproape de a fi vândută unui gigant european apare prima dată în Bani.md.
11:20
Colaps economic în enclava din stânga Nistrului. Vânzările s-au prăbușit la minimul ultimilor 20 de ani # Bani.md
În anul 2025, economia regiunii din Stânga Nistrului a intrat într-o fază de contracție severă, cu o scădere de aproximativ 40% a vânzărilor de mărfuri, până la 435 milioane de dolari, cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. N mai este vorba despre o ajustare temporară, ci despre o criză structurală care indică epuizarea […] Articolul Colaps economic în enclava din stânga Nistrului. Vânzările s-au prăbușit la minimul ultimilor 20 de ani apare prima dată în Bani.md.
11:20
Moldova testează viitorul energiei: șase proiecte, inclusiv din România, vor să intre în Sandbox-ul energetic # Bani.md
Șase cereri de participare au fost depuse în cadrul spațiului de testare inovativă (Sandbox) din domeniul energiei, dintre care trei aparțin unor companii din România. Proiectele au fost analizate în cadrul ședinței Comisiei de evaluare a proiectelor, desfășurată pe 15 ianuarie. Inițiativele examinate vizează domenii-cheie pentru dezvoltarea și modernizarea sectorului energetic, precum digitalizarea și monitorizarea […] Articolul Moldova testează viitorul energiei: șase proiecte, inclusiv din România, vor să intre în Sandbox-ul energetic apare prima dată în Bani.md.
