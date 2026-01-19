Rușii ies din Serbia: Gazprom Neft își vinde imperiul petrolier către unguri

11:50

Veniturile din petrol și gaze la bugetul federal al Rusiei au scăzut cu 24% în 2025, ajungând la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, respectiv cel mai mic după 2020, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor de la Moscova și citate de Reuters. În pofida faptului că aceste venituri rămân principala sursă de […] Articolul Economia de război a Kremlinului, lovită în plin: veniturile din petrol și gaze cad la minimul ultimilor 5 ani apare prima dată în Bani.md.