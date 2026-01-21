Vreme rece, dar fără ninsori: ghețuș pe drumuri în toată țara

08:00

Într-un scurt interviu telefonic acordat NBC News, preşedintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forţă. „No comment (fără comentarii)", a declarat el postului de televiziune. El a insistat, de asemenea, că va continua „100%" cu planurile sale de a impune tarife ţărilor europene, dacă nu va obţine Groenlanda.