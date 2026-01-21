Moldova accelerează integrarea în Piața Unică UE: premierul Munteanu, discuții la Davos cu Valdis Dombrovskis despre Planul de Creștere și sprijinul european
Ziarul National, 21 ianuarie 2026 14:45
Accelerarea integrării Republicii Moldova în Piața Unică a Uniunii Europene și implementarea Planului de creștere sprijinit de UE au fost principal...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
14:45
Moldova accelerează integrarea în Piața Unică UE: premierul Munteanu, discuții la Davos cu Valdis Dombrovskis despre Planul de Creștere și sprijinul european # Ziarul National
Accelerarea integrării Republicii Moldova în Piața Unică a Uniunii Europene și implementarea Planului de creștere sprijinit de UE au fost principal...
Acum 2 ore
13:45
Mentorii „DigiProf” au preluat în Estonia modele de transformare digitală a școlilor din Republica Moldova # Ziarul National
Mentori și formatori de competențe digitale din cadrul Programului național „DigiProf” au participat, în perioada 12-17 ianuarie, la sesiuni avansa...
Acum 4 ore
12:45
Doi șoferi recidiviști din Chișinău, trimiși la închisoare pentru conducere în stare de ebrietate și fără permis # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, de 26 și, respectiv, 42 de ani, decla...
Acum 6 ore
10:45
Procuror anticorupție de la Cahul, condamnat la 5 ani de închisoare pentru fabricarea unui dosar și amestec în înfăptuirea justiției # Ziarul National
CAHUL – La data de 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud (actualme...
10:45
Moldova își întărește securitatea energetică prin digitalizare și infrastructură, cu sprijinul parteneriatului strategic cu România # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, a participat la deschiderea Conferinței Transfrontaliere pentru Dezvoltare Durabilă...
10:45
Bazilica romană veche de 2000 de ani descoperită la Fano, prima clădire atribuită cu certitudine arhitectului Vitruviu # Ziarul National
Ruinele unei bazilici vechi de aproximativ 2000 de ani au fost descoperite în centrul oraşului Fano, în Italia, iar cercetarea lor dezvăluie o legă...
09:45
Donald Trump avertizează Iranul: va fi „şters de pe hartă” dacă Teheranul încearcă să îl asasineze # Ziarul National
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat marţi că Iranul ar fi „şters de pe hartă” dacă regimul de la Teheran ar încerca să orchestreze asasinarea ...
Acum 8 ore
08:45
♈️ BerbecDimineața aduce un impuls de energie și dorința de a finaliza rapid o sarcină amânată. O discuție profesională poate clarifica un detaliu...
Acum 24 ore
01:45
Fetiță de șase ani, singura supraviețuitoare a tragediei feroviare din Andaluzia, după o excursie la musicalul „Regele Leu” și stadionul Bernabéu # Ziarul National
O fetiţă de şase ani care călătorise la Madrid pentru a vedea un musical a fost singurul membru al familiei sale care a supravieţuit dezastrului fe...
20 ianuarie 2026
22:45
Israel demolează sediul UNRWA din Ierusalimul de Est, în pofida imunității ONU și a protestelor internaționale # Ziarul National
Israelul a început marţi demolarea sediului UNRWA din Ierusalimul de Est, după adoptarea unei legi care interzice activităţile agenţiei Naţiunilor ...
22:45
Germania pune în discuție participarea la Mondialul din SUA, în contextul amenințărilor lui Trump privind Groenlanda și taxele vamale # Ziarul National
Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi Federaţia Internaţională (FIFA) vor decide în mod „autonom” dacă vor boicota sau nu Cupa Mondială organizată î...
20:45
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA în replica la presiunile lui Donald Trump, în timp ce naţionaliştii europeni se rup în două # Ziarul National
Într-un prim răspuns al Uniunii Europene către preşedintele american, Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului c...
20:45
Încălzire accentuată și cer senin în Republica Moldova, miercuri, 21 ianuarie 2026 # Ziarul National
Miercuri, 21 ianuarie 2026, Republica Moldova trece de la o zi mohorâtă, cu nori și ceață persistentă, la o vreme mai prietenoasă. Cerul se însenin...
17:45
VIDEO // Rusia, care este unicul stat care ÎNCALCĂ flagrant suveranitatea R. Moldova, avertizează că un eventual referendum pentru UNIREA cu România ar „distruge statalitatea” # Ziarul National
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marţi că presupusele planuri ale preşedintei Moldovei, Maia Sandu, de a organiza un referen...
17:45
Macron acuză SUA la Davos că vor să „slăbească și să subordoneze Europa” și amenință cu activarea mecanismului anticoerciție al UE împotriva Washingtonului # Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat marţi Statele Unite, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, că ”încearcă să slăbească Europa”...
17:30
Lavrov avertizează că un eventual referendum pentru unirea Moldovei cu România ar „distruge statalitatea”, în timp ce Kremlinul deplânge retragerea Chișinăului din CSI # Ziarul National
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marţi că presupusele planuri ale preşedintei Moldovei, Maia Sandu, de a organiza un referendum...
17:15
MEC instruiește peste 13.500 de studenți la cursul obligatoriu de etică și integritate academică pentru a combate frauda și plagiatul în universități # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a instruit circa 13.500 de studenți din toate instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova în...
16:00
Kremlinul neagă că ar fi primit invitaţia la summitul G7 de la Paris, sugerată de Macron lui Trump prin SMS # Ziarul National
Preşedinţia rusă anunţă marţi că ”nu a primit” nicio invitaţie de a se alătura unui eventual summit G7 la Paris, în urma unor SMS-uri privind acest...
16:00
MEC lansează noul Program național de învățare a limbii române pentru perioada 2026-2028 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028. Noul Program stabi...
16:00
Centrala nucleară de la Cernobîl, rămasă complet fără curent extern după operaţiuni militare intense, în timp ce AIEA avertizează asupra gravităţii situaţiei # Ziarul National
Centrala Nucleară de la Cernobîl a rămas marţi dimineaţă fără întreaga alimentare electrică din surse externe, în urma unor operaţiuni militare int...
Ieri
14:00
REINTEGRAREA R. Moldova, înfăptuită natural. Populația din stânga Nistrului NU crede în viabilitatea Transnistriei conduse de Krasnoselski: 356 833 sunt cetățeni ai R. Moldova și dețin acte de identitate recunoscute la nivel mondial # Ziarul National
Cetățenii din stânga Nistrului nu cred în viabilitatea așa-zisei „republici moldovenești nistrene”, iar din acest motiv depun solicitări pentru...
14:00
Trump îl atacă pe Macron după refuzul Franței de a intra în „Consiliul Păcii pentru Gaza” și amenință cu taxe de 200% pe vin și șampanie # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat personal pe omologul său francez Emmanuel Macron, despre care a spus că ”nimeni nu-l vrea, el va plec...
13:45
Guvernul de la Chișinău pornește reforma administrativ-teritorială: consultări publice pentru reorganizarea Moldovei în regiuni mai mari și primării mai puternice # Ziarul National
Guvernul de la Chişinău dă start, oficial, reformei administrativ-teritoriale. Potrivit secretarului general al Executivului, Alexei Buzu, procesul...
12:45
ARGUMENTE // 5 motive pentru care R. Moldova trebuie să grăbească procesul de PĂRĂSIRE a CSI, „o epavă geopolitică” aflată la cheremul lui Putin # Ziarul National
R. Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente...
12:30
AIPA reia plata subvențiilor și autorizează peste 520 milioane de lei pentru investițiile din agricultură # Ziarul National
20 ianuarie 2026, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată...
11:30
ULTIMA ORĂ // Autoritățile au demarat cea mai complicată REFORMĂ, care va aduce beneficii localităților R. Moldova. „Vor fi mulți bani direcționați către proiecte și servicii publice” # Ziarul National
Autoritățile R. Moldova au anunțat astăzi, 20 ianuarie 2025, despre inițierea reformei administrației publice locale și lansarea unui amplu pro...
11:30
A șantajat o femeie cu imagini intime timp de șase ani: bărbat de 34 de ani, condamnat la 12 ani de închisoare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 34 de ani, găsit vinovat de comiterea i...
11:15
Guvernul Olandei plătește 5,7 milioane de euro despăgubiri pentru artefactele românești furate din Muzeul Drents # Ziarul National
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro în legătură cu furtul important de opere de artă din Muzeul Drents, produs la începutul anului trecu...
11:15
MEC și partenerii internaționali extind programele de sprijin pentru școlarizarea copiilor de etnie romă în 2025 # Ziarul National
Școlarizarea copiilor de etnie romă a fost tema centrală a discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și Ministerul Educației și Cercetării...
11:15
A trimis imagini și înregistrări video cu caracter intim unui necunoscut, iar acest lucru a costat-o ȘASE ani de teroare și peste 34 000 de euro. Făptașul a fost pedepsit cu 12 ani de ÎNCHISOARE # Ziarul National
A trimis imagini și înregistrări video cu caracter intim unui necunoscut, iar acest lucru a costat-o ȘASE ani de teroare și peste 34 000 de euro...
11:00
Târgul Agricol Konya 2026, oportunitate de afaceri pentru fermierii și investitorii din Republica Moldova # Ziarul National
20 ianuarie 2026, Chișinău – Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează antreprenorii din sectorul agricol despre organizarea Konya...
11:00
Trump dezvăluie pe Truth Social mesajul privat al lui Macron despre un posibil G7 la Paris cu participarea Rusiei # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a publicat marţi, pe reţeaua sa Truth Social, capturi de ecran ale unui mesaj scris de către omologul său france...
11:00
ULTIMA ORĂ // Mită de 50 000 de EURO pentru a mușamaliza un dosar de trafic de ființe umane # Ziarul National
Un bărbat din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50 000 de euro, a fost reținut în această dimineață de ofițerii Cen...
10:15
ANSA avertizează: iarna crește riscul de pestă porcină africană, fiecare gospodar chemat să respecte regulile de biosecuritate # Ziarul National
20 ianuarie 2026, Chișinău – De la începutul anului curent, conform informațiilor ANSA, au fost confirmate 4 cazuri de PPA în gospodării casnice și...
10:15
Valeriu Chiveri discută cu reprezentantul Elveției proiecte de reintegrare și cooperare în Republica Moldova # Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveți...
09:15
♈️ BerbecContextul general favorizează inițiativele curajoase și deciziile rapide. O discuție directă poate lămuri un conflict mai vechi și deschi...
19 ianuarie 2026
21:15
Marți, 20 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub influența unui regim termic rece, cu temperaturi medii apropiate de cele din ajun, în jur de ...
20:15
Trump condiționează tarifele pentru Europa de cedarea Groenlandei și le reproșează norvegienilor Premiul Nobel pentru Pace # Ziarul National
Într-un scurt interviu telefonic, preşedintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forţă. „No comment ...
19:00
ULTIMA ORĂ // R. Moldova PĂRĂSEȘTE definitiv CSI, o organizație dominată de interesele Moscovei. Mihai Popșoi: „Oficial, R. Moldova nu va mai fi membră CSI" # Ziarul National
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Indep...
18:15
Dan Perciun discută cu studenții de la „Alexei Mateevici” despre condițiile precare și gândacii din căminul 14 al UTM # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a avut luni, 19 ianuarie, o întâlnire cu studenții Colegiului „Alexei Mateevici”. Aceștia au semnal...
17:15
Brutăria din Colibași își triplează producția de pâine cu ajutorul Programului LEADER și al bugetului de stat # Ziarul National
19 ianuarie 2025, Chișinău - O brutărie din satul Colibași, raionul Cahul, și-a extins semnificativ capacitatea de producere în urma modernizării r...
17:15
Valeriu Chiveri cere implicare sporită a OSCE în soluționarea problemelor de pe ambele maluri ale Nistrului # Ziarul National
La data de 19 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldo...
15:15
Premierul Alexandru Munteanu merge la Davos să atragă investiții și parteneriate pentru Republica Moldova # Ziarul National
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu...
15:15
Republica Moldova și România accelerează proiectele comune de infrastructură pentru integrarea în rețeaua europeană de transport # Ziarul National
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai ...
15:15
Cotele de export ale Moldovei pentru fructe în UE nu sunt epuizate, dă asigurări Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu noi precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la cotele de exp...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:15
Trump îl invită pe Putin în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza. Kremlinul cere clarificări de la Washington înainte de a decide # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat să facă parte din Consiliul Păcii pentru Fâşia Gaza, creat de omologul său american Donald Trump, a ...
14:15
Berlinul își retrage discret trupele din Groenlanda, pe fondul amenințărilor cu taxe vamale ale lui Trump # Ziarul National
Cei 15 militari germani au părăsit Groenlanda cu un zbor civil către Copenhaga, fără ca Berlinul să anunţe oficial plecarea lor, la doar câteva ore...
14:15
Românul aflat în trenul care a deraiat în Spania a supraviețuit, după ce legătura video cu familia s-a întrerupt în momentul impactului # Ziarul National
Un tânăr de naționalitate română, aflat în trenul care a deraiat în Spania, participa la o videoconferință cu familia sa chiar în momentul impactul...
14:15
Lucrările elevilor despre școala incluzivă, expuse la Guvernul Republicii Moldova până la 22 ianuarie # Ziarul National
Lucrările câștigătoare ale concursului „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” pot fi vizionate de publicul larg până la data de 22 ianuarie, în incint...
13:15
Maia Sandu găzduiește la Chișinău prima vizită oficială a președintelui Albaniei după peste 20 de ani, cu accent pe parcursul european comun # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește astăzi, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în țar...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.