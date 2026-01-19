ULTIMA ORĂ // R. Moldova PĂRĂSEȘTE definitiv CSI, o organizație dominată de interesele Moscovei. Mihai Popșoi: „Oficial, R. Moldova nu va mai fi membră CSI"
Ziarul National, 19 ianuarie 2026 19:00
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Indep...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 15 minute
19:00
ULTIMA ORĂ // R. Moldova PĂRĂSEȘTE definitiv CSI, o organizație dominată de interesele Moscovei. Mihai Popșoi: „Oficial, R. Moldova nu va mai fi membră CSI" # Ziarul National
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Indep...
Acum o oră
18:15
Dan Perciun discută cu studenții de la „Alexei Mateevici” despre condițiile precare și gândacii din căminul 14 al UTM # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a avut luni, 19 ianuarie, o întâlnire cu studenții Colegiului „Alexei Mateevici”. Aceștia au semnal...
Acum 2 ore
17:15
Brutăria din Colibași își triplează producția de pâine cu ajutorul Programului LEADER și al bugetului de stat # Ziarul National
19 ianuarie 2025, Chișinău - O brutărie din satul Colibași, raionul Cahul, și-a extins semnificativ capacitatea de producere în urma modernizării r...
17:15
Valeriu Chiveri cere implicare sporită a OSCE în soluționarea problemelor de pe ambele maluri ale Nistrului # Ziarul National
La data de 19 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldo...
Acum 4 ore
15:15
Premierul Alexandru Munteanu merge la Davos să atragă investiții și parteneriate pentru Republica Moldova # Ziarul National
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu...
15:15
Republica Moldova și România accelerează proiectele comune de infrastructură pentru integrarea în rețeaua europeană de transport # Ziarul National
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai ...
15:15
Cotele de export ale Moldovei pentru fructe în UE nu sunt epuizate, dă asigurări Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu noi precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la cotele de exp...
Acum 6 ore
14:15
Trump îl invită pe Putin în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza. Kremlinul cere clarificări de la Washington înainte de a decide # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat să facă parte din Consiliul Păcii pentru Fâşia Gaza, creat de omologul său american Donald Trump, a ...
14:15
Berlinul își retrage discret trupele din Groenlanda, pe fondul amenințărilor cu taxe vamale ale lui Trump # Ziarul National
Cei 15 militari germani au părăsit Groenlanda cu un zbor civil către Copenhaga, fără ca Berlinul să anunţe oficial plecarea lor, la doar câteva ore...
14:15
Românul aflat în trenul care a deraiat în Spania a supraviețuit, după ce legătura video cu familia s-a întrerupt în momentul impactului # Ziarul National
Un tânăr de naționalitate română, aflat în trenul care a deraiat în Spania, participa la o videoconferință cu familia sa chiar în momentul impactul...
14:15
Lucrările elevilor despre școala incluzivă, expuse la Guvernul Republicii Moldova până la 22 ianuarie # Ziarul National
Lucrările câștigătoare ale concursului „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” pot fi vizionate de publicul larg până la data de 22 ianuarie, în incint...
13:15
Maia Sandu găzduiește la Chișinău prima vizită oficială a președintelui Albaniei după peste 20 de ani, cu accent pe parcursul european comun # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește astăzi, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în țar...
13:15
Maia Sandu și Bajram Begaj, la Chișinău: Moldova și Albania își consolidează parteneriatul pe drumul comun spre Uniunea Europeană # Ziarul National
Stimate domnule Președinte Begaj,Bine ați venit la Chișinău.Mă bucur să vă avem astăzi aici, într-o vizită cu o semnificație deosebită pentru rel...
Acum 8 ore
11:15
Un an de închisoare pentru bărbatul care a lovit un polițist în sediul IP Botanica # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comite...
Acum 12 ore
09:15
♈️ BerbecSub semnul inițiativei, se remarcă șansa unui nou început profesional și clarificarea unui conflict vechi. O discuție directă aduce un ac...
09:15
Comandantul armatei ucrainene: Rusia își dublează efortul de război și vrea să ajungă la 1.000 de drone pe zi # Ziarul National
Comandantul armatei ucrainene a declarat că Rusia nu arată niciun interes real pentru negocieri care ar putea duce la un acord de pace şi, dimpotri...
Acum 24 ore
02:15
Două trenuri de mare viteză au deraiat în sudul Spaniei: cel puțin zece morți și zeci de răniți grav # Ziarul National
Două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunţat operatorul reţelei feroviare. Iniţial, surse din poliţie au indicat un ...
18 ianuarie 2026
22:15
Tot mai multe state acceptă invitaţia în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, unde un loc permanent costă un miliard de dolari # Ziarul National
Cel puţin alte şapte ţări au anunţat duminică că Statele Unite le-au invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Dona...
22:15
Maia Sandu, la concertul dedicat vizitei oficiale a președintelui Albaniei la Chișinău # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj și de pianistul Jusuf Beshiri, organizat la...
20:15
Cum se EXPLICĂ visul în care îți apare o persoană decedată. Există un mesaj ascuns, pe care nu mulți îl deslușesc # Ziarul National
Visele în care apar persoane trecute la cele veșnice se numără printre cele mai încărcate emoțional experiențe. Pentru unii aduc alinare și un ...
20:00
Imagini APOCALIPTICE în Rusia: Zăpada a acoperit blocuri, mașini, drumuri, oameni. Este stare de urgență. Cum fac față oamenii zăpezilor # Ziarul National
O ninsoare de proporții epice a îngropat, la propriu, Peninsula Kamceatka din nord-estul Rusiei, în Orientul Îndepărtat. Autoritățile au declara...
20:00
Irakul încheie retragerea trupelor coaliției SUA din zonele federale, menține doar baza din Kurdistan pentru operațiunile din Siria # Ziarul National
Irakul anunţă duminică încheierea retragerii forţelor coaliţiei conduse de către Statele Unite din bazele situate pe teritoriul federal irakian, cu...
Ieri
19:00
Vreme rece, ninsori și episoade de lapoviță în Republica Moldova, 19–25 ianuarie 2026 # Ziarul National
În Republica Moldova urmează o perioadă de iarnă autentică: nopți foarte reci (până spre -13°C), zile în general între -6°C și 0°C, cu intervale ma...
19:00
Atac ucrainean lasă fără curent peste 200.000 de gospodării în Zaporojie ocupată și sute de localități în Herson, susțin autoritățile proruse # Ziarul National
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără energie electrică în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene...
13:00
Atacuri rusești la Harkov și Sumî: o tânără ucisă și patru răniți, printre care un copil de 7 ani # Ziarul National
Cel puţin o femeie a fost ucisă la Harkov, iar mai multe persoane au fost rănite la Sumî în urma bombardamentelor ruseşti, au anunţat duminică auto...
11:06
Siegfried Mureșan: Acordul comercial UE–SUA, amânat în Parlamentul European din cauza tensiunilor provocate de Donald Trump # Ziarul National
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan susţine că, în noul context creat la nivel internaţional, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlame...
11:00
Peste 163.000 de militari ruşi ucişi în Ucraina, confirmaţi nominal de investigaţia Mediazona # Ziarul National
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul în limba rusă al unui post internaţional, a confirmat identităţile a 163.606 de ...
09:00
Zelenski avertizează: Rusia vizează sistemul nuclear de energie al Ucrainei într-o strategie periculoasă # Ziarul National
Preşedintele Volodîmîr Zelenski a declarat duminică faptul că Rusia vizează în mod direct sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, avert...
09:00
♈️ BerbecContextul zilei favorizează inițiative rapide și decizii ferme, dar impulsivitatea poate genera tensiuni. O conversație directă clarifică...
00:45
UE pregătește un răspuns ferm la noile taxe vamale ale lui Trump pentru Groenlanda: Von der Leyen, Costa și liderii europeni resping „șantajul” american # Ziarul National
Uniunea Europeană a promis un răspuns „ferm” la noile taxe vamale impuse statelor membre de către preşedintele american Donald Trump, în contextul ...
17 ianuarie 2026
20:45
Duminică, 18 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un regim termic rece, cu temperaturi medii diurne în jur de -9...-10 °C și nopți la -11......
20:45
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu: personal aş vota pentru unirea cu România, dar ca prim-ministru urmez voinţa majorităţii pentru integrarea europeană # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, fiind intrebat despre afirmaţia preşedintelui Maia Sandu, care a spus că ar vota pent...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
SUA pregătesc un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul structurii create de Trump pentru Gaza # Ziarul National
Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre ...
09:00
♈️ BerbecContextul astral favorizează acțiunile rapide și deciziile ferme. Un mesaj sau o întâlnire neașteptată poate deschide o ușă profesională....
07:00
Delegaţie de rang înalt de la Kiev merge la Washington pentru discuţii cu Witkoff şi Kushner despre pace şi reconstrucţia Ucrainei # Ziarul National
Oficialii ucraineni se vor deplasa în Statele Unite în zilele următoare pentru a continua discuţiile cu omologii americani, a anunţat preşedintele ...
16 ianuarie 2026
22:00
Satul „hobbiţilor” din Rogojeni vrea să renască prin turism rural şi tradiţii moldoveneşti # Ziarul National
Un cătun moldovenesc aflat în declin, Rogojeni, cu o mână de case pe jumătate îngropate, supranumit ”satul hobbiţilor”, mizează pe tradiţii pentru ...
21:00
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub influența unui val de frig accentuat, cu temperaturi negative pe tot parcursul zilei. Dimin...
20:00
Bruxelles propune aderare rapidă la UE cu vot limitat pentru noii membri. Moldova deschisă compromisului, Ucraina și Muntenegru resping formula # Ziarul National
Ţările care aşteaptă de ani de zile să adere la UE sunt împărţite în privinţa planurilor elaborate la Bruxelles de a le permite să devină membre ma...
20:00
Maia Sandu îl primește la Chișinău pe președintele Albaniei pentru discuții despre cooperare și integrare europeană # Ziarul National
Președinta Maia Sandu îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj. Acesta va efectua o vizită ofi...
20:00
Orban își construiește campania pe o petiție națională anti-Ucraina, mizând pe nemulțumirea tot mai mare față de finanțarea UE pentru Kiev # Ziarul National
Prim-ministrul ungar Viktor Orban, care se pregăteşte pentru alegerile dificile din aprilie, a anunţat vineri că va lansa o „petiţie naţională” pen...
20:00
Boala lui Ramzan Kadîrov reaprinde temerile privind instabilitatea din Cecenia și vulnerabilitatea Kremlinului # Ziarul National
Ramzan Kadîrov, omul forte din Cecenia, cunoscut pentru represiunea sa nemiloasă şi pentru bravada-spectacol de pe reţelele sociale, suferă, potriv...
19:00
Zelenski spune că sistemele aeriene occidentale au rămas fără muniție în timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă vineri că unele dintre sistemele de apărare aeriană furnizate Ucrainei de către aliaţii occidental...
19:00
Premierul Munteanu transformă Consiliul Economic într-un parteneriat activ cu mediul de afaceri pentru creștere durabilă și debirocratizare # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezidat ședința plenară a Consiliului Economic, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri și ...
18:00
MEC schimbă regulile de evaluare: mai multă corectitudine pentru elevi și autonomie pentru profesori # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent modificări importante la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și a...
18:00
Moldova își modernizează rapid sectorul energetic, cu sprijinul UE, pentru securitate și integrare europeană # Ziarul National
Ministerul Energiei și autoritatea de reglementare în domeniul energiei accelerează modernizarea cadrului legislativ și de reglementare din sectoru...
18:00
Zelenski respinge acuzațiile lui Trump, trimite delegație la Washington pentru garanții de securitate și speră să semneze „pachetul de prosperitate” la Davos # Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile formulate cu o zi înainte de ...
18:00
Exporturile Republicii Moldova au crescut cu 4,4% în ianuarie–noiembrie 2025, cu orientare tot mai accentuată spre piața UE # Ziarul National
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, exporturile Republicii Moldova au totalizat 3 431,2 milioane USD, înregistrând o creștere de 4,4% față de acee...
17:00
Fost viceministru rus găsit mort la Moscova, pe fondul valului de decese misterioase din elita Kremlinului # Ziarul National
Un fost oficial rus de rang înalt a fost găsit mort în locuinţa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl prezintă drept o aparentă sinuc...
17:00
Românul eliberat din detenţia din Venezuela, preluat de Delegaţia UE la Caracas şi aşteptat să revină în ţară după mai bine de un an # Ziarul National
Ministerul de Externe a anunţat, vineri, că cetăţeanul român eliberat din Venezuela a fost preluat de reprezentanţii Delegaţiei UE la Caracas şi ur...
17:00
Peste 43.000 de elevi instruiți la nivel național pentru prevenirea consumului de droguri în școli # Ziarul National
Instituțiile de învățământ din întreaga țară au desfășurat în luna decembrie 2025 lecții tematice axate pe prevenirea consumului și comercializării...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.