Guvernul de la Chișinău pornește reforma administrativ-teritorială: consultări publice pentru reorganizarea Moldovei în regiuni mai mari și primării mai puternice
Ziarul National, 20 ianuarie 2026 13:45
Guvernul de la Chişinău dă start, oficial, reformei administrativ-teritoriale. Potrivit secretarului general al Executivului, Alexei Buzu, procesul...
Acum 5 minute
14:00
REINTEGRAREA R. Moldova, înfăptuită natural. Populația din stânga Nistrului NU crede în viabilitatea Transnistriei conduse de Krasnoselski: 356 833 sunt cetățeni ai R. Moldova și dețin acte de identitate recunoscute la nivel mondial # Ziarul National
Cetățenii din stânga Nistrului nu cred în viabilitatea așa-zisei „republici moldovenești nistrene”, iar din acest motiv depun solicitări pentru...
14:00
Trump îl atacă pe Macron după refuzul Franței de a intra în „Consiliul Păcii pentru Gaza” și amenință cu taxe de 200% pe vin și șampanie # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat personal pe omologul său francez Emmanuel Macron, despre care a spus că ”nimeni nu-l vrea, el va plec...
Acum 30 minute
13:45
Acum 2 ore
12:45
ARGUMENTE // 5 motive pentru care R. Moldova trebuie să grăbească procesul de PĂRĂSIRE a CSI, „o epavă geopolitică” aflată la cheremul lui Putin # Ziarul National
R. Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente...
12:30
AIPA reia plata subvențiilor și autorizează peste 520 milioane de lei pentru investițiile din agricultură # Ziarul National
20 ianuarie 2026, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată...
Acum 4 ore
11:30
ULTIMA ORĂ // Autoritățile au demarat cea mai complicată REFORMĂ, care va aduce beneficii localităților R. Moldova. „Vor fi mulți bani direcționați către proiecte și servicii publice” # Ziarul National
Autoritățile R. Moldova au anunțat astăzi, 20 ianuarie 2025, despre inițierea reformei administrației publice locale și lansarea unui amplu pro...
11:30
A șantajat o femeie cu imagini intime timp de șase ani: bărbat de 34 de ani, condamnat la 12 ani de închisoare # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 34 de ani, găsit vinovat de comiterea i...
11:15
Guvernul Olandei plătește 5,7 milioane de euro despăgubiri pentru artefactele românești furate din Muzeul Drents # Ziarul National
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro în legătură cu furtul important de opere de artă din Muzeul Drents, produs la începutul anului trecu...
11:15
MEC și partenerii internaționali extind programele de sprijin pentru școlarizarea copiilor de etnie romă în 2025 # Ziarul National
Școlarizarea copiilor de etnie romă a fost tema centrală a discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și Ministerul Educației și Cercetării...
11:15
A trimis imagini și înregistrări video cu caracter intim unui necunoscut, iar acest lucru a costat-o ȘASE ani de teroare și peste 34 000 de euro. Făptașul a fost pedepsit cu 12 ani de ÎNCHISOARE # Ziarul National
A trimis imagini și înregistrări video cu caracter intim unui necunoscut, iar acest lucru a costat-o ȘASE ani de teroare și peste 34 000 de euro...
11:00
Târgul Agricol Konya 2026, oportunitate de afaceri pentru fermierii și investitorii din Republica Moldova # Ziarul National
20 ianuarie 2026, Chișinău – Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează antreprenorii din sectorul agricol despre organizarea Konya...
11:00
Trump dezvăluie pe Truth Social mesajul privat al lui Macron despre un posibil G7 la Paris cu participarea Rusiei # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a publicat marţi, pe reţeaua sa Truth Social, capturi de ecran ale unui mesaj scris de către omologul său france...
11:00
ULTIMA ORĂ // Mită de 50 000 de EURO pentru a mușamaliza un dosar de trafic de ființe umane # Ziarul National
Un bărbat din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50 000 de euro, a fost reținut în această dimineață de ofițerii Cen...
10:15
ANSA avertizează: iarna crește riscul de pestă porcină africană, fiecare gospodar chemat să respecte regulile de biosecuritate # Ziarul National
20 ianuarie 2026, Chișinău – De la începutul anului curent, conform informațiilor ANSA, au fost confirmate 4 cazuri de PPA în gospodării casnice și...
10:15
Valeriu Chiveri discută cu reprezentantul Elveției proiecte de reintegrare și cooperare în Republica Moldova # Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveți...
Acum 6 ore
09:15
♈️ BerbecContextul general favorizează inițiativele curajoase și deciziile rapide. O discuție directă poate lămuri un conflict mai vechi și deschi...
Acum 24 ore
21:15
Marți, 20 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub influența unui regim termic rece, cu temperaturi medii apropiate de cele din ajun, în jur de ...
20:15
Trump condiționează tarifele pentru Europa de cedarea Groenlandei și le reproșează norvegienilor Premiul Nobel pentru Pace # Ziarul National
Într-un scurt interviu telefonic, preşedintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forţă. „No comment ...
19:00
ULTIMA ORĂ // R. Moldova PĂRĂSEȘTE definitiv CSI, o organizație dominată de interesele Moscovei. Mihai Popșoi: „Oficial, R. Moldova nu va mai fi membră CSI" # Ziarul National
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Indep...
18:15
Dan Perciun discută cu studenții de la „Alexei Mateevici” despre condițiile precare și gândacii din căminul 14 al UTM # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a avut luni, 19 ianuarie, o întâlnire cu studenții Colegiului „Alexei Mateevici”. Aceștia au semnal...
17:15
Brutăria din Colibași își triplează producția de pâine cu ajutorul Programului LEADER și al bugetului de stat # Ziarul National
19 ianuarie 2025, Chișinău - O brutărie din satul Colibași, raionul Cahul, și-a extins semnificativ capacitatea de producere în urma modernizării r...
17:15
Valeriu Chiveri cere implicare sporită a OSCE în soluționarea problemelor de pe ambele maluri ale Nistrului # Ziarul National
La data de 19 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldo...
15:15
Premierul Alexandru Munteanu merge la Davos să atragă investiții și parteneriate pentru Republica Moldova # Ziarul National
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu...
15:15
Republica Moldova și România accelerează proiectele comune de infrastructură pentru integrarea în rețeaua europeană de transport # Ziarul National
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai ...
15:15
Cotele de export ale Moldovei pentru fructe în UE nu sunt epuizate, dă asigurări Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu noi precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la cotele de exp...
14:15
Trump îl invită pe Putin în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza. Kremlinul cere clarificări de la Washington înainte de a decide # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat să facă parte din Consiliul Păcii pentru Fâşia Gaza, creat de omologul său american Donald Trump, a ...
14:15
Berlinul își retrage discret trupele din Groenlanda, pe fondul amenințărilor cu taxe vamale ale lui Trump # Ziarul National
Cei 15 militari germani au părăsit Groenlanda cu un zbor civil către Copenhaga, fără ca Berlinul să anunţe oficial plecarea lor, la doar câteva ore...
14:15
Românul aflat în trenul care a deraiat în Spania a supraviețuit, după ce legătura video cu familia s-a întrerupt în momentul impactului # Ziarul National
Un tânăr de naționalitate română, aflat în trenul care a deraiat în Spania, participa la o videoconferință cu familia sa chiar în momentul impactul...
14:15
Lucrările elevilor despre școala incluzivă, expuse la Guvernul Republicii Moldova până la 22 ianuarie # Ziarul National
Lucrările câștigătoare ale concursului „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” pot fi vizionate de publicul larg până la data de 22 ianuarie, în incint...
Ieri
13:15
Maia Sandu găzduiește la Chișinău prima vizită oficială a președintelui Albaniei după peste 20 de ani, cu accent pe parcursul european comun # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește astăzi, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în țar...
13:15
Maia Sandu și Bajram Begaj, la Chișinău: Moldova și Albania își consolidează parteneriatul pe drumul comun spre Uniunea Europeană # Ziarul National
Stimate domnule Președinte Begaj,Bine ați venit la Chișinău.Mă bucur să vă avem astăzi aici, într-o vizită cu o semnificație deosebită pentru rel...
11:15
Un an de închisoare pentru bărbatul care a lovit un polițist în sediul IP Botanica # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comite...
09:15
♈️ BerbecSub semnul inițiativei, se remarcă șansa unui nou început profesional și clarificarea unui conflict vechi. O discuție directă aduce un ac...
09:15
Comandantul armatei ucrainene: Rusia își dublează efortul de război și vrea să ajungă la 1.000 de drone pe zi # Ziarul National
Comandantul armatei ucrainene a declarat că Rusia nu arată niciun interes real pentru negocieri care ar putea duce la un acord de pace şi, dimpotri...
02:15
Două trenuri de mare viteză au deraiat în sudul Spaniei: cel puțin zece morți și zeci de răniți grav # Ziarul National
Două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunţat operatorul reţelei feroviare. Iniţial, surse din poliţie au indicat un ...
18 ianuarie 2026
22:15
Tot mai multe state acceptă invitaţia în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, unde un loc permanent costă un miliard de dolari # Ziarul National
Cel puţin alte şapte ţări au anunţat duminică că Statele Unite le-au invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Dona...
22:15
Maia Sandu, la concertul dedicat vizitei oficiale a președintelui Albaniei la Chișinău # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj și de pianistul Jusuf Beshiri, organizat la...
20:15
Cum se EXPLICĂ visul în care îți apare o persoană decedată. Există un mesaj ascuns, pe care nu mulți îl deslușesc # Ziarul National
Visele în care apar persoane trecute la cele veșnice se numără printre cele mai încărcate emoțional experiențe. Pentru unii aduc alinare și un ...
20:00
Imagini APOCALIPTICE în Rusia: Zăpada a acoperit blocuri, mașini, drumuri, oameni. Este stare de urgență. Cum fac față oamenii zăpezilor # Ziarul National
O ninsoare de proporții epice a îngropat, la propriu, Peninsula Kamceatka din nord-estul Rusiei, în Orientul Îndepărtat. Autoritățile au declara...
20:00
Irakul încheie retragerea trupelor coaliției SUA din zonele federale, menține doar baza din Kurdistan pentru operațiunile din Siria # Ziarul National
Irakul anunţă duminică încheierea retragerii forţelor coaliţiei conduse de către Statele Unite din bazele situate pe teritoriul federal irakian, cu...
19:00
Vreme rece, ninsori și episoade de lapoviță în Republica Moldova, 19–25 ianuarie 2026 # Ziarul National
În Republica Moldova urmează o perioadă de iarnă autentică: nopți foarte reci (până spre -13°C), zile în general între -6°C și 0°C, cu intervale ma...
19:00
Atac ucrainean lasă fără curent peste 200.000 de gospodării în Zaporojie ocupată și sute de localități în Herson, susțin autoritățile proruse # Ziarul National
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără energie electrică în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Atacuri rusești la Harkov și Sumî: o tânără ucisă și patru răniți, printre care un copil de 7 ani # Ziarul National
Cel puţin o femeie a fost ucisă la Harkov, iar mai multe persoane au fost rănite la Sumî în urma bombardamentelor ruseşti, au anunţat duminică auto...
11:06
Siegfried Mureșan: Acordul comercial UE–SUA, amânat în Parlamentul European din cauza tensiunilor provocate de Donald Trump # Ziarul National
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan susţine că, în noul context creat la nivel internaţional, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlame...
11:00
Peste 163.000 de militari ruşi ucişi în Ucraina, confirmaţi nominal de investigaţia Mediazona # Ziarul National
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul în limba rusă al unui post internaţional, a confirmat identităţile a 163.606 de ...
09:00
Zelenski avertizează: Rusia vizează sistemul nuclear de energie al Ucrainei într-o strategie periculoasă # Ziarul National
Preşedintele Volodîmîr Zelenski a declarat duminică faptul că Rusia vizează în mod direct sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, avert...
09:00
♈️ BerbecContextul zilei favorizează inițiative rapide și decizii ferme, dar impulsivitatea poate genera tensiuni. O conversație directă clarifică...
00:45
UE pregătește un răspuns ferm la noile taxe vamale ale lui Trump pentru Groenlanda: Von der Leyen, Costa și liderii europeni resping „șantajul” american # Ziarul National
Uniunea Europeană a promis un răspuns „ferm” la noile taxe vamale impuse statelor membre de către preşedintele american Donald Trump, în contextul ...
17 ianuarie 2026
20:45
Duminică, 18 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un regim termic rece, cu temperaturi medii diurne în jur de -9...-10 °C și nopți la -11......
20:45
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu: personal aş vota pentru unirea cu România, dar ca prim-ministru urmez voinţa majorităţii pentru integrarea europeană # Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, fiind intrebat despre afirmaţia preşedintelui Maia Sandu, care a spus că ar vota pent...
