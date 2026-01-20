Israel demolează sediul UNRWA din Ierusalimul de Est, în pofida imunității ONU și a protestelor internaționale

Ziarul National, 20 ianuarie 2026 22:45

Israelul a început marţi demolarea sediului UNRWA din Ierusalimul de Est, după adoptarea unei legi care interzice activităţile agenţiei Naţiunilor ...

Acum 30 minute
22:45
22:45
Germania pune în discuție participarea la Mondialul din SUA, în contextul amenințărilor lui Trump privind Groenlanda și taxele vamale Ziarul National
Federaţia Germană de Fotbal (DFB) şi Federaţia Internaţională (FIFA) vor decide în mod „autonom” dacă vor boicota sau nu Cupa Mondială organizată î...
Acum 4 ore
20:45
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA în replica la presiunile lui Donald Trump, în timp ce naţionaliştii europeni se rup în două Ziarul National
Într-un prim răspuns al Uniunii Europene către preşedintele american, Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului c...
20:45
Încălzire accentuată și cer senin în Republica Moldova, miercuri, 21 ianuarie 2026 Ziarul National
Miercuri, 21 ianuarie 2026, Republica Moldova trece de la o zi mohorâtă, cu nori și ceață persistentă, la o vreme mai prietenoasă. Cerul se însenin...
Acum 6 ore
17:45
VIDEO // Rusia, care este unicul stat care ÎNCALCĂ flagrant suveranitatea R. Moldova, avertizează că un eventual referendum pentru UNIREA cu România ar „distruge statalitatea” Ziarul National
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marţi că presupusele planuri ale preşedintei Moldovei, Maia Sandu, de a organiza un referen...
17:45
Macron acuză SUA la Davos că vor să „slăbească și să subordoneze Europa” și amenință cu activarea mecanismului anticoerciție al UE împotriva Washingtonului Ziarul National
Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat marţi Statele Unite, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, că ”încearcă să slăbească Europa”...
17:30
Lavrov avertizează că un eventual referendum pentru unirea Moldovei cu România ar „distruge statalitatea”, în timp ce Kremlinul deplânge retragerea Chișinăului din CSI Ziarul National
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marţi că presupusele planuri ale preşedintei Moldovei, Maia Sandu, de a organiza un referendum...
17:15
MEC instruiește peste 13.500 de studenți la cursul obligatoriu de etică și integritate academică pentru a combate frauda și plagiatul în universități Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a instruit circa 13.500 de studenți din toate instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova în...
Acum 8 ore
16:00
Kremlinul neagă că ar fi primit invitaţia la summitul G7 de la Paris, sugerată de Macron lui Trump prin SMS Ziarul National
Preşedinţia rusă anunţă marţi că ”nu a primit” nicio invitaţie de a se alătura unui eventual summit G7 la Paris, în urma unor SMS-uri privind acest...
16:00
MEC lansează noul Program național de învățare a limbii române pentru perioada 2026-2028 Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028. Noul Program stabi...
16:00
Centrala nucleară de la Cernobîl, rămasă complet fără curent extern după operaţiuni militare intense, în timp ce AIEA avertizează asupra gravităţii situaţiei Ziarul National
Centrala Nucleară de la Cernobîl a rămas marţi dimineaţă fără întreaga alimentare electrică din surse externe, în urma unor operaţiuni militare int...
Acum 12 ore
14:00
REINTEGRAREA R. Moldova, înfăptuită natural. Populația din stânga Nistrului NU crede în viabilitatea Transnistriei conduse de Krasnoselski: 356 833 sunt cetățeni ai R. Moldova și dețin acte de identitate recunoscute la nivel mondial Ziarul National
Cetățenii din stânga Nistrului nu cred în viabilitatea așa-zisei „republici moldovenești nistrene”, iar din acest motiv depun solicitări pentru...
14:00
Trump îl atacă pe Macron după refuzul Franței de a intra în „Consiliul Păcii pentru Gaza” și amenință cu taxe de 200% pe vin și șampanie Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump l-a atacat personal pe omologul său francez Emmanuel Macron, despre care a spus că ”nimeni nu-l vrea, el va plec...
13:45
Guvernul de la Chișinău pornește reforma administrativ-teritorială: consultări publice pentru reorganizarea Moldovei în regiuni mai mari și primării mai puternice Ziarul National
Guvernul de la Chişinău dă start, oficial, reformei administrativ-teritoriale. Potrivit secretarului general al Executivului, Alexei Buzu, procesul...
12:45
ARGUMENTE // 5 motive pentru care R. Moldova trebuie să grăbească procesul de PĂRĂSIRE a CSI, „o epavă geopolitică” aflată la cheremul lui Putin Ziarul National
R. Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente...
12:30
AIPA reia plata subvențiilor și autorizează peste 520 milioane de lei pentru investițiile din agricultură Ziarul National
20 ianuarie 2026, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată...
11:30
ULTIMA ORĂ // Autoritățile au demarat cea mai complicată REFORMĂ, care va aduce beneficii localităților R. Moldova. „Vor fi mulți bani direcționați către proiecte și servicii publice” Ziarul National
Autoritățile R. Moldova au anunțat astăzi, 20 ianuarie 2025, despre inițierea reformei administrației publice locale și lansarea unui amplu pro...
11:30
A șantajat o femeie cu imagini intime timp de șase ani: bărbat de 34 de ani, condamnat la 12 ani de închisoare Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 34 de ani, găsit vinovat de comiterea i...
11:15
Guvernul Olandei plătește 5,7 milioane de euro despăgubiri pentru artefactele românești furate din Muzeul Drents Ziarul National
Guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro în legătură cu furtul important de opere de artă din Muzeul Drents, produs la începutul anului trecu...
11:15
MEC și partenerii internaționali extind programele de sprijin pentru școlarizarea copiilor de etnie romă în 2025 Ziarul National
Școlarizarea copiilor de etnie romă a fost tema centrală a discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și Ministerul Educației și Cercetării...
11:15
A trimis imagini și înregistrări video cu caracter intim unui necunoscut, iar acest lucru a costat-o ȘASE ani de teroare și peste 34 000 de euro. Făptașul a fost pedepsit cu 12 ani de ÎNCHISOARE Ziarul National
A trimis imagini și înregistrări video cu caracter intim unui necunoscut, iar acest lucru a costat-o ȘASE ani de teroare și peste 34 000 de euro...
11:00
Târgul Agricol Konya 2026, oportunitate de afaceri pentru fermierii și investitorii din Republica Moldova Ziarul National
20 ianuarie 2026, Chișinău – Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia informează antreprenorii din sectorul agricol despre organizarea Konya...
11:00
Trump dezvăluie pe Truth Social mesajul privat al lui Macron despre un posibil G7 la Paris cu participarea Rusiei Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a publicat marţi, pe reţeaua sa Truth Social, capturi de ecran ale unui mesaj scris de către omologul său france...
11:00
ULTIMA ORĂ // Mită de 50 000 de EURO pentru a mușamaliza un dosar de trafic de ființe umane Ziarul National
Un bărbat din raionul Șoldănești, bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50 000 de euro, a fost reținut în această dimineață de ofițerii Cen...
10:15
ANSA avertizează: iarna crește riscul de pestă porcină africană, fiecare gospodar chemat să respecte regulile de biosecuritate Ziarul National
20 ianuarie 2026, Chișinău – De la începutul anului curent, conform informațiilor ANSA, au fost confirmate 4 cazuri de PPA în gospodării casnice și...
10:15
Valeriu Chiveri discută cu reprezentantul Elveției proiecte de reintegrare și cooperare în Republica Moldova Ziarul National
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de lucru cu Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveți...
Acum 24 ore
09:15
Horoscopul zilei 20.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul general favorizează inițiativele curajoase și deciziile rapide. O discuție directă poate lămuri un conflict mai vechi și deschi...
Ieri
21:15
Vreme rece și cețuri persistente în Republica Moldova, marți 20.01.2026 Ziarul National
Marți, 20 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub influența unui regim termic rece, cu temperaturi medii apropiate de cele din ajun, în jur de ...
20:15
Trump condiționează tarifele pentru Europa de cedarea Groenlandei și le reproșează norvegienilor Premiul Nobel pentru Pace Ziarul National
Într-un scurt interviu telefonic, preşedintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă ar exclude cucerirea Groenlandei prin forţă. „No comment ...
19:00
ULTIMA ORĂ // R. Moldova PĂRĂSEȘTE definitiv CSI, o organizație dominată de interesele Moscovei. Mihai Popșoi: ​„Oficial, R. Moldova nu va mai fi membră CSI" Ziarul National
Republica Moldova a demarat procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Indep...
18:15
Dan Perciun discută cu studenții de la „Alexei Mateevici” despre condițiile precare și gândacii din căminul 14 al UTM Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a avut luni, 19 ianuarie, o întâlnire cu studenții Colegiului „Alexei Mateevici”. Aceștia au semnal...
17:15
Brutăria din Colibași își triplează producția de pâine cu ajutorul Programului LEADER și al bugetului de stat Ziarul National
19 ianuarie 2025, Chișinău - O brutărie din satul Colibași, raionul Cahul, și-a extins semnificativ capacitatea de producere în urma modernizării r...
17:15
Valeriu Chiveri cere implicare sporită a OSCE în soluționarea problemelor de pe ambele maluri ale Nistrului Ziarul National
La data de 19 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldo...
15:15
Premierul Alexandru Munteanu merge la Davos să atragă investiții și parteneriate pentru Republica Moldova Ziarul National
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu...
15:15
Republica Moldova și România accelerează proiectele comune de infrastructură pentru integrarea în rețeaua europeană de transport Ziarul National
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai ...
15:15
Cotele de export ale Moldovei pentru fructe în UE nu sunt epuizate, dă asigurări Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu noi precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la cotele de exp...
14:15
Trump îl invită pe Putin în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza. Kremlinul cere clarificări de la Washington înainte de a decide Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat să facă parte din Consiliul Păcii pentru Fâşia Gaza, creat de omologul său american Donald Trump, a ...
14:15
Berlinul își retrage discret trupele din Groenlanda, pe fondul amenințărilor cu taxe vamale ale lui Trump Ziarul National
Cei 15 militari germani au părăsit Groenlanda cu un zbor civil către Copenhaga, fără ca Berlinul să anunţe oficial plecarea lor, la doar câteva ore...
14:15
Românul aflat în trenul care a deraiat în Spania a supraviețuit, după ce legătura video cu familia s-a întrerupt în momentul impactului Ziarul National
Un tânăr de naționalitate română, aflat în trenul care a deraiat în Spania, participa la o videoconferință cu familia sa chiar în momentul impactul...
14:15
Lucrările elevilor despre școala incluzivă, expuse la Guvernul Republicii Moldova până la 22 ianuarie Ziarul National
Lucrările câștigătoare ale concursului „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” pot fi vizionate de publicul larg până la data de 22 ianuarie, în incint...
13:15
Maia Sandu găzduiește la Chișinău prima vizită oficială a președintelui Albaniei după peste 20 de ani, cu accent pe parcursul european comun Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește astăzi, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în țar...
13:15
Maia Sandu și Bajram Begaj, la Chișinău: Moldova și Albania își consolidează parteneriatul pe drumul comun spre Uniunea Europeană Ziarul National
Stimate domnule Președinte Begaj,Bine ați venit la Chișinău.Mă bucur să vă avem astăzi aici, într-o vizită cu o semnificație deosebită pentru rel...
11:15
Un an de închisoare pentru bărbatul care a lovit un polițist în sediul IP Botanica Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comite...
09:15
Horoscopul zilei 19.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecSub semnul inițiativei, se remarcă șansa unui nou început profesional și clarificarea unui conflict vechi. O discuție directă aduce un ac...
09:15
Comandantul armatei ucrainene: Rusia își dublează efortul de război și vrea să ajungă la 1.000 de drone pe zi Ziarul National
Comandantul armatei ucrainene a declarat că Rusia nu arată niciun interes real pentru negocieri care ar putea duce la un acord de pace şi, dimpotri...
02:15
Două trenuri de mare viteză au deraiat în sudul Spaniei: cel puțin zece morți și zeci de răniți grav Ziarul National
Două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunţat operatorul reţelei feroviare. Iniţial, surse din poliţie au indicat un ...
Mai mult de 2 zile în urmă
22:15
Tot mai multe state acceptă invitaţia în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, unde un loc permanent costă un miliard de dolari Ziarul National
Cel puţin alte şapte ţări au anunţat duminică că Statele Unite le-au invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Dona...
22:15
Maia Sandu, la concertul dedicat vizitei oficiale a președintelui Albaniei la Chișinău Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj și de pianistul Jusuf Beshiri, organizat la...
20:15
Cum se EXPLICĂ visul în care îți apare o persoană decedată. Există un mesaj ascuns, pe care nu mulți îl deslușesc Ziarul National
Visele în care apar persoane trecute la cele veșnice se numără printre cele mai încărcate emoțional experiențe. Pentru unii aduc alinare și un ...
20:00
Imagini APOCALIPTICE în Rusia: Zăpada a acoperit blocuri, mașini, drumuri, oameni. Este stare de urgență. Cum fac față oamenii zăpezilor Ziarul National
O ninsoare de proporții epice a îngropat, la propriu, Peninsula Kamceatka din nord-estul Rusiei, în Orientul Îndepărtat. Autoritățile au declara...
