Valeriu Chiveri cere implicare sporită a OSCE în soluționarea problemelor de pe ambele maluri ale Nistrului

Ziarul National, 19 ianuarie 2026 17:15

La data de 19 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldo...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 15 minute
17:15
Brutăria din Colibași își triplează producția de pâine cu ajutorul Programului LEADER și al bugetului de stat Ziarul National
19 ianuarie 2025, Chișinău - O brutărie din satul Colibași, raionul Cahul, și-a extins semnificativ capacitatea de producere în urma modernizării r...
17:15
Valeriu Chiveri cere implicare sporită a OSCE în soluționarea problemelor de pe ambele maluri ale Nistrului Ziarul National
La data de 19 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldo...
Acum 4 ore
15:15
Premierul Alexandru Munteanu merge la Davos să atragă investiții și parteneriate pentru Republica Moldova Ziarul National
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu...
15:15
Republica Moldova și România accelerează proiectele comune de infrastructură pentru integrarea în rețeaua europeană de transport Ziarul National
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai ...
15:15
Cotele de export ale Moldovei pentru fructe în UE nu sunt epuizate, dă asigurări Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu noi precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la cotele de exp...
14:15
Trump îl invită pe Putin în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza. Kremlinul cere clarificări de la Washington înainte de a decide Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat să facă parte din Consiliul Păcii pentru Fâşia Gaza, creat de omologul său american Donald Trump, a ...
14:15
Berlinul își retrage discret trupele din Groenlanda, pe fondul amenințărilor cu taxe vamale ale lui Trump Ziarul National
Cei 15 militari germani au părăsit Groenlanda cu un zbor civil către Copenhaga, fără ca Berlinul să anunţe oficial plecarea lor, la doar câteva ore...
14:15
Românul aflat în trenul care a deraiat în Spania a supraviețuit, după ce legătura video cu familia s-a întrerupt în momentul impactului Ziarul National
Un tânăr de naționalitate română, aflat în trenul care a deraiat în Spania, participa la o videoconferință cu familia sa chiar în momentul impactul...
14:15
Lucrările elevilor despre școala incluzivă, expuse la Guvernul Republicii Moldova până la 22 ianuarie Ziarul National
Lucrările câștigătoare ale concursului „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” pot fi vizionate de publicul larg până la data de 22 ianuarie, în incint...
Acum 6 ore
13:15
Maia Sandu găzduiește la Chișinău prima vizită oficială a președintelui Albaniei după peste 20 de ani, cu accent pe parcursul european comun Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește astăzi, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în țar...
13:15
Maia Sandu și Bajram Begaj, la Chișinău: Moldova și Albania își consolidează parteneriatul pe drumul comun spre Uniunea Europeană Ziarul National
Stimate domnule Președinte Begaj,Bine ați venit la Chișinău.Mă bucur să vă avem astăzi aici, într-o vizită cu o semnificație deosebită pentru rel...
Acum 8 ore
11:15
Un an de închisoare pentru bărbatul care a lovit un polițist în sediul IP Botanica Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comite...
Acum 12 ore
09:15
Horoscopul zilei 19.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecSub semnul inițiativei, se remarcă șansa unui nou început profesional și clarificarea unui conflict vechi. O discuție directă aduce un ac...
09:15
Comandantul armatei ucrainene: Rusia își dublează efortul de război și vrea să ajungă la 1.000 de drone pe zi Ziarul National
Comandantul armatei ucrainene a declarat că Rusia nu arată niciun interes real pentru negocieri care ar putea duce la un acord de pace şi, dimpotri...
Acum 24 ore
02:15
Două trenuri de mare viteză au deraiat în sudul Spaniei: cel puțin zece morți și zeci de răniți grav Ziarul National
Două trenuri de mare viteză au deraiat duminică în sudul Spaniei, a anunţat operatorul reţelei feroviare. Iniţial, surse din poliţie au indicat un ...
18 ianuarie 2026
22:15
Tot mai multe state acceptă invitaţia în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump, unde un loc permanent costă un miliard de dolari Ziarul National
Cel puţin alte şapte ţări au anunţat duminică că Statele Unite le-au invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” al preşedintelui american Dona...
22:15
Maia Sandu, la concertul dedicat vizitei oficiale a președintelui Albaniei la Chișinău Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj și de pianistul Jusuf Beshiri, organizat la...
20:15
Cum se EXPLICĂ visul în care îți apare o persoană decedată. Există un mesaj ascuns, pe care nu mulți îl deslușesc Ziarul National
Visele în care apar persoane trecute la cele veșnice se numără printre cele mai încărcate emoțional experiențe. Pentru unii aduc alinare și un ...
20:00
Imagini APOCALIPTICE în Rusia: Zăpada a acoperit blocuri, mașini, drumuri, oameni. Este stare de urgență. Cum fac față oamenii zăpezilor Ziarul National
O ninsoare de proporții epice a îngropat, la propriu, Peninsula Kamceatka din nord-estul Rusiei, în Orientul Îndepărtat. Autoritățile au declara...
20:00
Irakul încheie retragerea trupelor coaliției SUA din zonele federale, menține doar baza din Kurdistan pentru operațiunile din Siria Ziarul National
Irakul anunţă duminică încheierea retragerii forţelor coaliţiei conduse de către Statele Unite din bazele situate pe teritoriul federal irakian, cu...
19:00
Vreme rece, ninsori și episoade de lapoviță în Republica Moldova, 19–25 ianuarie 2026 Ziarul National
În Republica Moldova urmează o perioadă de iarnă autentică: nopți foarte reci (până spre -13°C), zile în general între -6°C și 0°C, cu intervale ma...
19:00
Atac ucrainean lasă fără curent peste 200.000 de gospodării în Zaporojie ocupată și sute de localități în Herson, susțin autoritățile proruse Ziarul National
Peste 200.000 de gospodării au rămas fără energie electrică în teritoriul ocupat de Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene...
Ieri
13:00
Atacuri rusești la Harkov și Sumî: o tânără ucisă și patru răniți, printre care un copil de 7 ani Ziarul National
Cel puţin o femeie a fost ucisă la Harkov, iar mai multe persoane au fost rănite la Sumî în urma bombardamentelor ruseşti, au anunţat duminică auto...
11:06
Siegfried Mureșan: Acordul comercial UE–SUA, amânat în Parlamentul European din cauza tensiunilor provocate de Donald Trump Ziarul National
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan susţine că, în noul context creat la nivel internaţional, ratificarea acordului comercial UE–SUA în Parlame...
11:00
Peste 163.000 de militari ruşi ucişi în Ucraina, confirmaţi nominal de investigaţia Mediazona Ziarul National
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul în limba rusă al unui post internaţional, a confirmat identităţile a 163.606 de ...
09:00
Zelenski avertizează: Rusia vizează sistemul nuclear de energie al Ucrainei într-o strategie periculoasă Ziarul National
Preşedintele Volodîmîr Zelenski a declarat duminică faptul că Rusia vizează în mod direct sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, avert...
09:00
Horoscopul zilei 18.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul zilei favorizează inițiative rapide și decizii ferme, dar impulsivitatea poate genera tensiuni. O conversație directă clarifică...
00:45
UE pregătește un răspuns ferm la noile taxe vamale ale lui Trump pentru Groenlanda: Von der Leyen, Costa și liderii europeni resping „șantajul” american Ziarul National
Uniunea Europeană a promis un răspuns „ferm” la noile taxe vamale impuse statelor membre de către preşedintele american Donald Trump, în contextul ...
17 ianuarie 2026
20:45
Vreme stabilă și ger moderat în Republica Moldova, duminică 18.01.2026 Ziarul National
Duminică, 18 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub un regim termic rece, cu temperaturi medii diurne în jur de -9...-10 °C și nopți la -11......
20:45
Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu: personal aş vota pentru unirea cu România, dar ca prim-ministru urmez voinţa majorităţii pentru integrarea europeană Ziarul National
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, fiind intrebat despre afirmaţia preşedintelui Maia Sandu, care a spus că ar vota pent...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
SUA pregătesc un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul structurii create de Trump pentru Gaza Ziarul National
Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre ...
09:00
Horoscopul zilei 17.01.2026 Ziarul National
♈️ BerbecContextul astral favorizează acțiunile rapide și deciziile ferme. Un mesaj sau o întâlnire neașteptată poate deschide o ușă profesională....
07:00
Delegaţie de rang înalt de la Kiev merge la Washington pentru discuţii cu Witkoff şi Kushner despre pace şi reconstrucţia Ucrainei Ziarul National
Oficialii ucraineni se vor deplasa în Statele Unite în zilele următoare pentru a continua discuţiile cu omologii americani, a anunţat preşedintele ...
16 ianuarie 2026
22:00
Satul „hobbiţilor” din Rogojeni vrea să renască prin turism rural şi tradiţii moldoveneşti Ziarul National
Un cătun moldovenesc aflat în declin, Rogojeni, cu o mână de case pe jumătate îngropate, supranumit ”satul hobbiţilor”, mizează pe tradiţii pentru ...
21:00
Cer mai închis și ger persistent în Republica Moldova, sâmbătă, 17 ianuarie 2026 Ziarul National
Sâmbătă, 17 ianuarie 2026, Republica Moldova rămâne sub influența unui val de frig accentuat, cu temperaturi negative pe tot parcursul zilei. Dimin...
20:00
Bruxelles propune aderare rapidă la UE cu vot limitat pentru noii membri. Moldova deschisă compromisului, Ucraina și Muntenegru resping formula Ziarul National
Ţările care aşteaptă de ani de zile să adere la UE sunt împărţite în privinţa planurilor elaborate la Bruxelles de a le permite să devină membre ma...
20:00
Maia Sandu îl primește la Chișinău pe președintele Albaniei pentru discuții despre cooperare și integrare europeană Ziarul National
Președinta Maia Sandu îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj. Acesta va efectua o vizită ofi...
20:00
Orban își construiește campania pe o petiție națională anti-Ucraina, mizând pe nemulțumirea tot mai mare față de finanțarea UE pentru Kiev Ziarul National
Prim-ministrul ungar Viktor Orban, care se pregăteşte pentru alegerile dificile din aprilie, a anunţat vineri că va lansa o „petiţie naţională” pen...
20:00
Boala lui Ramzan Kadîrov reaprinde temerile privind instabilitatea din Cecenia și vulnerabilitatea Kremlinului Ziarul National
Ramzan Kadîrov, omul forte din Cecenia, cunoscut pentru represiunea sa nemiloasă şi pentru bravada-spectacol de pe reţelele sociale, suferă, potriv...
19:00
Zelenski spune că sistemele aeriene occidentale au rămas fără muniție în timpul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă vineri că unele dintre sistemele de apărare aeriană furnizate Ucrainei de către aliaţii occidental...
19:00
Premierul Munteanu transformă Consiliul Economic într-un parteneriat activ cu mediul de afaceri pentru creștere durabilă și debirocratizare Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezidat ședința plenară a Consiliului Economic, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri și ...
18:00
MEC schimbă regulile de evaluare: mai multă corectitudine pentru elevi și autonomie pentru profesori Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent modificări importante la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și a...
18:00
Moldova își modernizează rapid sectorul energetic, cu sprijinul UE, pentru securitate și integrare europeană Ziarul National
Ministerul Energiei și autoritatea de reglementare în domeniul energiei accelerează modernizarea cadrului legislativ și de reglementare din sectoru...
18:00
Zelenski respinge acuzațiile lui Trump, trimite delegație la Washington pentru garanții de securitate și speră să semneze „pachetul de prosperitate” la Davos Ziarul National
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile formulate cu o zi înainte de ...
18:00
Exporturile Republicii Moldova au crescut cu 4,4% în ianuarie–noiembrie 2025, cu orientare tot mai accentuată spre piața UE Ziarul National
În perioada ianuarie–noiembrie 2025, exporturile Republicii Moldova au totalizat 3 431,2 milioane USD, înregistrând o creștere de 4,4% față de acee...
17:00
Fost viceministru rus găsit mort la Moscova, pe fondul valului de decese misterioase din elita Kremlinului Ziarul National
Un fost oficial rus de rang înalt a fost găsit mort în locuinţa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl prezintă drept o aparentă sinuc...
17:00
Românul eliberat din detenţia din Venezuela, preluat de Delegaţia UE la Caracas şi aşteptat să revină în ţară după mai bine de un an Ziarul National
Ministerul de Externe a anunţat, vineri, că cetăţeanul român eliberat din Venezuela a fost preluat de reprezentanţii Delegaţiei UE la Caracas şi ur...
17:00
Peste 43.000 de elevi instruiți la nivel național pentru prevenirea consumului de droguri în școli Ziarul National
Instituțiile de învățământ din întreaga țară au desfășurat în luna decembrie 2025 lecții tematice axate pe prevenirea consumului și comercializării...
16:00
Putin se oferă mediator între Israel și Iran, după discuțiile cu Netanyahu și Pezeshkian privind criza din Orientul Mijlociu Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situaţia din Iran în cadrul unor convorbiri separate, vineri, cu premierul israelian Benjamin Net...
16:00
„Apostolul Mihail”, tiran peste o familie timp de peste un deceniu: 68 de ani, condamnat la detențiune pe viață pentru trafic de persoane și viol Ziarul National
Prin acțiunile procesuale întreprinse de procurori și de organele de urmărire penală, un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.