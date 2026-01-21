Doi bărbați, condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate
TV Nord, 21 ianuarie 2026 14:40
Doi bărbați, în vârstă de 26 și 42 de ani, au fost condamnați la închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere. Informația a fost comunicată de Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit hotărârilor instanței, primul inculpat a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare
• • •
Acum 30 minute
14:40
Acum 2 ore
13:30
Elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență din mun Bălți, pasionați de IT, inginerie, tehnologie și domenii STEM, au acum acces la o oportunitate educațională gratuită și unică în municipiul Bălți, prin intermediul Clubului Tinerilor Makeri (CTM), program implementat la Tekwill Bălți Inițiativa își propune să răspundă nevoii tot mai mari de specialiști
13:10
Incendiu într-un centru de plasament din raionul Dubăsari: 42 de persoane evacuate de pompieri # TV Nord
42 de persoane au fost evacuate în dimineața zilei de 20 ianuarie 2026, în urma unui incendiu izbucnit într-un Centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:31. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins un pat dintr-o cameră situată la
Acum 4 ore
12:10
Trei pasageri care intenționau să se îmbarce pe rutele Chișinău–Londra și Chișinău–Tel Aviv au încercat să transporte ilicit produse de tutungerie, selectând culoarul verde „nimic de declarat". Tentativele au fost dejucate în urma controalelor efectuate de funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu Poliția de Frontieră. În urma verificărilor bagajelor de cală, echipa
11:50
Polițiștii din raionul Telenești au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, locuitori ai satului Zgărdești. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete aflate în desfășurare. În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliile părinților acestora, oamenii legii au depistat și ridicat mai multe obiecte periculoase. Printre bunurile găsite
11:10
Declarația președintei despre unire, scoasă din context? Lavrov, „îngrijorat” de soarta Moldovei # TV Nord
Rusia a reacționat la declarațiile președintei Maia Sandu cu privire la unirea Republicii Moldova cu România. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat astăzi că aceste presupuse planuri ar fi „distructive pentru statalitatea Republicii Moldova". Lavrov a criticat guvernarea de la Chișinău, arătându-se indignat de folosirea termenului de „limba română" pe teritoriul țării și
Acum 6 ore
09:10
Un procuror anticorupție, condamnat la 5 ani de închisoare pentru tragerea ilegală la răspundere penală a unei persoane nevinovate # TV Nord
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat în prezent din funcție, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției. Sentința a fost pronunțată pe 20 ianuarie de Judecătoria Cahul, sediul Central. Potrivit instanței, faptele au fost
Acum 24 ore
17:40
În ultimele zile, 25 de persoane, documentate în Chișinău pentru deținere și distribuire de droguri # TV Nord
În ultimele zile, angajații Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă au identificat, în capitală, 25 de persoane implicate în cazuri de deținere și distribuire a substanțelor narcotice. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, intervențiile au avut loc în mai multe sectoare ale municipiului Chișinău. Astfel, în sectorul Rîșcani au fost documentați șapte bărbați, cu vârste
17:40
„M-a lovit cu piciorul aici la coaste spate, la spinare, la burtă." O familie din satul Sverdiac, raionul Rîșcani, susține că a fost victima unei agresiuni violente chiar în propria gospodărie și acuză autoritățile că dosarul bate pasul pe loc. Incidentul a avut loc în vara anului 2025, însă, la mai bine de jumătate de
Ieri
14:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest documentează un caz de depistare a unei substanțe vegetale suspecte, la intrarea în Republica Moldova, prin Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni. Potrivit informațiilor oficiale, în baza unor date operative, a fost supus unui control amănunțit un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 42 de ani,
14:50
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut în dimineața zilei de astăzi de ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea procurorilor din municipiul Chișinău. Acesta este bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50 de mii de euro. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență
13:50
Consorțiul Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova) a fost selectat de Comisia Europeană pentru a deveni primul și unicul European Digital Innovation Hub (EDIH) din Republica Moldova, marcând un pas important în procesul de transformare digitală a economiei naționale. Proiectul este coordonat de ACETI și va fi implementat pe o perioadă de trei
12:50
/VIDEO/ Încă doi suspecți în cazul omorului lui Sergiu Oală. Ședința de judecată, amânată din lipsa avocaților # TV Nord
Magistrații Judecătoriei Bălți au examinat astăzi cazul altor doi suspecți în dosarul omorului lui Sergiu Oală, tânărul de 20 de ani din Bălți, ucis în septembrie 2024. Cei doi sunt vizați în dosar pentru favorizarea infracțiunii, însă ședința de judecată a fost amânată, din cauza neprezentării avocaților acestora. Decizia a fost anunțată de magistratul care
11:50
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) informează că, la data de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, un condamnat aflat în executarea pedepsei într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă. Incidentul s-a produs la punctul de lucru situat în satul Goianul Nou, comuna Ciorescu. Potrivit ANP, este vorba
11:30
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care își desfășura serviciul într-o unitate militară din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie, în urma unei împușcături cu arma din dotare, în timpul executării atribuțiilor de serviciu. Incidentul a avut loc în jurul orei 10:50. La fața locului au intervenit organele de drept, iar poliția investighează
11:10
Secretarul General al Guvernului Republicii Moldova, Alexei Buzu, anunță inițierea unor consultări ample privind reforma administrației publice locale. Scopul acestui proces este construirea unor primării mai puternice, a unor localități mai bine dezvoltate și a unor servicii publice mai eficiente, mai aproape de cetățeni. Potrivit oficialului, forma finală a reformei va fi decisă doar după
11:00
Nerespectarea regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor și aparatelor electrice de încălzit a provocat izbucnirea mai multor incendii soldate cu trei decese, în nordul Republicii Moldova. Primul caz a fost înregistrat în dimineața zilei de 19 ianuarie 2026, la ora 07:04, într-o locuință din satul Pruteni, raionul Fălești. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a izbucnit în interiorul
10:50
Colonelul de poliție în rezervă Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției Operațiuni Speciale a MAI, a venit cu o reacție publică după sentința pronunțată pe 19 ianuarie 2026, prin care a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Cojocaru susține că a aflat despre
10:10
În perioada 14–20 ianuarie 2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit autorităților, au fost confirmate patru focare de Pesta porcină africană (PPA). Un focar a fost depistat la porci domestici în satul Pîrlița, raionul Fălești, iar alte trei focare
10:00
Doi bărbați sunt suspectați de sustragerea unor piese auto dintr-un automobil, fiind identificați noaptea trecută de un echipaj mixt în municipiul Bălți. Potrivit informațiilor, echipajul format dintr-un carabinier al Direcției regionale „Nord" a Inspectoratului General de Carabinieri și un angajat al Inspectoratului de Poliție Bălți a stopat pentru verificări un automobil de model Volkswagen, pe
09:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a inițiat procedurile pentru denunțarea acordurilor de constituire ale Comunității Statelor Independente (CSI). Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul și ministrul de Externe, Mihai Popșoi. Potrivit acestuia, după finalizarea procedurilor guvernamentale, proiectele de denunțare vor fi înaintate Parlamentului pentru examinare și adoptare. În cazul în care Legislativul va aproba
19 ianuarie 2026
17:20
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat, pe parcursul anului 2025, un total de 2 319 730 de apeluri, cu 209 736 mai puține comparativ cu anul 2024. În medie, operatorii serviciului au răspuns zilnic la 6 355 de apeluri, potrivit datelor oficiale. Din numărul total de apeluri, 754 131 au fost
17:00
Trei tentative de transport ilicit de produse din tutun au fost documentate, în acest weekend, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Cazurile au fost depistate de polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, în cadrul controalelor efectuate pe curse internaționale. În primele două situații, în timpul verificării pasagerilor cu destinația Londra, în bagajele
16:00
Colaj foto: Ziarul de Gardă Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare (abuz de serviciu și fals în acte) și condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte
16:00
Zeci de persoane au respectat tradiția scufundării în apă rece de Boboteaza, considerată un ritual de purificare și întărire a trupului și sufletului. Cei care s-au scăldat în apa Lacului Orășenesc din Bălți spun că apa sfințită de Bobotează are o putere deosebită și că acest obicei le oferă energie și stare de bine. „Această
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Tragedie în Italia: copil român de 14 ani lovit mortal de o mașină în timp ce mergea la școală # TV Nord
Un copil român de 14 ani a fost lovit mortal de o mașină în Italia, în timp ce mergea la școală. Accidentul s-a petrecut în San Sebastiano da Po, lângă Torino, pe o stradă fără trecere de pietoni. Locuitorii sunt revoltați și cer autorităților să fie trase la răspundere pentru acest incident tragic. Potrivit digi24.ro,
14:40
În cadrul vizitei oficiale a Președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj, la Chișinău, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert organizat în onoarea delegației albaneze. Evenimentul a avut loc într-un cadru oficial și a fost susținut de soprana Ulpiana Aliaj și pianistul Jusuf Beshiri, care au prezentat un program muzical. Concertul a
14:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești au depistat patru cetățeni străini care desfășurau activități de muncă fără respectarea cadrului legal, pe teritoriul unei ferme avicole situate în proximitatea localității Bărboieni, raionul Nisporeni. Cazul a fost înregistrat la mijlocul săptămânii trecute. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele identificate sunt cetățeni
13:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul controalelor desfășurate conform Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, a fost depistat un lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale privind siguranța alimentelor și informarea consumatorilor. Neconformitățile au fost constatate în urma
12:10
Un deces a fost înregistrat astăzi în incinta Serviciului Vamal, după ce unei persoane angajate prin contract de prestări servicii pentru activități de cur
10:50
O cetățeană străină, originară din India, a fost îndepărtată de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce nu a mai întrunit condițiile legale de ședere în scop de studii. Acțiunea a avut loc la data de 18 ianuarie 2026, informează Inspectoratul General pentru Migrație. Măsura a fost dispusă ca urmare a revocării dreptului de ședere, la […] Acest articol Studentă din India, îndepărtată din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
La Edineț, începutul de an școlar aduce o schimbare importantă – tot mai mulți copii romi pășesc pragul școlii. Într-o clasă luminoasă, o învățătoare îi ghidează cu răbdare: „Cu acest creion, iată ai linia și condu-o așa, mai departe…” Pentru acești copii, școala nu este doar un loc unde se învață literele. Este primul pas […] Acest articol /ANALIZĂ/Viața romilor din Moldova între școală, sărăcie și discriminare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
În contextul sărbătorii creștine Botezul Domnului (Boboteaza), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu un apel către cetățeni să respecte cu strictețe regulile de siguranță, pentru a preveni incidentele și situațiile de risc în timpul ritualului de scufundare în apele reci. Salvatorii atrag atenția că temperaturile scăzute ale aerului și ale apei, curenții […] Acest articol Recomandările salvatorilor pentru ritualul de scufundare de Boboteaza a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Un incendiu a izbucnit în cursul nopții pe strada Păcii din orașul Cupcini, raionul Edineț. La fața locului au intervenit prompt pompierii și echipajele de Carabinieri, care au asigurat securizarea perimetrului până la sosirea serviciilor specializate. Accesul persoanelor neautorizate a fost restricționat, iar zona a fost izolată pentru a preveni eventuale riscuri suplimentare. Intervenția rapidă […] Acest articol Incendiu în orașul Cupcini, intervenție pe strada Păcii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
De la începutul anului curent, 34 de persoane au fost afectate în urma expunerii prelungite la temperaturi scăzute, informează IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Potrivit datelor prezentate, 24 de persoane au fost diagnosticate cu hipotermie, iar alte 10 cazuri – cu degerături, în urma evaluărilor clinice realizate la etapa de asistență medicală […] Acest articol 34 de persoane afectate de frig, de la începutul anului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18 ianuarie 2026
17:40
Peninsula Kamceatka, din Federația Rusă, se confruntă cu una dintre cele mai severe ierni din ultimii peste 100 de ani, după ce regiunea a fost lovită de ninsori anormale care au acoperit localități întregi și principalele artere de transport cu straturi de zăpadă de peste un metru. Potrivit gismeteo, în acest sezon a fost depășit […] Acest articol Iarnă extremă în Kamceatka: ninsori record după 146 de ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat recent modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general, cu scopul de a asigura reguli mai clare pentru elevi, mai multă autonomie pentru profesori și o evaluare adaptată realităților din școli. Potrivit noilor prevederi, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe […] Acest articol Noi reguli de evaluare a elevilor, aprobate de MEC a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:07
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 51 256 de traversări ale persoanelor, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 11 481 de traversări, informează Poliția de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân: Pe sensul de intrare în Republica […] Acest articol Peste 51.000 de traversări înregistrate la frontieră în 24 de ore a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Pentru ziua de 18 ianuarie, meteorologii anunță vreme stabilă, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, pe drumuri se va menține ghețușul, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat, accentuând senzația de frig. Temperaturile vor rămâne scăzute: Meteorologii recomandă populației […] Acest articol Fără precipitații și temperaturi scăzute. Meteo pentru 18 ianuarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17 ianuarie 2026
18:30
Fostul director al IMSP Spitalul Clinic Bălți, medicul Grigore Chetrari, a încetat din viață pe 16 ianuarie 2026, la vârsta de 79 de ani. Acesta s-a născut la 27 ianuarie 1947 și a activat timp de mai multe decenii în domeniul sănătății. Grigore Chetrari și-a început activitatea profesională în anul 1973, în calitate de medic […] Acest articol A murit fostul director al Spitalului Clinic Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Sensul giratoriu de la Peresecina, situat pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis circulației rutiere, în scopul reducerii ambuteiajelor care se formează zilnic pe acest segment intens circulat. Decizia a fost luată pentru a fluidiza traficul, în special în weekend, când fluxul de vehicule crește semnificativ, iar timpul de deplasare al șoferilor este afectat. […] Acest articol Sensul giratoriu de la Peresecina, redeschis traficului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile publice naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, iar traseele sunt monitorizate permanent pentru a asigura siguranța participanților la trafic. Intervențiile nocturne au fost efectuate, la necesitate, pe sectoare ale drumurilor […] Acest articol Drumurile din țară, practicabile. AND continuă monitorizarea a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Instituțiile de învățământ din întreaga țară au desfășurat, pe parcursul lunii decembrie 2025, lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor. Activitățile au implicat peste 43.000 de elevi din ciclurile gimnazial și liceal. În cadrul instruirilor, elevii au învățat să recunoască riscurile asociate consumului de droguri și să înțeleagă efectele acestora asupra sănătății. Totodată, au […] Acest articol Peste 43.000 de elevi, instruiți în prevenirea consumului și comercializării drogurilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în țara noastră în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului. Agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de stat va viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea relațiilor economice, precum și sprijinul […] Acest articol Președintele Albaniei efectuează o vizită oficială la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Lukoil-Moldova, amendată pentru nerespectarea unei decizii privind infrastructura petrolieră # TV Nord
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis aplicarea unei amenzi în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, în privința SRL Lukoil-Moldova, pentru nerespectarea unei decizii adoptate anterior. Totodată, companiei i-a fost acordat un termen de cinci zile pentru conformare. Decizia vine […] Acest articol Lukoil-Moldova, amendată pentru nerespectarea unei decizii privind infrastructura petrolieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:40
Sâmbătă, 17 ianuarie, vremea se va menține rece pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor meteorologice, nu sunt așteptate precipitații, însă pe drumuri se va semnala ghețuș, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat, accentuând senzația de frig. Temperaturile nocturne vor coborî până […] Acest articol Prognoza meteo 17 ianuarie: vreme rece și ghețuș pe drumuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16 ianuarie 2026
17:10
Ploile din toamnă au avut un rol esențial pentru culturile semănate în toamnă, iar precipitațiile au contribuit la acumularea rezervei de umiditate în sol DANIEL LEAHU, agricultor: „Am avut o toamnă cu ploi. Desigur că ne-au pericletat modul normal a proceselor tehnologice din gospodărie, dar precipitațiile care au căzut au fost favorabile pentru cultură de […] Acest articol /VIDEO/ Precipitațiile din toamnă și zăpada asigură rezerve de apă în sol a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:10
Comuna Șumna, din raionul Rîșcani, este unul dintre cele mai clare exemple ale declinului demografic care afectează satele Republicii Moldova. Formată din localitățile Șumna, Bulhac și Cepăria, comuna numără astăzi puțin peste 400 de locuitori, iar în unele sate au rămas doar câteva zeci de oameni. În satul Șumna, de exemplu, mai locuiesc în jur […] Acest articol /VIDEO/ Șumna, comuna din nordul Moldovei unde au rămas doar câteva zeci de oameni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Dacă ești în etapa în care te pregătești să adopți o pisică, dar una dintre marile tale griji este curățenia constantă a hainelor și a mobilierului, alegerea rasei potrivite poate face diferența. Există feline care, datorită geneticii lor unice, aproape că nu pierd deloc păr, eliminând stresul aspiratului zilnic. Aceste rase sunt soluția ideală pentru […] Acest articol Top 5 rase de pisici care nu lasă păr: Ghid pentru viitorii stăpâni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente […] Acest articol Poliția de Frontieră avertizează: Scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
