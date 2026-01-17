Sensul giratoriu de la Peresecina, redeschis traficului
TV Nord, 17 ianuarie 2026 16:40
Sensul giratoriu de la Peresecina, situat pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis circulației rutiere, în scopul reducerii ambuteiajelor care se formează zilnic pe acest segment intens circulat. Decizia a fost luată pentru a fluidiza traficul, în special în weekend, când fluxul de vehicule crește semnificativ, iar timpul de deplasare al șoferilor este afectat.
• • •
Acum 30 minute
16:40
Sensul giratoriu de la Peresecina, situat pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis circulației rutiere, în scopul reducerii ambuteiajelor care se formează zilnic pe acest segment intens circulat. Decizia a fost luată pentru a fluidiza traficul, în special în weekend, când fluxul de vehicule crește semnificativ, iar timpul de deplasare al șoferilor este afectat.
Acum 2 ore
15:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile publice naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, iar traseele sunt monitorizate permanent pentru a asigura siguranța participanților la trafic. Intervențiile nocturne au fost efectuate, la necesitate, pe sectoare ale drumurilor
Acum 4 ore
13:50
Instituțiile de învățământ din întreaga țară au desfășurat, pe parcursul lunii decembrie 2025, lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor. Activitățile au implicat peste 43.000 de elevi din ciclurile gimnazial și liceal. În cadrul instruirilor, elevii au învățat să recunoască riscurile asociate consumului de droguri și să înțeleagă efectele acestora asupra sănătății. Totodată, au
Acum 6 ore
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în țara noastră în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului. Agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de stat va viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea relațiilor economice, precum și sprijinul
Acum 8 ore
09:30
Lukoil-Moldova, amendată pentru nerespectarea unei decizii privind infrastructura petrolieră # TV Nord
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis aplicarea unei amenzi în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, în privința SRL Lukoil-Moldova, pentru nerespectarea unei decizii adoptate anterior. Totodată, companiei i-a fost acordat un termen de cinci zile pentru conformare. Decizia vine
Acum 12 ore
08:40
Sâmbătă, 17 ianuarie, vremea se va menține rece pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor meteorologice, nu sunt așteptate precipitații, însă pe drumuri se va semnala ghețuș, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat, accentuând senzația de frig. Temperaturile nocturne vor coborî până
Acum 24 ore
17:10
Ploile din toamnă au avut un rol esențial pentru culturile semănate în toamnă, iar precipitațiile au contribuit la acumularea rezervei de umiditate în sol DANIEL LEAHU, agricultor: „Am avut o toamnă cu ploi. Desigur că ne-au pericletat modul normal a proceselor tehnologice din gospodărie, dar precipitațiile care au căzut au fost favorabile pentru cultură de
17:10
Comuna Șumna, din raionul Rîșcani, este unul dintre cele mai clare exemple ale declinului demografic care afectează satele Republicii Moldova. Formată din localitățile Șumna, Bulhac și Cepăria, comuna numără astăzi puțin peste 400 de locuitori, iar în unele sate au rămas doar câteva zeci de oameni. În satul Șumna, de exemplu, mai locuiesc în jur
Ieri
15:40
Dacă ești în etapa în care te pregătești să adopți o pisică, dar una dintre marile tale griji este curățenia constantă a hainelor și a mobilierului, alegerea rasei potrivite poate face diferența. Există feline care, datorită geneticii lor unice, aproape că nu pierd deloc păr, eliminând stresul aspiratului zilnic. Aceste rase sunt soluția ideală pentru
15:40
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente
13:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea unui control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocari. Decizia a fost adoptată printr-un proces-verbal emis la 16 ianuarie 2026, după examinarea unei sesizări depuse la 19 decembrie 2025. Autorul sesizării solicita verificarea unui posibil conflict de interese, invocând
13:00
Achiziționarea unui apartament încă din etapa de construcție este una dintre cele mai inteligente decizii imobiliare, atât pentru cei care își doresc o locuință proprie, cât și pentru cei care caută o investiție sigură pe termen lung. Prețuri mai mici și condiții avantajoase Unul dintre cele mai mari avantaje este prețul mai accesibil. La începutul
12:40
/DOC/ ANI a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința deputatei Elena Grițco # TV Nord
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat procedura de control al averii și intereselor personale în privința deputatei Elena Grițco, reprezentantă a Partidului politic „Partidul Nostru" în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit unui proces-verbal emis la data de 16 ianuarie 2026, controlul a fost demarat în urma unei sesizări care vizează eventuale neconcordanțe între veniturile declarate
11:50
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au evacuat 27 de persoane, inclusiv 6 copii, care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Chișinău. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 16 ianuarie 2026, într-un bloc locativ cu 9 nivele, situat pe strada Romană 28.
10:30
Astăzi, 16 ianuarie 2026, angajații Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au efectuat îndepărtarea sub escortă a unui cetățean străin originar din Republica Populară Bangladesh, aflat în situație de ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit IGM, străinul, în vârstă de 26 de ani, a fost obligat anterior să părăsească voluntar teritoriul
09:40
Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că, noaptea trecută, polițiștii au intervenit de urgență în urma unei sesizări telefonice parvenite de la un cetățean, care a semnalat că, în orașul Glodeni, un conducător auto s-ar afla la volan în stare de ebrietate. Potrivit IGP, pe strada Suveranității a fost stopat un automobil de marca Dacia
15 ianuarie 2026
18:00
Roman Grigoraș a fost numit în funcția de șef al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat # TV Nord
Roman Grigoraș a fost numit în funcția de șef al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, începând cu data de 15 ianuarie. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 14 ianuarie 2026. Funcția a devenit vacantă după ce fostul conducător al oficiului, Vladimir Rusu, a acces în Parlament în calitate de deputat.
17:50
Temperaturile scăzute și poleiul cresc riscul de accidente în sezonul rece. Specialiștii recomandă populației să acorde o atenție sporită modului în care se deplasează pe timp de iarnă, pentru a evita alunecările, traumatismele și hipotermia. Potrivit medicilor și salvatorilor, este important ca pietonii să poarte încălțăminte comodă, cu talpă antiderapantă, și haine groase, care să
17:40
Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, estimează că 2026 va fi un an dificil pentru Kiev. Ce spune despre cursul războiului # TV Nord
Comandantul-şef al forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a recunoscut joi că prevede un an 2026 dificil în războiul împotriva invaziei Rusiei, ţară căreia susţine că forţele sale armate i-au provocat 1,2 milioane de pierderi în 2025, transmite digi24.ro Într-un mesaj publicat pe Telegram, în care Sârski a făcut bilanţul anului trecut în războiul ruso-ucrainean, comandantul-şef
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
/VIDEO/ Cu ce se încălzesc oamenii din sate pe timp de ger: lemnele rămân principala soluție # TV Nord
Gerul din ultima perioadă îi pune la încercare pe locuitorii din satele din nordul țării „Focul l-am aprins de dimineață, de la jumătate la opt, pentru că este frig. Iarna asta mi-am adus lemne, 10 mii iaca am dat pe lemnele acestea. Da cu lemne până seara, punem câte un lemn ca să fie cald,
15:50
O căprioară rănită a fost salvată în raionul Ștefan Vodă de către inspectorii de mediu, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce autoritățile au fost sesizate de cetățeni. La fața locului, inspectorii au constatat că femela de căprioară prezenta traume evidente și nu se putea deplasa. A fost solicitată
15:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Republica Islamică Iran, în contextul deteriorării situației de securitate din această țară. Autoritățile recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian li se sugerează analizarea părăsirii imediate a țării, pe rute sigure
15:00
/VIDEO/ 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Simbol al identității spirituale și culturale # TV Nord
La 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din Bălți a fost organizat un eveniment comemorativ dedicat personalității și operei poetului. Elevii instituției au susținut un program artistic care a inclus recitări de poezii și momente muzicale, menite să promoveze patrimoniul cultural național și să mențină vie memoria
14:40
Accidentul mortal de pe bulevardul Decebal: conducătorul troleibuzului, trimis în judecată # TV Nord
Conducătorul troleibuzului implicat în accidentul rutier soldat cu decesul unui pieton, produs pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, a fost trimis în judecată. Informația a fost confirmată de Procuratura municipiului Chișinău – Oficiul Principal, care a anunțat finalizarea urmăririi penale pe acest caz. Potrivit materialelor acumulate de procurori, accidentul s-a produs la
14:10
Reforme la manualele școlare: accent pe calitate, conținut digital și ghiozdane mai ușoare # TV Nord
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță un set de reforme care vizează manualele școlare, în contextul elaborării noului curriculum pentru toate disciplinele de studiu, planificat pentru anul 2026. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, măsurile au ca obiectiv îmbunătățirea calității conținutului, creșterea accesibilității și atractivității manualelor, precum și reducerea greutății ghiozdanelor elevilor. În anul
13:20
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind construcția ilegală a unui local dintr-o zonă istorică a capitalei # TV Nord
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local amplasat pe strada Eugen Doga, zonă istorică a municipiului Chișinău. Acțiunile de urmărire penală au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate
13:20
În contextul începerii unui nou an de instrucție, militarii unei unități a Armatei Naționale vor desfășura, pe 15 ianuarie, ședințe de instruire cu executarea tragerilor din armamentul din dotare. Potrivit informațiilor oficiale, instruirile vor avea loc la Cent
13:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează o campanie de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire în corpurile acvatice din Republica Moldova. În acest context, dar și în ajunul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, pe 16 ianuarie 2026, la ora 11:00, salvatorii vor desfășura un exercițiu demonstrativ pe teritoriul Stației de salvare pe apă […] Acest articol IGSU lansează o campanie de prevenire a accidentelor pe gheața subțire a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Cățelușă găsită cu peste 30 de plăgi în centrul orașului Rezina. Poliția a inițiat o investigație # TV Nord
Un caz de violență asupra animalelor a fost semnalat sâmbătă, 10 ianuarie, în centrul orașului Rezina. O cățelușă a fost găsită grav rănită, prezentând multiple plăgi provocate de un obiect ascuțit. Potrivit informațiilor oferite de voluntari, o tânără a alertat autoritățile după ce a observat animalul rănit. Cățelușa a fost transportată de urgență la o […] Acest articol Cățelușă găsită cu peste 30 de plăgi în centrul orașului Rezina. Poliția a inițiat o investigație a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
În urma ninsorilor din noaptea trecută, Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a desfășurat intervenții nocturne pe traseele naționale, pentru menținerea viabilității rețelei rutiere. Potrivit AND, 182 de utilaje speciale și 179 de muncitori rutieri au fost mobilizați pentru lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului. Intervențiile au avut loc în aproximativ 40 […] Acest articol Intervenții nocturne pe drumurile naționale după ninsori a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au desfășurat razii în teren, având ca scop protejarea mediului înconjurător și verificarea respectării legislației de mediu. În urma controalelor, au fost depistate cazuri de tăiere ilicită a arborilor de specia nuc, amplasați în fâșia de protecție a câmpurilor din localitatea Mihălășeni, raionul Ocnița. Persoanele […] Acest articol Razii de mediu la Ocnița. Tăieri ilegale de arbori de nuc, depistate la Mihălășeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Ninsoarea îngreunează circulația pe drumurile din Republica Moldova. Poliția îndeamnă la prudență # TV Nord
Pe întreg teritoriul Republicii Moldova se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care creează condiții dificile de circulație. Potrivit Poliției Naționale, carosabilul este alunecos pe mai multe sectoare de drum, iar vizibilitatea este redusă, fapt ce sporește riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită în trafic […] Acest articol Ninsoarea îngreunează circulația pe drumurile din Republica Moldova. Poliția îndeamnă la prudență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că autoritățile Statelor Unite ale Americii au anunțat o decizie administrativă privind suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova. Măsura va intra în vigoare începând cu 21 ianuarie 2026. Potrivit MAE, decizia face parte dintr-un proces de reevaluare a […] Acest articol MAE: SUA suspendă temporar vizele de imigrare pentru moldoveni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Ucraina va introduce un regim de stare de urgență în sectorul energetic, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Decizia vine pe fondul necesității de a asigura stabilitatea sistemului energetic național în condiții de risc sporit. Potrivit președintelui, va fi creat un stat major special pentru coordonarea situației din Kiev, iar responsabil de coordonarea măsurilor de sprijin […] Acest articol Ucraina introduce stare de urgență în energetică. Ce restricții sunt posibile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14 ianuarie 2026
23:10
Trump a decis să intervină militar în Iran. Un atac ar putea avea loc în următoarele 24 de ore # TV Nord
Statele Unite retrag o parte din personal din bazele-cheie pe care le are în Orientul Mijlociu, ca măsură de precauţie, având în vedere tensiunile regionale crescute, au declarat trei diplomați pentru Reuters. Măsura vine după amenințarea Teheranului că va lovi baze americane din țările vecine. Între timp, un oficial israelian a anunțat că Donald Trump […] Acest articol Trump a decis să intervină militar în Iran. Un atac ar putea avea loc în următoarele 24 de ore a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
/VIDEO/ Ninsorile au dat bătăi de cap oamenilor din nordul țării: „Cu mașina nu a fost posibil de ieșit” # TV Nord
Ninsorile din ultimele zile au creat dificultăți majore pentru șoferii și pietonii din nordul Republicii Moldova. În mai multe localități, drumurile acoperite cu zăpadă și polei au devenit periculoase, iar în unele cazuri a fost nevoie chiar de intervenția poliției pentru a debloca autoturismele rămase împotmolite. În satul Chetrosu, mai mulți locuitori se declară nemulțumiți […] Acest articol /VIDEO/ Ninsorile au dat bătăi de cap oamenilor din nordul țării: „Cu mașina nu a fost posibil de ieșit” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
/VIDEO/ „Nu filma, brat!” – imagini cu procurorul în stare de ebrietate care a încercat să negocieze cu jurnaliștii Nordinfo # TV Nord
S-a lăsat cu greu convins să iasă din mașină, a refuzat să fie testat alcoolscopic și a încercat în tot felul să convingă jurnaliștii Nordinfo să nu îl filmeze. Așa a reacționat procurorul Ion Crișciuc atunci când a fost stopat de poliție, scrie nordinfo.md. Incidentul a avut loc în ajunul de Sfântul Vasile. Ion Crișciuc, […] Acest articol /VIDEO/ „Nu filma, brat!” – imagini cu procurorul în stare de ebrietate care a încercat să negocieze cu jurnaliștii Nordinfo a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
/FOTO/ Trafic redirecționat în raionul Fălești: podul din apropierea satului Răuțel intră în reparație capitală # TV Nord
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că circulația rutieră pe podul peste râul Răuțel, situat pe drumul public național G54 R16–Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16, km 1,730, a fost redirecționată din cauza demarării lucrărilor de reparație capitală. După finalizarea procedurii de licitație, antreprenorul desemnat a început lucrările de demolare a structurii existente a podului, care se […] Acest articol /FOTO/ Trafic redirecționat în raionul Fălești: podul din apropierea satului Răuțel intră în reparație capitală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23, din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026, la ora 04:33. Potrivit primelor informații, un automobil a fost cuprins de flăcări, […] Acest articol Trei automobile avariate într-un incendiu izbucnit în capitală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
De Anul Nou pe stil vechi, cete de copii din Corlăteni au mers din casă în casă cu semănatul, vestind un an nou plin de belșug și sănătate. „– Primiți semănătorii? Primim, primim. – Sa trăiți, sa înfloriți, ca merii ca perii, în mijlocul primăverii, la anul și la mulți, mulți ani.” Cu pungile pline […] Acest articol /VIDEO/ Glas de copil și boabe de grâu. La Corlăteni s-a semănat astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale, în cadrul proiectelor incluse, astăzi, de Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025–2027. Potrivit autorităților, elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la o mai bună organizare spațială a infrastructurii sociale, precum și […] Acest articol Guvernul va finanța planuri urbanistice pentru 293 de localități a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
În cadrul ședinței de astăzi a Guvernului, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Hotărârii de Guvern privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Sultanatului Oman privind exonerarea reciprocă de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și speciale. Potrivit autorităților, inițiativa are la bază interesul comun al celor două […] Acest articol Guvernul a aprobat inițierea negocierilor cu Oman privind vizele pentru oficiali a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Polițiștii din raionul Ștefan Vodă au fost sesizați în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 03:30, despre producerea unui accident rutier între localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un automobil de marca Toyota, condus de un tânăr de 25 de ani, a derapat de pe […] Acest articol /FOTO/ Accident grav la Ștefan Vodă. Șofer beat și fără permis, o tânără rănită a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 5–11 ianuarie, au fost înregistrate 1.910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, numărul fiind în descreștere cu 17% față de săptămâna precedentă. În aceeași perioadă, au fost […] Acest articol ANSP: Mai puține cazuri de gripă și infecții respiratorii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Inspectorii de mediu din raionul Briceni au desfășurat recent mai multe razii în teren, având drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu. În cadrul acțiunilor de control, în localitatea Larga, au fost depistate tăieri ilegale a patru arbori de specia salcie, fapt ce constituie o […] Acest articol /FOTO/ Tăieri ilegale de arbori descoperite în raionul Briceni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
O persoană a suferit arsuri grave în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz de la un aragaz. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 13 ianuarie 2026, într-o gospodărie din satul Costești, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30. Potrivit informațiilor, într-o casă de locuit s-a […] Acest articol /FOTO/ Explozie provocată de o scurgere de gaz la Ialoveni: o persoană, grav rănită a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Două persoane au avut de suferit în urma nerespectării regulilor antiincendiare la exploatarea sobelor de încălzit, în două incidente separate, produse pe parcursul zilei de 13 ianuarie 2026, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Primul caz a fost înregistrat în amiaza zilei de ieri într-o locuință din satul Trifăuți, raionul Soroca. Un bărbat […] Acest articol Două persoane din nordul țării rănite din cauza utilizării necorespunzătoare a sobelor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Andrei Cebotari, membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) anunță că s-a autosesizat din oficiu în legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind cazul unui procuror din cadrul Procuraturii raionului Glodeni, surprins conducând în stare de ebrietate, fapt documentat de presă. Potrivit declarației, un asemenea comportament, dacă se confirmă, este incompatibil cu statutul de […] Acest articol CSP s-a autosesizat în cazul procurorului din Glodeni, surprins băut la volan a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Polițiștii și procurorii din municipiul Bălți au destructurat un grup criminal organizat, specializat în comiterea escrocheriilor, în urma unei investigații desfășurate pe parcursul mai multor luni. Potrivit oamenilor legii, începând cu luna decembrie 2025, doi bărbați cu vârstele de 21 și 39 de ani, acționând în complicitate cu alte persoane, ar fi indus în eroare […] Acest articol /VIDEO/ Grup criminal specializat în escrocherii, destructurat la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe și unul dintre cei mai mari teologi creștini. Sfântul Vasile s-a remarcat prin luptele sale pentru apărarea credinței ortodoxe, dar și prin grija față de cei săraci, bolnavi și bătrâni, pe care i-a ajutat necontenit. […] Acest articol Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Vasile. Tradiții și obiceiuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
