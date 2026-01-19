Apelurile la 112 în 2025: municipiul Bălți pe locul doi după volumul de solicitări
TV Nord, 19 ianuarie 2026 17:20
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat, pe parcursul anului 2025, un total de 2 319 730 de apeluri, cu 209 736 mai puține comparativ cu anul 2024. În medie, operatorii serviciului au răspuns zilnic la 6 355 de apeluri, potrivit datelor oficiale. Din numărul total de apeluri, 754 131 au fost […]
Acum 30 minute
17:20
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat, pe parcursul anului 2025, un total de 2 319 730 de apeluri, cu 209 736 mai puține comparativ cu anul 2024. În medie, operatorii serviciului au răspuns zilnic la 6 355 de apeluri, potrivit datelor oficiale. Din numărul total de apeluri, 754 131 au fost […]
Acum o oră
17:00
Trei tentative de transport ilicit de produse din tutun au fost documentate, în acest weekend, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău. Cazurile au fost depistate de polițiștii de frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, în cadrul controalelor efectuate pe curse internaționale. În primele două situații, în timpul verificării pasagerilor cu destinația Londra, în bagajele […]
Acum 2 ore
16:00
Colaj foto: Ziarul de Gardă Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare (abuz de serviciu și fals în acte) și condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte […]
16:00
Zeci de persoane au respectat tradiția scufundării în apă rece de Boboteaza, considerată un ritual de purificare și întărire a trupului și sufletului. Cei care s-au scăldat în apa Lacului Orășenesc din Bălți spun că apa sfințită de Bobotează are o putere deosebită și că acest obicei le oferă energie și stare de bine. „Această […]
Acum 4 ore
15:00
Tragedie în Italia: copil român de 14 ani lovit mortal de o mașină în timp ce mergea la școală # TV Nord
Un copil român de 14 ani a fost lovit mortal de o mașină în Italia, în timp ce mergea la școală. Accidentul s-a petrecut în San Sebastiano da Po, lângă Torino, pe o stradă fără trecere de pietoni. Locuitorii sunt revoltați și cer autorităților să fie trase la răspundere pentru acest incident tragic. Potrivit digi24.ro, […]
14:40
În cadrul vizitei oficiale a Președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj, la Chișinău, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert organizat în onoarea delegației albaneze. Evenimentul a avut loc într-un cadru oficial și a fost susținut de soprana Ulpiana Aliaj și pianistul Jusuf Beshiri, care au prezentat un program muzical. Concertul a […]
14:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești au depistat patru cetățeni străini care desfășurau activități de muncă fără respectarea cadrului legal, pe teritoriul unei ferme avicole situate în proximitatea localității Bărboieni, raionul Nisporeni. Cazul a fost înregistrat la mijlocul săptămânii trecute. În urma verificărilor preliminare, s-a stabilit că persoanele identificate sunt cetățeni […]
13:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul controalelor desfășurate conform Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, a fost depistat un lot de 200 kg de biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale privind siguranța alimentelor și informarea consumatorilor. Neconformitățile au fost constatate în urma […]
Acum 6 ore
12:10
Un deces a fost înregistrat astăzi în incinta Serviciului Vamal, după ce unei persoane angajate prin contract de prestări servicii pentru activități de curățenie i s-a făcut rău la locul de muncă. Potrivit informațiilor oficiale, persoana a pierdut cunoștința, fiind întreprinse imediat toate măsurile necesare și solicitat serviciul de ambulanță. Din păcate, medicii ajunși la […]
Acum 8 ore
10:50
O cetățeană străină, originară din India, a fost îndepărtată de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce nu a mai întrunit condițiile legale de ședere în scop de studii. Acțiunea a avut loc la data de 18 ianuarie 2026, informează Inspectoratul General pentru Migrație. Măsura a fost dispusă ca urmare a revocării dreptului de ședere, la […]
10:30
La Edineț, începutul de an școlar aduce o schimbare importantă – tot mai mulți copii romi pășesc pragul școlii. Într-o clasă luminoasă, o învățătoare îi ghidează cu răbdare: „Cu acest creion, iată ai linia și condu-o așa, mai departe…" Pentru acești copii, școala nu este doar un loc unde se învață literele. Este primul pas […]
10:20
În contextul sărbătorii creștine Botezul Domnului (Boboteaza), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu un apel către cetățeni să respecte cu strictețe regulile de siguranță, pentru a preveni incidentele și situațiile de risc în timpul ritualului de scufundare în apele reci. Salvatorii atrag atenția că temperaturile scăzute ale aerului și ale apei, curenții […]
10:10
Un incendiu a izbucnit în cursul nopții pe strada Păcii din orașul Cupcini, raionul Edineț. La fața locului au intervenit prompt pompierii și echipajele de Carabinieri, care au asigurat securizarea perimetrului până la sosirea serviciilor specializate. Accesul persoanelor neautorizate a fost restricționat, iar zona a fost izolată pentru a preveni eventuale riscuri suplimentare. Intervenția rapidă […]
10:10
De la începutul anului curent, 34 de persoane au fost afectate în urma expunerii prelungite la temperaturi scăzute, informează IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Potrivit datelor prezentate, 24 de persoane au fost diagnosticate cu hipotermie, iar alte 10 cazuri – cu degerături, în urma evaluărilor clinice realizate la etapa de asistență medicală […]
Acum 24 ore
17:40
Peninsula Kamceatka, din Federația Rusă, se confruntă cu una dintre cele mai severe ierni din ultimii peste 100 de ani, după ce regiunea a fost lovită de ninsori anormale care au acoperit localități întregi și principalele artere de transport cu straturi de zăpadă de peste un metru. Potrivit gismeteo, în acest sezon a fost depășit […]
Ieri
12:20
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a aprobat recent modificări la Regulamentul privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general, cu scopul de a asigura reguli mai clare pentru elevi, mai multă autonomie pentru profesori și o evaluare adaptată realităților din școli. Potrivit noilor prevederi, fiecare elev trebuie să aibă minimum două note pe […]
11:07
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost înregistrate 51 256 de traversări ale persoanelor, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit 11 481 de traversări, informează Poliția de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân: Pe sensul de intrare în Republica […]
08:50
Pentru ziua de 18 ianuarie, meteorologii anunță vreme stabilă, fără precipitații, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, pe drumuri se va menține ghețușul, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat, accentuând senzația de frig. Temperaturile vor rămâne scăzute: Meteorologii recomandă populației […]
17 ianuarie 2026
18:30
Fostul director al IMSP Spitalul Clinic Bălți, medicul Grigore Chetrari, a încetat din viață pe 16 ianuarie 2026, la vârsta de 79 de ani. Acesta s-a născut la 27 ianuarie 1947 și a activat timp de mai multe decenii în domeniul sănătății. Grigore Chetrari și-a început activitatea profesională în anul 1973, în calitate de medic […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Sensul giratoriu de la Peresecina, situat pe drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți, a fost redeschis circulației rutiere, în scopul reducerii ambuteiajelor care se formează zilnic pe acest segment intens circulat. Decizia a fost luată pentru a fluidiza traficul, în special în weekend, când fluxul de vehicule crește semnificativ, iar timpul de deplasare al șoferilor este afectat. […]
15:10
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, drumurile publice naționale sunt practicabile, iar partea carosabilă este preponderent uscată. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, iar traseele sunt monitorizate permanent pentru a asigura siguranța participanților la trafic. Intervențiile nocturne au fost efectuate, la necesitate, pe sectoare ale drumurilor […]
13:50
Instituțiile de învățământ din întreaga țară au desfășurat, pe parcursul lunii decembrie 2025, lecții tematice dedicate prevenirii consumului și comercializării drogurilor. Activitățile au implicat peste 43.000 de elevi din ciclurile gimnazial și liceal. În cadrul instruirilor, elevii au învățat să recunoască riscurile asociate consumului de droguri și să înțeleagă efectele acestora asupra sănătății. Totodată, au […]
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui luni, 19 ianuarie, la Chișinău, pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în țara noastră în perioada 18–20 ianuarie, la invitația șefei statului. Agenda discuțiilor dintre cei doi șefi de stat va viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea relațiilor economice, precum și sprijinul […]
09:30
Lukoil-Moldova, amendată pentru nerespectarea unei decizii privind infrastructura petrolieră # TV Nord
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a decis aplicarea unei amenzi în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, în privința SRL Lukoil-Moldova, pentru nerespectarea unei decizii adoptate anterior. Totodată, companiei i-a fost acordat un termen de cinci zile pentru conformare. Decizia vine […]
08:40
Sâmbătă, 17 ianuarie, vremea se va menține rece pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor meteorologice, nu sunt așteptate precipitații, însă pe drumuri se va semnala ghețuș, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență. Vântul va sufla din sectorul de nord, slab până la moderat, accentuând senzația de frig. Temperaturile nocturne vor coborî până […]
16 ianuarie 2026
17:10
Ploile din toamnă au avut un rol esențial pentru culturile semănate în toamnă, iar precipitațiile au contribuit la acumularea rezervei de umiditate în sol DANIEL LEAHU, agricultor: „Am avut o toamnă cu ploi. Desigur că ne-au pericletat modul normal a proceselor tehnologice din gospodărie, dar precipitațiile care au căzut au fost favorabile pentru cultură de […]
17:10
Comuna Șumna, din raionul Rîșcani, este unul dintre cele mai clare exemple ale declinului demografic care afectează satele Republicii Moldova. Formată din localitățile Șumna, Bulhac și Cepăria, comuna numără astăzi puțin peste 400 de locuitori, iar în unele sate au rămas doar câteva zeci de oameni. În satul Șumna, de exemplu, mai locuiesc în jur […]
15:40
Dacă ești în etapa în care te pregătești să adopți o pisică, dar una dintre marile tale griji este curățenia constantă a hainelor și a mobilierului, alegerea rasei potrivite poate face diferența. Există feline care, datorită geneticii lor unice, aproape că nu pierd deloc păr, eliminând stresul aspiratului zilnic. Aceste rase sunt soluția ideală pentru […]
15:40
Cu prilejul sărbătorii creștine Bob
13:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a refuzat inițierea unui control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese în privința primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocari. Decizia a fost adoptată printr-un proces-verbal emis la 16 ianuarie 2026, după examinarea unei sesizări depuse la 19 decembrie 2025. Autorul sesizării solicita verificarea unui posibil conflict de interese, invocând […] Acest articol ANI a refuzat inițierea controlului pe conflict de interese în cazul primarului de Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Achiziționarea unui apartament încă din etapa de construcție este una dintre cele mai inteligente decizii imobiliare, atât pentru cei care își doresc o locuință proprie, cât și pentru cei care caută o investiție sigură pe termen lung. Prețuri mai mici și condiții avantajoase Unul dintre cele mai mari avantaje este prețul mai accesibil. La începutul […] Acest articol /P/ De ce este avantajos să cumperi un apartament la etapa de construcție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
/DOC/ ANI a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința deputatei Elena Grițco # TV Nord
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat procedura de control al averii și intereselor personale în privința deputatei Elena Grițco, reprezentantă a Partidului politic „Partidul Nostru” în Parlamentul Republicii Moldova. Potrivit unui proces-verbal emis la data de 16 ianuarie 2026, controlul a fost demarat în urma unei sesizări care vizează eventuale neconcordanțe între veniturile declarate […] Acest articol /DOC/ ANI a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința deputatei Elena Grițco a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au evacuat 27 de persoane, inclusiv 6 copii, care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Chișinău. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 16 ianuarie 2026, într-un bloc locativ cu 9 nivele, situat pe strada Romană 28. […] Acest articol 27 de persoane, inclusiv 6 copii, evacuate în urma unui incendiu izbucnit în capitală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
Astăzi, 16 ianuarie 2026, angajații Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au efectuat îndepărtarea sub escortă a unui cetățean străin originar din Republica Populară Bangladesh, aflat în situație de ședere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit IGM, străinul, în vârstă de 26 de ani, a fost obligat anterior să părăsească voluntar teritoriul […] Acest articol Cetățean din Bangladesh, îndepărtat sub escortă din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Inspectoratul General al Poliției (IGP) informează că, noaptea trecută, polițiștii au intervenit de urgență în urma unei sesizări telefonice parvenite de la un cetățean, care a semnalat că, în orașul Glodeni, un conducător auto s-ar afla la volan în stare de ebrietate. Potrivit IGP, pe strada Suveranității a fost stopat un automobil de marca Dacia […] Acest articol Polițist din Glodeni, suspectat că ar fi condus băut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15 ianuarie 2026
18:00
Roman Grigoraș a fost numit în funcția de șef al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat # TV Nord
Roman Grigoraș a fost numit în funcția de șef al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, începând cu data de 15 ianuarie. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Guvernului din 14 ianuarie 2026. Funcția a devenit vacantă după ce fostul conducător al oficiului, Vladimir Rusu, a acces în Parlament în calitate de deputat. […] Acest articol Roman Grigoraș a fost numit în funcția de șef al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
Temperaturile scăzute și poleiul cresc riscul de accidente în sezonul rece. Specialiștii recomandă populației să acorde o atenție sporită modului în care se deplasează pe timp de iarnă, pentru a evita alunecările, traumatismele și hipotermia. Potrivit medicilor și salvatorilor, este important ca pietonii să poarte încălțăminte comodă, cu talpă antiderapantă, și haine groase, care să […] Acest articol Cum ne deplasăm în siguranță pe timp de iarnă, pe ger și polei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, estimează că 2026 va fi un an dificil pentru Kiev. Ce spune despre cursul războiului # TV Nord
Comandantul-şef al forţelor armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, a recunoscut joi că prevede un an 2026 dificil în războiul împotriva invaziei Rusiei, ţară căreia susţine că forţele sale armate i-au provocat 1,2 milioane de pierderi în 2025, transmite digi24.ro Într-un mesaj publicat pe Telegram, în care Sârski a făcut bilanţul anului trecut în războiul ruso-ucrainean, comandantul-şef […] Acest articol Comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, estimează că 2026 va fi un an dificil pentru Kiev. Ce spune despre cursul războiului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
/VIDEO/ Cu ce se încălzesc oamenii din sate pe timp de ger: lemnele rămân principala soluție # TV Nord
Gerul din ultima perioadă îi pune la încercare pe locuitorii din satele din nordul țării „Focul l-am aprins de dimineață, de la jumătate la opt, pentru că este frig. Iarna asta mi-am adus lemne, 10 mii iaca am dat pe lemnele acestea. Da cu lemne până seara, punem câte un lemn ca să fie cald, […] Acest articol /VIDEO/ Cu ce se încălzesc oamenii din sate pe timp de ger: lemnele rămân principala soluție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
O căprioară rănită a fost salvată în raionul Ștefan Vodă de către inspectorii de mediu, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce autoritățile au fost sesizate de cetățeni. La fața locului, inspectorii au constatat că femela de căprioară prezenta traume evidente și nu se putea deplasa. A fost solicitată […] Acest articol Căprioară rănită la Ștefan Vodă, salvată de inspectorii de mediu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o alertă de călătorie pentru Republica Islamică Iran, în contextul deteriorării situației de securitate din această țară. Autoritățile recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, iar celor care se află deja pe teritoriul iranian li se sugerează analizarea părăsirii imediate a țării, pe rute sigure […] Acest articol Alertă de călătorie pentru Iran: MAE recomandă evitarea deplasărilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:00
/VIDEO/ 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Simbol al identității spirituale și culturale # TV Nord
La 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți a fost organizat un eveniment comemorativ dedicat personalității și operei poetului. Elevii instituției au susținut un program artistic care a inclus recitări de poezii și momente muzicale, menite să promoveze patrimoniul cultural național și să mențină vie memoria […] Acest articol /VIDEO/ 176 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Simbol al identității spirituale și culturale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Accidentul mortal de pe bulevardul Decebal: conducătorul troleibuzului, trimis în judecată # TV Nord
Conducătorul troleibuzului implicat în accidentul rutier soldat cu decesul unui pieton, produs pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, a fost trimis în judecată. Informația a fost confirmată de Procuratura municipiului Chișinău – Oficiul Principal, care a anunțat finalizarea urmăririi penale pe acest caz. Potrivit materialelor acumulate de procurori, accidentul s-a produs la […] Acest articol Accidentul mortal de pe bulevardul Decebal: conducătorul troleibuzului, trimis în judecată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Reforme la manualele școlare: accent pe calitate, conținut digital și ghiozdane mai ușoare # TV Nord
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță un set de reforme care vizează manualele școlare, în contextul elaborării noului curriculum pentru toate disciplinele de studiu, planificat pentru anul 2026. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, măsurile au ca obiectiv îmbunătățirea calității conținutului, creșterea accesibilității și atractivității manualelor, precum și reducerea greutății ghiozdanelor elevilor. În anul […] Acest articol Reforme la manualele școlare: accent pe calitate, conținut digital și ghiozdane mai ușoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind construcția ilegală a unui local dintr-o zonă istorică a capitalei # TV Nord
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local amplasat pe strada Eugen Doga, zonă istorică a municipiului Chișinău. Acțiunile de urmărire penală au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe proprietate […] Acest articol CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind construcția ilegală a unui local dintr-o zonă istorică a capitalei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
În contextul începerii unui nou an de instrucție, militarii unei unități a Armatei Naționale vor desfășura, pe 15 ianuarie, ședințe de instruire cu executarea tragerilor din armamentul din dotare. Potrivit informațiilor oficiale, instruirile vor avea loc la Centrul de instruire al unității din municipiul Bălți, iar tragerile vor fi efectuate pe timp de zi. Reprezentanții […] Acest articol Trageri de instruire ale Armatei Naționale, programate la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență lansează o campanie de prevenire a cazurilor de prăbușire sub gheața subțire în corpurile acvatice din Republica Moldova. În acest context, dar și în ajunul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, pe 16 ianuarie 2026, la ora 11:00, salvatorii vor desfășura un exercițiu demonstrativ pe teritoriul Stației de salvare pe apă […] Acest articol IGSU lansează o campanie de prevenire a accidentelor pe gheața subțire a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Cățelușă găsită cu peste 30 de plăgi în centrul orașului Rezina. Poliția a inițiat o investigație # TV Nord
Un caz de violență asupra animalelor a fost semnalat sâmbătă, 10 ianuarie, în centrul orașului Rezina. O cățelușă a fost găsită grav rănită, prezentând multiple plăgi provocate de un obiect ascuțit. Potrivit informațiilor oferite de voluntari, o tânără a alertat autoritățile după ce a observat animalul rănit. Cățelușa a fost transportată de urgență la o […] Acest articol Cățelușă găsită cu peste 30 de plăgi în centrul orașului Rezina. Poliția a inițiat o investigație a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
În urma ninsorilor din noaptea trecută, Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că a desfășurat intervenții nocturne pe traseele naționale, pentru menținerea viabilității rețelei rutiere. Potrivit AND, 182 de utilaje speciale și 179 de muncitori rutieri au fost mobilizați pentru lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului. Intervențiile au avut loc în aproximativ 40 […] Acest articol Intervenții nocturne pe drumurile naționale după ninsori a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au desfășurat razii în teren, având ca scop protejarea mediului înconjurător și verificarea respectării legislației de mediu. În urma controalelor, au fost depistate cazuri de tăiere ilicită a arborilor de specia nuc, amplasați în fâșia de protecție a câmpurilor din localitatea Mihălășeni, raionul Ocnița. Persoanele […] Acest articol Razii de mediu la Ocnița. Tăieri ilegale de arbori de nuc, depistate la Mihălășeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
