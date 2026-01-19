Studentă din India, îndepărtată din Republica Moldova

16:20

Gerul din ultima perioadă îi pune la încercare pe locuitorii din satele din nordul țării „Focul l-am aprins de dimineață, de la jumătate la opt, pentru că este frig. Iarna asta mi-am adus lemne, 10 mii iaca am dat pe lemnele acestea. Da cu lemne până seara, punem câte un lemn ca să fie cald, […] Acest articol /VIDEO/ Cu ce se încălzesc oamenii din sate pe timp de ger: lemnele rămân principala soluție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.