Puterea a Patra, din 12.01.2026 cu participarea Corinei Cojocaru
N4, 13 ianuarie 2026 11:00
Acum 30 minute
11:00
Acum 24 ore
16:50
Maia Sandu a declarat într-un interviu pentru presa internațională că, în condițiile actuale, ar vota unirea cu România la un referendum: Aderarea la UE este un obiectiv mai realistic decât unirea cu România în acest moment. „Uitați-vă ce se întâmplă în jur, în lume, e tot mai dificil pentru o țară ca Moldova să reziste, […]
16:40
Construcția noului penitenciar al Republicii Moldova este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, iar instituția urmează să fie dată în exploatare în anul 2029. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, într-un interviu acordat agenției MOLDPRES. „Construcția unui nou penitenciar rămâne un obiectiv strategic pentru Ministerul Justiției și face parte din […]
15:00
Proprietățile președintei Maia Sandu au rămas neschimbate pe parcursul anului 2025, în timp ce veniturile salariale au crescut, potrivit declarației de avere depuse de șefa statului la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Documentul arată că Maia Sandu deține același bun imobil ca în anii precedenți, în timp ce economiile sunt mai modeste decât cele indicate […]
15:00
Costiuc, în vizorul ANI. Deputatul ar fi deținut și funcția de administrator al unei companii din România # N4
Deputatul Partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Instituția a inițiat un control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților. Mai exact, pe lângă mandatul de parlamentar, Costiuc ar exercita funcții de administrator la o asociație obștească și la o companie din România. Potrivit documentului, procedura a pornit în urma […]
15:00
Carburanții înregistrează scumpiri destul de considerabile, după un sfârșit de an cu ieftiniri aproape fără precedent din ultimii patru ani. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 29 de bani, cu 17 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată […]
15:00
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi audiat în calitate de martor al acuzării în dosarul „Kuliok", în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, liderul PSRM Igor Dodon. Decizia a fost pronunțată pe 12 ianuarie de Curtea Supremă de Justiție. Potrivit informațiilor, deși procurorii au cerut audierea a 17 martori, magistrații au acceptat […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, solicită Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și altor autorități responsabile să analizeze urgent, în cadrul unui grup de lucru, revizuirea mecanismului de vetting, pentru a extinde categoriile de judecători supuși evaluării externe și pentru a accelera procedurile interne de evaluare a performanțelor. Șeful statului a subliniat că, în […]
12:10
Președinta Maia Sandu a declarat că a văzut punctul de vedere al Comisiei de la Veneția asupra inițiativei de a lichida PA și PCCOCS și de a crea o nouă instituție – PACCO. Șefa statului a adăugat că îi este greu să-și imagineze cum țara poate avea „o procuratură puternică dintr-un număr mic de oameni" […]
12:00
Încheiem anul cu ieftiniri la carburanți, cu toate că sunt un pic mai temperate, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Valorile sunt cele mai mici din ultimii aproape patru ani. […]
11:40
Purtătorul de cuvânt al Președintelui Maia Sandu, Igor Zaharov, își încheie activitatea la finalul anului 2025. Într-un mesaj public, acesta a explicat că decizia este legată de prioritățile personale și familiale, după aproape doi ani de muncă intensă în domeniul comunicării și politicii externe. „Îi mulțumesc Președintei Maia Sandu pentru încredere și pentru exemplul personal […]
11:30
Cernăuțeanu: „Constantinov ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței” # N4
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la o emisiune de la postul public de […]
11:30
S-a ascuns timp de zece ani de pedeapsă, dar a fost prins în Italia. Este vorba de un cetățean moldovean în vârstă de 40 de ani, anunțat în căutare internațională de către autoritățile de la Chișinău. Presa italiană scrie că pe numele acestuia era emis un mandat internațional în vederea extrădării, pentru o crimă comisă […]
11:30
Un bărbat de 38 de ani a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit că ar fi provocat decesul gazdei sale în urma unor agresiuni violente. Oficiul Ciocana al Procuraturii municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanța de judecată. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală a Republicii Moldova. Potrivit […]
29 decembrie 2025
15:50
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Valorile sunt cele mai mici din ultimii aproape patru ani. Astfel, marți un litru de benzină A95 va fi […]
15:50
A fost reținut fiul bănuitului principal în cazul de la Beriozchi. Potrivit Poliției, bărbatul de 33 de ani este suspectat de complicitate la o crimă care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013. Reținerea a avut loc în timp ce bărbatul încerca să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost luată în […]
15:50
Pe măsură ce Bulgaria se pregătește pentru adoptarea anticipată a euro la 1 ianuarie, opinia publică rămâne împărțită # N4
Pe măsură ce Bulgaria se pregătește pentru adoptarea anticipată a euro la 1 ianuarie, opinia publică rămâne împărțită cu privire la implicațiile aderării la moneda unică. În timp ce unii economiști și profesioniști au salutat această mișcare ca un pas către o integrare mai profundă în Uniunea Europeană, alții au avertizat asupra provocărilor economice potențiale […]
15:50
Misail-Nichitin: „Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene” # N4
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, după ce a fost condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. DANIELLA MISAIL-NICHITIN, ministrul Afacerilor Interne: „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica doar că persoana […]
11:40
Dialoguri | Catalin Vacarciuc, profesor: Cârpim pereții, în timp ce temelia se prăbușește Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
11:00
Noi detalii în cazul din localitatea Beriozchi, Anenii Noi. A fost reținut și fiul de 33 de ani al bănuitului. În baza materialului probatoriu acumulat de polițişti şi procurori se bănuiește că acesta a fost complice la o crimă care ar fi fost săvârșită de tatăl său în perioada 2012-2013. Bărbatul a fost reținut de […]
26 decembrie 2025
10:30
25 decembrie 2025
12:20
Guvernul francez a condamnat interdicția de viză impusă de administrația Trump lui Thierry Breton, fost comisar al Uniunii Europene care a avut un rol-cheie în promovarea Actului privind serviciile digitale, lege care a vizat recent marile companii tehnologice americane. Administrația Trump a anunțat marți interdicții de viză împotriva lui Breton și a altor activiști anti-dezinformare, […]
12:20
VIDEO/ Familia tânărului din satul Pelinia, raionul Drochia, ucis acum patru ani în bătaie, cere dreptate # N4
Un rezultat neașteptat pentru rudele lui Alexandru Babaleu din satul Pelinia ucis în bătaie acum patru ani, într-un parc din localitate. După ani întregi de procese și zeci de ședințe de judecată, instanța de fond a pronunțat o sentință care potrivit rudelor tânărului, nu trage la răspundere pe toți cei considerați vinovați de moartea acestuia. […]
12:20
VIDEO/ „Sofienii” – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vii tradițiile strămoșești # N4
În ajun de sărbătoare, liniștea satului Sofia din raionul Drochia este spartă de pași hotărâți și voci bărbătești care se adună într-un singur glas. Sunt „Sofienii" – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vie o tradiție transmisă din generație în generație, transmite TV Nord. „La mulți ani cu sănătate să vă dea […]
12:10
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Valorile sunt cele mai mici din ultimii aproape patru ani. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi […]
24 decembrie 2025
14:30
Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea va fi valabilă pe 25 decembrie. Astfel, pe arii extinse temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5-7 grade Celsius. Astfel, joi, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la -7 grade, iar noaptea coboară până la -12 grade, cu […]
13:40
VIDEO/ Două surori din satul Fîrlădeni, raionul Căușeni, cer ajutorul oamenilor și al autorităților pentru a supraviețui # N4
Două surori din satul Fîrlădeni, raionul Căușeni, cer ajutorul oamenilor și al autorităților pentru a supraviețui. Una dintre ele, în vârstă de 40 de ani, este dependentă de dializă și are gradul întâi de dizabilitate, iar cealaltă soră are gradul doi de dizabilitate, în urma unei afecțiuni cardiace. Femeile se întrețin una pe cealaltă și […]
13:30
Trei persoane au fost ucise de o bombă la Moscova, miercuri, după ce doi polițiști s-au apropiat de un bărbat care se comporta suspect în apropierea locului unde, cu două zile mai devreme, un general de rang înalt a fost ucis de o bombă plasată într-o mașină, atac despre care Rusia a spus că a […]
13:30
Șeful Statului Major al armatei libiene, Mohammed Al-Haddad, a murit marți, 23 decembrie, într-un accident aviatic, la scurt timp după ce aeronava în care se afla a decolat din capitala Turciei, Ankara, a anunțat premierul Libiei. Potrivit prim-ministrului libian Abdulhamid Dbeibah, pe aeronavă se mai aflau patru persoane, comandantul forțelor terestre ale Libiei, directorul autorității […]
13:30
Grosu: „Cea mai important realizare pentru Republica Moldova, în anul 2025, a fost menținerea păcii” # N4
Cea mai important realizare pentru Republica Moldova, în anul 2025, a fost menținerea păcii și confirmarea direcției europene a țării. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la postul public de televiziune. Potrivit oficialului, anul care se încheie a fost un „examen" pentru societate și instituții, în care deciziile […]
13:30
Kulminski: „Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană” # N4
Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA și fost vicepremier pentru Reintegrare, Vlad Kulminski, la o emisiune de la Rlive. El a precizat că acest lucru nu poate fi făcut nici din punct de vedere juridic, nici practic. VLAD KULMISKI, ambasadorul […]
13:20
Aeroportul Internațional Chișinău este pregătit din punct de vedere tehnic să primească zboruri intercontinentale. Declarația a fost făcută de administratorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, Sergiu Spoială, la o emisiune de la postul public de televiziune. Totodată, el a precizat că decizia aparține exclusiv companiilor aeriene. SERGIU SPOIALĂ, administratorul Aeroport
13:20
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 21 de lei și 97 de […]
13:20
Cel mai populat stat al Australiei a adoptat miercuri un set amplu de noi legi privind armele de foc și combaterea terorismului, în urma atacului armat în masă de pe plaja Bondi, înăsprind regimul de deținere a armelor, interzicând afișarea publică a simbolurilor teroriste și consolidând puterile poliției pentru limitarea protestelor. Parlamentul statului New South […]
23 decembrie 2025
13:00
Radu Marian, după împușcăturile de la un inspectorat de poliție din Chișinău: „Se mai întâmplă, să nu facem circ din fiecare incident” # N4
Deputatul PAS Radu Marian nu prea pare deranjat de scandalul de la Inspectoratul de Poliție Centru din Capitală, acolo unde, joia trecută, au fost trase focuri de armă în sediul instituției, după festivitățile dedicate Zilei Poliției. Parlamentarul susține că „se mai întâmplă” și cheamă societatea să „nu facă circ din fiecare incident”, scrie Ziua.md. „Cred […]
22 decembrie 2025
14:00
Justiția franceză l-a condamnat, în lipsă, pe fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la o amendă de 100.000 de euro # N4
Justiția franceză l-a condamnat la începutul lunii decembrie, în lipsă, pe fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la o amendă de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție legat de piața loteriei naționale din Republica Moldova, potrivit hotărârii judecătorești consultate de AFP luni. Instanța […]
12:30
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în Penitenciarul nr. 13, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026. Potrivit încheierii judecătorești, termenul arestului a fost […]
12:30
Veterinari militari francezi s-au alăturat unei campanii de vaccinare a 750.000 de capete de bovine, într-un efort de a opri răspândirea unui focar de dermatită nodulară contagioasă bovină în sud-vestul Franței. Franța a achiziționat recent 400.000 de doze de vaccin din Olanda, care se adaugă unui stoc existent de 500.000 de doze. Forțele armate franceze […]
12:30
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 17 de […]
12:20
Generalul locotenent Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Forțelor Armate Ruse a decedat, după ce mașina sa a explodat. Potrivit Comitetului de Anchetă din Rusia, un dispozitiv exploziv plasat sub șasiul mașinii a fost detonat în dimineața zilei de 22 decembrie, pe strada Yasenevaya din Moscova. Comitetul de Anchetă din Rusia a raportat […]
12:20
Câteva mii de activiști din întreaga Serbie s-au alăturat protestelor studențești din sud-vestul țării, manifestând împotriva a ceea ce ei descriu drept presiuni ale guvernului asupra universităților de stat. Demonstrația, parte a unei mișcări mai ample împotriva ingerințelor politice în învățământul superior, a fost prima de acest fel organizată în Novi Pazar, un oraș cu […]
11:40
Dialoguri | Otilia Cotruța, despre reputație, influența comunității și “gura lumii” Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
19 decembrie 2025
14:50
Republica Moldova a făcut un pas important pe drumul aderării la Uniunea Europeană, obținând acceptul statelor membre pentru a deschide negocierile tehnice. Declarația a fost făcută de comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, la o emisiune de la postul ProTV Chișinău. MARTA KOS, Comisarul European pentru Extindere: „Chiar în ziua de luni am obținut acceptul […]
14:50
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății. La Bălți, bisericile au fost pline de credincioși veniți să se roage pentru sănătate, pace, liniște în familie și ocrotirea copiilor, transmite TV Nord. „Pentru mine și familia mea, în genere religia este foarte importantă. […]
14:50
Plugaru, despre principalele motive pentru care zeci de mii de gospodării nu vor beneficia de compensații # N4
Veniturile nedeclarate, neconcordanțele din declarații și dobânzile mai mari de 4.000 de lei sunt principalele motive pentru care zeci de mii de gospodării nu vor beneficia de compensații prin programul „Ajutor la contor” în sezonul rece 2025 – 2026. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la o emisiune de […]
14:40
Tronsonul de drum de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului va fi reparat. Asigurarea a fost dată de ministrul Culturii, Cristian Jardan, la o emisiune de la postul One TV. Totodată, Jardan a subliniat că nu a existat niciun conflict între Ministerul Culturii și Primărie în privința acestui proiect. CRISTIAN JARDAN, ministrul Culturii: […]
