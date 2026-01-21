O moldoveancă s-a dat drept persoană cu dizabilități pentru a cere bani în Iași

12:10

Imaginile spectaculosului jaf de la Muzeul Luvru, din octombrie de la Paris, filmate de camerele de supraveghere video, au fost difuzate pentru prima dată duminică de canalele TF1 şi France Télévision. Se pot vedea doi dintre hoţi: unul poartă o cagulă neagră şi o vestă galbenă, celălalt este îmbrăcat în negru şi are o cască … Articolul VIDEO// Noi imagini spectaculoase cu jaful de la Luvru apare prima dată în BreakingNews.