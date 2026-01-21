O moldoveancă s-a dat drept persoană cu dizabilități pentru a cere bani în Iași
BreakingNews, 21 ianuarie 2026 13:00
O tânără din Republica Moldova a fost prinsă de polițiștii români cerșind prin Iași. Femeia are 25 de ani și imita dizabilitatea, folosind un scaun cu rotile.Conaționala avea închiriat un apartament în regim hotelier. Conform Antena3, pentru o noapte de cazare femeia plătea 150 de roni și se deplasa cu taxiul. Polițiștii au mai descoperit
• • •
Acum 30 minute
13:00
O tânără din Republica Moldova a fost prinsă de polițiștii români cerșind prin Iași. Femeia are 25 de ani și imita dizabilitatea, folosind un scaun cu rotile.Conaționala avea închiriat un apartament în regim hotelier. Conform Antena3, pentru o noapte de cazare femeia plătea 150 de roni și se deplasa cu taxiul. Polițiștii au mai descoperit
12:50
Un bărbat de 41 de ani a decedat într-un troleibuz din Capitală, după ce s-ar fi simțit rău. Totul s-a întâmplat în această dimineață, 21 ianuarie. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, a comunicat pentru Știri.md că oamenii legii au fost sesizați inițial despre depistarea unei persoane inconștiente în salonul unui
Acum o oră
12:40
Un alt accident feroviar a avut loc marți seara în Spania, după ce un zid de sprijin s-a prăbușit peste șine, provocând deraierea unui tren de navetiști în apropiere de Barcelona. În urma incidentului, mecanicul trenului a decedat, iar 37 de persoane au fost rănite. Potrivit presei spaniole, trenul circula pe ruta Gelida-Sant Sadurní, în
Acum 2 ore
12:00
Un alt bărbat a fost găsit decedat marți, 20 ianuarie, în Chișinău. Corpul acestuia a fost descoperit pe strada Calea Orheiului. La fața locului au intervenit polițiștii, care au stabilit că victima are vârsta de 43 de ani. În urma cercetării, medicul-legist nu a depistat semne vizibile de moarte violentă. Circumstanțele decesului și cauza exactă
Acum 4 ore
10:40
Primăria Chișinău a investit aproape 2,3 milioane lei în Grădinița nr. 223 din Tohatin # BreakingNews
Primăria Chișinău a investit aproape 2,3 milioane de lei, în perioada 2020–2024, în modernizarea Grădiniței nr. 223 din Tohatin, instituție frecventată de 170 de copii, inclusiv preșcolari din familii refugiate din Ucraina. Cu sprijinul financiar al municipalității, au fost realizate lucrări de reparație capitală a grupelor, sălii festive, cabinetelor metodic și medical, precum și a
10:10
La 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat din funcție, care a exercitat timp de o lună și atribuțiile de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul. Acesta a fost condamnat pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea
Acum 24 ore
18:30
Municipiul Bălți va beneficia de o alocare financiară de circa 4 milioane lei pentru implementarea programului „Bălți – Capitala Tineretului". Anunțul a fost făcut de primarul municipiului, Alexandr Petkov, în urma unei întrevederi cu delegația Agenției Naționale pentru Tineret, condusă de directorul instituției, Alexandr Petrov. Potrivit edilului, resursele financiare vor fi utilizate pentru realizarea
17:30
Echipa de juriști a Partidului Politic MAN a reacționat la declarațiile consilierilor PAS din conferința de presă din 19 ianuarie 2026, acuzând tentativa acestora de a substitui justiția prin afirmații politice manipulatorii. Potrivit MAN, PAS ar fi prezentat informații tendențioase, asociind artificial subiecte distincte și inducând în eroare opinia publică, creând suspiciuni nefondate. Sentința din
17:20
Partidul Nostru lansează un proiect mult așteptat de primării: scutirea de taxe pentru bunurile donate # BreakingNews
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru
16:40
Ion Ceban anunță un nou proiect de eficiență energetică pentru 52 de grădinițe din Chișinău # BreakingNews
Primarul general Ion Ceban a anunțat lansarea unui nou proiect major de eficiență energetică, care va viza 52 de grădinițe din capitală, realizat de Primăria Chișinău în parteneriat cu BERD și BEI. Prima etapă a proiectului prevede modernizarea a 30 de instituții preșcolare. Potrivit edilului, vor fi reabilitate termic cele mai mari grădinițe din oraș,
15:40
Cel puțin șapte persoane au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite, în urma unui atentat comis luni într-un restaurant chinezesc din centrul Kabulului. Explozia a fost revendicată de Statul Islamic, care a vizat cetățeni chinezi, potrivit unui comunicat citat de SITE. „Statul Islamic în Afganistan i-a înscris pe cetăţenii chinezi pe lista ţintelor,
15:30
Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de ființe umane și exploatare sexuală în Grecia # BreakingNews
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui bărbat de 44 de ani, de comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane. Potrivit acuzării, în perioada lunii decembrie 2012, cetățeanul român, împreună cu alte persoane,
15:10
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a respins acuzațiile aduse de consilierii PAS împotriva colegilor săi, afirmând că există prezumția nevinovăției. „Sub paravanul unor declarații politice, vin cu acuzații grave și murdare, fapt infirmat de Cristina Burdiumov – consilier municipal MAN", a spus Ceban. El a mai adăugat că astfel de declarații depășesc liniile roșii
14:30
Primăria Chișinău și Ambasada Greciei intensifică colaborarea în cultură, educație și dezvoltare urbană # BreakingNews
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Republicii Elene, condusă de Dr. Maximos Charakopoulos, deputat în Parlamentul Elen și Secretar General al Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, alături de Excelența Sa, Nikolaos Krikos, Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, oficialii au evidențiat relațiile istorice solide dintre
13:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de șantaj. Instanța i-a stabilit pedeapsa de 12 ani de închisoare cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Potrivit materialelor cauzei, începând cu anul 2015, în timp ce își ispășea o pedeapsă
13:20
Primăria Chișinău lansează consultări publice pentru Planul municipal de combatere a consumului de droguri # BreakingNews
Primăria municipiului Chișinău a inițiat procesul de elaborare a Planului municipal de prevenire și combatere a consumului de droguri, document care urmează să fie supus consultărilor publice până la data de 30 ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. Potrivit edilului, procesul va avea loc în mai multe etape și va
12:40
Cadavrul unui bărbat, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat în această dimineață în sectorul Râșcani al capitalei. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma expertizei medico-legale. Solicitat de agenție, ofițerul de presă al poliției capitalei, Cristina Talpă, a subliniat că medicul legist nu a depistat semne vizibile de moarte violentă.
12:00
Chișinău, 20 ianuarie 2026 – Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și lider pe piața aviatică din Europa Centrală și de Est, anunță atingerea unui prag strategic în dezvoltarea sa: operarea a 1.000 de rute în cadrul unei rețele aflate în continuă extindere. În prezent, compania asigură conexiuni între 200
11:00
O minoră în vârstă de 14 ani, originară din Republica Moldova, este dată dispărută în Franța, iar familia acesteia solicită sprijinul publicului pentru identificarea ei. Potrivit informațiilor făcute publice de părinți, adolescenta Marinela Raru nu a mai fost văzută de joi, 15 ianuarie 2026, în localitatea Le Raincy. Apelul a fost lansat pe rețelele sociale,
10:40
Poliția Republicii Moldova a anunțat că, în perioada 1–18 ianuarie 2026, a reușit să scoată din circulație substanțe narcotice în valoare totală de 504.344 de lei în cadrul operațiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri. În același interval, autoritățile au inițiat 104 procese contravenționale și 29 de cauze penale pentru încălcarea legislației
18:00
Victima LGBT a fost chemată la întâlnire, bătută crunt și acoperită cu omăt la Cruglic # BreakingNews
Victima crimei de la Cruglic este o persoană din comunitatea LGBT, conform șefei centrului Genderdoc-M, Angelica Frolov. Persoana a fost chemată la întâlnire, bătută fără milă, jefuită, apoi lăsată să zacă în zăpadă. Frolov a scris pe rețelele de socializate că victima a făcut cunoștință cu unul dintre agresori prin intermediul unei aplicații speciale, pentru
17:50
Dorin Damir a fost reținut la scurt timp după ce luni, 19 ianuarie 2026, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Inspectoratul General al Poliției. Luni, 19 ianuarie 2026, un complet de judecată prezidat de magistrata Angela Catană, din care mai fac
16:20
Mai multe cazuri de consum și deținere de droguri, documentate de poliția din Ialoveni # BreakingNews
Polițiștii din raionul Ialoveni au documentat mai multe cazuri de consum și deținere ilegală de droguri, în urma unor acțiuni desfășurate în mai multe localități. În orașul Ialoveni și localitatea Piatra Albă, oamenii legii au oprit mai mulți șoferi care au fost testați pozitiv la substanțe interzise. În vehiculele acestora au fost depistate droguri, obiecte
15:40
Dorin Damir, condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la MAI # BreakingNews
Dorin Damir, cunoscut drept finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru două capete de acuzare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe alte trei capete de acuzare. Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026. Decizia a
13:10
Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație au expulzat o tânără de 23 de ani originară din India. Măsura a fost dispusă ca urmare a revocării dreptului de ședere în scop de studii, la solicitarea instituției de învățământ la care aceasta era studentă. Potrivit oamenilor legii, tânăra nu mai întrunea condițiile legale de ședere pe teritoriul Republicii
12:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis mulțumiri angajaților și muncitorilor care intervin non-stop pentru deszăpezirea orașului, remarcând efortul constant și nopțile nedormite depuse pentru a asigura circulația în condiții de iarnă. Totodată, edilul a subliniat că, pe alocuri, s-au constatat anumite carențe în desfășurarea lucrărilor. În acest sens, Ceban a cerut ca
12:10
Imaginile spectaculosului jaf de la Muzeul Luvru, din octombrie de la Paris, filmate de camerele de supraveghere video, au fost difuzate pentru prima dată duminică de canalele TF1 şi France Télévision. Se pot vedea doi dintre hoţi: unul poartă o cagulă neagră şi o vestă galbenă, celălalt este îmbrăcat în negru şi are o cască
12:00
Primăria Chișinău lansează o nouă licitație internațională pentru reabilitarea râului Bîc # BreakingNews
Primăria municipiului Chișin
11:20
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din România trage un semnal de alarmă privind provocările periculoase de pe TikTok, care încurajează inclusiv minorii să facă gesturi riscante pentru vizualizări, precum aruncarea de obiecte pe fereastră sau vandalizarea mașinilor. Potrivit MAI, astfel de provocări pun în pericol viaţa oamenilor, transmite breakingnews.md cu referire la antena3.ro. „Atenţie la provocările periculoase din mediul … Articolul Trend periculos pe TikTok: Aruncări pe geam și mașini vandalizate apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Contrabanda cu arme depistată la punctul vamal Albița ar fi fost pusă la cale încă din anul 2023. Declarația a fost făcută de directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS” de la TV8, transmite breakingnews.md. Potrivit lui, atât anchetele desfășurate de organele de drept, cât și cele interne ale instituției sunt în plină … Articolul Contrabanda cu arme, descoperită la vama Albița, ar fi început în 2023 apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Bărbat de 33 de ani, condamnat la închisoare după ce a lovit un polițist în sediul IP Botanica # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului … Articolul Bărbat de 33 de ani, condamnat la închisoare după ce a lovit un polițist în sediul IP Botanica apare prima dată în BreakingNews.
18:00
Adio, CARBON – welcome, HOTARUL! Un nou hit cinematografic autohton va fi lansat pe marile ecrane # BreakingNews
După succesul răsunător al filmului CARBON, cel mai apreciat și de succes film autohton din istoria Moldovei independente, realizatorii acestuia revin cu HOTARUL – un nou proiect cinematografic menit să cucerească publicul prin umor inteligent și autoironie. HOTARUL este o comedie despre vecini, orgolii și granițele care ne despart…și ne aduc împreună. Două familii din … Articolul Adio, CARBON – welcome, HOTARUL! Un nou hit cinematografic autohton va fi lansat pe marile ecrane apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață. Potrivit acuzării, în perioada anilor 2010–2014, inculpatul, aflându-se la domiciliul său, precum … Articolul S-a proclamat Mesia și a exploatat peste 10 ani o familie: Făptașul, închis pe viață apare prima dată în BreakingNews.
15:20
O tentativă de scoatere ilegală a mijloacelor financiare din Republica Moldova a fost contracarată de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Incidentul a avut loc în timpul controlului pe ruta Chișinău–Tbilisi. Asupra unei nerezidente în vârstă de 59 de ani au fost depistate sume de 30.100 de dolari și … Articolul Peste 30.000 de dolari, depistați nedeclarați pe Aeroportul Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
13:20
Amenințări cu moartea și imagini intime: femeie șantajată cu mii de euro timp de patru ani # BreakingNews
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, la începutul lunii ianuarie, au fost sesizați privind comiterea unui șantaj. Investigațiile preliminare au arătat că, în perioada 2022–2026, un grup de persoane, aflate în curs de identificare, ar fi amenințat o femeie de 40 ani și apropiații acesteia cu violență, moarte, răspândirea de informații defăimătoare și publicarea unor imagini … Articolul Amenințări cu moartea și imagini intime: femeie șantajată cu mii de euro timp de patru ani apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Incendiu într-un apartament din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv șase copii, evacuate # BreakingNews
Salvatorii IGSU au evacuat 27 de persoane, dintre care șase copii, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament din municipiul Chișinău, persoanele riscând să se intoxice cu fum. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 16 ianuarie 2026, într-un bloc cu nouă nivele de pe strada Romană, 28. Apelul la Serviciul 112 a … Articolul Incendiu într-un apartament din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv șase copii, evacuate apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Un curier de droguri sintetice, cu vârsta de 34 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore de polițiștii și procurorii sectorului Râșcani din Capitală. Bărbatul este suspectat de distribuirea substanțelor interzise. Potrivit investigațiilor, curierul fost prins în flagrant în timp ce plasa droguri sintetice în ascunzișuri special amenajate. În momentul reținerii, asupra sa … Articolul Prins în timp ce plasa droguri în ascunzișuri: Un bărbat, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Cahul, a reținut două persoane în urma unor percheziții efectuate într-o cauză penală de trafic de influență. Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit sume de bani de la mai mulți cetățeni, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor în domeniul securității … Articolul Certificate obținute contra mită: CNA a reținut doi suspecți apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) acuză guvernarea de o politică „iresponsabilă” în raport cu agricultura şi cere autorităţilor să renunţe la actualul mod de gestionare a domeniului. Formaţiunea solicită evitarea acumulării restanţelor faţă de fermieri, majorarea fondului de subvenţionare cel puţin la nivelul anului precedent, schimbarea mecanismului de acordare a subvenţiilor în baza unor analize profesioniste, … Articolul MAN cere guvernării schimbarea politicii în agricultură apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Scandalul gândacilor de la un cămin al Universității Tehnice din Moldova (UTM) ia amploare, după ce o studentă a povestit că, în timp ce dormea, un gândac i-a pătruns în ureche. Tânăra susține că a fost nevoită să se adreseze de urgență medicilor, iar intervenția a fost una dureroasă și costisitoare. În același timp, informațiile … Articolul Gândac în urechea unei studente. Scandalul de la UTM escaladează apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Albinele fără ac din Peru sunt primele insecte din lume recunoscute ca persoane juridice, după ce Provincia Satipo a aprobat o ordonanță municipală care le protejează, anunță Corriere della Sera, citat de G4Media. Aceasta este cea mai veche specie de albine de pe planetă, responsabilă de polenizarea a peste 80% din flora amazoniană, inclusiv culturi precum cafeaua, … Articolul Albinele fără ac din Peru, recunoscute ca persoane juridice apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un bărbat a murit după ce s-ar fi incendiat cu scop de suicid. Cazul a avut loc în amiaza-zilei de ieri, în jurul orei 12:48, pe strada Dimitrov, municipiul Comrat. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un bărbat în vârstă de 50 de ani. Din motive încă nestabilite de anchetă, acesta s-ar fi stropit cu … Articolul Un bărbat a ars de viu la Comrat. S-a stropit cu benzină și s-a incendiat apare prima dată în BreakingNews.
12:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Culturii și a comemorării marelui poet Mihai Eminescu. Edilul a anunțat că, în mod tradițional, au fost depuse flori la monumentul poetului din scuarul care îi poartă numele. Ion Ceban a reamintit că, anual, la data de 15 ianuarie, este marcată … Articolul Ion Ceban, mesaj de Ziua Culturii: omagiu adus lui Mihai Eminescu apare prima dată în BreakingNews.
12:10
A vrut să se răzbune, dar va sta după gratii: Bărbat de 61 de ani condamnat pentru că a organizat incendierea unui ”service auto” din capitală # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 61 de ani, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de organizarea distrugerii sau deteriorării intenționate a bunurilor prin incendiere. Instanța l-a condamnat la 4 ani de închisoare, din care 2 ani urmează a fi executați într-un penitenciar de tip semiînchis, iar … Articolul A vrut să se răzbune, dar va sta după gratii: Bărbat de 61 de ani condamnat pentru că a organizat incendierea unui ”service auto” din capitală apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați # BreakingNews
Wizz Air, una dintre principalele companii aeriene low-cost din Europa, anunță atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri transportați de la lansarea operațiunilor. Această realizare marchează un moment-cheie în evoluția companiei și consolidează poziția sa de lider în industria aviatică europeană. Atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri nu este doar o cifră … Articolul Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați apare prima dată în BreakingNews.
10:00
NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind determinate să realizeze acest obiectiv, conform declaraţiilor făcute marţi de administratorul NASA, Jared Isaacman, transmite revista Space.com. Încă de acum câţiva ani, NASA lucrează la prototipul unui reactor nuclear care să poată alimenta una sau mai multe baze pe suprafaţa selenară, … Articolul Statele Unite vor să construiască un reactor nuclear pe Lună până în 2030 apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Executivul a aprobat astăzi regulamentele sanitare privind produsele din tutun și cele conexe, dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora. Noile reguli prevăd stabilirea unor formate standardizate de notificare și raportare pentru produsele de tutun, dar și introducerea unor norme detaliate de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea accesului minorilor la produsele … Articolul Noi reguli privind produsele din tutun, aprobate de Guvern apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Pompierii au intervenit în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026 pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la trei automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:33. La fața locului au fost … Articolul Trei automobile au ars în curtea unui bloc din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Procurorul din raionul Glodeni care ar fi fost prins beat la volan a depus cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru IPN de Procuratura Generală. Responsabila pe comunicare cu mass-media de la PG, Violina Moraru, a precizat că organele abilitate urmează să decidă, în funcție de evoluția proceselor, aplicarea măsurilor preventive și a altor … Articolul Procurorul din Glodeni care a fost prins beat la volan a demisionat apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Interpretul Patric Hanganu a anunțat că a fost chemat la Serviciul Fiscal de Stat, după ce pe numele său a fost depusă o plângere. Artistul a comentat situația pe Instagram, scriind: „Nu mor caii când vor câinii”. Ulterior, Patric a publicat un videoclip în care a relatat cum a decurs întrevederea cu reprezentanții Serviciului Fiscal, … Articolul Patric Hanganu în fața Fiscului: „Se pare că cineva nu mai poate de banii mei” apare prima dată în BreakingNews.
