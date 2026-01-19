Dorin Damir, condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la MAI
19 ianuarie 2026
Dorin Damir, cunoscut drept finul de cununie al fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru două capete de acuzare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanța l-a achitat pe alte trei capete de acuzare. Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026.
• • •
O tânără din India, studentă în Moldova, a fost expulzată din R. Moldova

Ofițerii Inspectoratului General pentru Migrație au expulzat o tânără de 23 de ani originară din India. Măsura a fost dispusă ca urmare a revocării dreptului de ședere în scop de studii, la solicitarea instituției de învățământ la care aceasta era studentă. Potrivit oamenilor legii, tânăra nu mai întrunea condițiile legale de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.
Ion Ceban cere responsabilitate maximă în lucrările de deszăpezire din Chișinău

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis mulțumiri angajaților și muncitorilor care intervin non-stop pentru deszăpezirea orașului, remarcând efortul constant și nopțile nedormite depuse pentru a asigura circulația în condiții de iarnă. Totodată, edilul a subliniat că, pe alocuri, s-au constatat anumite carențe în desfășurarea lucrărilor. În acest sens, Ceban a cerut responsabilitate maximă în lucrările de deszăpezire.
VIDEO// Noi imagini spectaculoase cu jaful de la Luvru

Imaginile spectaculosului jaf de la Muzeul Luvru, din octombrie de la Paris, filmate de camerele de supraveghere video, au fost difuzate pentru prima dată duminică de canalele TF1 şi France Télévision. Se pot vedea doi dintre hoţi: unul poartă o cagulă neagră şi o vestă galbenă, celălalt este îmbrăcat în negru şi are o cască.
Primăria Chișinău lansează o nouă licitație internațională pentru reabilitarea râului Bîc
Primăria municipiului Chișinău anunță lansarea unei noi licitații internaționale pentru lucrările de reabilitare a albiei râului Bîc, un proiect major realizat cu sprijinul partenerilor europeni și al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Anunțul a fost făcut de primarul general Ion Ceban. Proiectul este unul unic pentru Republica Moldova și vizează modernizarea infrastructurii de gestionare.
Trend periculos pe TikTok: Aruncări pe geam și mașini vandalizate

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) din România trage un semnal de alarmă privind provocările periculoase de pe TikTok, care încurajează inclusiv minorii să facă gesturi riscante pentru vizualizări, precum aruncarea de obiecte pe fereastră sau vandalizarea mașinilor. Potrivit MAI, astfel de provocări pun în pericol viaţa oamenilor.
Contrabanda cu arme, descoperită la vama Albița, ar fi început în 2023

Contrabanda cu arme depistată la punctul vamal Albița ar fi fost pusă la cale încă din anul 2023. Declarația a fost făcută de directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră PLUS" de la TV8. Potrivit lui, atât anchetele desfășurate de organele de drept, cât și cele interne ale instituției sunt în plină desfășurare.
Bărbat de 33 de ani, condamnat la închisoare după ce a lovit un polițist în sediul IP Botanica
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat de 33 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Potrivit materialelor cauzei, incidentul a avut loc la data de 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău.
Adio, CARBON – welcome, HOTARUL! Un nou hit cinematografic autohton va fi lansat pe marile ecrane
După succesul răsunător al filmului CARBON, cel mai apreciat și de succes film autohton din istoria Moldovei independente, realizatorii acestuia revin cu HOTARUL – un nou proiect cinematografic menit să cucerească publicul prin umor inteligent și autoironie. HOTARUL este o comedie despre vecini, orgolii și granițele care ne despart…și ne aduc împreună. Două familii din Moldova și România se confruntă cu situații comice.
S-a proclamat Mesia și a exploatat peste 10 ani o familie: Făptașul, închis pe viață

Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost recunoscut vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Printr-o sentință recent pronunțată, instanța de judecată i-a stabilit pedeapsa sub formă de detențiune pe viață. Potrivit acuzării, în perioada anilor 2010–2014, inculpatul, aflându-se la domiciliul său, a exploatat o familie întreagă.
Peste 30.000 de dolari, depistați nedeclarați pe Aeroportul Chișinău

O tentativă de scoatere ilegală a mijloacelor financiare din Republica Moldova a fost contracarată de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău. Incidentul a avut loc în timpul controlului pe ruta Chișinău–Tbilisi. Asupra unei nerezidente în vârstă de 59 de ani au fost depistate sume de 30.100 de dolari nedeclarate.
Amenințări cu moartea și imagini intime: femeie șantajată cu mii de euro timp de patru ani
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, la începutul lunii ianuarie, au fost sesizați privind comiterea unui șantaj. Investigațiile preliminare au arătat că, în perioada 2022–2026, un grup de persoane, aflate în curs de identificare, ar fi amenințat o femeie de 40 ani și apropiații acesteia cu violență, moarte, răspândirea de informații defăimătoare și publicarea unor imagini intime.
Incendiu într-un apartament din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv șase copii, evacuate
Salvatorii IGSU au evacuat 27 de persoane, dintre care șase copii, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament din municipiul Chișinău, persoanele riscând să se intoxice cu fum. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 16 ianuarie 2026, într-un bloc cu nouă nivele de pe strada Romană, 28. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat prompt.
Prins în timp ce plasa droguri în ascunzișuri: Un bărbat, reținut pentru 72 de ore

Un curier de droguri sintetice, cu vârsta de 34 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore de polițiștii și procurorii sectorului Râșcani din Capitală. Bărbatul este suspectat de distribuirea substanțelor interzise. Potrivit investigațiilor, curierul fost prins în flagrant în timp ce plasa droguri sintetice în ascunzișuri special amenajate. În momentul reținerii, asupra sa au fost găsite substanțe interzise.
Certificate obținute contra mită: CNA a reținut doi suspecți

Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Cahul, a reținut două persoane în urma unor percheziții efectuate într-o cauză penală de trafic de influență. Potrivit materialelor anchetei, bănuiții ar fi pretins și primit sume de bani de la mai mulți cetățeni, susținând că pot influența membrii Comisiei de examinare a cunoștințelor în domeniul securității.
MAN cere guvernării schimbarea politicii în agricultură

Mişcarea Alternativa Naţională (MAN) acuză guvernarea de o politică „iresponsabilă" în raport cu agricultura şi cere autorităţilor să renunţe la actualul mod de gestionare a domeniului. Formaţiunea solicită evitarea acumulării restanţelor faţă de fermieri, majorarea fondului de subvenţionare cel puţin la nivelul anului precedent, schimbarea mecanismului de acordare a subvenţiilor în baza unor analize profesioniste.
15 ianuarie 2026

Gândac în urechea unei studente. Scandalul de la UTM escaladează

Scandalul gândacilor de la un cămin al Universității Tehnice din Moldova (UTM) ia amploare, după ce o studentă a povestit că, în timp ce dormea, un gândac i-a pătruns în ureche. Tânăra susține că a fost nevoită să se adreseze de urgență medicilor, iar intervenția a fost una dureroasă și costisitoare. În același timp, informațiile confirmă prezența insectelor în cămin.
Albinele fără ac din Peru, recunoscute ca persoane juridice

Albinele fără ac din Peru sunt primele insecte din lume recunoscute ca persoane juridice, după ce Provincia Satipo a aprobat o ordonanță municipală care le protejează, anunță Corriere della Sera. Aceasta este cea mai veche specie de albine de pe planetă, responsabilă de polenizarea a peste 80% din flora amazoniană, inclusiv culturi precum cafeaua.
Un bărbat a ars de viu la Comrat. S-a stropit cu benzină și s-a incendiat

Un bărbat a murit după ce s-ar fi incendiat cu scop de suicid. Cazul a avut loc în amiaza-zilei de ieri, în jurul orei 12:48, pe strada Dimitrov, municipiul Comrat. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi un bărbat în vârstă de 50 de ani. Din motive încă nestabilite de anchetă, acesta s-ar fi stropit cu benzină și s-ar fi incendiat.
Ion Ceban, mesaj de Ziua Culturii: omagiu adus lui Mihai Eminescu

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Culturii și a comemorării marelui poet Mihai Eminescu. Edilul a anunțat că, în mod tradițional, au fost depuse flori la monumentul poetului din scuarul care îi poartă numele. Ion Ceban a reamintit că, anual, la data de 15 ianuarie, este marcată Ziua Culturii.
A vrut să se răzbune, dar va sta după gratii: Bărbat de 61 de ani condamnat pentru că a organizat incendierea unui "service auto" din capitală
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în cazul unui bărbat în vârstă de 61 de ani, găs
Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați # BreakingNews
Wizz Air, una dintre principalele companii aeriene low-cost din Europa, anunță atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri transportați de la lansarea operațiunilor. Această realizare marchează un moment-cheie în evoluția companiei și consolidează poziția sa de lider în industria aviatică europeană. Atingerea pragului de 500 de milioane de pasageri nu este doar o cifră … Articolul Jumătate de miliard: Wizz Air atinge pragul istoric de 500 de milioane de pasageri transportați apare prima dată în BreakingNews.
NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind determinate să realizeze acest obiectiv, conform declaraţiilor făcute marţi de administratorul NASA, Jared Isaacman, transmite revista Space.com. Încă de acum câţiva ani, NASA lucrează la prototipul unui reactor nuclear care să poată alimenta una sau mai multe baze pe suprafaţa selenară, … Articolul Statele Unite vor să construiască un reactor nuclear pe Lună până în 2030 apare prima dată în BreakingNews.
Executivul a aprobat astăzi regulamentele sanitare privind produsele din tutun și cele conexe, dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora. Noile reguli prevăd stabilirea unor formate standardizate de notificare și raportare pentru produsele de tutun, dar și introducerea unor norme detaliate de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea accesului minorilor la produsele … Articolul Noi reguli privind produsele din tutun, aprobate de Guvern apare prima dată în BreakingNews.
Pompierii au intervenit în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026 pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la trei automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență /IGSU/, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:33. La fața locului au fost … Articolul Trei automobile au ars în curtea unui bloc din Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
Procurorul din raionul Glodeni care ar fi fost prins beat la volan a depus cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru IPN de Procuratura Generală. Responsabila pe comunicare cu mass-media de la PG, Violina Moraru, a precizat că organele abilitate urmează să decidă, în funcție de evoluția proceselor, aplicarea măsurilor preventive și a altor … Articolul Procurorul din Glodeni care a fost prins beat la volan a demisionat apare prima dată în BreakingNews.
Interpretul Patric Hanganu a anunțat că a fost chemat la Serviciul Fiscal de Stat, după ce pe numele său a fost depusă o plângere. Artistul a comentat situația pe Instagram, scriind: „Nu mor caii când vor câinii”. Ulterior, Patric a publicat un videoclip în care a relatat cum a decurs întrevederea cu reprezentanții Serviciului Fiscal, … Articolul Patric Hanganu în fața Fiscului: „Se pare că cineva nu mai poate de banii mei” apare prima dată în BreakingNews.
Spații destinate consumului de droguri, descoperite în Chișinău: trei bărbați sunt bănuiți # BreakingNews
Polițiștii din sectorul Ciocana au destructurat activitatea ilegală a trei bărbați, cu vârstele de 34, 38 și 52 de ani, bănuiți de organizarea și întreținerea unor spații destinate consumului ilicit de droguri, în municipiul Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în urma perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliile acestora, au fost depistate și ridicate dispozitive confecționate artizanal pentru … Articolul Spații destinate consumului de droguri, descoperite în Chișinău: trei bărbați sunt bănuiți apare prima dată în BreakingNews.
Trei tineri reținuți după ce au agresat, șantajat și sechestrat un bărbat la Criuleni # BreakingNews
Polițiștii au reținut trei tineri, cu vârste între 16 și 23 de ani, bănuiți de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate. Cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost depistat agresat într-o zonă extravilană a satului Cruglic, fiind deposedat de bunurile personale. Ancheta a stabilit … Articolul Trei tineri reținuți după ce au agresat, șantajat și sechestrat un bărbat la Criuleni apare prima dată în BreakingNews.
Polițiștii și procurorii din municipiul Bălți au destructurat un grup criminal organizat, specializat în comiterea infracțiunilor de escrocherie, după o investigație demarată în luna decembrie 2025. Potrivit oamenilor legii, doi bărbați cu vârstele de 21 și 39 de ani, acționând în complicitate cu alte persoane, ar fi indus în eroare un bărbat de 74 de … Articolul Grup criminal de escroci, destructurat la Bălți după înșelarea unui pensionar apare prima dată în BreakingNews.
Un bărbat de 28 de ani din Africa de Sud a murit după ce a fost mușcat de mai mulți șerpi pe care îi creștea în locuința sa. Cazul este investigat de autorități, care iau în calcul ipoteza unei sinucideri. Potrivit presei locale, bărbatul, identificat drept Marius Joubert, era anchetat pentru trafic ilegal de animale … Articolul Caz extrem în Africa de Sud. Un tânăr s-ar fi sinucis cu ajutorul șerpilor apare prima dată în BreakingNews.
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 14 ianuarie 2026. Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în BreakingNews.
O femeie de 75 de ani a fost găsită moartă într-un scaun cu rotile pe Aeroportul Tenerife Sud, după ce soțul ei de 85 de ani a încercat să o îmbarce, relatează știrileprotv.ro. Soțul ei, octogenar, încercase să o dea drept vie, plasând-o într-un scaun cu rotile. Ideea lui a funcționat inițial, până când un agent … Articolul Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife apare prima dată în BreakingNews.
Chatbotul Grok, dezvoltat de compania lui Elon Musk, va fi integrat în rețeaua informatică a Pentagonului Știre: # BreakingNews
Chatbotul Grok, dezvoltat de compania lui Elon Musk, urmează să fie conectat la rețeaua informatică a Departamentului Apărării al Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, citat de presa internațională. Potrivit oficialului american, sistemul de inteligență artificială va avea acces la informațiile Pentagonului, inclusiv la datele de natură informațională … Articolul Chatbotul Grok, dezvoltat de compania lui Elon Musk, va fi integrat în rețeaua informatică a Pentagonului Știre: apare prima dată în BreakingNews.
Hoți înarmați, deghizați în soldați ai Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), au comis un jaf de aur și bijuterii în apropiere de Hebron. Suspecții au amenințat victimele cu arme de foc și au sustras obiecte de valoare estimate la zeci de mii de șekeli. Forțele de Apărare ale Israelului au reacționat rapid, precizând că … Articolul Se dădeau drept militari israelieni și au comis un jaf de mare amploare apare prima dată în BreakingNews.
Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Sculeni, în comun cu funcționarii vamali, au depistat o armă și muniții într-un automobil care se deplasa spre ieșirea din Republica Moldova. Cazul a fost înregistrat după ce a fost supus controlului un autoturism de model Lexus NX200, care urma să părăsească teritoriul țării. Potrivit … Articolul Armă și muniții depistate într-un autoturism la PTF Sculeni apare prima dată în BreakingNews.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 15 ianuarie, dată la care este marcată Ziua Culturii și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu. În mesajul său, Ion Ceban a adresat felicitări tuturor celor care activează în domeniul culturii, menționând artiștii, scriitorii, pictorii, regizorii, actorii și toți cei care … Articolul Ion Ceban transmite un mesaj de Ziua Culturii și aniversarea lui Mihai Eminescu apare prima dată în BreakingNews.
Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie care lucra ca badantă – au fost arestați în urma unui jaf comis în locuința unei pensionare de 83 de ani din Padova, în Italia, unde au fost furate bijuterii și aproximativ 2.000 de euro. Victima și o cunoștință aflată în apartament au fost agresate, iar … Articolul Trei moldoveni au fost arestați în Italia: Au jefuit o bătrână apare prima dată în BreakingNews.
Daniel Stern, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din filmul „Singur Acasă”, a fost implicat într-un dosar de prostituție. Procesul actorului începe astăzi și urmează să fie analizate faptele de care este acuzat, scrie spynews.ro. Daniel Stern are probleme mari cu legea. Actorul, cunoscut pentru rolul Marv Murchins, din filmele de Crăciun ”Singur Acasă”, apare într-un … Articolul Actorul din Singur Acasă, implicat într-un dosar de prostituție apare prima dată în BreakingNews.
Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa … Articolul Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! apare prima dată în BreakingNews.
Incendiu fatal în raionul Briceni. O femeie în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața, după ce locuința i-a fost cuprinsă de flăcări. Tragedia s-a produs în seara zilei de 12 ianuarie, în orașul Lipcani. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori. Ajunși, … Articolul Lipcani: O femeie de 81 de ani a murit, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în BreakingNews.
L-au jefuit și l-au urcat cu forța în mașină: trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare # BreakingNews
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vârstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvârșite în complicitate. Prin sentința instanței, inculpații au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, … Articolul L-au jefuit și l-au urcat cu forța în mașină: trei bărbați și o femeie, condamnați la închisoare apare prima dată în BreakingNews.
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, găsiți vinovați de comiterea infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu decesul victimei. Instanța de judecată a dispus pedepse cu închisoarea: unul dintre inculpați a fost condamnat … Articolul Și-au bătut amicul de pahar până la moarte: doi bărbați trimiși după gratii apare prima dată în BreakingNews.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat o postare în care a comentat situația economică a Republicii Moldova după cinci ani de guvernare PAS. Potrivit acestuia, economia țării a înregistrat o creștere cumulativă de doar 0,4%, iar prognoza pentru anul 2025 indică o creștere de aproximativ 1%, insuficientă pentru a schimba situația generală. … Articolul Ion Ceban: economia Moldovei a crescut cu doar 0,4% în cinci ani de guvernare PAS apare prima dată în BreakingNews.
Un incident violent a avut loc într-o școală din capitala Ucrainei, unde un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg de clasă. Ambele victime au suferit răni grave și au fost transportate de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale. Starea profesoarei este descrisă drept gravă. Incidentul s-a produs în dimineața … Articolul Kiev: adolescent de 15 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg apare prima dată în BreakingNews.
Vicepreședintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Adrian Dulgher, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost raportată ieri seara de Ziarul de Gardă (ZdG), care face trimitere la reprezentanții unor instituții din țara vecină. Potrivit ZdG, Adrian Dulgher a primit interdicția acum o zi, pe 12 ianuarie, iar … Articolul Adrian Dulgher, interzis pe teritoriul Ucrainei pentru o perioadă de trei ani apare prima dată în BreakingNews.
Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore # BreakingNews
Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. În acest interval, fluxul total de persoane care au traversat frontiera a fost de 49.234. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 16.034 traversări; Leușeni … Articolul Șapte cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova în ultimele 24 de ore apare prima dată în BreakingNews.
În județul Sibiu au fost înregistrate primele două decese cauzate de gripă în sezonul gripal 2025–2026, potrivit MediaFax. Ambele persoane au murit la secția de Boli Infecțioase a celui mai mare spital din județ. Autoritățile sanitare au precizat că victimele nu erau vaccinate antigripal și aveau multiple comorbidități. Diagnosticul de gripă a fost confirmat în ambele … Articolul Primele două decese cauzate de gripă, confirmate în România apare prima dată în BreakingNews.
Primăria municipiului Chișinău dă asigurări că dezvoltarea orașului va continua, chiar și în condițiile activării pe baza unui buget provizoriu sau în eventualitatea unor blocaje politice. Reprezentanții administrației municipale precizează că toate procesele, proiectele și programele aprobate sunt implementate și se desfășoară conform planificării stabilite, fără întreruperi. Potrivit Primăriei, bugetul provizoriu este o măsură legală, … Articolul Chișinăul funcționează normal în baza unui buget provizoriu apare prima dată în BreakingNews.
O femeie a fost găsită decedată într-un automobil parcat pe strada Liviu Deleanu din sectorul Buiucani al Capitalei. Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, ne-a comunicat că incidentul a fost înregistrat în această dimineață. „La fața locului a fost depistat corpul neînsuflețit al unei femei, în vârstă de 62 … Articolul O femeie de 62 de ani, găsită decedată într-un automobil în Capitală apare prima dată în BreakingNews.
